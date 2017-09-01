بالصور:خالد بن سلمان يلتقي بوش ويزور شركة “لوكهيد مارتن”للصناعات العسكرية

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صحيفة المرصد:التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بالرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين .

وفي موضوع منفصل،زار سموه شركة “لوكهيد مارتن” للصناعات العسكرية وأشاد بالشراكة الدفاعية معها والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً .

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