الرئيسية / بالفيديو .. الملك سلمان : “شرف لنا أن رئيس الدولة خادم للحرمين”
بالفيديو .. الملك سلمان : “شرف لنا أن رئيس الدولة خادم للحرمين”
صحيفة المرصد: قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، إنه شرف للمملكة العربية السعودية أن يكون رئيسها هو خادم للحرمين الشريفين منذ عهد الملك عبدالعزيز جاء ذلك خلال كلمة جلالته أثناء استقباله الأمراء والعلماء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون وقادة القطاعات العسكرية من مشعر منى، حيث قام بالإشراف بنفسه على الاستعدادات الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن.
وقال الملك سلمان: “ألقيت هالكلمة وأنا خادم الحرمين الشريفين .. وشرف لنا في الدولة من عهد الملك عبدالعزيز إلى اليوم أن رئيس الدولة خادم للحرمين الشريفين”.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
13 - ت 1 - فيصل الجديعي2017-09-02 00:09:52
نحن نتكلم عن اﻷعمال ولسنا نتكلم عن المدة ركز ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - زادك الله شرف وتشريف محب منه سبحانه وتعالى2017-09-02 00:06:06
ووفقكم الله لكل خير ونصركم على كل عدو .. اللهم اغفر ورحم لسلمان الحزم والخير والخدمة للحرمين الشريفين . رضي الله عنكم سيدي وعلى رأسكم الملك عبدالعزيز المؤسس .وكل مؤمن بالله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - احمد ابراهيم2017-09-01 22:24:11
ملك ورئيس دولة وخادم للحرمين كلك تاج على هذي الجزيرة وعلى كل مسلم الله يطيل في عمرك وان يصلح عملك وان يجعلك بابا ومفتاحا للخير ومغلاقا للشر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 - الباحث عن الحقيقة2017-09-01 20:12:45
حفظك الله ياخادم الحر مين نعم شرف وأي شرف أن تخدم بيت الله وأن يتكون بلادك بلاد الحرمين وأنت تكون بلاد التوحيد فهناك أصوات نشاز يريدون تجريدها من هذا الشرف الذي به نالت محبة المسلمين كافة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - سلمتي🌴بلادي🇸🇦السعودية🇸🇦2017-09-01 19:41:26
حفظك الله ياملكنا الغالي🌹سلمان🌹وحفظ الله بلادنا🌹وشعبنا السعودي🌹وكل عام والمسلمين🌹والمسلمات بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 - سعود2017-09-01 19:27:27
حفظ الله سيدي خادم الحرمين وولي عهده الامين وكل عام والوطن ولآمه العربيه والاسلاميه بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - محب لوطني 🇸🇦2017-09-01 19:15:48
ادام الله ملكك يا ملكنا الغالي وكل عام وأنت بخير ونحن كلنا فخر بان يكون قادتنا شغلهم الشاغل راحت المواطن وزوار بيت الله الحرام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - مواطن2017-09-01 18:45:53
ادام الله ملككم واطال في أعماركم سيدي وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامه وكل عام وسيدي ولي العهد بخير وعافيه وصحه وسلامه حفظكم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
5 - المملكه في قلوبنا2017-09-01 18:45:25
حفظك الله سيدي ونصرك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,176 )4 - برق _ الحرم
https://www.youtube.com/watch?v=mRsWYtvMCi0 شرف خدمة الحرمين الشريفين منذ عهد المليك الموحد المؤسس
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,176 )3 - برق _ الحرم
(((كل عام وانت سيدي بخير وعزة ..انت المليك المعزي ورأس الدولة وكبير العرب وامام المسلمين حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم سهركم على مصالح البلاد والعباد وأمة العرب والاسلام مجتمعه لاشك انها عظيمة)))
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
2 - ناصر2017-09-01 18:40:07
أدام الله ملككم وعزكم ياخادم الحرمين الشريفين الله يطول عمرك 💚🇸🇦💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - فيصل الجديعي2017-09-01 18:38:28
مسمى خادم الحرمين الشرفين اطلق في عهد الملك فهد
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : مجبر رجل القعسي
اخيرا اكتشف انها مزوره والان رفع المحامي الخاص به قضية ضد المنظيمن للممنازله...
بواسطة : ابو سند
رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
داعش ينفذ عملية ذبح جماعي في أول أيام عيد الأضحى بدير الزوروكالات 48 4٬761 8 ساعات
بشرى للممنوعين من دخول أمريكا بعد مرسوم “ترامب”وكالات 10 2٬641 9 ساعات
الانصاري عن سفير الإمارات بأمريكا: رمز بواشنطن ولا عزاء لمن دفع الملايين لتشويه سمعتهالمرصد 27 3٬001 16 ساعة
بالفيديو.. المخلوع صالح يحضر جنازة قيادي قتله الحوثيون.. وهذا ما قاله عن تعرض نجله لرصاص مسلحينالمرصد 63 8٬234 يوم واحد
المرصد الرياضي
أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسريالمرصد 41 5٬889 16 ساعة
بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أسترالياوكالات 102 7٬850 يوم واحد
مصادر تكشف عن قرار اتحاد الكرة بشأن سلمان الفرج عقب واقعة النشيد الوطنيالمرصد 81 13٬977 يومين
مصادر “تكذب” تصريحات الهريفي بشأن واقعة انسحابه على الهواء من برنامج رياضي..العرفج بريء!المرصد 62 8٬930 يومين
اخبار فنية
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها تردالعربية 15 6٬818 18 ساعة
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانكالمرصد 45 10٬749 23 ساعة
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سريالمرصد 15 6٬772 يوم واحد
فنانة لبنانية شهيرة تعتنق الإسلام وتستعد للزواج من رجل أعمال مصريالمرصد 36 11٬381 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزمالمرصد 16 6٬660 17 ساعة
بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”المرصد 422 22٬523 يوم واحد
الملك عبدالله يكشف كيف تعرّف على الملكة رانيا.. وهكذا طلب يدها-صورالمرصد 88 10٬927 يوم واحد
فاتنة كويتية تثير غضب عارم على تويتر بعد تعليق ساخر من نساء ورجال السعوديةالمرصد 459 24٬620 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرنالمرصد 37 6٬674 5 ساعات
بالفيديو: مطاردة خروف هارب من صاحبه..ودورية أمنية توقفه!المرصد 35 8٬255 15 ساعة
شاهد .. فيديو صادم لمعلمة توجه ” 40 ” صفعة قوية لطالب ابتدائي !المرصد 53 6٬671 يوم واحد
بالفيديو : مصوّر يسقط بعد رؤية جمال عروس شيشانيةالمرصد 95 22٬072 يوم واحد
اخبار ثقافية
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !المرصد 26 5٬951 يومين
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!المرصد 36 8٬896 4 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعهالمرصد 73 17٬609 أسبوع واحد
مجلة الرجل تصدر عدداً توثيقياً عن نائب الملك “محمد بن سلمان .. قصص النجاح تبدأ برؤية”المرصد 22 2٬093 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضينالمرصد 20 14٬962 5 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيرياالمرصد 30 8٬014 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟المرصد 34 11٬372 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟المرصد 52 8٬117 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 6٬897 4 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬124 5 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنواتالمرصد 72 4٬918 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العامواس 13 3٬632 7 ساعات
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسةالمرصد 6 1٬509 يوم واحد
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهمواس 19 7٬151 يوم واحد
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” داخل المشاعر المقدسة اليوم الأربعاءالمرصد 3 1٬572 يومين
الاخيرة
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟المرصد 10 1٬110 1 ساعة
تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!العربية 20 11٬527 3 أيام
أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ”خالد البلطان” رئيس نادي الشباب الأسبقالمرصد 10 8٬798 3 أيام
كاريكاتير