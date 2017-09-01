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بالفيديو .. شاهد : مئات الكراتين المليئة بقوارير المياه الصحية ملقاة في شوارع منى
صحيفة المرصد : وثق “مواطن” مقطع فيديو ظهر خلاله مئات الكراتين وقوارير المياه الصحية ملقاة على الأرض في شوارع منى ويسير عيها بعض الحجاج.
وقال موثق الفيديو وهو أحد الحجاج السعوديين “إخواني بالله عليكم انظروا إلى أموال المسلمين الذين تصدقوا بهذه المياه على الحجاج وانظروا كيف ترمى بهذه الكثافة.
وتابع: يدعسون على قوارير مياه بمئات الألوف بل بالملايين ويقولون الحجاج في حاجة إلى المياه ومضى قائلاَ “والله الذي لا إله غيره يرمونها هكذا بلا حسيب أو رقيب.
وأردف: أرجو نشر مقطع الفيديو على نطاق واسع حتى نتلافى هذا التبذير والإسراف في المياه .
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التعليقات
71 - القحطاني2017-09-02 03:55:40
2 تحتاج للدعم مثل إطلاق السجناء المعسرين في الديون والديات..عوائل كثيرة تنتظر خروج العائل لها سواء مقيمين أو وطنيين....الحج كفتنا الدولة المباركة جميع شؤنه..ملايين تصرف وتهدر..تذهب في طرق التبذير...
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70 - القحطاني2017-09-02 03:51:24
الفوضوية والعشوائية تفسد العمل الخيري التطوعي لا بد من التنسيق حتى تظهر المشاعر بمظهر لائق..والدولة أيدها الله لم تقصر في خدمة الحجاج...العالم أصبح قرية واحدة..لابد من العناية..فيه مجالات أخرى تحتاج1
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69 - ابو احمد الحربي2017-09-02 03:38:20
رأيت ذلك بعرفة الله يجزي المحسنين خير كل شي يوزع للحجيج مجانآ الماء والغذاء والفواكه والعصائر والايسكريم ولكن ينقص تلك الاعمال التنسيق والنظام حيث توزع بعشوائية من بعض العمالة الغير مدربة بهذا العمل
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68 - ابو احمد الحربي2017-09-02 03:29:13
رأيت ذلك بعرفة الله يجزي المحسنين خير كل شي يوزع للحجيج مجانآ الماء والغذاء والفواكه والعصائر والايسكريم ولكن ينقص تلك الاعمال التنسيق والنظام حيث توزع بعشوائية من بعض العمالة الغير مدربة بهذه العمل
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67 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-02 03:22:58
تابع ثاني شيء بالنسبه للحجاج حجاج بالملايين وشلون تبيهم ينحنون ويضعون المويا بأكياس واللي ينحني سوف يجد هلاكه سيدهس بالأقدام وكذلك العلب اللي فيها ماء ثقيلة ""فيه عمال نظافة عندما يذهبون الحجاج يشيلون
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66 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-02 03:19:12
ابعقب على كلام عبدالله الحربي حنا الحمدلله إذا صرنا بمكان نجمع كل شيء ونضعه بكيس إذا فيه زباله نرميه فيها واذا لا نخليه مجموع بالكيس ونربطه ونتركه بمكاننا حتى ياخذونه المسؤولين عن النظافة 1يتبع
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65 - طبيعي جدا2017-09-02 02:31:30
لاحظو لا يوجد براميل نفايات فين يرموا الزبالة؟ المسؤولية على رقابة النظافة
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64 - عبدالله الحربي2017-09-02 02:08:16
خطباء المساجد لازم يغيرون خطبهم لتناقش واقعنا بدل من التكلف في اللغه العربيه وأغلب الخطب سمعناها قبل! لازم يساهمون ف الثقيف كرمي المخلفات واغلاق الطرق لصلاة الجمعه وغيره، دام المرور والبلديه فشلوا !!
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63 - عبدالله الحربي2017-09-02 02:03:01
وتعليق بسمه رقم ٥١ نفس الشي! سبب تخلفنا هالعقليات! وليش ينتظر المسلم أحد يشيل وراه! لو هالمليونين رموا زبايلهم ف مكانها ماراح يتوصخ المكان ولابيحتاجون احد ينظف! لكن تربيه الاهل من هالنوعيه خربت البيئه
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62 - عبدالله الحربي2017-09-02 01:58:09
دام فينا عقليات تعليق رقم ٤٤، ريما السعوديه، للأسف عمر السعب ماراح يتطور! وللأسف غالبية الشعب نفس تفكيرها! تعود ان احد يلقط وراك وصاختك مشكله كبيره! بدت من البيت من الطفوله ونرى أثر هالتربيه فالشارع!
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61 - نشبه2017-09-02 01:42:23
السبب مشايخ الفلته الي ازعجو الناس تبرعوً للحجاج افضل سقيا سقيا الماء وكان الحاج مايقدر يشتري بريال مويا وكان الدوله متوفرا لهم هذي نهايه التبرع الفاشل
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60 - ام تركي2017-09-02 00:59:00
طيب المياه زادت عن حده المفروض يودونها لاماكن التي بها فقراء في مكه او القرى القريبه من مكه ويقولون لهم كل واحد ياخذ لبيته حرام يضعون الماء بعذه الطريقه وين الرقابه على هذه التبرعات
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59 - همسات2017-09-02 00:47:26
طبعا اعداد كبيره تزيد عن حاجة الحاج !! وين يودونها ؟؟ مايقدر يمشي وهو شايل كرتون ماء !! المفروض توضع على الحانبين وعلى طاولات او بواسطة الكشافه يقوموا بتوزيعها ، المهم العمليه تحتاج تنطيم وتقنين
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58 -2017-09-02 00:34:29
ولسوف تسألون يومئذ عن النعيم والله هذا تبذير واخشى من العقوبة وقوارير المياه تلقى في كل مكان وبعضها لم يشرب منها الا قليل ولو وضعوها للشجر او الطيور فهو افضل
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57 - حازم222017-09-01 23:29:09
لا تقطع رزق الجمعيات
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56 - الهاشمي2017-09-01 23:24:46
2017-09-01 23:22:15 جزاك الله خير اخي المصور مقصده مفهوم رفع الله قدرك ايها الغيور ع وطنك ودينك لا الا يأخذنا الله بعقاب من عنده بسبب هؤلاء السفهاء
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55 - الهاشمي2017-09-01 23:22:15
جزاك الله خير اخي المصور مقصده مفهوم رفع الله قدرك ايها الغيور ع وطنك ودينك لا الا يأخذنا الله بعقاب من عندك بسبب هؤلاء السفهاء
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54 - مسمار2017-09-01 23:14:49
ياااخي هذه ليست صدقات كما تدعي بل هي لاصحاب الحملات تخلصو منها بهذه الطريقه بعد ان قبظو الثمن عن كل حاج في الحمله وليسو خسرانين شي اذا كان اقل حمله ب 8000 الاف ريال كاعاشه وسكن والله المستعان!!
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53 - مهندس في ارامكو2017-09-01 23:09:45
لازم يكون فيه اعادة تدوير او وضع براداة بحيث تكون مؤفرة وانظف وارتب.
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( عدد التعليقات 8,837 )52 - بسمه
كل عام وانتوا بخير وصحه وسلامه يامرصديين💐
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( عدد التعليقات 8,837 )51 - بسمه
2مليون حاج ميييين فاضي يجمع وراهم او يحاسبهم .!!!!!!فاضي تصور ولا ماراح تكلف حالك تشيل كرتون واحد😏
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50 - كنكت2017-09-01 22:18:14
بسبب الحجاج اللي يجون يشترون من البرادات بألف ريال ويقول وزعها واللي في البراده يرميها رمي ولا حول ولا قوة الا بالله
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49 - 😂2017-09-01 21:58:32
هاذي بسيطة المشكلة الضرب عند توزيع العصير والوجبات مجانا وصدقة فالسلوك السليم مفقود رغم الحملة الخاصة فيه موفرة له كل شي يضرب على الصدقة مش عارف ليش
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48 - ------2017-09-01 21:57:48
ضاقت عينك ع موية للحجاج وتبذير وو بعدين ترا يكفي 15 ثانيةعشان تعرض فكرتك .. مياه زادت واكيد بيجمعها عمال النظافة امانظافة الارض فصعب جدا السيطرة عليها مع مليونين شخص بمكان واحد
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47 - احمدرررررر2017-09-01 21:47:25
أين خلق المسلم في رمي النعم على الارض ؟ أين خلق المسلم في المحافظة على النعم ؟ أين خلق المسلم في إماطة الاذى عن الطريق صدقه ؟ مساجدنا والدعاة لا يتكلمون عن خلق المسلم فصلنا الدين عن الدنيا
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46 - احمدرررررر2017-09-01 21:42:49
مافي مشكلة
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45 -2017-09-01 21:32:58
اقول لكم اعطوه
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44 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 21:29:12
عاد وش فيها إذا مياه بالأرض هذه بقية المياة اللي وزعت على الحجاج وسيتم جمعها لكن انت مستعجل وقعدت تصور وتنشر ليه🤔
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43 - مجرد سؤال2017-09-01 21:26:13
هناك اسر محتاجة في البلد الحرام وكل بلاد الدنيا اولى بهذه الاموال من حاج غني دفع تكاليف حجه للمطوف قبل الحج ولكن في كل سنة يطلع لنا من يروج الى اطعام الحاج ويجمع الاموال وهذي هي النتيجة
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42 -2017-09-01 21:24:32
أعطوه مالا وذهبا وسكنا وفضة والماس وياقوت وزبرجد .. قالوا انه دين ... الى من عنده مال. ومن لا عنده .... فهو بلا شك لا يقعد ولا يسكت بل يكتب ويكتب ويكتب.. ويكتب جداً.
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41 - مجرد سؤال2017-09-01 21:23:06
المسألة ليست مسألة نظافة بل مسألة انفاق في غير محلة استغلال عاطفة الناس وجمع المال بحجة اطعام وسقيا ضيوف الرحمن علما ان ضيوف الرحمن دفعوا قيمة اكلهم وشربهم ونومهم للمطوف قبل الحج وهذي هي النتيجة
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40 - عزيز2017-09-01 21:20:43
من يقومون بهذا التصرفات ليسو متفقهين في دينهم ولو كانو متفقهين لعرفوا أن النظافة من الإيمان ولعرفوأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة وللأسف أن الكثير منهم متعلمين ولكن في علوم الدنيا وليس في شرع الله ونهجه
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39 - لا تروح بعيد2017-09-01 21:14:47
مدينة مليانة بسكانها مثل نيو يورك ومع هالاعالم فيها الا انها نطيفة طول اليوم والسبب ثقافة مجتمعات. مثال نيو يورك لان بها قرابة ٩ مليون وبالنهار يزيد الى ١٢ مليون نسمة طول السنة. فالمسألة ثقافة وغرامة!
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38 - على اساس2017-09-01 21:10:02
ان الحدائق العامة نظيفة. مو فاقد الشيئ لا يعطيه. لنبدأ بأنفسنا وبعدين نقول الحجيج. والا نسيتوا التصوير مابين فترة واخرى في الحدائق والشواطئ
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37 - عارف2017-09-01 21:06:47
سوء التوزيع وجهل بعض الحجيج
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36 - ليش مستغربين2017-09-01 21:01:48
على اساس نظافة باقي المدن تلق مثل سويسرا مو هذا ينجلي على ثقافة متأصلة وليست بالجديدة تغطى بإسم الدين البريئ. يعني كونه مسلم فهو طاهر بس النظافة لك عليها😉
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35 - وعليكم المقياس2017-09-01 20:53:25
طيب طول ايام السنة روح دبي والكويت والبحرين وشوف الفرق بين الشوارع عندهم وتعال قيس عليها الفرق وليس فقط الحج!
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34 - منال2017-09-01 20:52:58
هذا اسراف وتبذير الله لايقبل منه وياليت المسؤولين عن الحج يتلافون هالاسراف الأعوام القادمة
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33 - على هالحال2017-09-01 20:51:26
بتحي ٢٠٣٠ واحنا ناكلم عن نفس الموضوع واحفدنا كذلك لان التوعية مفقودة ومعتمدين فقط الكلام بإسم الدين و واقع الحال يقول شي ثاني. شوف دورات المياه وتعرف ان كان هناك امل. شوف المعاملة وكيف يجوبها الغموض👊
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32 - ديني الإسلام2017-09-01 20:49:25
للأسف الشديد معظم الحجاج جهلة ومتخلفين ولاهمهم نظافه ونلاقي الكثير منهم يعملوها في الشوارع ... ولايوجد هناك وعي ولايوجد لديهم وعي بادنى واجبات المسلم وهي النظافه ( فــ النظافه من الايمان )
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31 - لتعرف2017-09-01 20:45:11
المسؤول متلبس ومتزبرك وسيارة نظيفة وكشخة ومتعطر بس ادخل بيته فجأة وراح تشوف المفاجئات وخاصة دورة المياه🤗
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30 - طيب ليش2017-09-01 20:43:43
روح شوف كيف يحترم الكثير من المصلين وكيفية توقيف سياراتهم امام المساجد وخاصة ايام الجمعة. فهل من جديد
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29 - لن يتغير لسببين2017-09-01 20:42:23
التوعية مفقودة عند الكثير وليس فقط من الحجاج وكذلك المسؤول بنفس الوضع. يعني بس هي في المشاعر. مو طيب تعال داخل المدن طول السنة فالقدوة مفقودة من منبعها 🤔🤥
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28 -2017-09-01 20:40:57
هل المسلمون على هذا العمل في الحج فقط هم كذا للاسف طوال السنه وعند كل صلاه يقوم بايذاء الناس اما بترك نجاسته داخل حمام المسجد او وضع حذاؤه عثره للداخلين المسجد او اللعب في انفه وقت الصلاه
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27 - منظر2017-09-01 20:37:35
يتكرر على مدى السنوات مع كل الاسف. النظافة من الايمان🤔
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26 - سركيس بااااريس2017-09-01 20:31:57
على المعنيين لدينا الزام الدول الاخرى بعمل ورش تثقيف وتوعية الحجيج قبل القدوم للحج بالالتزام بالأنظمة خصوصا التقيد بنظافة المكان وقد راينا العجاب من تناثر النفايات بالأرض لان ديننا يحثناعلى النظافة .
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25 - زائر من الكواكب2017-09-01 20:31:16
خلك بعيد عن الفنادق خصوصاً بعد الحج..
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( عدد التعليقات 6,348 )24 - بلادي زوينا
عمل مخزي !! الماء نعمه لا يقل عن أهمية الطعاام فيجب الحفاظ عليهما .....
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23 - تعليق 182017-09-01 20:27:05
انت لست صادق . نعرف انها مزعلتك عد السماح لربعك البنقالية بالدخول بين الحجاج. لكن نقولك هذا الموسم من انظم وارتب مواسم الحج . الحجاج يقضون مناسكهم بكل يسر وراحة . ولعلمك النظافة موجودة
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22 -2017-09-01 20:23:56
تصدقوا على اللي مستاجرين شقق وبيوت ولايستطيعون تسديد وخففو عنهم
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21 - ن🐅مر2017-09-01 20:23:51
قال تعالى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ
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20 - مصحح2017-09-01 20:23:44
غسيل أموال.
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19 - ماوراء الارجنتين2017-09-01 20:20:22
عبوات فارغة في تسعين بالمائة من التصوير ملقاة على الأرض ( ما بداخل الكراتين بحاجة إلى جودة تصوير للتأكد من صحة هل هي جديدة )
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18 -2017-09-01 20:19:16
ونفتخر بتنظيم الحج وكل الأماكن مخلفات ونفايا صور مخلفات عرفة مخزية وين عمال النظافة وين المحافظة على الأماكن والتخلص من النفايات مباشرة والا حريصين على عدم انتشار الأمراض والجراثيم والله شي مخزي جدا
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17 - loving liberal2017-09-01 20:17:53
لورجعنا الى العقل والدين ومن تاجب عليه الصدقه الصدقه لاتاجب على حجاج مكه لن الحج لمن استطاع له سبيلاء وتسقط عن الفقيروالعاجزالذي لايقدر اداء مناسك الحج بنفسه باالحركه والنفقه وغيره وهذا اسراف وغيرمقبو
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16 - ميمي2017-09-01 20:15:35
الدوله اعزها الله وفرت كل شي للحجاج . الفتره الاخيره انهالت علينا رسايل الواتس سقيا حاج بريال من بعض الجمعيات الخيريه ولو وجهو نشاطهم على المحتاجين داخل مناطقهم كان افضل من الهدر هذا. يجب المحاسبه
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15 - عبدالله الحربي2017-09-01 20:15:18
لو مليون شخص رمى مخلفات واكل فالشارع، نحتاج حول ١٠٠٠ عامل نظافه عشان بس يلتقطها ويضعها فالزباله! لو كل واحد تربى عالنظافه ورمى زبالته ف مكانه، كان الدوله وفرت رواتبهم ونظفت شوارعنا وارتقينا! شي مخجل!!
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14 - تعليق 6 كلامك صح اقسم بالله لاعبين في البلد لعب2017-09-01 20:13:50
لكن متفائلين خير في فتح المجال للمواطن للعمل في بلده . اعوذب الله السوق كله وافدين . الورش والبقالات والمساجد والحداق والمطاعم والبوفيات والمغاسل . لماذا المعهد المهني لا يستلم الورش وقطاع الغيار ؟؟؟
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13 -2017-09-01 20:09:34
صنيع الشيعه
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12 - اليوسي2017-09-01 20:08:28
اعتقد والله اعلم ان السبب الرئيسي هو تجميع عدد كبير من الثلاجات في مكان واحد والعاملين عليها يرغبون في التخلص من الحمولة والذهاب لهدف اخر او شغل جديد لو تم توزيع الثلاجات توزيع سليم لم تشاهد هذا .
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11 - تحقيق2017-09-01 20:08:20
يجب التحقيق في الموضوع ومحاسبة المقصر اشد العقوبة
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10 - اليوسي2017-09-01 20:07:56
اعتقد والله اعلم ان السبب الرئيسي هو تجميع عدد كبير من الثلاجات في مكان واحد والعاملين عليها يرغبون في التخلص من الحمولة والذهاب لهدف اخر او شغل جديد لو تم توزيع الثلاجات توزيع سليم لم تشاهد هذا .
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9 - مسفر2017-09-01 20:07:51
هذا هو السفه بعينه لابد من منع هذا الشي في السنوات القادمه بل يجب منع حتى ثلاجات المساجد كل الي يشرب عماله سواقين وحراس بجوار المساجد ثم يرمواالقوارير الفاضيه في الطرقات وكل مكان من اول ماكانت فيه
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8 - عبدالله الحربي2017-09-01 20:06:22
الحج يطهر الانسان من الذنوب بإذن الله! متى المسلمين يتعلموا تطهير شوارعهم من مخلفات تنتجها ايديهم! المفروض منى تكون طاهره ونظيفه وتعكس صوره حسنه عنا! لو كل واحد رمى مخلفاته مانحتاج عمال نظافه ورانا
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7 - @@@@@2017-09-01 20:05:34
هذه المياه تبرعات . و صاحب التريلا لا يريدها أن تبقى في سيارته.فهو يريد التخلص منها باي طريقة للتخفيف على ناقلته و نقل حمولة اخرى. فهو لم يدفع فيها ريال واحدا .و لا احد يتابعه.و الذمه غير موجوده.
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6 - شي يقهر2017-09-01 20:00:36
الأجانب لاعبين في الدنيا لعب حسبنا الله ونعم الوكيل نسأله سبحانه وتعالى أن يأتي عاجلاً اليوم الذي لا نرى فيه أجنبي غير من يأتي للعمرة والحج والبشائر قادمة بإذن الله وخطط التوطين على قدمٍ وساق
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5 - عبدالله الحربي2017-09-01 19:59:41
عيب والله نشوف هالمواطر فالسعوديه! شعب تربى منذ الصغر ياكل ويرمي والشغاله تنظف قمامته! متى نوصل لمستوى نظافه امريكا! محد يتجرأ يرمي فالشارع! تربوا صح والحكومه تعرف تردع صح! هنا عيشه بالبركه!
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4 - اول شي الحقيقة2017-09-01 19:56:26
لاحظنا في هذا الحج تنظيم ممتاز جدا ( منع السيارات ومنع عمال النظافة من الدخول مع الحجاج كان له الأثر الممتاز في التنظيم الجيد . بنسبه لموضوع المياه يمكن استدعاء الموزع ومحاسبته .
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3 - الحياة حلوة2017-09-01 19:55:39
هذه. تبرعات. السقيا. ذهبت. الى ناس !!!!!!!
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2 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦2017-09-01 19:50:21
أين الجهة المختصه عن هذا الأمر . ؟؟ . لاحول ولاقوة إلا بالله
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1 - _2017-09-01 19:49:33
ليه كذا ليه يرمون هذي النعمه التي انعم به الله سبحانه وتعالى
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رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
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مجلة الرجل تصدر عدداً توثيقياً عن نائب الملك “محمد بن سلمان .. قصص النجاح تبدأ برؤية”المرصد 22 2٬093 أسبوعين
اخبار صحية
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اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!المرصد 33 6٬897 4 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!المرصد 32 3٬124 5 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنواتالمرصد 72 4٬918 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
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الاخيرة
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تطورات رهيبة في حالة فتاة “النصف طن” المصرية.. هذا ما ستفعله مساء اليوم على “كورنيش “أبو ظبي”!العربية 20 11٬527 3 أيام
أمير الرياض يقدم واجب العزاء لـ”خالد البلطان” رئيس نادي الشباب الأسبقالمرصد 10 8٬798 3 أيام
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