بالفيديو .. شاهد : مئات الكراتين المليئة بقوارير المياه الصحية ملقاة في شوارع منى

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صحيفة المرصد : وثق “مواطن” مقطع فيديو ظهر خلاله مئات الكراتين وقوارير المياه الصحية ملقاة على الأرض في شوارع منى ويسير عيها بعض الحجاج.

وقال موثق الفيديو وهو أحد الحجاج السعوديين “إخواني بالله عليكم انظروا إلى أموال المسلمين الذين تصدقوا بهذه المياه على الحجاج وانظروا كيف ترمى بهذه الكثافة.

وتابع: يدعسون على قوارير مياه بمئات الألوف بل بالملايين ويقولون الحجاج في حاجة إلى المياه ومضى قائلاَ “والله الذي لا إله غيره يرمونها هكذا بلا حسيب أو رقيب.

وأردف: أرجو نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع حتى نتلافى هذا التبذير والإسراف في المياه .

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