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الحريري: أمام الأسد خيار واحد لا ثاني له

الحريري: أمام الأسد خيار واحد لا ثاني له
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وكالات 39 4٬382 8 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات:اعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه لا يوجد أمام الرئيس السوري بشار الأسد أي خيار سوى الرحيل.
وقال في مقابلة لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “من الواضح أن عليه الرحيل. ولا يوجد خيار آخر. إذ كان المجتمع الدولي يريد حلا طويل الأمد في سوريا، فإنه الخيار الوحيد وإذا بقي (الأسد)، فلن يكون هناك استقرار”.

وأوضح الحريري فكرته، قائلا إن الحكومة السورية لا تسيطر على الأراضي الخاضعة لها، بل تسيطر عليها في حقيقة الأمر روسيا وإيران، أما دمشق فتتظاهر فقط بأنها تسيطر.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن السيناريو الأسوأ يكمن ليس في فشل جهود محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بل في انعدام حل سياسي للأزمة الداخلية، مضيفا أنه يخشى من استمرار هذا الوضع ما يعني أن القادم أسوأ.

وفي سياق متصل، قال الحريري إن النازحين لن يعودوا إلى سوريا طالما حكومة الأسد موجودة هناك. وشدد قائلا: “لن أفعل أي شيء قبل أن أتلقى الضوء الأخضر من الأمم المتحدة لعودة آمنة لهم”، معيدا إلى الأذهان أن كلا من العراق والأردن ومصر يحتفظ بالعلاقات مع دمشق، لكن اللاجئين السوريين في أراضي تلك الدول الثلاث لم يعودوا إلى سوريا حتى الآن.

وبشأن الاتفاق المثير للجدل مع عناصر “داعش” في منطقة الحدود السورية اللبنانية، أكد الحريري أنه والرئيس اللبناني ميشال عون سمحا لهؤلاء بعبور الحدود، لكنه أصر على أن نقل الدواعش بالحافلات إلى شرق سوريا كان بقرار من “حزب الله” والسوريين.

وأوضح أن الشيء الأهم بالنسبة للحكومة اللبنانية هو سلامة الجنود، وذكر بأن الجيش شدد حصاره على الدواعش، حتى عرضوا التفاوض، وكشفوا عن المكان الذي دفنوا فيه الجنود المخطوفين.

وشدد قائلا: “الشيء الأهم بالنسبة لنا هو أن داعش لم يعد موجودا في لبنان”.

كما نفى الحريري صحة ما يقوله حزب الله حول قيامه بدور رئيسي في المعارك بجرود عرسال. وأصر رئيس الوزراء على أن الجيش اللبناني لعب الدور الأكبر وقام بالعمل بالكامل. وأشاد بالتحضيرات للمعركة، التي سمحت بالتقليل من الخسائر التي لم تتجاوز 5 قتلى في صفوف الجنود.

وتابع قائلا: “يقولون إن “حزب الله” يسيطر على لبنان وهذا ليس صحيحاً، فهو موجود في الحكومة ولديه دعم في البلاد لكن هذا لا يعني أنه يسيطر على كل لبنان”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

39 - ابو راكان
2017-09-02 02:18:13
ابشر ياسعد مدام هذا موقفك من ايران راح نرسلك رز
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38 - ابو راكان
2017-09-02 02:17:02
ماشاءالله قوى عظمى يستطيع تغيير خريطة الشرق الاوسط
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37 - ابو راكان
2017-09-02 02:15:38
ماشاءالله قوى عظمى يستطيع تغيير خريطة الشرق الاوسط
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36 -
2017-09-02 00:21:43
الشوام انا ما صدقهم
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35 - :
2017-09-02 00:16:25
الا بلى حزب الشيطان مسيطر على لبنان من سنوات وهو من يتحكم في الأمور السياسية في لبنان المفوروض جيش لبنان تكون له كلمه بطردهم الى ايران او محاربتهم وقتلهم جميعآ ولكن هم السادة
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34 - مفلح
2017-09-01 23:43:21
على مين تلعبها يا الحريري انت و حزب الله في خندق واحد مسوي فيها اسد السنه وانت اكبر حرامي لعبه على غيرنا؟؟
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33 -
2017-09-01 23:22:58
كيف تطلب رحيل بشار. وحزب الله اللبناني يقاتل في صفة . ومركزة الاساسي لبنان .وانت مؤيد لحزب الله . أرحمو العرب كفى تلاعب ومتاجرة بارواح الامة
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32 - ابوفهد
2017-09-01 23:07:46
انت سكر على قطر تميل الارهاب واللة يكلب ايران حسن زميرة يشحذ في الشوارع حنا مشكلتنا في الحمدين حقد على جميع الدول العرية فهم موالين للفرس
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31 - ابوفهد
2017-09-01 23:02:29
على الاقل سعد الحريري سني ماهوذنب مثل بشار لايران وحزب الشيطان يعني رجل من ظهر رجل ليس من ابناء المتعة
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30 - ابوفهد
2017-09-01 22:59:35
شوف الحكومة البنانية خود حكي مادام حزب الشيطان مسيطر عليهم وزبالة بشار نصهم في لبنان
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29 - أبو العز الدمشقي
2017-09-01 22:57:04
ت25/من تسميه خائن الشام هو خان من؟ مهمته الدفاع عن شعبه ووطنه ومصالحهم وليس مصالح الغرب وأمريكا وغيرهم وهو قام بذلك خير قيام وانتصر على الجميع
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28 - ابوفهد
2017-09-01 22:56:23
ياسعد الحريري نظف بلدك اول من حزب الشيطان بعدن تكلم عن كلب ايران بشار
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27 - أبو العز الدمشقي
2017-09-01 22:53:55
ت24/هم فشلوا بخلع الاسد وهو باق بدعم الشعب السوري والجيش والحلفاء بعد الله يعني ليس لأحد بعد الله والشعب أي منة ببقاء الاسد وعلى الجميع التعامل مع هذه الحقيقة
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26 - أبو العز الدمشقي
2017-09-01 22:49:08
الظاهر ياسعد لم تنجح بالمسعى لعودتك لدمشق والمشاركة بمشاريع إعادة الإعمار ولكن قريبا سيرغمك مشغلوك على الذهاب لدمشق وتقديم فروض الطاعة وهذه السنة عاد مليون سوري من دول الجوار وسيعود الباقي قريبا
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( عدد التعليقات 28,176 )
25 - برق _ الحرم
2017-09-01 22:09:31
(((((((لبنان اخذت زمام الخيانة .... من خائن الشام ))))))
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24 - مهند البلغاري
2017-09-01 21:59:16
المجتمع الدولي لا يريده أن يغادر.. فرنسا وامريكا ودول الأوروبية ترى أن يجلس رئيس مؤقت لمدة سنتين او خمس سنوات. والفضل يعود في مليشيات العراقية و اللبنانية..
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23 - مانع القحطاني
2017-09-01 21:32:28
البركه فيك وفي حزباله يا حريري
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22 - سركيس بااااريس
2017-09-01 21:28:08
دولة يرفع فيها علم غيرعلم الدولة الرسمي قل عليها السلام //اما لبنان للاسف فعلم ورايةحزب آلات فوق علم لبنان والادهى والأمر الحزب يجمع سلاح ويتدخل ويحارب دول الجوار لزرع الفتن والارهاب فاين هيبةالدولة؟
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21 - الترفيه
2017-09-01 21:06:05
راحة عليك يا سعد الحريري لزوم عليك ترضا بي الامر الواقع قلتو عن الارهابيين انهم ثوار ومقاتلين وووو وصدقناكم وفي الاخير الثوار ينحر ويذبح الناس خليك ساكت احسن لك
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20 - مواطن يحب الهياط
2017-09-01 21:00:55
كنت مصدق سالفة رحيل الاسد .. لعبوا علينا
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19 - الحربي
2017-09-01 21:00:04
16 - موظف سعودي اوجيه 2017-09-01 20:55:26 متى تصرف رواتبنا يالحريري ؟؟؟؟؟؟؟ خذ رواتبك ممن تسبب في اسقاط الشركه وقفلها
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18 -
2017-09-01 20:58:28
alharirri become the obeideinc dog to naser allaah so he acts like a lebaneese patriot
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17 - عمر العطوي
2017-09-01 20:56:19
تعليق 9يسلم راسك على الكلام
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16 - موظف سعودي اوجيه
2017-09-01 20:55:26
متى تصرف رواتبنا يالحريري ؟؟
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15 - سلمان البقمي
2017-09-01 20:49:06
أثبتت الأيام والأحداث أن الرهان على سعد الحريري خاسر وفاشل.. الجميع يرى أن حزب الشيطان والمخدرات يسيطر على كل مفاصل لبنان.. والحريري يرى عكس ذلك..!!!!
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14 - loving liberal
2017-09-01 20:45:24
يارجال لبنان تحت ادارة حزب الله وايران ولاسعد ولامشيل عون واي مساعدة تصرف لبنان في هي في يد حزب الله وايران ومساعدات اليمن عمومن في يد الحوثيين ويرسلونها ليران وكل مافي الموضوع استنزاف
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13 - ن🐅مر
2017-09-01 20:39:36
طيب حسن نصرالله قتل ابوك ليش ماتقتله وتأخذبثأر ابوك
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12 - السيسي
2017-09-01 20:35:39
نظف لبنان من مجوس الضاحية الجنوبية ,, وعظم الله اجرك في سعودي اوجية
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11 -
2017-09-01 20:35:32
وابو زميره ماله حل جعل من لبنان اضحوكة العالم وضرب سياسة وسياحة لبنان وهو ينبح داخل مغارات بيروت
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10 - loving liberal
2017-09-01 20:34:56
حل المشكله السوريه عند ايران وروسيا وحزب الله وهو المسيطرعلى لبنان وان صرحت اوسكت كله واحد
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9 - الحياة حلوة
2017-09-01 20:13:24
سبب المشاكل العربيةالحسدوقلةالقناعةعلى المستوى الفردي ثم انتقلت الى المستوى الجماعي(الربيع) وعدم حب الآخرإجتماعياًوحب الإنتقام والثأر والأنانية والتكبر وحب السيطرة مع كونه مسلم إلا أنه يناقض السلام !
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8 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-01 20:08:47
لاتنظف بيت الجيران وبيتك متوسخ نظف لبنان من مجوس الضاحية الجنوبية أولان فنصر الشيطان هو من يدافع عن بشار النصيري فماذا أنت فاعل؟؟
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7 - الشمري
2017-09-01 19:46:48
تعليق مخالف
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6 - الى الحريري
2017-09-01 19:45:20
تخلص من حزب الشيطان أولا ثم تكلم عن مشاكل الاخرين . ثانيا سيعودون السوريين الى بلدهم بوجود بشار او غيره . لسنا مكلفين بأحد . البطالة وصلة 30% وانت جاي تقول السوريين لن يعودوا .
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5 - أبو خالد
2017-09-01 19:42:09
المفروض يدعم الحريرى بدل الدولة البناية ويكون مليشيات زى حزب الله وربى بعدها راح حسن يحترم نفسة شوى
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4 - قلم الحقيقه
2017-09-01 19:41:47
بعد مارجع السومه وخريبين تقول هالكلام
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3 - طيب وحنا مالنا ؟؟؟
2017-09-01 19:41:42
للأسف قالوها قبلك كثير وساسه كبار .... وهونوا ( نسيو الموضوع ) اليهود والنصارى والملاحده مايبونه يرحل لأنه كلب حراسة وفي للصهاينه ..
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2 - اه يازمن
2017-09-01 19:40:16
مهايطي ياسعد ماعندك سالفه؟؟؟؟؟؟
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1 - قلم الحقيقه
2017-09-01 19:38:41
قل قسم
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آخر تعليق
بواسطة : ي و س ف

قدام الإماراة مثلاًياتعليق1 السهلاوي عجزعن تسجيل نصف هدف رغم إمداده بكورانت وضمي...
بواسطة : اشراقت

والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان...
بواسطة : ابو سند

رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
بواسطة : محمد السرحان

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