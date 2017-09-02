الأمير عبدالعزيز بن فهد ينشر صورة له مع خادم الحرمين في منى-صور

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صحيفة المرصد: نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، صورة له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء تأديته مناسك الحج هذا العام.

ودون الأمير عبدالعزيز بن فهد تعليق على الصورة قائلاً: “قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين؛ مع والدي سلمان حفظه الله في منى”.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا ظهر خلالها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

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