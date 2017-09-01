تركي الفيصل: الكرة في ملعب قطر لإنهاء المواجهة.. وهذا ما يجب أن تفعله

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صحيفة المرصد: قال الأمير تركي الفيصل ” تستطيع قطر إنهاء المواجهة التي تقودها المملكة مع دول المقاطعة الأخرى، إذا تقيدت باتفاقياتها السابقة بوقف تدخلها في شؤون جيرانها” . وأضاف: “الكرة في ملعب قطر، وعليها أن تعمل حسب ذلك”.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه وكالة بلومبيرج أثناء مشاركته في “منتدى امبراسوتي” بإيطاليا، اليوم، وأضاف أنه ليس له دور رسمي في الحكومة، وأن تعليقاته ترتكز على ملاحظاته للتطورات الحالية .

وأشار الفيصل خلال لقاء على شبكة” سي إن إن” إلى أن الأمم المتحدة تحاول معالجة مشاكل العالم كما كانت عليها في 1945، وأنه ليس الوحيد الذي يقول ذلك”.

وأضاف نحتاج إلى إعادة مواءمة الطريقة التي نتعامل بها مع الأشياء ومضى قائلاً” لقد شهدنا انهيار الاتحاد السوفيتي وصعود الصين، وتطورات أخرى مهمة على مستوى العالم، وبالطبع تضاعف سكان العالم أثناء هذه الفترة إلى ما يزيد الثلاثة أضعاف.

وأردف “اعتقد ان الدول التي لها حق النقض هي مسؤولة أكثر من غيرها عن إعاقة تحسن وإعادة مواءمة الأمم المتحدة لجعلها أكثر كفاءة”.

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