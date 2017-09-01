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بالصور:خالد بن سلمان يلتقي بوش ويزور شركة “لوكهيد مارتن”للصناعات العسكرية
صحيفة المرصد:التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بالرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين .
وفي موضوع منفصل،زار سموه شركة “لوكهيد مارتن” للصناعات العسكرية وأشاد بالشراكة الدفاعية معها والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً .
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التعليقات
26 - زمن العجايب2017-09-01 16:02:59
😂😂😂😂😂
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25 -2017-09-01 15:59:15
ترى مطلوب من السعودية كل شي تحرير فلسطين استضافة مواطني العالم العربي والإسلامي ودعم اقتصاديات جميع الدول العربة ويطالبونها الان تشوف حل لخرم الأوزون
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24 - اريتري مواليد دار التوحيد والعزة2017-09-01 15:44:19
وفق الله سمو الامير سفيراً قوياً ومحنكاً ومسدد الخطى على درب من سبقوه في تطويع المصالح الدولية في خدمة قضايا العرب والمسلمين مع دولة عظمى ، وندعوا الله ان يبصره وينصره ويكفيه من كل شر،، امين
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23 - الحياة حلوة2017-09-01 15:41:52
ما شاء الله. المعلقين. فاهمين. في كل شيئ في السياسة والمال والبورصات والرياضة والحروب والدين. ووو وهو. حده شاشة. يطقطق عيها وياكل ويشرب ويلفلف الشوارع آخر الليل وينام. ويداوم ويتحرى الراتب 5 البرج
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22 - ابو فيصل2017-09-01 15:41:19
يامحب الشهيد صدام حسين كما تقول ، من دمر العراق هو غباء وحماقة شهيدك والذي كان لايقيم لك وزنا ولا يعتبر لك قيمه في دول الخليج غدر وخان وغزى الكويت فدمره الله بدعوات الناس عليه للأسف ان بيننا امثالك
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21 - Pooooo2017-09-01 15:33:11
تعليق مخالف
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20 - زائره2017-09-01 15:31:24
ماشاء الله عليه الله يحفظه طويل عريض المنكبين صفتين دائم أقرأ عنها في الروايات اذا وصفوا واحد وسيم
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19 - ليبتون2017-09-01 15:19:36
اللة يرحم صدام حسين
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18 - الحياة حلوة2017-09-01 15:16:01
12. كمل. سياق. الآيات التالية. للآية ،،،،،الله. يشفيك. أنت. واللي صفق لك. بلايك.
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17 - هذه الحقيقة2017-09-01 15:14:15
الله يقويهم ويعينهم هذا الامر فيه نفع للمسلمين بتقوية دفاع السعودية وان شاء الله الامر في سعة فقد كان النبي عليه السلام والسلام يستعين بالكفار في تعليم المسلمين فما بالك بأمر فيه دفاع عن المقدسات
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16 - ابو رياض2017-09-01 15:12:18
لاحول ولا قوة الا بالله
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15 - الحياة حلوة2017-09-01 15:07:30
فيه. ناس. مو. عاجبهم. الموضوع. وشايفين. أنهم. أفهم. أقول لهم.،،،،،،،أرض الله. واسعة. (( الم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ))
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14 - الحياة حلوة2017-09-01 15:02:13
12. ما. تفسيرك. للآية. الكريمة. ؟؟؟؟؟؟؟؟
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13 - مستطلع2017-09-01 14:59:06
ابرز شركات بوش وشركات المتنفذين في الكونغرس و مجلس الشيوخ اللتي دمرت واستفادت من تدمير العراق بتهم زائفة و خذلان المرتزقة و كلاب الفرس/ لوكهيد مارتن، هالبيرتون، تيتان، إكسون موبيل،سبيكتروم، بلاك ووتر.
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12 - حمد 👁👁2017-09-01 14:47:37
۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ
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11 - الشهيد صدام حسين2017-09-01 14:46:47
تعليق مخالف
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10 - للذكياء فقط2017-09-01 14:46:07
حرب أفغانستان وحرب العراق وترك ايران تدعم حزب الشيطان والمعارضة في البحرين ودعم الحوثي وبعدها الربيع العربي . كل هذ حرب أمريكية على بلدنا غير مباشرة . وعندما لم تنجح الخطة اخترعوا قانون جاستا .
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9 - الشهيد صدام حسين2017-09-01 14:40:40
تعليق مخالف
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8 - رحم الله الشهيد البطل صدام حسين2017-09-01 14:34:19
لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .. حسبنا الله ونعم الوكيل
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7 - محب الشهيد صدام2017-09-01 14:31:03
الله يرحم صدام في مثل هذا اليوم قائد عربي كان رمزا للعروبة يد الغدر والخيانة قتلوه اصلا في نهار جمعة ونهار عيد الاضحى وكان صدام قد بداء في تاسيس دولة تقيم شرع الله ..حالها حال اي دولة اسلامية اخرى
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6 - رميزان2017-09-01 14:25:26
لاحول ولاقوة إلابالله اللهم تب علينايارب العالمين
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5 - ذيب الصبح2017-09-01 14:23:43
الله يديم المحبة ،
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4 - خالد2017-09-01 14:17:47
بوش ... الله ينتقم منه قاتل اطفال المسلمين .. مفروض يقدم للمحاكمه
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3 - رميزان2017-09-01 14:16:38
الله الله صدق الشاعر إذا بلغ الوليدلنافطاما/تخرله الجبابرساجدينا وطنكم ترعاه أيدأمينه
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2 - الحق2017-09-01 14:14:14
لا حول ولا قوة الا بالله
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1 - علي العمري2017-09-01 14:13:09
بوش. من قتل اطفال العراق. ودمر العراق. وكابول الله كم فتل من المسلمين. كثير ًوربي
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بواسطة : سركيس بااااريس
هياااااط ،،،،،،، راعية يحتاج ،،،،، ارباط ....
بواسطة : زمن العجايب
😂😂😂😂😂...
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