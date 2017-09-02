يحيى الأمير : لهذا السبب لم تنجح أية ثورة عربية!
صحيفة المرصد:طرح الكاتب السعودي يحيى الأمير بعضا من الإجابات حول السؤال الذي استحوذ على اهتمام أغلب المتابعين في الوطن العربي منذ عام 2011.
وفي مقاله المنشور في صحيفة “عكاظ” تحت عنوان “لماذا لم تنجح أية ثورة عربية” عدد الكاتب أسباب فشل ثورات الربيع العربي في عدد من البلدان في المنطقة العربية.
وأكد الأمير أن فكرة الثورة في الثقافة العربية فكرة رومانسية ومثالية وحماسية للغاية، والمخزون الثقافي والأدبي عن الثورات قادم من الثورات التي جابهت الاستعمار، كانت ثورات حميدة رغم ما شابها من أخطاء وأفرزت لغة خطابية ثائرة فيها شيء من الواقعية وكثير من الشعر والبلاغة.
وأضاف: انتقلت تلك اللغة بالكامل إلى أزمنة الانقلابات، وشهدت تلك الفترة أسوأ توظيف واستخدام لمفردات الوطنية والخيانة والفداء والكرامة، ومع كل انقلاب يصبح الانقلابي وطنيا حرا شريفا والمنقلب عليه عميلا خائنا متآمرا.
وتابع الأمير حديثه مؤكدا أن هذا القاموس قد تشكل وتوارى في ذاكرة الثقافة إلى أن تمت استعادته مطالع العام ٢٠١١ مع تغييرات طفيفة.
حيث لم يعد الخطاب في المنابر والإذاعات وإنما بات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وأكثر ما ظل يتردد من أن تلك الثورات ثورات شابة وأن جيلا شابا يقود الشارع نحو التغيير والحريات والديمقراطية كان حديثا بلاغيا عاطفيا، وكان الواقع يكذبه يوميا، حتى منصات التواصل الاجتماعي التي كان لها دور في ذلك الحراك كانت مجرد وسائل جديدة حُمّلت ذلك الخطاب القديم، ولم تشهد تلك الثورات إعلان ظهور وعي جديد أو لغة جديد..
وأكد بأن الدولة الوطنية في مصر وفِي تونس كانت على مستوى الوعي العام أكثر تجذرا منها في سوريا واليمن وبالطبع في ليبيا، ولذلك استطاعت هاتان الدولتان الخروج من أيام الرعب والفوضى بينما غرقت غيرهما.
وأوضح بقوله: الجيش في مصر وفي تونس كان أكثر وطنية منه في بقية بلدان الفوضى، لم يكن ابن الرئيس أو أخوه أو صهره هو المسؤول عن الجيش، والفساد الذي كان هناك شمل مؤسسات كثيرة منها المؤسسة الأمنية، ولكنه لم يتحكم تماما في مؤسسات الجيش، مما مكنه أن يقوم بدور وطني في تلك الأحداث، وبطبيعة الحال ففي ليبيا أو سوريا أو حتى اليمن لم يكن الجيش مؤسسة وطنية، لذلك أصبح جزءا من الأزمة. (في سوريا وليبيا النظام بالكامل ليس وطنيا على الإطلاق وهو ما يفسر جانبا من الواقع الذي انتهت إليه).
وأكد بأن الجيوش الوطنية هي من تحمي أوطانها ولديها تعريف واحد للعدوان وللواجب الوطني، بينما للمؤسسات الأمنية في بلدان الثورات تعريفها الذي يرتبط غالبا بشكل النظام ومدى بقائه في السلطة، لذا لم تكن المؤسسات الأمنية وطنية كما يجب، وهو ما جعلها تستميت في حماية النظام أكثر من حرصها على حماية الدولة الوطنية (وزراء داخلية بعض بلدان الثورات دخلوا للسجن بينما لم يدخل أحد من الجيش)، وهو ما أحدث مواجهات بين الجهازين.
وتابع الأمير مؤكدا أن الثقافة العربية لم تبلغ ذلك الواقع الذي يجعل من الثورات تحولا إيجابيا في مسيرتها، ولم يكتمل الوعي الوطني والوعي بالدولة الوطنية إلى اللحظة التي تصبح الثورة عطاء وخيرا لتلك الأوطان بدل أن تصبح وبالا عليها، بل يمكن القول إن الثورات التقليدية باتت أسلوبا قديما في التغيير وصناعة التحولات، ناهيك عن أن تقوم في أوساط تقليدية وأقل مدنية، ولعل أسوأ مؤشر لعدم إمكانية نجاح الثورات ذلك الانفجار الغريب لكوامن التخلف والنعرات من مذهبية وعرقية وطائفية وكيف طفت فجأة على السطح بعد أن ظلت كامنة بسبب هيمنة المؤسسات والنظام الذي رغم سيئاته الواسعة إلا أنه ظل حاميا للمعنى الكبير لفكرة الدولة وليست الطائفة ولا الجماعة.
واختتم الكاتب حديثه بتساؤل حمل الإجابة والسؤال في نفس الوقت حيث قال: ما أسهل أن تسمع رأيا يقول لك بأن التدخلات الخارجية هي التي أفشلت ثورات الربيع العربي الحالم، لأنه يمكن القول ببساطة إن التدخلات الخارجية هي التي أدت لقيامها أصلا.
التعليقات
إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ (100)
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إنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99)
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فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)
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ان مجوس هذا العصر هم الماسونيين الذين يحاولون نشر ان الفرس مجوس فنفس عقائد المجوس هي عقائد كبار الماسونيين الذين يقولون ان للعالم الهان اله الخير و هو الله و اله الشر و هو الشيطان و يشركونه بالله
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قال الرسول لو ان الدين بالثريا لناله رجال من الفرس و قال الله يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم قيل من يا رسول الله قال الفرس . اما الخميني فليس فارسيا بل هو من الهند و لم يكن ابوه شيعيا بل سيخي
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وهم يحولون التفريق بين الامه بنشر فكر تكفير السني للشيعي و الشيعي للسني و حتى الشيعي للشيعي و السني للسني مع ان الشيخ الالباني نهى عن تكفير الشيعه و ايهام الناس ان الفرس مجوس في حين ان الرسول قال
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فلا نجاة من كل هذا الا بالثبات في وجه العدو عند اللقاء قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه فاثبتوا
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و يستولون على الذهب و المعادن و الثروات بالثورات و الحروب و سن القوانين المجحفه للسيطرة على رؤوس الاموال واغراق الدول في الديون والقروض وفوائد القروض التي لا يتحملها غير الناس الخاضعين لهم من اولياءهم
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و من باقي المخططات ايهام الناس ان الفلاح في العملات مثل الدولار و غيره و تلك العملات ستسقط سقوط مريع في الحرب العالمية المقبلة و ربما قبلها . و من مخططاتهم جعل الناس يكنزون الذهب و العقارات ثم يدمروها
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ان باقي المخطط هو افقار العالم وتجميع الثروات في ايدي كبار الماسونيين في العالم وذلك بالعديد من الخطوات التي منها نشر الفتن ثم نشر الحروب الطائفية ثم الحرب العالمية الثالثه ليستفيد من ذلك اغنياء الحرب
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لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (
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سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)
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وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ
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يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)
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مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
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مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
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وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (178
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إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177)
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وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176
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إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (175
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فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)
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الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173
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الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (
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يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)
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فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170)
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وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169)
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الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (168)
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يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167)
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هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167
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وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْ
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وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)
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و حتى صفحات الانترنت التي لا تجد من يساندها منعوا الدخول عليها طالما انها تخالفهم ففرضوا رأيهم و حرموا مجرد التفكير السليم و حاربوا كل اصحاب الحج و البراهين بكل الطرق التي يمكن ان تيتخيلها الناس وغيره
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وسيطر امناء الشرطه على الضباط بالتهديد او الاغتيالات والخيانات وانتشر التضليل في الاعلام فالحقائق يخترقها الافكار المغلوطه واخترقوااتباع مبارك سيطروا على الكثير منهم موهمينهم ان مبارك يساندهم
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لا تكذب
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لم تنجح الثورات في البلدان العربية لأسباب منها انتهاء عصر الثورات ولم يعد لها ذلك البريق والشعارات من طرد المستعمر وغيرها أصبحت حروب أهلية طائفية بدايتها طلب للعيش الكريم ونهايته كارثية دمرت كل ما كان
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و خدعوا المواطنين بالمشروعات الوهمية ليسحبوا رؤوس اموالهم و يضعوها فيها ثم دمروا قيمة الجنيه و اوقفوا كل من يحاول مساعدة البلد للنهوض من سباتها الذي دخلت فيه بعد الثورات و بدأوا في التشكيك في الجيش
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و اصبح الجار يخاف من جاره و الصديق من صديقه و الاب من ابنه و الابن من ابوه و الاخ من اخوه و القريب من قريبه و الزوج من زوجه . و اصبح الاب يخاف على طفله و انتشرت العقائد الباطنية و المشعوزين و الدجالين
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ثم بدءوا بالتلويح لكل من يخالف النظام بمحاربته في رزقه أو طرده من عمله تهديد حياته و حياة اهله في المستشفيات وبسحب الدواء من السوق و نشر الامراض و رفع اسعار الدواء و افساد الطعام و الشراب أو تشويهه
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ثم بدأوا بالتلويح لكل من يرفض النظام الحالي بتشويه صورته او محاربته في مصدر رزقه او اتهامه بانه من الاخوان او تهديد حياة من يهمه امرهم في المستشفيات و بمنع الدواء عنه و برفع سعر الدواء او سحبه من السو
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و اختلفوا فيما بينهم فبدءوا في قتل بعضهم البعض و استغلوا من بقي في مصر من الاخوان ليجندوهم لحساب نظامهم فهل خرج الاخوان من الوظائف الحكومية و هل توقفت نشاطات الاخوان الاقتصادية و السياسية؟ ... لا
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الثورات فشلت في جميع البلدان العربية حتى في مصر وتونس والسبب أناها لم تنادي بتطبيق الشريعة والاسلام كان هدفها الحرية وهذا هدف مرفوض من الحكومات تستندها قوى الاستعمار التي تريد تركيع الشعوب للاستعمار
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وبعد ان قتلوا الصندوق الاسود في مصر عمر سليمان جاء الدور على باقي الصناديق السوداء فبدأوا بقطر ، فلم تدعم قطر الارهاب لكن احتوت الاخوان والجماعات الذين هربوا من مصر وغيرها حتى لايستغلهم احد ضد المنطقه
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وفي مصر ادعى كل من جاء للسلطه انه مسنودا بالجيش مستغلا عدم قدرة الجيش على التسويط او ابداء الرأي واعدواقبل الثورة جيش من امناء الشرطه وسنوا القوانين للسماح لهم بحمل السلاح ضد المواطنين والظباط والجنود
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الشيبان هم الوحيدين اللي عرفوا قيمة ومعنى دولة ووطنية مع انهم عاشوا زمان والدولة فقيرة وقاتلوا لتوحيد الارض لم ولن نعرف قيمة دولة ووطنية مثل اباءنا واجدادنا هم بتوفيق الله من صنعوا المستقبل لنا
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ثم اتجهوا للجيوش في المنطقه ليحاولوا اختراقها واستغلوا حقيقة ان العسكريين لا صوت لهم في الانتخابات ولا صوت لهم في التصويت على الدساتير او القوانين او المشاريع بقانون او دستور او اسقاط الدساتير
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تحية لابو هلول ولرقم 36 اقول نعم هذا جزء من الاعداد المسبق للواقع الحالي الله يحفظ بلادنا من كل شر واسأل الله ان يحقن دماء المسلمين والابرياء في كل مكان وان يرفع الظلم عن كل مظلوم
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إن الدور الحقيقي في تلك الثورات كان للإعلام و المربكين و فبركاتهم و السياسيين الذين يدعون للرضوخ للغرب وللماسونيه في الخفاء واسقاط قوى الامه لمجرد انهم لا يجدون في انفسهم الثبات فاسقطوا الامه واضعفوها
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الربيع العربي مدعوم من امريكا والاخونج لتدمير العالم العربي وفرض داعش ودخول المنطقه في حروب اهليه لانهاية لها وانشغال العرب والمسلمين في بعضهم وتوقف النهضه والتطور العلمي والاقتصادي في العالم العربي
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وفي اليمن فان اغلب المواطنيين اليمنيين كانوا يؤيدون الرئيس اليمني و ما زال اغلبهم معه ولكن الغرب يحاربهم علنا ليقول انها ثورة . ان الوضع لم يختلف كثيرا في مصر وسوريا و ليبيا فاغلب المواطنين ضد الثورات
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و في سوريا افهموا الناس ان بشار الاسد ما هو الا شيعي يبغي قتل اهل السنة و في ليبيا اوهموا الشعب الليبي ان القذافي يستولي على مقدرات الشعب و ان الشعب الليبي سيكونوا كلهم مليارديرات فاخذوا كل ثرواتهم
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مختصر القول ان هذه الثورات كانت تريد السيطرة على الشعوب و تسخير غرائزهم لتحقيق اهداف خفية لعقائد مبهمة هي عقيدة الماسونية العالمية للسيطرة على المنطقة للتمهيد لقدوم مسيح اليهود في حرب عقائدية
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وحتى الوسيلة لتحقيق تلك الغايات المبهمه كانت تقوم على مبادئ ميكيافيليه رخيصه مختصرها الغاية تبرر الوسيلة فلا كانت الغاية معروفة ولا كانت الوسيلة نبيلة ففي مصر شوهوا صورة الرئيس مبارك لاجل ثورات منتنه
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فكانوا يحدثون الاطفال والشباب اليافعين بالحريات التي تداعب غرائزهم ولا وجود للعقل او الاخلاق اوحتى الاستفادة من الحضارات السابقه او حتى العلم في تلك الفلسفات بل كلها اهداف خفيه باطنية ذات عقائد مبهمه
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كل من يقول بأنها ثورات هو ساذج وعلى نياته ..... كلها ثورات مفبركة هدفها سرقة النفط والغاز وحماية أمن إسرائيل ولا شيء آخر وتم إستغلال الفساد كشماعة.****
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الجواب الهدف من الثورة كان سيطرة مجموعة من الناس لا يعرف احد حقيقة عقائدها قرروا خداع مواطني تلك البلدان ليتبعوا عقيدتهم التي لا يعرف حقيقتها احد بل كل ما يقولونه عن عقائدهم هو مجرد طلاسم لايفهم اصلها
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اما في الثورات الحالية فكان نفس الوضع في الجاهليه و لكن معكوس فالثوار هم من حاربوا عقائد الناس لمجرد اختلافها مع عقائدهم و من ناحية اخرى طالبوا بتداول السلطات يعني مسألة حب سلطة و كرسي و حب سيطرة لكن
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نبدأ بسؤال بسيط و نجاوب عليه لنعرف الحقيقه اما التنظير بغير بحث فهو اصل الفشل و الجهل ففي الجاهليه كان الاب او الابن او القبيله يحاربون عقائد جديده عليهم حينما يختلفون معها السؤال ما الهدف من الثورة!
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السبب ان الغرب لن يسمح باي ثوره حقيقية تمثل الحد الأدنى من مطالب الشعوب يريد الشعوب مشغولة بحكامها وحكامها مشغولين بدول اخرى جابو اسراءيل بعدين الخميني وهم مستمرين
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(عُجِنـتْ فتن هذا العصـر ليلا..وبصمتٍ..وُضِعَتْ فيهــــا الخميـــرَهْ..وأُعدّتْ لمسـاكين(العقول) طعــامــاً أَطْعَمــوا منـه فقيــراً وفقـــيرهْ..أَكلوا منهــا على الجوع...حتى سما قدر المظيرة)انجاز
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بعض الجيوش وطنيه تقف مع الشعب وتحافظ على الوطن وتسجن او تطرد شخص من العرش لايريده الشعب وبعض الجيوش غير وطنيه تقف مع الحاكم ضد الشعب يقتلون الشعب ويدمرون الوطن لأجل بقاء شخص واحد في العرش
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مفكرن جهبذن
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التدخلات الخارجية من أسباب الثورة وأيضاً هي سبب فشلها.. هدف التدخلات الخارجية أن يقضي الجيش على الشعب والعكس أيضاً. الغرب لايريد شي اسمه الإسلام ولادولة اسلام" يريده فقط ممزقاً متناحراً أمد الدهر .
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دول الفوضي الان تعاني من تدخلات خارجية وهي سبب استمرار الازمة .... ابحث عن المستفيد من الفوضي .
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لم تكن ثورات،،،،،،بل كانت هوجه ،،،،،فقط
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ثق إن العسكر هم سبب كل مصيبة حلت بالدول التي حكموها لاةيقل حكمهم في الطفيان عن الحكومات الملكية ومن ينادي بثورة الشعب القطري على قيادته لا يرضاه لنفسه .
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هههههه أي ثورات واي شعوب .. العراقيين من 2003 وهم يقتلون بعض ..والمصري ثورتين والتونسي لم يتحسن حالهم بعد الثورة وليبيا حروب ومليشيات.واليمن نص مع الحوثي ونص مع علي صالح الزعيم😂😂 والباقي منتظرين دول
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الثورة الفرنسية 40 سنة وبعدها تحررو . عادي لو تجلس الثورة السورية 40 سنه من الفائز ومن المنتصر . وللمعلومية الثورة الفرنسية كفار وهذولا مسلمين ؟؟؟
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١٥ اتفق معك الدول الديكتاتوريه تتعاون في افشالها او حرف مسارها
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استبدال رئيس بريس بدون قوانين تحفظ الحقوق المثل الي يقول غزيت يازيد ولاكنك غزيت والدمقراطيه والقوانين تنهي الفوضى وتستقر الدوله لقرون عديده وفيه دول لها 200سنه ومستقره ودستورها ثابت ومحاكمها شبه خاليه
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إسقاط زين العابدين بن علي في تونس يعتبر إنجاز عظيم لأنك يا كاتب عائش في الظل ولا تدري عن معاناة الشعب التونسي ومن بعده حسني وعلي صالح والقذافي وإظهار بشار وعائلة الأسد أنهم مجرمين .
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(((عُجِنـتْ فتن هذا العصـر ليلا..وبصمتٍ..وُضِعَتْ فيهــــا الخميـــرَهْ..وأُعدّتْ لمسـاكين(العقول) طعــامــاً أَطْعَمــوا منـه فقيــراً وفقـــيرهْ..أَكلوا منهــا على الجوع...حتى سما قدر المظيرة)))
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أختلف مع الكاتب لماذا هذه الدونية والاحتقارلعقولنا؟!!!! كانت جميع الثورات مثالية لسوء الأوضاع لكن السبب الرئيس هو محاربة هذه الثورات استخباريا واقتصاديا وسياسيا وافشالهاجتى لاتنتقل لبقية الدول
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(((7 - برق_ الحرم...يقول المثل الفرنسي اذا اردت ان تقتل كلبك فقل انه مسعور..ليس لدينا (كلاب مسعورة ... لدينا ادمغة مغسولة ) نحن هزمنا في حرب((الغزو_ الفكري )) بكل صراحة وسيطرة الاعداء كثر من العقول)))
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الديمقراطيه
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الاجابه : لان الشعوب الثائره لاتطالب بالديمقرايه الكامله هي تستبدل رئيس برئيس اخر عل نفس النظام الديكتاتوري
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ثورة اليبراليه الحاليه سوف يكتب لهاالنجاح في ترسية العدل والمساواه وان اشاءالله وبعزته ان تسقط الاحكام العرفيه واهلها الذين يعرفون الحق ولايعملون فيه حقاً انهم منافقون ظالمين ولايمثلون الاسلام
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سبحان الله مثل ***رأيت موقفك من 25/يونيو وكيف كنت شامتا في فخامه الرىيس حسني مبارك ثم هذا انت تلعق كلامك تعتقد قصر ذاكره الناس
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(((((( يجب اليقظة ((التاريخ لن يرحم أحد))... حتى لانجد انفسنا مجرد بيادق تحركها الاعداء وتنهي ادوارها كما تشاء على رقعة شطرنج وللاسف ان تكون تلك الرقعة الارض العربية ))))))
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يقول المثل الفرنسي اذا اردت ان تقتل كلبك فقل انه مسعور وعندنا المثل يقول اذا اردت ان تحول شخصا لشهار او النفسيه او السجن السري فاحقن انفه بالماده السامه وقل انه مريض نفسيا او مجنون
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الخروج من شرنقة الاستعمار يكسب الثورات شرعية لاتجدها في ثورات اجج نارها التدخل الخارجي ياامير ومواطنو دول الثورات العربية وظف التدخل الخارجي عامل الفقرللانتقام وزاد الطين بلة أدلجة تلك الثورات وعجبي
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(((((( ما يعد في مطباخ الساسة الغرب والعجم واليهود صعب عده وصعب ان نحكم عليه بالنهاية ))))
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(((((معاول الاعداء كثيرة ..... لاربيع ثورات ولا ارهاب منظمات الاحزاب ولا حتى ثورة الليبرالية الحالية سوف يكتب لها نجاح ))))))
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طبعاًفيه تدخلات خارجيه كانصائح وهي في الاساس مردودها تحريض وتدميروثورة الدول الاربع اساس المشكله عبوديه واستغلال وتهميش والانسان له الحق في العيش الكريم والنجوح يبيله فتره من العراك وتصفي لمواليد اليو
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خاتمة المقالة هي لب الموضوع
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