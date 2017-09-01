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بالفيديو: مشعل الحارثي يلقي قصيدة شعرية أمام الملك سلمان في منى
صحيفة المرصد: ألقى المقدم” مشعل الحارثي” قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الجمعة, وذلك أثناء استقبال”الملك سلمان القائدُ الأعلى للقوات العسكرية,و قيادات وزعامات إسلامية من المشاركين في الحج و أصحابَ السمو الملكي الأمراء، وسماحة المفتي العام للمملكة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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التعليقات
32 - ابو احمد الحربي2017-09-02 03:17:44
قصيدة رائعة ولكن كان بالإمكان ان تكون القصيدة أقوى من هذه بالذات في هذه الظروف وهذا الأمل فيك يالحارثي شاعر مبدع ومطنوخ ونتطلع منك الى الاجمل دائما تحياتي إليك شاعرنا الجميل .. دمت وسلمت
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31 -2017-09-01 22:58:39
والله ونعم فيك يامشعل الحارثي
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30 - مركز الوسط2017-09-01 22:14:35
شاعر جزل وهو امتداد لابن هذال وكلهم عينين في راس همهم الاول بعد الدين الوطن ثم القيادة صح لسانك يابن محماس قلت اللي في صدورنا
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29 - مواطن حر2017-09-01 22:14:35
شاعر جيد ولم يقل الصحيح
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28 - أبو سحم2017-09-01 21:22:53
الحارثي شاعر بدايته قوية حتى بالمناسبات ولكن اليوم لم يوفق في قصيدتة التي طغى فيها بالمدح الزائد
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27 - فهد122017-09-01 20:10:01
للاسف هذال مازال مكانه شاغر
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26 - تهامي من أرض الوطن2017-09-01 20:02:21
موفق خير يا بو سلطان صح لسانك .. انت حب الوطن في دمك شي لمسته وشفته فيك من ايام امريكا موفق الى الامام
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25 - صالح الساير2017-09-01 19:56:45
شاعر الوطن خلف بن هذال العتيبي مابعد خلف خلف هذا كلام الامير نايف بن عبدالعزيز
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24 - مسلم 🇸🇦 عربي 🇸🇦 سعودي 🇸🇦2017-09-01 19:50:23
نطق بما في صدور السعوديين أبناء هذا الوطن الذين يضحون بأرواحهم لخدمة دينهم ورفع راية التوحيد ، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقق أمانينا و ينصرنا على الأعداء ويجعل تدبيرهم في تدميرهم . آمين
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23 - السحيم2017-09-01 19:38:04
شاعر الوطن يابن محماس ولاهوغريب عليك هذا الشعر والتميز والملك يستاهل والوطن نفتخر فيه ولنا الشرف بالسعوديه وحكامها
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22 - ذيب الصبح2017-09-01 18:50:13
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21 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-01 18:33:14
صح لسانك...
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( عدد التعليقات 28,176 )20 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
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19 -2017-09-01 18:06:29
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18 - قلم الحقيقه2017-09-01 18:05:07
يعطيه العافيه هالمربد
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17 - لا احد يزعل2017-09-01 17:58:14
بالمختصر قصيده عااااااادية .***
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16 - محمد الزهراني2017-09-01 17:56:52
نتقدم باسمى ايات التبريكات والتهاني بمناسبه عيد الاضحى المبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله تعالى وشكرا لشاعر الوطن الحارثي على هذا القصيده الرائعه وكلنا فداء الوطن
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15 - عبدالرحمن الشهري2017-09-01 17:54:44
بيض الله وجهك ياصبي بلحارث وصح لسانك
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14 - كشاف2017-09-01 17:53:34
شاعر وطن بلا منازع وله هيبه
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13 - محمد2017-09-01 17:50:23
كلام والله يرفع الرأس حفظ الله ملكنا ونائبه ووطنا من كل مكروه، هذا الكلام.
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12 - ابن عدوه2017-09-01 17:42:22
الله يستر على خلف وانت الله يوفق شد حيلك وحنا معك و الوطن كله
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11 - سالم2017-09-01 17:42:21
السعودية بلادك وشعبك هم ذويك *** واشهد أنك قادح النار من مشهابها ++ صح لسانك ياشاعر الوطن
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10 - شعرك ***2017-09-01 17:31:02
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9 - عبدالله الحربي2017-09-01 17:23:40
يستاهلون اكثر من كذا! ******
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8 - ابو سليمان2017-09-01 17:21:35
الله بعز بلاد الحرمين ويحميها من شر الحاسدين ويجعل كيد الخائنين واعداء الدين في نحورها
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7 - وطني 🇸🇦حماه الله2017-09-01 17:17:33
لوطن يستاهل اكبر من رؤية تنهض به الى المجد
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6 - وطني 🇸🇦حماه الله2017-09-01 17:16:48
صح لسانك وسلمت ياشاعر الوطن قصيدة جزلة وملك يستاهل وولي عهد يسعى لمجد وطن حفظ الله ملك الحزم وولي عهده الطموح لوطن
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5 - عبدالله الحربي2017-09-01 17:16:19
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4 - سعود2017-09-01 17:12:04
مطنوخ
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3 - نفسيه2017-09-01 17:11:31
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2 - wad2017-09-01 17:10:39
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1 - .....2017-09-01 17:08:56
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آخر تعليق
بواسطة : ابو سند
رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
بواسطة : محمد السرحان
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