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شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن
صحيفة المرصد : أظهرت عدد من مقاطع الفيديو الملاكم فلويد مايوذر أثناء استلامه المبلغ الذي ربحه من المواجهة الأخيرة ، التي سحق فيها منافسه الأيرلندي كونور مكجريجور، في نزال أسطوري بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة.
وظهر خلال الفيديو الأول عدد من أصدقائه وهم يستلمون مبلغ 300 مليون دولار ، ، حيث تم إنزال المبلغ من سيارة كبيرة على نقالة لحمل الأموال ، فيما تم وضع الأموال في سيارته الخاصة .
كما أظهر مقطع آخر أثناء قيام “مايوذر” ، بفرز الأموال حيث وضعها أمامه لتملأ الغرفة التي كان يجلس بها ، وظل يصورها بجواله .
جدير بالذكر أن نزال القرن كان مخصص له مليار دولار .
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التعليقات
36 - محمد السرحان2017-09-02 03:59:46
غسيل أمول 👍
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35 -2017-09-02 03:55:30
انجلطوا المطفرين
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34 - سعد2017-09-02 02:04:15
انا بنازل هذا الخال وشوف نهايتها..
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33 - نجر تركستاني2017-09-02 01:41:18
هذا جزء بسيط من المبلغ لا يمكن يكون ثلاث مئة مليون ولا ننسى الضرائب اللي راح تقتص مبلغ مو بسيط كما انه لا يوجد حراسات أمنية و نعرف عصابات أمريكا ما تفوت فرصة
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32 - أبو خالد2017-09-02 01:37:01
شباب تبون تعرفون ال جالس شوفوهاعلى الطاولة جابهابساعده البطل
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31 - المر2017-09-02 01:10:49
المهزوم ثلاثين مليون دولار الخال كسبها عاد بعد الاعتزال قبل سنتين كسب مباراه مع الفلبيني 150مليون ماانهزم خمسين مباراه الدراهم مراهم
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30 - صبحي2017-09-02 01:08:24
دنيا ماتسوى عندالله جناح بعوضة.
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29 - عبيد2017-09-02 01:07:36
الحمدالله على نعمة وفضلة والشكر لله اولا اخير والله يرزقنا من فضلة ويرزق المسلمين
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28 -2017-09-02 01:00:27
8 بطل عنصرية وحسد فوقها مصيبة من اهل الحسد
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27 -2017-09-02 00:39:21
مثل هالمبلغ واكثر والله يديم الثروات لناس وناس
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26 - سركيس بااااريس2017-09-02 00:34:54
فلوس كاش يعني مايبي لها معلم واضح مصدرها غسيل أموال ،،، لا والغسيل على الجاف
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25 - الى 82017-09-02 00:33:12
اللي أعطاه الله عزوجل رزق وانت عيش
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24 - لاري كنق2017-09-02 00:26:24
مليار و150 مليون ريال في ظرف 30 دقيقه .... اتحدى أي حكومه في العالم مهما كان انتاجها جلب مثل هذا المبلغ في اقل من نصف ساعه .... يستااااااااااااااهل بطل ... وفوق هذا دق خشم الايرلندي
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23 - يستاهل2017-09-02 00:24:56
الله يبارك له فيها ويبعده عن المخدرات والحرام ويكفيه شرالحاسدين والعنصريين اللي كثر الهم على القلب في بلدنا
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22 - مهند البلغاري2017-09-02 00:19:14
أخ لبى الفلوس والله..
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21 - قروي فاهــــــــــــــــــــم2017-09-02 00:16:44
بطل ويستاهل ... اخذها بذراعه وبتعبه وعرق جبينه ... ولم يرثها او يختلسها
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20 -2017-09-02 00:12:52
خلف قناع الجدية ، مثلما يفعل البعض، حتى يوهمونك بأنهم ملاكمين فوق العادة. ... وصار هناك استقبالا جيدا لأعمالهم .
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19 -2017-09-02 00:09:48
يوهمونك أن الملاكمة تكمن فى شراء و امتلاك كل ما تهواه نفسك. ... يوهمونك أن السعادة تكمن فى ... ... يوهمونك أن المال هو ما يبنى العائلة.
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18 - العويد2017-09-02 00:04:25
لن تتركة الفيدرالية
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17 - زائر واقعي2017-09-01 23:59:55
شيئ لا يصدق !؟ لا يوجد بنك لديه 300 مليون دولار كاش الا البنك المركزي
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16 - الستيني2017-09-01 23:59:55
لعب وتلاعب بالمراهنات وفِي النهايه كل واحد يأخذ نصيبه
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15 - بتزوج خنبوقه العوبه2017-09-01 23:58:39
لو عندي فلوسه كل اسبوع اتزوج 4واطلق 4
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14 - الحقيقه ان الواقع. يكشف كل شي2017-09-01 23:45:45
عطوها الاسكان يمكن نطلع برقام وهميه توزيع ٥٤٨ الف وحده سكنيه في مناطق
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13 - العيد2017-09-01 23:43:40
عملية نصب على السذج ، قال نزال القرن قال عوير وصوير
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12 - خبير2017-09-01 23:42:53
و بعد سنة تجدوه مشرد في الملجأ
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11 - سعود الرشيدي2017-09-01 23:39:13
يازين الفلوس ويازينها مع حياة ترضي الله ..
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10 - الساري2017-09-01 23:34:21
مسكين مايقدر يشتري
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9 - سعود2017-09-01 23:28:23
كلهم زي بعص الاخوه في الاسلام
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8 - Ahmed2017-09-01 23:23:15
صراحه مايجوز يعطون. لو الايرلندي معليش
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7 - أبل محمول - جلكسي عدد ٢-أيفون عدد ٤ -تهكير2017-09-01 23:20:24
من الصعب فك تشفيرتي
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6 - سعود2017-09-01 23:19:31
المهزوم كم استلم اتوقع اكثر تجاره ولعب ومسرحيه لا نتذابح كل له نصيب لانهم لا يتعاملون بالكاش في مبالغ كبيره لانها جريمه ويوجد ضرائب الكاش فقط بين العصابات
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5 -2017-09-01 23:19:25
تعلق 1 اي عقل تحمل ياهذا .
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4 - شوق2017-09-01 23:17:07
لو حصلة على ماله اعتقت عبيد العالم
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3 - .....2017-09-01 23:14:26
ما عندهم تحويل أو شيك مصدق امريكا بلد التخلف 😂
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2 - سعد2017-09-01 23:13:45
لعبها صح او نصب هو والايرلندي الذي ايظا ربح الملايين مع شركات الاعلام لترويج على انها ملاكمة القرن وجمعوا الملايين .
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-01 23:07:50
تخيل يعطوني هذا المبلغ شرط اشجع نادي الفقر .. لا والله يخسون مال قارون ما يخليني أتنازل عن الملكية لنادي فقران ماعندهم مؤسس
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بواسطة : ابو سند
رقم 9 يعزز لنفسه هو رقم 1 و2 وووو 5...
بواسطة : محمد السرحان
غسيل أمول 👍...
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