أمير سعودي للداعية المصري عمرو خالد: أشهد الله في يوم عرفة إني أكرهك في الله

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صحيفة المرصد: شن الأمير السعودي خالد آل سعود هجوما عنيفا على الداعية المصري عمرة خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ “فيسبوك” متصنعا البكاء.

وقال “آل سعود” في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول “حجة الوداع”:” أُشهد الله العلي العظيم في يوم عرفة المبارك إني أكرهك في الله “.

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