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أمير سعودي للداعية المصري عمرو خالد: أشهد الله في يوم عرفة إني أكرهك في الله

أمير سعودي للداعية المصري عمرو خالد: أشهد الله في يوم عرفة إني أكرهك في الله
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المرصد 146 11٬343 9 ساعات

صحيفة المرصد: شن الأمير السعودي خالد آل سعود هجوما عنيفا على الداعية المصري عمرة خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ “فيسبوك” متصنعا البكاء.
وقال “آل سعود” في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول “حجة الوداع”:” أُشهد الله العلي العظيم في يوم  عرفة المبارك إني أكرهك في الله “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

146 - ابو سليمان
2017-09-02 02:37:29
الله يوفقه الداعيه عمرو خالد على الاقل دعا للمسلمين عند الكعبه بالخير فجزاه الله عنا بخير
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
145 - ابو احمد العزيزي
2017-09-02 02:10:07
والله انك صادق ياسمو الامير هذا الشخص دجال منافق يتصنع الدين لكسب الدنيا ولايضحك الا على السذج
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
144 - الجنتل 2011
2017-09-02 02:08:47
قسم بالله هذا المصري نصاااب
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
143 - مسلم غيور
2017-09-02 02:04:22
جزاك الله يا أمير سبحان الله هذا الرجل ممثل ماهر لتأثير على عامة المسلمين وإنه اخذ جائزة نيوزويك 2008 ألعدو الأول للأسلام فكيف يعطون له الجائزه إذا هو فعلآ يخدم الإسلام فلذلك مثل ما قال الأمير نكره
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
142 - ابو سيف
2017-09-02 01:38:27
نحبك ياشيخ عمرو خالد 💖
لا يعجبني(8) اعجبني(7)
141 - نحو الحرية
2017-09-02 01:21:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
140 - زائر
2017-09-02 01:19:31
يعجبني الشخص الي يعطيها لك في وجهك لا يلف عليك ولا يدور وياكثر الي يعشقون النفاق واللف والدوران الامير قال كلمته والنعم فيه اتفقنا او اختلفنا معاه
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
139 - أبو محمد
2017-09-02 01:16:48
بالفيديو..عمرو خالد من الحرم: اللهم أجعل متابعي صفحتي في “الفيس بوك” من أهل الجنة! ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
138 - قلم الحق
2017-09-02 01:12:55
وانا والله اني اكرهه في الله ولله
لا يعجبني(9) اعجبني(6)
137 - رميزان
2017-09-02 01:05:01
ياعزيزي كيف تعلن كرهك لمسلم في هذه الأيام الفضيلة وحتى لوكرهته أنت مخلوق مثله لاتدخل جنة ولا نار
لا يعجبني(8) اعجبني(12)
136 - همسات
2017-09-02 00:52:00
طريقة كلامه بالسنوات الاخيره لاتحتمل !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
135 - ام فارس
2017-09-02 00:47:16
الله يعطيه العافيه الشيخ عمرو خالد ويتقبل منه يارب ونحن ندعوا له بالخير ومن محبيه
لا يعجبني(9) اعجبني(9)
134 - احمد
2017-09-02 00:46:42
طيب ليش ..****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
133 - ابراهيم
2017-09-02 00:41:56
حتى انا اشعر ان كلامه فيه *** وقصص خرافيه ما وردت ابدا لافي السير ولا القران
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
132 - أبو سحاااب
2017-09-02 00:34:24
نسأل الله أن يهدينا السراط المستقيم فلم نعلم من يكون عليه الحب والبغض في الله أمر يعود لنفسه ت***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
131 - الملح و القبلة
2017-09-02 00:27:01
أصلاً الأمير واضح 😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
130 - ابوالسعود
2017-09-02 00:21:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
129 - قريب من الواقع
2017-09-02 00:04:17
ما كان ينبغي لسموكم الكريم كتابة تلك الجملة حتى لو لم تكن تحبه فشخصكم أمير وقد عرف عن جنابكم حب الإيمان وأهله وبغضك لهذا الشخص خفية خير الف مرة من إعلانه للناس فتلك مشاعرك الخاصة وأنت رجل حكيم
لا يعجبني(12) اعجبني(15)
128 - ينبعاوي
2017-09-02 00:03:10
الداعيه عمروا خالد له جمهوره الكثير في البلاد العربيه الله يبارك فيه
لا يعجبني(12) اعجبني(3)
127 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-02 00:01:34
أذكر فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه و سلّن فيما معناه ( اللي يقرا القرآن و ما يقدر يبكي فليتباكى ) فيمكن عمرو من هالمضمون يتصنّع البُكاء .. أو يمكن يبي ينشر رقة القلب بين الناس بفعله هذا ..
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
126 - الملح و القبلة
2017-09-01 23:59:33
عمرو كلامه وافي و شافي و مُخلص في عمله .. عاد يمثّل أو ما يمثّل ما يخصني .. بس الأكيد اني حيييل أستفدت منه و أنا أسمع كلامه .. ****
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
125 - وطني الحبيب
2017-09-01 23:59:11
اول ما يقول الاخونجي احب الصالحين ولست منهم وبعدها ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - مسمار
2017-09-01 23:43:34
اتغق معك ياصاحب السمو فقد تبدل حال من يقال انهم دعاه اين هم من الادعيه المأثوره عن الحبيب المصطفى ماهذا الهراء في دعائه فيس بوك واخر يقول جهازي فيه احباب واصدقاء فاغفر لهم !شذو في الدعاء وابتدعو.
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
123 - وطني الحبيب
2017-09-01 23:43:04
مشايخ اسطنبول ولندن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
122 - وطني الحبيب
2017-09-01 23:42:01
ويا كثر اللي على شاكلت هذا ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
121 - والله انك بطل يا سمو الأمير
2017-09-01 23:39:45
وأشهد بالله اني أكره عمرو خالد في الله مصنع وصاحب مصالح ويكفي انه مصري عشان تعرف أنه م..ن...ا. ..فق مع احترامي لشراء مصر
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
120 - وطني الحبيب
2017-09-01 23:39:21
قلتله قبلك يا الأمير****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
119 - كان بالإمكان
2017-09-01 23:31:21
كان بالإمكان أفضل مما قيل، الكلمة الحكيمة هي المفقودة، والموقف النبيل الذي ينم عن أصالة المواقف كان هو الحل، وأما غير هذا فلا يعدوا كونه دوران مستمر في الحلقة المغلقة في مشاكلنا التي أساسها نقص الحكمة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
118 - الصحيح
2017-09-01 23:29:36
اخوك المسلم والله علي ماتقول شهيد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
117 - ميادة
2017-09-01 23:01:29
مخه صغير *** الله لايبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
116 - ابو ابراهيم الخالدي
2017-09-01 23:01:07
الشيخ عمرو خالد فيه خير يدعوا للاحبابه ومتابعينه جزاه الله خير
لا يعجبني(14) اعجبني(10)
115 - ابوفهد
2017-09-01 22:53:12
دام الكلام ببلاش خل كل واحد يعبر بس بدون اساة اوتجريح للغير
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
114 - ابوفهد
2017-09-01 22:51:07
فكونا من حنبقة المعرفات اللة يهدية بس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
113 - ابوفهد
2017-09-01 22:49:15
نص دعاة مصر اللة يخلف عليهم **
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
112 - ابوفهد
2017-09-01 22:47:14
راح فيها المصري ياعم لسانك حصانك ان صنتة صانة انت في عبادة وتقول اللة هم كثر متابعيني في الفيس بوك اللة يخلف على داية مثلك
لا يعجبني(6) اعجبني(8)
111 - المهرة
2017-09-01 22:46:52
انا اذا شفته في قناة اقلبها ع طول بس مو لدرجة الكره ! أسلوبه لا يعجبني
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
110 - قاهرهم
2017-09-01 22:42:40
والله اني *** ولله الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,837 )
109 - بسمه
2017-09-01 22:34:32
خلاص بطلنا نقول شي 😑✋🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,837 )
108 - بسمه
2017-09-01 22:28:01
سبحان الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
107 - بو طبيع
2017-09-01 22:26:10
عيب يا مسلمين تتبادلون الكره على مرمى الاعداء
لا يعجبني(7) اعجبني(21)
106 - اشهد الله
2017-09-01 22:19:27
وانا بعد اشهد الله اني اكره واحتقر كل عربي ليبرالي و علماني وملحد.ا لأن هؤلاء يجتمعون في كلمة منافقين يحاربون الله بطريقه غير مباشره .ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويمرقون من الدين
لا يعجبني(35) اعجبني(18)
105 - الوسمي
2017-09-01 22:16:54
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
104 - سامي
2017-09-01 22:14:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - سعودي أيام الزمن الجميل
2017-09-01 22:09:33
أكره أو حب ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - @@
2017-09-01 22:05:45
تعليق66غازي بن شبيب. ***.حسبناالله ونعم الوكيل.أسأل الله العلي العظيم أن يعاملك بماتستحق.ستقف بين يدي الله يوم القيامة وسيسألك عن هذا الكلام.
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
101 -
2017-09-01 22:04:44
الذي نخاف منه أن يبدأ توزيع صكوك للجنة والنار فمن نتفق معه زفيناه للجنة ومن نختلف معه فإلى جهنم وبئس المصير .
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
100 - ابوشيهانه
2017-09-01 22:03:05
ماقاله الاميرقديكون رايه الشخصي كماحال البشرولاكنه لايدخل هذاالكره اوالحب فيما يعلمه الخالق سبحانه
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
99 - ابو فا رس المطيري
2017-09-01 22:02:07
انا احس **** اللي اسمه عمر خالد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - خبير
2017-09-01 22:00:24
إنما تبكي على الحب النساء .لا يهتم تحبه أو لا تحبه أهم شئ يزداد عدد متابعيه ففي ذلك مصلحتة الحقيقية .
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
97 - علي العمري
2017-09-01 21:49:22
انتشر لغته الكرهه وتكفير الناس في المجمتع. ***
لا يعجبني(9) اعجبني(23)
96 - محمد
2017-09-01 21:46:14
لا لا تكفى حبه .. طلبناك تكفى تكفى
لا يعجبني(10) اعجبني(26)
95 - مانع القحطاني
2017-09-01 21:44:58
لو قال لا احبك في الله كانت خيراً من كلمة اكرهك
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
94 - قاهرهم
2017-09-01 21:41:27
يا جماعه ايش بها؟**
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - الساري
2017-09-01 21:40:14
قد تكون محق ولكن رغم ذالك له معجبين كثر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
92 -
2017-09-01 21:34:25
لا تاخذوا دينكم من لايفقه الدين يا شباب ياخذ من الدين ليجادل به العلماء ويعمل اسلام جديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - اجنبي
2017-09-01 21:33:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - قاهرهم
2017-09-01 21:33:04
لا حول ولا قوه الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
89 - فهد12
2017-09-01 21:29:22
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ..... وكفى بمن يستخدم الدين باسلوب تمثيلي وسيلة لكسب المال ان نكرهه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
88 - عزيز
2017-09-01 21:26:13
يعجبني في هذا الأمير أنه لا ينافق ومن لا ينافق طبيعي يكره المنافقين ..
لا يعجبني(16) اعجبني(5)
87 - فهد12
2017-09-01 21:22:38
شكرا ثم شكرا صحيفة المرصد فقد كنت وسيلة عظيمة للدفاع بالكلمة عن المملكة العربية السعودية وان نحرق اعداء الوطن (الاخونج)والمتعاطفين معهم عليهم لعائن الله
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
86 - حازم
2017-09-01 21:19:50
دعو الخلق للخالق نختلف معه أو نتفق كل محاسب على اقواله واعماله ولنتفرغ لاصلاح أنفسنا والله الهادي
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
85 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-01 21:18:12
عمرو خالد نطلب الله السلامة الله حسيبة أسأل يكفينا شرة وشر من فى شاكلته .
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
84 - علي العمري
2017-09-01 21:18:05
الله يحفظك يا شيخ عمرو خالد. الناس زعلانه عليك لن ما عندك غلو وتشداد وطاعه عميه لغيرك
لا يعجبني(44) اعجبني(53)
83 - فهد12
2017-09-01 21:17:45
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.. وكفى بمن يستخدم الدين باسلوب تمثيلي وسيلة لكسب المال ان نكرهه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
82 - عبيد ولد السيخ علي
2017-09-01 21:17:33
الشرهه على متابعيه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
81 - حازم السيف
2017-09-01 21:17:08
ربما شعور عدم الارتياح الذي يتبادر للانسان من شخص اخر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
80 - ابو سالم
2017-09-01 21:15:48
الله يحفظك ويرعاك ياشيخ عمر خالد
لا يعجبني(22) اعجبني(26)
79 - حازم السيف
2017-09-01 21:14:00
لااله الا الله ..***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - علي العمري
2017-09-01 21:12:44
وانا ًوربي ما حبيتك انت. الحب والكرهه من الله يا صاخب السمو عمر خالد. شيخ فاضل.
لا يعجبني(38) اعجبني(50)
77 - المحامية
2017-09-01 21:12:28
لا للكراهية و نعم للتسامح و المحبة و الألفة. لا نكره أحد لإختلافنا معه و لا ننزه أنفسنا و نعتقد أننا أرفع و أسمى من الناس. دعاؤه حق مشروع لا ينازعه فيه أحد. أنا أدعوا لمن يتابعني في الفيسبوك تو ✌️
لا يعجبني(22) اعجبني(45)
76 - زائره
2017-09-01 21:11:15
من يحبه ذا عمرو خالد الله لا يبلانا
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
75 - ابتسام
2017-09-01 21:09:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
74 - فهد
2017-09-01 21:08:36
يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
73 - محمد الشهري Ggccxx6
2017-09-01 21:07:56
تحس أن الحب بين الناس زي بطاقة الشحن يعني الرصيد مخلص أعوذ بالله ايش صار فى الناس ليه بس ليه ليه ليه أبي أعرف ليه نكره بعض اللهم رحمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - ررر
2017-09-01 21:06:06
وانا والله اكره عمرو خالد .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
71 -
2017-09-01 21:04:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - فهد12
2017-09-01 21:01:09
27 نصيبك بين القوسين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - مواطن يحب الهياط
2017-09-01 20:58:01
وانا اشهد الله اني اكره امور كثيرة .. اهمها استغلال الدين للسيطرة على البسطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
68 - النادر
2017-09-01 20:58:00
لاتسبو عباد الله فلست عليهم بمسيطر. هذا الداعية كان له فضل بعد الله في هدايتي فكنت اجي اخر الليل عام 1423وافتح على قناهtv فأسمع كلامه شهور حتى هداني الله وهو السبب بعد الله فجزاه الله عني خير
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
67 - مواطن يحب الهياط
2017-09-01 20:57:50
وانا اشهد الله اني اكره امور كثيرة .. اهمها استغلال الدين للسيطرة على البسطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
66 - غازي بن شبيب
2017-09-01 20:57:44
تجارة الدين هي التجاره الرائجه ليس عمرو خالد فقط اغلب الملتحين في الفضائيات تجار دين مكاء وتصديه فقط يخادعون الله
لا يعجبني(6) اعجبني(11)
65 - فهد12
2017-09-01 20:57:17
36 لقد احرقت اعداء الوطن حرقا والقمتهم جمرا بارك الله فيك جما جما
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
64 - منال
2017-09-01 20:56:28
وانا اشهد بما شهدت به يا اميرنا اني اكرهه في الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
63 - النمس
2017-09-01 20:56:08
لن انسى صورعمروخالد وهوه يحتضن امرأه لابسه فوق الركبه وشبه عريان في احد الجزر الأوربيه اعتقد قوقل لايكذب بعدها طلع وقال انها زوجتي ههههههههههه حتى وان كانت زوجتك فوق الركبه ياعموري ومسوي فيها داعيه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
62 - الخالدي
2017-09-01 20:54:34
اهم شى الدولارررر والساعه بعشره جنيه والحسابه بتحسب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - فهد12
2017-09-01 20:53:57
الاسلام دين يحث على المحبة وعدم الكراهية ولكن يحثنا ايضا على حب وطننا وان نعادي من يعاديه وان نكره من يكرهه ((الاخونج لا دين لهم ))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
60 - مواطن ممشي حاله
2017-09-01 20:53:35
وانا كذلك ايها الامير لكني لا استطيع الجزم بنفاقه اوالحكم على سريرته لكتي فعلا لا اطيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - النمس
2017-09-01 20:52:46
جلس يدحلب سنين عند صالح كامل الين حلبه صح
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
58 - فهد12
2017-09-01 20:51:01
27 نصيبك بين القوسين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
57 - ديني الإسلام
2017-09-01 20:50:34
وانا شرحك يالأمير يشهد الله إني اكره هذا الداعيه كره شديد ولا اتصوره قدامي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
56 - النمس
2017-09-01 20:50:21
والله ياسمو الامير انني على علاوة اني اكرهه يوم اسمع صوته واسلوبه المتثعلب نفسي تلوع هذا انسان اصولي الدين بواد وهوه بواد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 - معلم
2017-09-01 20:50:16
نستاهل حنا الي رفعنا شهرت هذا الرويبضة حتى صدق نفسه وصار يقسم على الله ولسى اذا استمرينا بوضع منابر لاشباهه سيخرج من بينهم من يدعي النبوه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
54 - سركيس بااااريس
2017-09-01 20:47:22
ديننا دين محبة وسلام ورحمة للعالمين وعلى كل مسلم ان يحب لأخية المسلم مايحب لنفسة ////////////// ورايي المتواضع ان الامير والشيخ كلاهما قد جانبا الصواب . اللهم يارب اهدني واغفر لي ولجميع المسلمين .  
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - عبدالله اليامي
2017-09-01 20:45:38
وأنا معك يا سمو الأمير أكرهه في الله حتى قبل هذه الفعلة المستهجنة من المسلم العادي فما بالك بداعية ! والله ما هضمته من بداياته حتى الفيديو الي مصورة واضح إنه يمثل بكاء بدون دموع الله يعين على هالعينات
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
52 - صنيدح
2017-09-01 20:44:35
يدلا من اعلان الكره اليس من المفترض النصح اذا وجدت العيوب ومن منا لايخطئ اين نحن من حديث الرسول الكريم المسلم اخو المسلم لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الخ النصح واجب بين المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
51 -
2017-09-01 20:43:47
ت ٣٦ هل سبب كره الامير له ماذكرت انت ؟ ايهم احق بالكره والوصف بالنفاق الداعم للفساد بالقول والعمل ام شخص الله اعلم بسريرته والظاهر لنا انه لم يطالب بنشر الخراب كما يفعل الاخرون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ابو سعود العتيبي
2017-09-01 20:42:19
سيظل فضيلة الشيخ د عمرو خالد في قلوبنا
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
49 - النادر
2017-09-01 20:42:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - نجر تركستاني
2017-09-01 20:40:41
ما له حق ..... لا حد غير المولى عز وجل يعلم ما تخفيه خائنة الاعين و الصدور وفِي مثل هذه الايام الفضيلة يبتعد المرء عن البغضاء و الشحناء
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
47 - عبدالله اليامي
2017-09-01 20:38:25
وين الغرابة في الفعل ؟ إذا كان عمرو خالد ... مصري .
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46 - هذه الحقيقة
2017-09-01 20:38:00
تعليق 44 نعم اقولها لا بارك الله فيمن يريد لنسائنا بالتفسخ والتبذل باسم الرياضة والوسطية وان كان من ابنا جلدتنا فهذه الدولة بنيت على كتاب الله وسنة رسوله واجزم ان ولاة امرنا لا يرضون بذلك
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45 - منصف
2017-09-01 20:34:07
وتقولون ليش يكرهوننا الآخرين
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44 -
2017-09-01 20:32:53
ت ٣٦ هذا نهج حكامهم ومن تثنون عليهم وتنافحون عنهم وماذكرته يطالب فيه بني جلدتك هنا على المواقع فهل ستقول فيهم ماقلت عن المصريين
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43 -
2017-09-01 20:32:15
ليس هذا مكان وزمان انتقاد البشر يا سمو الامير وعندنا على شاكلته الكثير
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42 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-01 20:31:47
وصل لدرجة الكفر ؟ !!!! .
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41 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-01 20:31:21
أتفق معه أن عمرو خالد متلون متصنع . كان سابقاً أسلوبه جميل لكن ربما غيرته الفلوس والإغراءات لتمييع الدين . ولكن لاتصل لدرجة البغض في الله .. الذي أعرفه أن البغض في الله يكون لكافر ولاأعتقد أن عمرو خال
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40 - عمر العطوي
2017-09-01 20:29:02
وعند الله تجتمع الخصوم يمكن الرجال شاف منه شي او يعرف عنه شي مانعرفه كل شخص يمثل نفسه ورايه لاحد يحمل وزره وزر غير ه وكل عام وانتم بخير
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39 -
2017-09-01 20:28:56
ونكره النكرات الكارهين للاسلام والقادحين فيه ومن يصف من يختلف معهم بالاخوان ونكره العلماني الداعي للخراب والتسيب والضياع
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38 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-01 20:28:27
بارك الله فيك بس مع هذا الشخص الدواعش الانجاس
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37 - نشبه
2017-09-01 20:26:49
ممثل بارع ودمه ثقيل
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
36 - هذه الحقيقة
2017-09-01 20:23:06
لمن يقول لماذا تكرهونه ارجعوا الى مقاطعة ولعبه مع النساء الرياضة وغيرها باسم الوسطية لا بارك الله فيه
لا يعجبني(12) اعجبني(8)
35 - أبو سحم
2017-09-01 20:22:25
الرجل لديه ابناء وبنات هل ترضى ان يشاهدون كلماتك اتجاه ابيهم ؟؟؟
لا يعجبني(4) اعجبني(9)
34 - ناصر
2017-09-01 20:19:46
ليش الكره ماذا عمل عمر خالد ليتك اعلنت عن كره بشار او الفرس المشركين بالله
لا يعجبني(3) اعجبني(10)
33 -
2017-09-01 20:18:26
ليس من حق إنسان كره إنسان وتشويه صورته بلا دليل ننتظر من الأمير بيان سبب كرهه للداعية حتى تتضح الرؤية حول ما ذكره الأمير .
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
32 - ايام التسامح والموده
2017-09-01 20:18:20
ديننا الحنيف يحثنا على التقيد بلأخلاق السمحه ولو كان مع احد من خارج المله الإسلاميه فما بالك بمسلم . اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رحمه عامه .
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
31 - الواصلي
2017-09-01 20:18:19
لمن يدعوا هذا الذي يقال له داعية، وكل حلقاتة التي نشاهدها اختلاط رجال ونساء متبرجات سلمت يمناك وصح لسانك الذي قال كلمة حق أيها الأمير وانا اشهد على ذلك...
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
30 - العمدة
2017-09-01 20:18:18
نعلم معنى المحبة في الله ولكن ما معنى الكره في الله ارجو من الاخوة الكرام من لديه علم يشرح لنا وكل عام وانتم بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
29 - محمد
2017-09-01 20:17:41
الله يعوض عليك يا عمرو خالد .. الرجال خلاص ما يحبك تهي تهي تهي
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
28 - هذه الحقيقة
2017-09-01 20:16:43
وانا اشهد الله انني أكرهه في الله ؛ الانسان المتصنع سبحان الله ليس له قبول
لا يعجبني(5) اعجبني(7)
27 -
2017-09-01 20:16:10
23- وهل يوجد عاقل يحب الفرس المجوس او يتعاطف معهم؟؟ عليهم وعلى ((من يتعاطف معهم)) لعائن الله
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
26 - ابو نايف - الرياض
2017-09-01 20:12:09
نحب الداعيه عمرو خالد
لا يعجبني(5) اعجبني(6)
25 - @@@@@
2017-09-01 20:07:10
و انا أكره عمرو خالد في الله و بالله
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
24 - المر
2017-09-01 20:06:40
الكره ماله مكان بين المسلمين خاصه في الايام الفضيله هاذي هو يدعو لمتابعينه بالجنه مافيه شي لو دعي للمؤمنين والمومنات افضل واكثر اجر
لا يعجبني(3) اعجبني(11)
23 - فهد12
2017-09-01 20:05:58
وهل يوجد عاقل يحب الاخونج او يتعاطف معهم؟؟ عليهم وعلى ((من يتعاطف معهم)) لعائن الله
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
22 - علي بن حسين
2017-09-01 20:05:09
من السنه اخبار الرجل اخيه بحبه في الله فهل من السنه اخبار الرجل ببغضه في الله؟ الله اعلم
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
21 - ضايع
2017-09-01 20:04:40
اتقوا الله جمبعا ودع الاتجار بالله اصبح وكلاء الله في ارضه كثر ايام الشباب كنا نتندر بدعوات الخميني المماثله لهذه الدعوات واليوم الجميع خميني والعياذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
20 - فهد12
2017-09-01 20:03:50
انت الان رفعت من قدره كمن يلعن الشيطان تماما
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
19 - [email protected]
2017-09-01 20:00:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - البلسم
2017-09-01 19:59:47
بصراحة عمرو خالد رجل ما ينهضم احس فيه التصنع
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
17 - السيسي
2017-09-01 19:59:43
تكفى يالاميرحبه
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
16 - علي القحطاني
2017-09-01 19:56:05
وانشهد اني احبك في الله ياشيخ عمرو خالد
لا يعجبني(6) اعجبني(7)
15 - ضايع
2017-09-01 19:54:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - خيال
2017-09-01 19:54:05
نرجو التوضيح اسباب الكرهـ يمكن نسفيد
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
13 - عمرو خالد
2017-09-01 19:52:54
انا قلبي كبير وبهاجمش حد وربنا هو العادل بين الناس وربنا يسامحك
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
12 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-01 19:50:57
كل إنسان الله الي بيحاسبه في أمور تخص دينه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
11 - واضح
2017-09-01 19:48:11
والله انه *** جزاك الله خير يالامير
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
10 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-01 19:46:29
قُلت قِبل ذَلِك هذا الإنسان فِيه شيئ . غيّر محبوب من شريحه كبيرة من النَّاس ؟ايش الأسباب ؟؟؟
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
9 -
2017-09-01 19:45:34
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ذو الفقار
2017-09-01 19:44:25
وانا والله اكره عمرو خالد في الله كرها شديدا لاحدود له ...سبحان الله كذا من الله
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
7 - الله لايبلانا
2017-09-01 19:43:49
ههههههه تكفى يالاميرحبه ....
لا يعجبني(1) اعجبني(8)
6 - أبو داود
2017-09-01 19:43:49
أعزك الله يا سمو الأمير... ونحن والله مثلك وأشد.... نكرهه هذا الرجل في الله.
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
5 - ابو راكان
2017-09-01 19:39:57
دعاء غريب جدا ...فقط لمن يتابع الفيسبك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - خالد
2017-09-01 19:39:39
ياخي من ابسط حقوقه يدعي لمن يحب ايش المشكله انه يدعي لمتابعينه هذا انت صرحت بكرهك له اشوف مافيها شي يا امير كونه يدعي لمحبينه
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
3 - دواس الظلما
2017-09-01 19:37:18
**************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -
2017-09-01 19:35:47
خلو خنبقه تعيد ﻻتعكرو مزاجها
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - من المدينه
2017-09-01 19:35:46
والله قلتها من زماااان ان عمر خالد جعل الدين سلعة وان انا ظلمتو يارب سامحني لكن بالعقل والمنطق دعاء غريب
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آخر تعليق
بواسطة : ي و س ف

قدام الإماراة مثلاًياتعليق1 السهلاوي عجزعن تسجيل نصف هدف رغم إمداده بكورانت وضمي...
بواسطة : اشراقت

والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان...
بواسطة : ابو سند

رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
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غسيل أمول 👍...



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