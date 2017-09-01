داعش ينفذ عملية ذبح جماعي في أول أيام عيد الأضحى بدير الزور

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صحيفة المرصد : أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تنظيم داعش أعدم 6 أشخاص لم تعرف هوياتهم صباح اليوم الجمعة، بمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بتهمة “العمالة للتحالف الصليبي”.

وفقاً لشهود عيان، صور عناصر من إحدى الفرق الإعلامية التابعة للتنظيم، عملية الإعدام التي نفذت باستخدام سكاكين.

وتأتي الإعدامات بالتزامن مع نقل التحالف الدولي لعناصر داعش عبر مروحيات في عمليات إنزال متتالية إلى من الحدود اللبنانية السورية إلى ريف محافظة دير الزور، ضمن اتفاق بين الجيش اللبناني وحزب الله والنظام السوري.

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