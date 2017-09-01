تغريم سويدي أكل لحم خنزير مقدد أمام مسلمات
صحيفة المرصد:أصدرت إحدى المحاكم في ستوكهولم حكما على رجل يبلغ من العمر 53 عاما لم يتم الكشف عن هويته ، بالغرامة بسبب اتهامه بإهانة مشاعر متدينين مسلمين.
وتقول التفاصيل أنه في إبريل من عام 2015 أثناء سفر الرجل، على متن إحدى قطارات نقل الركاب، وهو يجلس مع 3 مسلمات محجبات.
وكان السويدي قد قرر في وقت ما أن يختبر صبر المسلمات وأخذ يلتهم لحم الخنـزير المقدد أمام أعينهن عمدا، ولم يرق للمسلمات ذلك، وقررن تغيير أمكنتهن، إلا أنه تبعهن وهو يواصل تناول لحم الخنزير المقدد.
ووجهت للرجل تهمتان إحداهما إهانة مشاعر المتدينين وأخرى التحريض على الكراهية العرقية أو العنصرية، إلا أن المحكمة أسقطت التهمة الأخيرة فيما بعد.
وأمرت المحكمة السويدية بتغريمه بمبلغ 9000 كرون سويدى (1130 دولارا) وكذلك بمبلغ 5000 كرون سويدى (630 دولارا) لكل من المسلمات اللواتي تعرضن للإهانات، حسب قرار المحكمة
من جانبه ذكر المتهم أنه لم يعتزم توجيه إهانة للمسلمات وهو تبعهن بغية الاعتذار.
التعليقات
والله انهم محترمين وعادلين اجتماعيا في الغرب- ان الله يعز ويقيم الدول الكافره ان عدلت--عندنا عربي مسلم يكره المسلم المقيم يهينو يقوله ارحلو حتى المواطنين الحضر ************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بلدان اوربا متأثرة بما خلفته الدول الاسلاميه كالعصر الاموي والعباسي باحقية الفرد .. فلا تعجب ان يقال مسلمون بلا اسلام.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا حكم بسيط غير عادل المفروض يسجن على الاقل شهر ويشهر به ويدفع للمسلمات كل واحده لها 10 الآف دولار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال الإمام محمد عبده عندما زار أوروبا : وجدتُ في أوروبا مسلمين بلا إسلام ووجدتُ في بلدي إسلاماً بلا مسلمين ........... العداله يارب العدل ياعادل وزعها على بلاد المسلمين الفقراء في العدل والاسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هو حر ياكل اللي يبغى انا اذا ديني سامح لي اكل شي ماراح امتنع عشان اللي قدامي دينه محرمه
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
السنه القادمه نبي البيوت في يومين والسنه الى بعدها فقط اشر بيدك مكان ماتبي البيت في اقل من ساعه بيتك جاهز حركه بليد فقط طبعن ناخذ ساعتين عشان الا ثاث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسمه عنصري ولهذا حاكموه الله لايحدنا على الغربه اجازه ويازين الوطن بحره وبرده وغباره
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
انت قالولك . يعني يقولون ياوفدين اعملوا أي يشي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
انا قايل لكم السويد بلد يحافظ على كرامة الإنسان و حرية مقيدة بقوانين وضعية تحفظ كرامة بني ادم من العنف و القتل و الاهانة و حسبنا الله فيمن كفر الامة في اتباع القوانين الوضعية !
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
من حق اي شخص. يأكل. الي يبغه. حكم باطل في بلد ديمقراطي
لا يعجبني(10) اعجبني(7)
الله اعجبتني
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
أضف تعليق