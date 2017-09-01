بالفيديو .. الملك سلمان : “شرف لنا أن رئيس الدولة خادم للحرمين”

حجم الخط A A A المرصد 13 2٬362 10 ساعات

صحيفة المرصد: قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، إنه شرف للمملكة العربية السعودية أن يكون رئيسها هو خادم للحرمين الشريفين منذ عهد الملك عبدالعزيز جاء ذلك خلال كلمة جلالته أثناء استقباله الأمراء والعلماء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية من مشعر منى، حيث قام بالإشراف بنفسه على الاستعدادات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الملك سلمان: “ألقيت هالكلمة وأنا خادم الحرمين الشريفين .. وشرف لنا في الدولة من عهد الملك عبدالعزيز إلى اليوم أن رئيس الدولة خادم للحرمين الشريفين”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا