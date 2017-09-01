تركي الفيصل: الكرة في ملعب قطر لإنهاء المواجهة.. وهذا ما يجب أن تفعله
صحيفة المرصد: قال الأمير تركي الفيصل ” تستطيع قطر إنهاء المواجهة التي تقودها المملكة مع دول المقاطعة الأخرى، إذا تقيدت باتفاقياتها السابقة بوقف تدخلها في شؤون جيرانها” . وأضاف: “الكرة في ملعب قطر، وعليها أن تعمل حسب ذلك”.
جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه وكالة بلومبيرج أثناء مشاركته في “منتدى امبراسوتي” بإيطاليا، اليوم، وأضاف أنه ليس له دور رسمي في الحكومة، وأن تعليقاته ترتكز على ملاحظاته للتطورات الحالية .
وأشار الفيصل خلال لقاء على شبكة” سي إن إن” إلى أن الأمم المتحدة تحاول معالجة مشاكل العالم كما كانت عليها في 1945، وأنه ليس الوحيد الذي يقول ذلك”.
وأضاف نحتاج إلى إعادة مواءمة الطريقة التي نتعامل بها مع الأشياء ومضى قائلاً” لقد شهدنا انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود الصين، وتطورات أخرى مهمة على مستوى العالم، وبالطبع تضاعف سكان العالم أثناء هذه الفترة إلى ما يزيد الثلاثة أضعاف.
وأردف “اعتقد ان الدول التي لها حق النقض هي مسؤولة أكثر من غيرها عن إعاقة تحسن وإعادة مواءمة الأمم المتحدة لجعلها أكثر كفاءة”.
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التعليقات
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صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل سيف من سيوف الدولة السعودية ومحزم الشدائد وقت اللزوم تلقاه .
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ودي ادري ما هي صفة تركي الفيصل في الدولة ؟
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بصراحة الله خلق وفرق يعني فرق شاسع وكبير من مدرسة الفهد الدبلوماسية رحمه الله
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تعليق 3/// يايمني ****
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ماشالله عليك ياسمو الامير ادآب في الحوار وطرح دبلوماسي محترم حتى خصومك يحترمونك****
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حبني والا احب غيرك
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تعليق 3 ///. يايمني ****
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تعجبني تعليقات يابونواف قصف جبهاااات 👌🏻
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مايدروون
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ومازال حكامنا يخاطبونكم ياحكام قطر لعل عقولكم ترجع لكم وتتركوا المكابرة والتغطرس وجنون العظمة
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يايمني يامحبوب لكن عند الفرس*****
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قطر وغيرها من الأعراب يتسابقون لنيل رضا أمريكا والغرب ويدفعون المليارات لدعم الجمعيات والدعاية والبرامج والاغاثة والتنمية فما هي مصلحة الشعوب العربية في ذلك؟ أرجو التوضيح .
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اثرها كذا ياقلم الحقيقه ياصاحبي اعرف معرفك الوهمي وبستر عليك
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جزاه الله خيراً هو حاول يسوي بينا. ***
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تعلم تكتب ياعلي العمري ترى تعليم الحسينيات مضلل والرياض عاصمة القرار ويبدو انك ماسمعت ان وزير خارجية روسيا سيزور السعودية رغماً عن انفة وانت بغبغا تردد مايردده الأعداء ياصديق الموالي صلوات
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إنه رجل يحب
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يشهد الله انني ؟..... في الله
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لمن لايعلم . الأمير تركي الفيصل هو أول من قال بأن داعش هي صناعة استخباراتية دولية ,قال ذالك وهي في مهدها .
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حفظ الله السعودية ودول مجلس التعاون و الوطن العربي من كل خائن أخونجي بغيض في الداخل ، والخارج من أعداء لنا ك الفرس النجوس و تابعينهم ...
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يوم جا وزير خارجيه. روسيا زار ابو ظبي. وبم يتي الي جده لنه عارف الحل هناك. في ابو ظبي
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بالحكمه و الحنكه والتروي في أتخاذ الأمور المستصعبه في الحل .. لتنحل كل معضله ، هي السعودية وغد لناظره قريب ...
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الدينمو المحرك المتمكن في قلب الأوضاع و الموثرة على صعيد العربي والأسلامي والعالمي هي السعودية ... قال الأمارات ؟
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اعتقد الكره الان في ملعب الامارات. الامارات. كل شي بيده الان
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😂😂😂😂. قطر خرجته. من مجلس التعاون.
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انا لست متفاائلا برجوع قطر للبيت الخليجي فقد ارتمت في احضان المجوس بمباركه عثمانيه وكلاهما يسعى لاغتصابها ولو من خلف الكواليس وستدرك قطر انتهاك شرفها وكرامتها ع يد المجوس لكن بعد فوات الاوان !!
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حتى بلادي زوينا صار له راي هههه
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لايهمك أخي اليماني فأنتم أخوتنا والأخ يشد عضد أخيه في المحن وجزيرة العرب لنا ولن نرضى البؤس لكم ابد مهما حدث ، يجمعنا العروبه والدم و الجوار .. وبإذن الله سوف تحرر يمن العروبه من الأوباش عفاش والسلوقي
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يجب دعم المعارضه الأيرانية بالمال و السلاح و العمل بالمثل لزعزعة أمنها و التقهقر عن بث سمومها في الوطن العربي و الأسلامي وليكن ذلك عاجلاً ..
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ولله الحمد انضممت الى جيش الشرعية اليمانية في بلادي حتى احررها من رجس الحوثي وعفاش واشهد بالله ماقصرتو اخونا السعوديين معنا حتى جيشكم معانا في ميدي واغلب الجبهات مع صقوركم يد بيد لتحرير ماتبقى
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يتبع // عن طريق نظام قطر الركيك بمباركة الأخوان، فمجلس التعاون لن يصمت لما يحدث لهم من بث التفرقه بين أخوتهم أبد وسوف يقفون صف واحد ضد النظام البغيض الفارسي ...
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بعد إنقلاب الشيعه في العراق على ايران و عجز الأخيرة في التقدم في قضية سوريه و كذلك توقيف جماح أطماعهم في اليمن . أصبحت ايران تحاول زعزعة أمن و تفكيك لحمة مجلس التعاون الخليجي عن طريق الدولة الهشه يتبع
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لما يتكلم ابن الفيصل فصمت ولا تتكلم
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التغير قادم لا محاله لقطر أبيتِ أم رضيتي لا مأطى قدم للفرس في جزيرة العرب !!
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يمني غير محبوب الله يشغلك في نفسك بلدك تحارب ضد الفئران والجرذان اذناب ايران وانت جالس على النت
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مالعب في الشعوب العربيه الاصغارالسن والمزاجيه
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الحل ان نجهز الحفل ونعزمهم وإذا عزمناهم ماهم برادينا
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محتاجين لك ولمثالك اطال الله في عمرك التشتت وتفرق ليس من شيم الرجال
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اعتقد ان الكوره في ملعب دول الخليج.
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قطر بحاجه لحكمة الشيوخ كبار السن والتجربه السياسيه والتمرس في الحكم ومعرفة المصالح واهم شي المصلحه العليا وادراك الاخطار والابتعاد عنها
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الحل في تنصيب الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني بديلا ً عن تميم لتعود قطر عضو فعال في دول مجلس التعاون الخليجي .
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