بالفيديو: مشعل الحارثي يلقي قصيدة شعرية أمام الملك سلمان في منى

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صحيفة المرصد: ألقى المقدم” مشعل الحارثي” قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الجمعة, وذلك أثناء استقبال”الملك سلمان القائدُ الأعلى للقوات العسكرية,و قيادات وزعامات إسلامية من المشاركين في الحج و أصحابَ السمو الملكي الأمراء، وسماحة المفتي العام للمملكة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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