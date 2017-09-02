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الأمير عبدالعزيز بن فهد ينشر صورة له مع خادم الحرمين في منى-صور

الأمير عبدالعزيز بن فهد ينشر صورة له مع خادم الحرمين في منى-صور
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المرصد 47 6٬922 3 ساعات

صحيفة المرصد: نشر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، صورة له مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أثناء تأديته مناسك الحج هذا العام.
ودون الأمير عبدالعزيز بن فهد تعليق على الصورة قائلاً: “قبل ساعة، مع خادم الحرمين الشريفين؛ مع والدي سلمان حفظه الله في منى”.
وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا ظهر خلالها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء أداء مناسك الحج هذا العام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 -
2017-09-02 04:04:19
كل عام وأنتم بخير
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46 -
2017-09-02 03:58:29
الله يجزاك خير وش جاب قلم الخنبقه الحين ولاقالك امدحني سبحان الله
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45 - المستشار
2017-09-02 03:43:38
هذه الصورة المعبرة عن الحب بين الملك وابن اخيه كافية ان تلجم كل كلب ذنب ايراني ينبح بالفتنة ويتعدى حدوده ويحاول تقسيم المجتمع بالتخوين ويطعن في ولاة امره
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44 - محب لوطني
2017-09-02 03:40:23
بك أنتخي بك , وأنتخي بك يوم الأهوالي متى أنتخى الشبل في جده وفي خاله يا قبلة المسلمين ومهد الابطالي ياقرة العين .. شمس المجد وظلاله فيك الشيم والقيم تسمو والامثالي يا عزوة الحر في حله وترحاله
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43 - محب لوطني
2017-09-02 03:39:22
وقف يرى صرح مجدٍ شامخِ عالي عنوانه الدين والشعب الوفي ماله وقف يرى نهضة تشهد على الحالي عز , ورخاء وأمن يافال السعد فاله الوكر له صقر يفخر به ويختالي والغمد له سيف والموطن له رجاله ارفع لك الصوت غالي
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42 - محب لوطني
2017-09-02 03:38:22
وقفت لك ياوطن تقدير وإجلالي وأصوغ لـغلا البلاد الشعر واللا له وقفت والكون كُله واقف قبالي ولا وقف مثل هذا العالم إلا له
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41 - محب لوطني
2017-09-02 03:37:16
فيكِ ترعرع كل شهم وألمعي منك أستمد الجاه ويكفكف حنانك مدمعي أنت الغطا وأنت العطاء وأعطيت والمعطي الله أنا سعودي يا ربى غني معي يا هذه الدنيا استفيقي وأنصتي لي وأسمعي هذي السعودية بلاد الخير
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40 - محب لوطني
2017-09-02 03:36:21
قلبي متيم بـ الوطن والمربعي من صغر سني والوطن سيفي ودرعي وأذرعي وانا على عهدي على مر السنين الله الله أيا بصر عيني ومطرق مسمعي على رمالك لو علمت , ألقى وثير المضجعي وعـ الجبال أشعر بعزة موطنٍ عزه ا
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39 - محب لوطني
2017-09-02 03:34:12
من لم شمل المسلمين وصانها دنيا ودين وأخمد شرار المفتنين كي تصبح النار جنة تُنسيني أحداث الزمن نفسي , وهو مانسيته من قر له بحرٍ يموج وصارت الصحراء مروج وخيامنا صارت بروج ما خيب الله ظنه عبدالعزيز :
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38 - حفظ الله ولي امرنا
2017-09-02 03:26:29
حفظ الله ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله
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37 - محب لوطني
2017-09-02 03:24:16
ياكوكب الأرص ياحظك كل الكواكب يحسدونك المملكة جات في أرضك وبفضلها قرت عيونك يادار كلك على بعضك ما نقدر نعيش من دونك طولك يساوي غلا عرضك واحنا معك لايهمونك
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36 - محب لوطني
2017-09-02 03:22:48
يا محقق الرقم الصعب !! اسمحلي حبيت أسألك .. وشلون صرت أنت الشعب ؟! والشعب خليته ملك .. يا تاج راس أهل الوفا .. يا بلسم لشعبك شفا ..
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35 - ابوعمر العتيبي
2017-09-02 03:16:05
تقبل الله منا ومنك يابوفهد وكتب الله اجركم على ماتقومون به من تسهيل لحجاج بيت الله
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34 - ع الشمري
2017-09-02 03:05:54
يميتهم طموحك ..وتقتلهم سعادتك يراقبون تفاصيلك ويحاولون تشويه صورتك ثم يدعون حبك وقربك وصداقتك.. دعهم خلفك.. اكمل طريقك .. أكتب قصتك !
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33 - شنب
2017-09-02 02:59:17
انشهد ياتعليق 9
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32 - ابوفهد
2017-09-02 02:53:38
واللة قلم الحقيقة يقول الصراحة وانا معجب في مايكتب
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
31 - معاصر 2017
2017-09-02 02:44:47
ابوفهد ماشاء اللة تبارك الله شباب الله يمد في عمرة ويبلغه جناته مثل يحتذى به في زمن ومكان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
30 - ابوفهد
2017-09-02 02:41:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-09-02 02:38:01
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - ابوفهد
2017-09-02 02:34:46
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - deleted
2017-09-02 02:24:19
قلم الطقطيقه مغمى عليه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
26 - ابوفهد
2017-09-02 02:22:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
25 - deleted
2017-09-02 02:22:07
الست خنابق ستنجلط
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
24 -
2017-09-02 02:21:17
هذه الوجوه المنورة برضا الله وليست وجه خنبوقة
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23 -
2017-09-02 02:19:14
اللهم احشرني معه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - ابوفهد
2017-09-02 02:17:55
الاخ 19 والنعم فيك انت مرحب بك بين اخوانك
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21 - عبيد
2017-09-02 02:15:50
الحمداللهدعلى فضلة ونعمة هذا رد للمنافق قلم الحقيقة والطبالين اللي معه
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20 - ابوفهد
2017-09-02 02:14:50
الهاشمي شكلك شحاذ ***
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19 - اريتري مواليد دار التوحيد والعزة
2017-09-02 02:06:00
هذه هي صور ولاة امورنا في قلوبنا وعيوننا تواضعهم ومحبتهم لجميع الناس دون استثناء والشعب يبادلهم المحبة والولاء ، حفظك الله سيدي خادم الحرمين ونبارك لكم وللشعب نجاح حج هذا العام بتوفيق الله ورعايته.
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18 - ابوفهد
2017-09-02 02:03:22
اللة صلي على محمد وعلى اصحابة الكرام
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17 - ياتعليق ١٥
2017-09-02 02:02:50
تعليق مخالف
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16 - مواطن
2017-09-02 01:59:38
تقبل الله لا تنسى خدماتي موقفة عليه مد يونية الله يفرج همك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ابوفهد
2017-09-02 01:59:29
*** اللة هم صلي على محمد وعلى الى محدد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - ابوفهد
2017-09-02 01:57:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - الله يعين
2017-09-02 01:48:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(3) اعجبني(13)
12 -
2017-09-02 01:44:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - برشلونه
2017-09-02 01:43:16
في واحد خبيث الله اعلم ويش كاتب ***
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
10 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-09-02 01:34:16
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
9 - ملاجظة
2017-09-02 01:33:12
أبو فهد الله يحفظه حاط الحية لاهي قفل ولا لحية كاملة طريقتها غريبه !!
لا يعجبني(7) اعجبني(34)
8 - الهاشمي
2017-09-02 01:31:34
تقبل الله منا ومنكم يا ولد الفهد ورحم الله والدك وحفظ سلمان الحزم دمت وام قادتنا ووطنا وشعبنا بخير
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
7 -
2017-09-02 01:28:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - زائر
2017-09-02 01:27:08
الله يحفظ ملكنا وولاة امرنا
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
5 - راجي رحمه ربه
2017-09-02 01:26:01
الله يشفيه ويعافيه ويكتب له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور له ولجميع حجاج بيت الله الحرام الله يكتب لنا حج بيت الله الحرام والصلاه لنا ولكل من نفسه بذلك عاجلاً آمين
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
4 - متابع
2017-09-02 01:21:21
واحد من المعلقين يمكن ينجلط لشاف الصورة هههههاااي
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3 - برشلونه
2017-09-02 01:18:02
ياحي هاالوجيه الله يحفظكم بلله ماهو بوجه خنبوق
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
2 -
2017-09-02 01:17:50
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 -
2017-09-02 01:12:02
تعليق مخالف
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آخر تعليق
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