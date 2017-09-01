تغريم سويدي أكل لحم خنزير مقدد أمام مسلمات

حجم الخط A A A وكالات 11 1٬973 5 ساعات

صحيفة المرصد:أصدرت إحدى المحاكم في ستوكهولم حكما على رجل يبلغ من العمر 53 عاما لم يتم الكشف عن هويته ، بالغرامة بسبب اتهامه بإهانة مشاعر متدينين مسلمين.

وتقول التفاصيل أنه في إبريل من عام 2015 أثناء سفر الرجل، على متن إحدى قطارات نقل الركاب، وهو يجلس مع 3 مسلمات محجبات.

وكان السويدي قد قرر في وقت ما أن يختبر صبر المسلمات وأخذ يلتهم لحم الخنـزير المقدد أمام أعينهن عمدا، ولم يرق للمسلمات ذلك، وقررن تغيير أمكنتهن، إلا أنه تبعهن وهو يواصل تناول لحم الخنزير المقدد.

ووجهت للرجل تهمتان إحداهما إهانة مشاعر المتدينين وأخرى التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية، إلا أن المحكمة أسقطت التهمة الأخيرة فيما بعد.

وأمرت المحكمة السويدية بتغريمه بمبلغ 9000 كرون سويدى (1130 دولارا) وكذلك بمبلغ 5000 كرون سويدى (630 دولارا) لكل من المسلمات اللواتي تعرضن للإهانات، حسب قرار المحكمة

من جانبه ذكر المتهم أنه لم يعتزم توجيه إهانة للمسلمات وهو تبعهن بغية الاعتذار.