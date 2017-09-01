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بالفيديو: مشعل الحارثي يلقي قصيدة شعرية أمام الملك سلمان في منى

بالفيديو: مشعل الحارثي يلقي قصيدة شعرية أمام الملك سلمان في منى
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المرصد 32 6٬605 11 ساعة

صحيفة المرصد: ألقى المقدم” مشعل الحارثي” قصيدة شعرية أمام خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الجمعة, وذلك أثناء استقبال”الملك سلمان القائدُ الأعلى للقوات العسكرية,و قيادات وزعامات إسلامية من المشاركين في الحج و أصحابَ السمو الملكي الأمراء، وسماحة المفتي العام للمملكة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - ابو احمد الحربي
2017-09-02 03:17:44
قصيدة رائعة ولكن كان بالإمكان ان تكون القصيدة أقوى من هذه بالذات في هذه الظروف وهذا الأمل فيك يالحارثي شاعر مبدع ومطنوخ ونتطلع منك الى الاجمل دائما تحياتي إليك شاعرنا الجميل .. دمت وسلمت
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31 -
2017-09-01 22:58:39
والله ونعم فيك يامشعل الحارثي
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30 - مركز الوسط
2017-09-01 22:14:35
شاعر جزل وهو امتداد لابن هذال وكلهم عينين في راس همهم الاول بعد الدين الوطن ثم القيادة صح لسانك يابن محماس قلت اللي في صدورنا
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29 - مواطن حر
2017-09-01 22:14:35
شاعر جيد ولم يقل الصحيح
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28 - أبو سحم
2017-09-01 21:22:53
الحارثي شاعر بدايته قوية حتى بالمناسبات ولكن اليوم لم يوفق في قصيدتة التي طغى فيها بالمدح الزائد
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
27 - فهد12
2017-09-01 20:10:01
للاسف هذال مازال مكانه شاغر
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26 - تهامي من أرض الوطن
2017-09-01 20:02:21
موفق خير يا بو سلطان صح لسانك .. انت حب الوطن في دمك شي لمسته وشفته فيك من ايام امريكا موفق الى الامام
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25 - صالح الساير
2017-09-01 19:56:45
شاعر الوطن خلف بن هذال العتيبي مابعد خلف خلف هذا كلام الامير نايف بن عبدالعزيز
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
24 - مسلم 🇸🇦 عربي 🇸🇦 سعودي 🇸🇦
2017-09-01 19:50:23
نطق بما في صدور السعوديين أبناء هذا الوطن الذين يضحون بأرواحهم لخدمة دينهم ورفع راية التوحيد ، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحقق أمانينا و ينصرنا على الأعداء ويجعل تدبيرهم في تدميرهم . آمين
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
23 - السحيم
2017-09-01 19:38:04
شاعر الوطن يابن محماس ولاهوغريب عليك هذا الشعر والتميز والملك يستاهل والوطن نفتخر فيه ولنا الشرف بالسعوديه وحكامها
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
22 - ذيب الصبح
2017-09-01 18:50:13
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
21 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-09-01 18:33:14
صح لسانك...
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 28,176 )
20 - برق _ الحرم
2017-09-01 18:20:30
https://www.youtube.com/watch?v=jJozuxTWIx4
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 -
2017-09-01 18:06:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - قلم الحقيقه
2017-09-01 18:05:07
يعطيه العافيه هالمربد
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
17 - لا احد يزعل
2017-09-01 17:58:14
بالمختصر قصيده عااااااادية .***
لا يعجبني(24) اعجبني(2)
16 - محمد الزهراني
2017-09-01 17:56:52
نتقدم باسمى ايات التبريكات والتهاني بمناسبه عيد الاضحى المبارك لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله تعالى وشكرا لشاعر الوطن الحارثي على هذا القصيده الرائعه وكلنا فداء الوطن
لا يعجبني(6) اعجبني(41)
15 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-01 17:54:44
بيض الله وجهك ياصبي بلحارث وصح لسانك
لا يعجبني(4) اعجبني(56)
14 - كشاف
2017-09-01 17:53:34
شاعر وطن بلا منازع وله هيبه
لا يعجبني(7) اعجبني(101)
13 - محمد
2017-09-01 17:50:23
كلام والله يرفع الرأس حفظ الله ملكنا ونائبه ووطنا من كل مكروه، هذا الكلام.
لا يعجبني(6) اعجبني(50)
12 - ابن عدوه
2017-09-01 17:42:22
الله يستر على خلف وانت الله يوفق شد حيلك وحنا معك و الوطن كله
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
11 - سالم
2017-09-01 17:42:21
السعودية بلادك وشعبك هم ذويك *** واشهد أنك قادح النار من مشهابها ++ صح لسانك ياشاعر الوطن
لا يعجبني(7) اعجبني(55)
10 - شعرك ***
2017-09-01 17:31:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - عبدالله الحربي
2017-09-01 17:23:40
يستاهلون اكثر من كذا! ******
لا يعجبني(14) اعجبني(3)
8 - ابو سليمان
2017-09-01 17:21:35
الله بعز بلاد الحرمين ويحميها من شر الحاسدين ويجعل كيد الخائنين واعداء الدين في نحورها
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
7 - وطني 🇸🇦حماه الله
2017-09-01 17:17:33
لوطن يستاهل اكبر من رؤية تنهض به الى المجد
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
6 - وطني 🇸🇦حماه الله
2017-09-01 17:16:48
صح لسانك وسلمت ياشاعر الوطن قصيدة جزلة وملك يستاهل وولي عهد يسعى لمجد وطن حفظ الله ملك الحزم وولي عهده الطموح لوطن
لا يعجبني(7) اعجبني(43)
5 - عبدالله الحربي
2017-09-01 17:16:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
4 - سعود
2017-09-01 17:12:04
مطنوخ
لا يعجبني(0) اعجبني(28)
3 - نفسيه
2017-09-01 17:11:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
2 - wad
2017-09-01 17:10:39
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لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - .....
2017-09-01 17:08:56
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آخر تعليق
بواسطة : ي و س ف

قدام الإماراة مثلاًياتعليق1 السهلاوي عجزعن تسجيل نصف هدف رغم إمداده بكورانت وضمي...
بواسطة : اشراقت

والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان...
بواسطة : ابو سند

رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
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