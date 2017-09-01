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أمير سعودي للداعية المصري عمرو خالد: أشهد الله في يوم عرفة إني أكرهك في الله
صحيفة المرصد: شن الأمير السعودي خالد آل سعود هجوما عنيفا على الداعية المصري عمرة خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ “فيسبوك” متصنعا البكاء.
وقال “آل سعود” في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول “حجة الوداع”:” أُشهد الله العلي العظيم في يوم عرفة المبارك إني أكرهك في الله “.
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أُشهد الله العلي العظيم في يوم #عرفة المبارك إني أكرهك في الله ..
— د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) ٣١ أغسطس، ٢٠١٧
التعليقات
146 - ابو سليمان2017-09-02 02:37:29
الله يوفقه الداعيه عمرو خالد على الاقل دعا للمسلمين عند الكعبه بالخير فجزاه الله عنا بخير
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
145 - ابو احمد العزيزي2017-09-02 02:10:07
والله انك صادق ياسمو الامير هذا الشخص دجال منافق يتصنع الدين لكسب الدنيا ولايضحك الا على السذج
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
144 - الجنتل 20112017-09-02 02:08:47
قسم بالله هذا المصري نصاااب
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
143 - مسلم غيور2017-09-02 02:04:22
جزاك الله يا أمير سبحان الله هذا الرجل ممثل ماهر لتأثير على عامة المسلمين وإنه اخذ جائزة نيوزويك 2008 ألعدو الأول للأسلام فكيف يعطون له الجائزه إذا هو فعلآ يخدم الإسلام فلذلك مثل ما قال الأمير نكره
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
142 - ابو سيف2017-09-02 01:38:27
نحبك ياشيخ عمرو خالد 💖
لا يعجبني(8) اعجبني(7)
141 - نحو الحرية2017-09-02 01:21:05
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
140 - زائر2017-09-02 01:19:31
يعجبني الشخص الي يعطيها لك في وجهك لا يلف عليك ولا يدور وياكثر الي يعشقون النفاق واللف والدوران الامير قال كلمته والنعم فيه اتفقنا او اختلفنا معاه
لا يعجبني(7) اعجبني(5)
139 - أبو محمد2017-09-02 01:16:48
بالفيديو..عمرو خالد من الحرم: اللهم أجعل متابعي صفحتي في “الفيس بوك” من أهل الجنة! ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
138 - قلم الحق2017-09-02 01:12:55
وانا والله اني اكرهه في الله ولله
لا يعجبني(9) اعجبني(6)
137 - رميزان2017-09-02 01:05:01
ياعزيزي كيف تعلن كرهك لمسلم في هذه الأيام الفضيلة وحتى لوكرهته أنت مخلوق مثله لاتدخل جنة ولا نار
لا يعجبني(8) اعجبني(12)
136 - همسات2017-09-02 00:52:00
طريقة كلامه بالسنوات الاخيره لاتحتمل !!
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
135 - ام فارس2017-09-02 00:47:16
الله يعطيه العافيه الشيخ عمرو خالد ويتقبل منه يارب ونحن ندعوا له بالخير ومن محبيه
لا يعجبني(9) اعجبني(9)
134 - احمد2017-09-02 00:46:42
طيب ليش ..****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
133 - ابراهيم2017-09-02 00:41:56
حتى انا اشعر ان كلامه فيه *** وقصص خرافيه ما وردت ابدا لافي السير ولا القران
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
132 - أبو سحاااب2017-09-02 00:34:24
نسأل الله أن يهدينا السراط المستقيم فلم نعلم من يكون عليه الحب والبغض في الله أمر يعود لنفسه ت***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
131 - الملح و القبلة2017-09-02 00:27:01
أصلاً الأمير واضح 😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
130 - ابوالسعود2017-09-02 00:21:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
129 - قريب من الواقع2017-09-02 00:04:17
ما كان ينبغي لسموكم الكريم كتابة تلك الجملة حتى لو لم تكن تحبه فشخصكم أمير وقد عرف عن جنابكم حب الإيمان وأهله وبغضك لهذا الشخص خفية خير الف مرة من إعلانه للناس فتلك مشاعرك الخاصة وأنت رجل حكيم
لا يعجبني(12) اعجبني(15)
128 - ينبعاوي2017-09-02 00:03:10
الداعيه عمروا خالد له جمهوره الكثير في البلاد العربيه الله يبارك فيه
لا يعجبني(12) اعجبني(3)
127 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-02 00:01:34
أذكر فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه و سلّن فيما معناه ( اللي يقرا القرآن و ما يقدر يبكي فليتباكى ) فيمكن عمرو من هالمضمون يتصنّع البُكاء .. أو يمكن يبي ينشر رقة القلب بين الناس بفعله هذا ..
لا يعجبني(4) اعجبني(2)
126 - الملح و القبلة2017-09-01 23:59:33
عمرو كلامه وافي و شافي و مُخلص في عمله .. عاد يمثّل أو ما يمثّل ما يخصني .. بس الأكيد اني حيييل أستفدت منه و أنا أسمع كلامه .. ****
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
125 - وطني الحبيب2017-09-01 23:59:11
اول ما يقول الاخونجي احب الصالحين ولست منهم وبعدها ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - مسمار2017-09-01 23:43:34
اتغق معك ياصاحب السمو فقد تبدل حال من يقال انهم دعاه اين هم من الادعيه المأثوره عن الحبيب المصطفى ماهذا الهراء في دعائه فيس بوك واخر يقول جهازي فيه احباب واصدقاء فاغفر لهم !شذو في الدعاء وابتدعو.
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
123 - وطني الحبيب2017-09-01 23:43:04
مشايخ اسطنبول ولندن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
122 - وطني الحبيب2017-09-01 23:42:01
ويا كثر اللي على شاكلت هذا ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
121 - والله انك بطل يا سمو الأمير2017-09-01 23:39:45
وأشهد بالله اني أكره عمرو خالد في الله مصنع وصاحب مصالح ويكفي انه مصري عشان تعرف أنه م..ن...ا. ..فق مع احترامي لشراء مصر
لا يعجبني(2) اعجبني(7)
120 - وطني الحبيب2017-09-01 23:39:21
قلتله قبلك يا الأمير****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
119 - كان بالإمكان2017-09-01 23:31:21
كان بالإمكان أفضل مما قيل، الكلمة الحكيمة هي المفقودة، والموقف النبيل الذي ينم عن أصالة المواقف كان هو الحل، وأما غير هذا فلا يعدوا كونه دوران مستمر في الحلقة المغلقة في مشاكلنا التي أساسها نقص الحكمة
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
118 - الصحيح2017-09-01 23:29:36
اخوك المسلم والله علي ماتقول شهيد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
117 - ميادة2017-09-01 23:01:29
مخه صغير *** الله لايبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
116 - ابو ابراهيم الخالدي2017-09-01 23:01:07
الشيخ عمرو خالد فيه خير يدعوا للاحبابه ومتابعينه جزاه الله خير
لا يعجبني(14) اعجبني(10)
115 - ابوفهد2017-09-01 22:53:12
دام الكلام ببلاش خل كل واحد يعبر بس بدون اساة اوتجريح للغير
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
114 - ابوفهد2017-09-01 22:51:07
فكونا من حنبقة المعرفات اللة يهدية بس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
113 - ابوفهد2017-09-01 22:49:15
نص دعاة مصر اللة يخلف عليهم **
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
112 - ابوفهد2017-09-01 22:47:14
راح فيها المصري ياعم لسانك حصانك ان صنتة صانة انت في عبادة وتقول اللة هم كثر متابعيني في الفيس بوك اللة يخلف على داية مثلك
لا يعجبني(6) اعجبني(8)
111 - المهرة2017-09-01 22:46:52
انا اذا شفته في قناة اقلبها ع طول بس مو لدرجة الكره ! أسلوبه لا يعجبني
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
110 - قاهرهم2017-09-01 22:42:40
والله اني *** ولله الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,837 )109 - بسمه
خلاص بطلنا نقول شي 😑✋🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,837 )108 - بسمه
سبحان الله ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
107 - بو طبيع2017-09-01 22:26:10
عيب يا مسلمين تتبادلون الكره على مرمى الاعداء
لا يعجبني(7) اعجبني(21)
106 - اشهد الله2017-09-01 22:19:27
وانا بعد اشهد الله اني اكره واحتقر كل عربي ليبرالي و علماني وملحد.ا لأن هؤلاء يجتمعون في كلمة منافقين يحاربون الله بطريقه غير مباشره .ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويمرقون من الدين
لا يعجبني(35) اعجبني(18)
105 - الوسمي2017-09-01 22:16:54
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
104 - سامي2017-09-01 22:14:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
103 - سعودي أيام الزمن الجميل2017-09-01 22:09:33
أكره أو حب ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - @@2017-09-01 22:05:45
تعليق66غازي بن شبيب. ***.حسبناالله ونعم الوكيل.أسأل الله العلي العظيم أن يعاملك بماتستحق.ستقف بين يدي الله يوم القيامة وسيسألك عن هذا الكلام.
لا يعجبني(15) اعجبني(2)
101 -2017-09-01 22:04:44
الذي نخاف منه أن يبدأ توزيع صكوك للجنة والنار فمن نتفق معه زفيناه للجنة ومن نختلف معه فإلى جهنم وبئس المصير .
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
100 - ابوشيهانه2017-09-01 22:03:05
ماقاله الاميرقديكون رايه الشخصي كماحال البشرولاكنه لايدخل هذاالكره اوالحب فيما يعلمه الخالق سبحانه
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
99 - ابو فا رس المطيري2017-09-01 22:02:07
انا احس **** اللي اسمه عمر خالد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - خبير2017-09-01 22:00:24
إنما تبكي على الحب النساء .لا يهتم تحبه أو لا تحبه أهم شئ يزداد عدد متابعيه ففي ذلك مصلحتة الحقيقية .
لا يعجبني(1) اعجبني(16)
97 - علي العمري2017-09-01 21:49:22
انتشر لغته الكرهه وتكفير الناس في المجمتع. ***
لا يعجبني(9) اعجبني(23)
96 - محمد2017-09-01 21:46:14
لا لا تكفى حبه .. طلبناك تكفى تكفى
لا يعجبني(10) اعجبني(26)
95 - مانع القحطاني2017-09-01 21:44:58
لو قال لا احبك في الله كانت خيراً من كلمة اكرهك
لا يعجبني(10) اعجبني(3)
94 - قاهرهم2017-09-01 21:41:27
يا جماعه ايش بها؟**
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - الساري2017-09-01 21:40:14
قد تكون محق ولكن رغم ذالك له معجبين كثر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
92 -2017-09-01 21:34:25
لا تاخذوا دينكم من لايفقه الدين يا شباب ياخذ من الدين ليجادل به العلماء ويعمل اسلام جديد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - اجنبي2017-09-01 21:33:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 - قاهرهم2017-09-01 21:33:04
لا حول ولا قوه الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
89 - فهد122017-09-01 21:29:22
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ..... وكفى بمن يستخدم الدين باسلوب تمثيلي وسيلة لكسب المال ان نكرهه
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
88 - عزيز2017-09-01 21:26:13
يعجبني في هذا الأمير أنه لا ينافق ومن لا ينافق طبيعي يكره المنافقين ..
لا يعجبني(16) اعجبني(5)
87 - فهد122017-09-01 21:22:38
شكرا ثم شكرا صحيفة المرصد فقد كنت وسيلة عظيمة للدفاع بالكلمة عن المملكة العربية السعودية وان نحرق اعداء الوطن (الاخونج)والمتعاطفين معهم عليهم لعائن الله
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
86 - حازم2017-09-01 21:19:50
دعو الخلق للخالق نختلف معه أو نتفق كل محاسب على اقواله واعماله ولنتفرغ لاصلاح أنفسنا والله الهادي
لا يعجبني(1) اعجبني(10)
85 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-01 21:18:12
عمرو خالد نطلب الله السلامة الله حسيبة أسأل يكفينا شرة وشر من فى شاكلته .
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
84 - علي العمري2017-09-01 21:18:05
الله يحفظك يا شيخ عمرو خالد. الناس زعلانه عليك لن ما عندك غلو وتشداد وطاعه عميه لغيرك
لا يعجبني(44) اعجبني(53)
83 - فهد122017-09-01 21:17:45
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.. وكفى بمن يستخدم الدين باسلوب تمثيلي وسيلة لكسب المال ان نكرهه
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
82 - عبيد ولد السيخ علي2017-09-01 21:17:33
الشرهه على متابعيه
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
81 - حازم السيف2017-09-01 21:17:08
ربما شعور عدم الارتياح الذي يتبادر للانسان من شخص اخر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
80 - ابو سالم2017-09-01 21:15:48
الله يحفظك ويرعاك ياشيخ عمر خالد
لا يعجبني(22) اعجبني(26)
79 - حازم السيف2017-09-01 21:14:00
لااله الا الله ..***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - علي العمري2017-09-01 21:12:44
وانا ًوربي ما حبيتك انت. الحب والكرهه من الله يا صاخب السمو عمر خالد. شيخ فاضل.
لا يعجبني(38) اعجبني(50)
77 - المحامية2017-09-01 21:12:28
لا للكراهية و نعم للتسامح و المحبة و الألفة. لا نكره أحد لإختلافنا معه و لا ننزه أنفسنا و نعتقد أننا أرفع و أسمى من الناس. دعاؤه حق مشروع لا ينازعه فيه أحد. أنا أدعوا لمن يتابعني في الفيسبوك تو ✌️
لا يعجبني(22) اعجبني(45)
76 - زائره2017-09-01 21:11:15
من يحبه ذا عمرو خالد الله لا يبلانا
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
75 - ابتسام2017-09-01 21:09:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
74 - فهد2017-09-01 21:08:36
يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
73 - محمد الشهري Ggccxx62017-09-01 21:07:56
تحس أن الحب بين الناس زي بطاقة الشحن يعني الرصيد مخلص أعوذ بالله ايش صار فى الناس ليه بس ليه ليه ليه أبي أعرف ليه نكره بعض اللهم رحمتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - ررر2017-09-01 21:06:06
وانا والله اكره عمرو خالد .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
71 -2017-09-01 21:04:40
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - فهد122017-09-01 21:01:09
27 نصيبك بين القوسين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - مواطن يحب الهياط2017-09-01 20:58:01
وانا اشهد الله اني اكره امور كثيرة .. اهمها استغلال الدين للسيطرة على البسطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
68 - النادر2017-09-01 20:58:00
لاتسبو عباد الله فلست عليهم بمسيطر. هذا الداعية كان له فضل بعد الله في هدايتي فكنت اجي اخر الليل عام 1423وافتح على قناهtv فأسمع كلامه شهور حتى هداني الله وهو السبب بعد الله فجزاه الله عني خير
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
67 - مواطن يحب الهياط2017-09-01 20:57:50
وانا اشهد الله اني اكره امور كثيرة .. اهمها استغلال الدين للسيطرة على البسطاء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
66 - غازي بن شبيب2017-09-01 20:57:44
تجارة الدين هي التجاره الرائجه ليس عمرو خالد فقط اغلب الملتحين في الفضائيات تجار دين مكاء وتصديه فقط يخادعون الله
لا يعجبني(6) اعجبني(11)
65 - فهد122017-09-01 20:57:17
36 لقد احرقت اعداء الوطن حرقا والقمتهم جمرا بارك الله فيك جما جما
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
64 - منال2017-09-01 20:56:28
وانا اشهد بما شهدت به يا اميرنا اني اكرهه في الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
63 - النمس2017-09-01 20:56:08
لن انسى صورعمروخالد وهوه يحتضن امرأه لابسه فوق الركبه وشبه عريان في احد الجزر الأوربيه اعتقد قوقل لايكذب بعدها طلع وقال انها زوجتي ههههههههههه حتى وان كانت زوجتك فوق الركبه ياعموري ومسوي فيها داعيه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
62 - الخالدي2017-09-01 20:54:34
اهم شى الدولارررر والساعه بعشره جنيه والحسابه بتحسب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - فهد122017-09-01 20:53:57
الاسلام دين يحث على المحبة وعدم الكراهية ولكن يحثنا ايضا على حب وطننا وان نعادي من يعاديه وان نكره من يكرهه ((الاخونج لا دين لهم ))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
60 - مواطن ممشي حاله2017-09-01 20:53:35
وانا كذلك ايها الامير لكني لا استطيع الجزم بنفاقه اوالحكم على سريرته لكتي فعلا لا اطيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
59 - النمس2017-09-01 20:52:46
جلس يدحلب سنين عند صالح كامل الين حلبه صح
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
58 - فهد122017-09-01 20:51:01
27 نصيبك بين القوسين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
57 - ديني الإسلام2017-09-01 20:50:34
وانا شرحك يالأمير يشهد الله إني اكره هذا الداعيه كره شديد ولا اتصوره قدامي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
56 - النمس2017-09-01 20:50:21
والله ياسمو الامير انني على علاوة اني اكرهه يوم اسمع صوته واسلوبه المتثعلب نفسي تلوع هذا انسان اصولي الدين بواد وهوه بواد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
55 - معلم2017-09-01 20:50:16
نستاهل حنا الي رفعنا شهرت هذا الرويبضة حتى صدق نفسه وصار يقسم على الله ولسى اذا استمرينا بوضع منابر لاشباهه سيخرج من بينهم من يدعي النبوه
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
54 - سركيس بااااريس2017-09-01 20:47:22
ديننا دين محبة وسلام ورحمة للعالمين وعلى كل مسلم ان يحب لأخية المسلم مايحب لنفسة ////////////// ورايي المتواضع ان الامير والشيخ كلاهما قد جانبا الصواب . اللهم يارب اهدني واغفر لي ولجميع المسلمين .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - عبدالله اليامي2017-09-01 20:45:38
وأنا معك يا سمو الأمير أكرهه في الله حتى قبل هذه الفعلة المستهجنة من المسلم العادي فما بالك بداعية ! والله ما هضمته من بداياته حتى الفيديو الي مصورة واضح إنه يمثل بكاء بدون دموع الله يعين على هالعينات
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
52 - صنيدح2017-09-01 20:44:35
يدلا من اعلان الكره اليس من المفترض النصح اذا وجدت العيوب ومن منا لايخطئ اين نحن من حديث الرسول الكريم المسلم اخو المسلم لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ الخ النصح واجب بين المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
51 -2017-09-01 20:43:47
ت ٣٦ هل سبب كره الامير له ماذكرت انت ؟ ايهم احق بالكره والوصف بالنفاق الداعم للفساد بالقول والعمل ام شخص الله اعلم بسريرته والظاهر لنا انه لم يطالب بنشر الخراب كما يفعل الاخرون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ابو سعود العتيبي2017-09-01 20:42:19
سيظل فضيلة الشيخ د عمرو خالد في قلوبنا
لا يعجبني(4) اعجبني(6)
49 - النادر2017-09-01 20:42:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - نجر تركستاني2017-09-01 20:40:41
ما له حق ..... لا حد غير المولى عز وجل يعلم ما تخفيه خائنة الاعين و الصدور وفِي مثل هذه الايام الفضيلة يبتعد المرء عن البغضاء و الشحناء
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
47 - عبدالله اليامي2017-09-01 20:38:25
وين الغرابة في الفعل ؟ إذا كان عمرو خالد ... مصري .
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
46 - هذه الحقيقة2017-09-01 20:38:00
تعليق 44 نعم اقولها لا بارك الله فيمن يريد لنسائنا بالتفسخ والتبذل باسم الرياضة والوسطية وان كان من ابنا جلدتنا فهذه الدولة بنيت على كتاب الله وسنة رسوله واجزم ان ولاة امرنا لا يرضون بذلك
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
45 - منصف2017-09-01 20:34:07
وتقولون ليش يكرهوننا الآخرين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
44 -2017-09-01 20:32:53
ت ٣٦ هذا نهج حكامهم ومن تثنون عليهم وتنافحون عنهم وماذكرته يطالب فيه بني جلدتك هنا على المواقع فهل ستقول فيهم ماقلت عن المصريين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
43 -2017-09-01 20:32:15
ليس هذا مكان وزمان انتقاد البشر يا سمو الامير وعندنا على شاكلته الكثير
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42 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-01 20:31:47
وصل لدرجة الكفر ؟ !!!! .
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41 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-01 20:31:21
أتفق معه أن عمرو خالد متلون متصنع . كان سابقاً أسلوبه جميل لكن ربما غيرته الفلوس والإغراءات لتمييع الدين . ولكن لاتصل لدرجة البغض في الله .. الذي أعرفه أن البغض في الله يكون لكافر ولاأعتقد أن عمرو خال
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40 - عمر العطوي2017-09-01 20:29:02
وعند الله تجتمع الخصوم يمكن الرجال شاف منه شي او يعرف عنه شي مانعرفه كل شخص يمثل نفسه ورايه لاحد يحمل وزره وزر غير ه وكل عام وانتم بخير
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39 -2017-09-01 20:28:56
ونكره النكرات الكارهين للاسلام والقادحين فيه ومن يصف من يختلف معهم بالاخوان ونكره العلماني الداعي للخراب والتسيب والضياع
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38 - مزارع من أرض الطيبين2017-09-01 20:28:27
بارك الله فيك بس مع هذا الشخص الدواعش الانجاس
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37 - نشبه2017-09-01 20:26:49
ممثل بارع ودمه ثقيل
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36 - هذه الحقيقة2017-09-01 20:23:06
لمن يقول لماذا تكرهونه ارجعوا الى مقاطعة ولعبه مع النساء الرياضة وغيرها باسم الوسطية لا بارك الله فيه
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35 - أبو سحم2017-09-01 20:22:25
الرجل لديه ابناء وبنات هل ترضى ان يشاهدون كلماتك اتجاه ابيهم ؟؟؟
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34 - ناصر2017-09-01 20:19:46
ليش الكره ماذا عمل عمر خالد ليتك اعلنت عن كره بشار او الفرس المشركين بالله
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33 -2017-09-01 20:18:26
ليس من حق إنسان كره إنسان وتشويه صورته بلا دليل ننتظر من الأمير بيان سبب كرهه للداعية حتى تتضح الرؤية حول ما ذكره الأمير .
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32 - ايام التسامح والموده2017-09-01 20:18:20
ديننا الحنيف يحثنا على التقيد بلأخلاق السمحه ولو كان مع احد من خارج المله الإسلاميه فما بالك بمسلم . اللهم ارحم امة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رحمه عامه .
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31 - الواصلي2017-09-01 20:18:19
لمن يدعوا هذا الذي يقال له داعية، وكل حلقاتة التي نشاهدها اختلاط رجال ونساء متبرجات سلمت يمناك وصح لسانك الذي قال كلمة حق أيها الأمير وانا اشهد على ذلك...
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30 - العمدة2017-09-01 20:18:18
نعلم معنى المحبة في الله ولكن ما معنى الكره في الله ارجو من الاخوة الكرام من لديه علم يشرح لنا وكل عام وانتم بخير
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29 - محمد2017-09-01 20:17:41
الله يعوض عليك يا عمرو خالد .. الرجال خلاص ما يحبك تهي تهي تهي
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28 - هذه الحقيقة2017-09-01 20:16:43
وانا اشهد الله انني أكرهه في الله ؛ الانسان المتصنع سبحان الله ليس له قبول
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27 -2017-09-01 20:16:10
23- وهل يوجد عاقل يحب الفرس المجوس او يتعاطف معهم؟؟ عليهم وعلى ((من يتعاطف معهم)) لعائن الله
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26 - ابو نايف - الرياض2017-09-01 20:12:09
نحب الداعيه عمرو خالد
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25 - @@@@@2017-09-01 20:07:10
و انا أكره عمرو خالد في الله و بالله
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24 - المر2017-09-01 20:06:40
الكره ماله مكان بين المسلمين خاصه في الايام الفضيله هاذي هو يدعو لمتابعينه بالجنه مافيه شي لو دعي للمؤمنين والمومنات افضل واكثر اجر
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23 - فهد122017-09-01 20:05:58
وهل يوجد عاقل يحب الاخونج او يتعاطف معهم؟؟ عليهم وعلى ((من يتعاطف معهم)) لعائن الله
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22 - علي بن حسين2017-09-01 20:05:09
من السنه اخبار الرجل اخيه بحبه في الله فهل من السنه اخبار الرجل ببغضه في الله؟ الله اعلم
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21 - ضايع2017-09-01 20:04:40
اتقوا الله جمبعا ودع الاتجار بالله اصبح وكلاء الله في ارضه كثر ايام الشباب كنا نتندر بدعوات الخميني المماثله لهذه الدعوات واليوم الجميع خميني والعياذ بالله
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20 - فهد122017-09-01 20:03:50
انت الان رفعت من قدره كمن يلعن الشيطان تماما
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19 - [email protected]2017-09-01 20:00:17
تعليق مخالف
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18 - البلسم2017-09-01 19:59:47
بصراحة عمرو خالد رجل ما ينهضم احس فيه التصنع
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17 - السيسي2017-09-01 19:59:43
تكفى يالاميرحبه
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16 - علي القحطاني2017-09-01 19:56:05
وانشهد اني احبك في الله ياشيخ عمرو خالد
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15 - ضايع2017-09-01 19:54:53
تعليق مخالف
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14 - خيال2017-09-01 19:54:05
نرجو التوضيح اسباب الكرهـ يمكن نسفيد
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13 - عمرو خالد2017-09-01 19:52:54
انا قلبي كبير وبهاجمش حد وربنا هو العادل بين الناس وربنا يسامحك
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12 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-01 19:50:57
كل إنسان الله الي بيحاسبه في أمور تخص دينه
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11 - واضح2017-09-01 19:48:11
والله انه *** جزاك الله خير يالامير
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10 - رحم الله فقيدالامه2017-09-01 19:46:29
قُلت قِبل ذَلِك هذا الإنسان فِيه شيئ . غيّر محبوب من شريحه كبيرة من النَّاس ؟ايش الأسباب ؟؟؟
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9 -2017-09-01 19:45:34
تعليق مخالف
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8 - ذو الفقار2017-09-01 19:44:25
وانا والله اكره عمرو خالد في الله كرها شديدا لاحدود له ...سبحان الله كذا من الله
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7 - الله لايبلانا2017-09-01 19:43:49
ههههههه تكفى يالاميرحبه ....
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6 - أبو داود2017-09-01 19:43:49
أعزك الله يا سمو الأمير... ونحن والله مثلك وأشد.... نكرهه هذا الرجل في الله.
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5 - ابو راكان2017-09-01 19:39:57
دعاء غريب جدا ...فقط لمن يتابع الفيسبك
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4 - خالد2017-09-01 19:39:39
ياخي من ابسط حقوقه يدعي لمن يحب ايش المشكله انه يدعي لمتابعينه هذا انت صرحت بكرهك له اشوف مافيها شي يا امير كونه يدعي لمحبينه
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3 - دواس الظلما2017-09-01 19:37:18
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2 -2017-09-01 19:35:47
خلو خنبقه تعيد ﻻتعكرو مزاجها
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1 - من المدينه2017-09-01 19:35:46
والله قلتها من زماااان ان عمر خالد جعل الدين سلعة وان انا ظلمتو يارب سامحني لكن بالعقل والمنطق دعاء غريب
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بواسطة : ابو سند
رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
بواسطة : محمد السرحان
غسيل أمول 👍...
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