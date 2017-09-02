فيديو مؤثر: طفل يحتضن “الأضحية” ويصرخ: اتركوها لا تذبحوها!

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مؤثر لطفل يبكي بحرقة ويرفض ذبح الأضحية.

ويظهر في الفيديو المتداول الطفل يحتضن الأضحية، ويبكي بحرقة رفضًا لذبحها في مشهد يحمل كل معاني البراءة والرحمة.

ويبدو من لهجة الطفل أنه من المغرب وناشد أسرته باكيا وهو يحتضن التيس: اتركوه لا تذبحوه!