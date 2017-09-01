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داعش ينفذ عملية ذبح جماعي في أول أيام عيد الأضحى بدير الزور
صحيفة المرصد : أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش أعدم 6 أشخاص لم تعرف هوياتهم صباح اليوم الجمعة، بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بتهمة “العمالة للتحالف الصليبي”.
وفقاً لشهود عيان، صور عناصر من إحدى الفرق الإعلامية التابعة للتنظيم، عملية الإعدام التي نفذت باستخدام سكاكين.
وتأتي الإعدامات بالتزامن مع نقل التحالف الدولي لعناصر داعش عبر مروحيات في عمليات إنزال متتالية إلى من الحدود اللبنانية السورية إلى ريف محافظة دير الزور، ضمن اتفاق بين الجيش اللبناني وحزب الله والنظام السوري.
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التعليقات
48 - مسلم غيور2017-09-02 02:11:06
ألخونة يعاقب فأكثر الدول هكذا ثم قتل الأمريكان وعملائهم الروافض صدامآ في أول يوم عيد الأضحى فلماذ لا يذكر هذا
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47 - اجنبي2017-09-02 01:16:33
مثلما فعل خالد بن عبد الله القسرى فى يوم الأضحى، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس انصرفوا إلى منازلكم وضحوا -بارك الله لكم فى ضحاياكم-، فإنى مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم وذبحه في المسجد
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46 - عبيد2017-09-02 01:06:21
داعش زي ابورجل مسلوخة بعبع وقت ما يشاءون يظهر ووقت مايشاءون يختفي لعبة شطرنج كنّا بالربيع العربي وفشل وانتقم من العرب بداعش وانشغلنا بازمة قطر واختفى داعش وفجأة يظهر يضحي لعبة استخبارات وأذناب
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45 - عبير المنى معلومه عن دير الزور2017-09-02 00:09:48
رحل اليها الارمن قسرا في الحرب العالميه الاولى وتمت اكبر عمليه تصفيه لهم وبها كنيسه ومحج لتذكر هذه الواقعه.فالدواعش مصيرهم ان شاء الله فيها 🤕🤕وبهم تخرب صوامع ودير ومساجد يذكر فيها اسم الله
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44 - عبير المنى2017-09-01 23:52:11
وتعاد الكره في غرب العراق وبالتحديد الرمادي لانهم دمرو الموصل بالشمال وتحتها الرمادي وهي محاذيه لكربلاء والنجف فلا بد من تدميرها ثم التفرغ لبلده سنيه وهكذا حتى يتقابلون مع الاكراد وكركوك والنفط
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43 - عبير المنى2017-09-01 23:42:40
السؤال نقلوهم باسلحتهم الثقيله والخفيفه والا لا&& وبطيران والعوايل بباصات للتمويه && طيب لو وصلو لدير الزور من فين لهم اسلحه ثقيله اجزم بان سناريو الموصل سيطبق وتنسحب القوات العراقيه وتسلمهم بدل هذيك
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42 - الله اكبر2017-09-01 23:19:12
( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)
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41 - الله اكبر2017-09-01 23:10:50
الى جهنم ايها المجوس احفاد ابو لؤلؤة المجسي
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40 - خليف2017-09-01 23:07:48
مؤامره كبيره مايجري الان ع الارض السوريه .. داعش والنصره وحزب الله وايران والروس والامريكان يعملون ع تدمير مشترك للشام واهل السنه والانسان العربي عموما .. الله يكفينا شرهم .
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39 - فيوض الشرق2017-09-01 23:01:59
دواعش الداخل هم نفس دواعش الخارج . الفرق أن دواعش الداخل ( المتشددين ) ليس لديهم سلاح ويخافون من الحكومة فقط .
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38 - مسمار2017-09-01 22:58:26
شي غرييب كيف يتم نقل عناصر داعش بمروحيات التحالف بعد اتفاق مع حزب الله الى لبنان وضواحي سوريا وبنفس الوقت يحاربونهم لهذه الدرجه يمكرون بالعالم انهم في حرب مع داعش ويجرون اتفاق مع حزب الشيطان لنقلهم!!
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37 - المرهفات2017-09-01 22:45:39
دارت رحاها فوق أعناق العداء *** وأستصالة أرواحهم كف الرداءَ حمت صنوف الموت في أرتالهم *** قد أنشبت أنيابها لن تبرداءَ عاثت بقطعان العداء أسادُنا *** لما دعاء الداعي إلى سَاحَ الفداءَ فأنظر بقاياهم غذ
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36 -2017-09-01 22:38:55
تخيلو داعش هههههههههه تشوفو خنبقه يهايط فيهم علينا سوينا وفعلنا اللهم أصلح حال العرب واكفهم شر من فيه شر
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35 - الوحجيف2017-09-01 22:36:50
يدعون حربهم ولاشفنا من تحرير الموصل جثة داعشي واحد كلها حرب على اهل السنه وقد تم تصفيتهم على ايدي الدواعش الدخول الجيش والجحوش الشعبي ماهوالاغطاء لخروج الدواعش وتهجير اهل السنه من مدنهم ياترى بيفقهون
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34 - صديق عمري2017-09-01 22:36:09
خلاص سقطت الاقنعة الافلام الهندية ما صرت تمشي علينا عرفنا منهو الصديق و منهو العدو.
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33 - جبل طويق2017-09-01 22:34:33
داعش رافضيه تستخدم التقيه حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 28,176 )32 - برق _ الحرم
(((((( تمويل داعش ..... بالعناصر ...... كان من لبنان )))))))
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31 - مها العتيبي2017-09-01 21:53:04
داعش صناعة أمريكية يهودية مجوسية اللهم أحفظ أهلنا بسوريا والعراق من هذه الفئة الضالة والمشكلة مازال هناك مؤيد لها قاتلكم الله
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30 -2017-09-01 21:52:35
اللهم ارحم صدام حسين وموتى المسلمين ذبحة اضحيتي وتصدقة بجزء منها لشهيد العرب ابو عدي
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29 -2017-09-01 21:50:54
ايه هههه الصليبيين اللي يحبونهم حكومة قطر علاقات مع الصهاينة
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28 - تعليق 15 😂2017-09-01 21:43:30
هههههه حلوهههههه لابوكم لأبو من زرعهم هههههههههه الييييييس كذلك ههههههههههه😭😂
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27 - Ymni mahbob2017-09-01 21:39:01
لعن الّلَھّ ابوكم دواعش خنازير حتى اول ايام العيد وشعائر الله وأفضل الأيام ا****
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26 - بكررر2017-09-01 21:36:30
داعش هوه امريكي ايراني لعنهم الله تمثيل وهم سلحه ودعمه بالسلاح حسبنا الله ونعم الوكيل
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25 - زائر2017-09-01 21:30:30
النصر الامريكي العظيم قادم.
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24 - قاهرهم2017-09-01 21:26:12
شكلك يا ريما 19 ما تتابغي اخبار الاقصي محاصر والحرب في غزه فلا تقولي فتح الاقصي بلا جدود
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23 - اجنبي2017-09-01 21:21:37
تماما مثلما فعل حاكم البصرة خالد بن عبد الله القسرى فى يوم الأضحى، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس انصرفوا إلى منازلكم وضحوا -بارك الله لكم فى ضحاياكم-، فإنى مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم..
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22 -2017-09-01 21:20:20
الحمدلله كل من عادى السعودية يكون اما هارب او اعدم قتل او مسجون يستاهلون هذا ماجنت ايديكم
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21 - علاء2017-09-01 21:18:28
الاخونجيه والدواعش يفرحون بالخبار هذي لابارك الله فيهم
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20 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 21:16:00
وكذلك جهود جبارة في الحج فديتك يا اطهر أرض وحفظ الله ولاة امرنا وجنودنا وشعبنا الشريف وأهل السلف▪
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19 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 21:14:08
فديت بلادي السعودية رغم الضغوط عليها إلا انها لازالت تدافع عن المسلمين بكل مكان حسب استطاعتها وكذلك نصرة المسجد الاقصى بفتحه بلا قيود وافعالها الطيبة فنصرت بعدالله الكويت والبحرين وفزعت لليمن
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18 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 21:09:20
اللي يمدح داعش ويقول لهم ايجابية اي ايجابية حسبي الله عليك أن شاء الله يقبض عليك
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17 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 21:07:57
داعش خرجت من رحم الاخونج وكذلك اذناب إيران كلهم ارهابيين حتى فكر السروريه نفس الاخونج ارهابيين اللهم دمرهم تدميرا وخلصنا من شرهم عاثو بدولنا العربية فسادا
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16 - مواطن يحب الهياط2017-09-01 21:06:41
ما احب داعش ولا الدواعش ولا مبادئهم .. لها ايجابية واحدة انها كشفت المستور
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15 -2017-09-01 21:04:06
لعنهم قال عملاء الصليبيين انتم خدم لهم لابوكم لابو من زرعكم
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14 - الملكي2017-09-01 21:01:57
المشركين الدواعش لعنة الله عليهم
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13 - غازي بن شبيب2017-09-01 21:01:55
اهل البلد اللي خلو داعش يستحلوها يستاهلو اللي يجرا لهم
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12 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 21:01:39
على عظمة الكعبة وتحريم المساس بها فهدمها اهون عند الله من إراقة دم مسلم 💔المسلم في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما" كما جاء بما معناه بحديث
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11 - °ريما💚السعودية🗒💕🗒2017-09-01 20:58:47
اعوذ بالله من اللي يقفون مع الاحزاب والاذناب وهم قتلو وذبحو وعذبو المسلمين وكذلك قتلو الابرياء المسالمين حتى اللي مو مسلمين لكن أكثر قتلاهم مسلمين "اللهم عليك بحكومة قطر وإيران ومؤيديهم اللهم اهلكهم
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10 - سعود2017-09-01 20:58:11
عقليه هدامه يريدون ان يقيمون القيامه وعذاب الاخره حسب فهمهم وعقليتهم المريضه في دار الابتلاآ ودنيا الاختبار الدنيا
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9 - وشك وشك2017-09-01 20:52:50
لعن الله ايران المجوسيه وتنظيماتها
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8 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦2017-09-01 20:47:45
داعش وحالش والمليشيات هم جماعات عليهم علامة أستفهام ؟ وهم يمثلون أنفسهم ولايمثلون المسلمين المؤمنين حقاً
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7 - مريم ندى2017-09-01 20:47:04
مامليتو من هذا الهراء وترديده،،كذبو الكذبه وصدقوها
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6 - مريم ندى2017-09-01 20:44:13
متى ينتهي هذا الفلم السمج ، اخبار من دون مصادر مؤكده، الوعي عند الناس تجاوز الأساطير ،لا احد يذكر شي عن الاباده الجماعيه للعرب السنه على يدي الحشد المجوسي داعش والقاعدة فلم استخبارات الشياطين
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5 - مع الخيل2017-09-01 20:43:57
لم يقدرو على اهل السنة بلمواجهة فبداو بلمكايد وتلصيق تهم الارهاب بااهل السنة لانهم يخشون مواجهتهم الكل متامر على اهل السنة صدق الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام تتكالب علينا الامم الى اخر الحديث
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4 - سامر2017-09-01 20:39:56
داعش وحزب الله فيه صديق قوي جدآ
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3 - يلدرم2017-09-01 20:37:10
اللهم ارنا في الدواعش ومن وراءهم قدرتك
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2 - نجر تركستاني2017-09-01 20:35:21
شربكه محد داري من مع من ومن ضد من
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1 - السيسي2017-09-01 20:34:21
بوش بالتعاون مع بعض الخونة نفذ الاعدم في قائد العرب صدام حسين !!!! لماذا الاستغراب من داعش وهي صنية الخونة ؟؟؟؟
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بواسطة : ابو سند
رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
بواسطة : محمد السرحان
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