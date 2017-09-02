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الأمير عبدالعزيز بن فهد ينشر صورة له مع خادم الحرمين في منى-صور
صحيفة المرصد: نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، صورة له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء تأديته مناسك الحج هذا العام.
ودون الأمير عبدالعزيز بن فهد تعليق على الصورة قائلاً: “قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين؛ مع والدي سلمان حفظه الله في منى”.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا ظهر خلالها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.
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التعليقات
47 -2017-09-02 04:04:19
كل عام وأنتم بخير
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46 -2017-09-02 03:58:29
الله يجزاك خير وش جاب قلم الخنبقه الحين ولاقالك امدحني سبحان الله
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45 - المستشار2017-09-02 03:43:38
هذه الصورة المعبرة عن الحب بين الملك وابن اخيه كافية ان تلجم كل كلب ذنب ايراني ينبح بالفتنة ويتعدى حدوده ويحاول تقسيم المجتمع بالتخوين ويطعن في ولاة امره
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44 - محب لوطني2017-09-02 03:40:23
بك أنتخي بك , وأنتخي بك يوم الأهوالي متى أنتخى الشبل في جده وفي خاله يا قبلة المسلمين ومهد الابطالي ياقرة العين .. شمس المجد وظلاله فيك الشيم والقيم تسمو والامثالي يا عزوة الحر في حله وترحاله
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43 - محب لوطني2017-09-02 03:39:22
وقف يرى صرح مجدٍ شامخِ عالي عنوانه الدين والشعب الوفي ماله وقف يرى نهضة تشهد على الحالي عز , ورخاء وأمن يافال السعد فاله الوكر له صقر يفخر به ويختالي والغمد له سيف والموطن له رجاله ارفع لك الصوت غالي
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42 - محب لوطني2017-09-02 03:38:22
وقفت لك ياوطن تقدير وإجلالي وأصوغ لـغلا البلاد الشعر واللا له وقفت والكون كُله واقف قبالي ولا وقف مثل هذا العالم إلا له
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41 - محب لوطني2017-09-02 03:37:16
فيكِ ترعرع كل شهم وألمعي منك أستمد الجاه ويكفكف حنانك مدمعي أنت الغطا وأنت العطاء وأعطيت والمعطي الله أنا سعودي يا ربى غني معي يا هذه الدنيا استفيقي وأنصتي لي وأسمعي هذي السعودية بلاد الخير
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40 - محب لوطني2017-09-02 03:36:21
قلبي متيم بـ الوطن والمربعي من صغر سني والوطن سيفي ودرعي وأذرعي وانا على عهدي على مر السنين الله الله أيا بصر عيني ومطرق مسمعي على رمالك لو علمت , ألقى وثير المضجعي وعـ الجبال أشعر بعزة موطنٍ عزه ا
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39 - محب لوطني2017-09-02 03:34:12
من لم شمل المسلمين وصانها دنيا ودين وأخمد شرار المفتنين كي تصبح النار جنة تُنسيني أحداث الزمن نفسي , وهو مانسيته من قر له بحرٍ يموج وصارت الصحراء مروج وخيامنا صارت بروج ما خيب الله ظنه عبدالعزيز :
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38 - حفظ الله ولي امرنا2017-09-02 03:26:29
حفظ الله ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله
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37 - محب لوطني2017-09-02 03:24:16
ياكوكب الأرص ياحظك كل الكواكب يحسدونك المملكة جات في أرضك وبفضلها قرت عيونك يادار كلك على بعضك ما نقدر نعيش من دونك طولك يساوي غلا عرضك واحنا معك لايهمونك
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36 - محب لوطني2017-09-02 03:22:48
يا محقق الرقم الصعب !! اسمحلي حبيت أسألك .. وشلون صرت أنت الشعب ؟! والشعب خليته ملك .. يا تاج راس أهل الوفا .. يا بلسم لشعبك شفا ..
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35 - ابوعمر العتيبي2017-09-02 03:16:05
تقبل الله منا ومنك يابوفهد وكتب الله اجركم على ماتقومون به من تسهيل لحجاج بيت الله
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34 - ع الشمري2017-09-02 03:05:54
يميتهم طموحك ..وتقتلهم سعادتك يراقبون تفاصيلك ويحاولون تشويه صورتك ثم يدعون حبك وقربك وصداقتك.. دعهم خلفك.. اكمل طريقك .. أكتب قصتك !
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33 - شنب2017-09-02 02:59:17
انشهد ياتعليق 9
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32 - ابوفهد2017-09-02 02:53:38
واللة قلم الحقيقة يقول الصراحة وانا معجب في مايكتب
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31 - معاصر 20172017-09-02 02:44:47
ابوفهد ماشاء اللة تبارك الله شباب الله يمد في عمرة ويبلغه جناته مثل يحتذى به في زمن ومكان
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30 - ابوفهد2017-09-02 02:41:08
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29 -2017-09-02 02:38:01
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28 - ابوفهد2017-09-02 02:34:46
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27 - deleted2017-09-02 02:24:19
قلم الطقطيقه مغمى عليه
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26 - ابوفهد2017-09-02 02:22:47
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25 - deleted2017-09-02 02:22:07
الست خنابق ستنجلط
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24 -2017-09-02 02:21:17
هذه الوجوه المنورة برضا الله وليست وجه خنبوقة
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23 -2017-09-02 02:19:14
اللهم احشرني معه
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22 - ابوفهد2017-09-02 02:17:55
الاخ 19 والنعم فيك انت مرحب بك بين اخوانك
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21 - عبيد2017-09-02 02:15:50
الحمداللهدعلى فضلة ونعمة هذا رد للمنافق قلم الحقيقة والطبالين اللي معه
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20 - ابوفهد2017-09-02 02:14:50
الهاشمي شكلك شحاذ ***
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19 - اريتري مواليد دار التوحيد والعزة2017-09-02 02:06:00
هذه هي صور ولاة امورنا في قلوبنا وعيوننا تواضعهم ومحبتهم لجميع الناس دون استثناء والشعب يبادلهم المحبة والولاء ، حفظك الله سيدي خادم الحرمين ونبارك لكم وللشعب نجاح حج هذا العام بتوفيق الله ورعايته.
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18 - ابوفهد2017-09-02 02:03:22
اللة صلي على محمد وعلى اصحابة الكرام
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17 - ياتعليق ١٥2017-09-02 02:02:50
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16 - مواطن2017-09-02 01:59:38
تقبل الله لا تنسى خدماتي موقفة عليه مد يونية الله يفرج همك
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15 - ابوفهد2017-09-02 01:59:29
*** اللة هم صلي على محمد وعلى الى محدد
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14 - ابوفهد2017-09-02 01:57:18
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13 - الله يعين2017-09-02 01:48:02
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12 -2017-09-02 01:44:59
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11 - برشلونه2017-09-02 01:43:16
في واحد خبيث الله اعلم ويش كاتب ***
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10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-02 01:34:16
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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9 - ملاجظة2017-09-02 01:33:12
أبو فهد الله يحفظه حاط الحية لاهي قفل ولا لحية كاملة طريقتها غريبه !!
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8 - الهاشمي2017-09-02 01:31:34
تقبل الله منا ومنكم يا ولد الفهد ورحم الله والدك وحفظ سلمان الحزم دمت وام قادتنا ووطنا وشعبنا بخير
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7 -2017-09-02 01:28:54
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6 - زائر2017-09-02 01:27:08
الله يحفظ ملكنا وولاة امرنا
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5 - راجي رحمه ربه2017-09-02 01:26:01
الله يشفيه ويعافيه ويكتب له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور له ولجميع حجاج بيت الله الحرام الله يكتب لنا حج بيت الله الحرام والصلاه لنا ولكل من نفسه بذلك عاجلاً آمين
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4 - متابع2017-09-02 01:21:21
واحد من المعلقين يمكن ينجلط لشاف الصورة هههههاااي
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3 - برشلونه2017-09-02 01:18:02
ياحي هاالوجيه الله يحفظكم بلله ماهو بوجه خنبوق
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2 -2017-09-02 01:17:50
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1 -2017-09-02 01:12:02
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آخر تعليق
بواسطة :
كل عام وأنتم بخير...
بواسطة : مجبر رجل القعسي
اخيرا اكتشف انها مزوره والان رفع المحامي الخاص به قضية ضد المنظيمن للممنازله...
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