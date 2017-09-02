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فيديو مؤثر: طفل يحتضن “الأضحية” ويصرخ: اتركوها لا تذبحوها!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مؤثر لطفل يبكي بحرقة ويرفض ذبح الأضحية.
ويظهر في الفيديو المتداول الطفل يحتضن الأضحية، ويبكي بحرقة رفضًا لذبحها في مشهد يحمل كل معاني البراءة والرحمة.
ويبدو من لهجة الطفل أنه من المغرب وناشد أسرته باكيا وهو يحتضن التيس: اتركوه لا تذبحوه!
التعليقات
42 - 😂2017-09-02 13:28:38
ههههههههههه الجواب العلمي للطفل بالليل نحن نريد ان نرى كمية الجهل من الادعياء ونثبت لكم
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41 - الاخضر2017-09-02 13:23:11
هذه المجزرة بحق الحيوانات في الحج نفرت العالم منا وجعلتنا مهزلة ومسخرة العالم والعباقرة منهم يتهموننا بأن لنا عقلا جامدا لايفكر ولايستطيع أن يوافق بين الدين والدنيا وهم صادقون للأسف.
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40 - الاخضر2017-09-02 13:18:33
الأضحية معناها هي التصدق على الفقير في وقت الرسول لم تكن المنتجات متوفرة كما هو اليوم ألوان الأطعمة والأشربة لم يكن موجود الا الأنعام من المؤسف أن العقل المسلم تجمد وأصبح لايفكر وديننا أصبح غير صالح.
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39 - بابلو2017-09-02 12:42:37
هذي تربيه الحرما
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38 - مسلم مؤمن وسطي2017-09-02 12:37:11
نلاحظ مايسمى سلفي وشيعي واخواني الالقاب الدخيلة على الاسلام والادعياء ومن تعلم في اروقتهم لم يستطيعوا ان يقدموا الحجة العلمية للطفل..
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37 - يزيد2017-09-02 12:16:33
ابكى على حال مغربيات وين وصلو
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36 - 🔸️ااببووححمموودد2017-09-02 11:20:33
ومن قال أن هذا السخل الصغير بلغ سن الأضحية 🏳أجزم انه لم يكمل عامه الأول 🤔
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35 - عكس التيار2017-09-02 11:18:29
رقم 9 قول قسسسسسم ...حدث العاقل بما لا يعقل فأن صدق فلا عقل له
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34 - تصدق عاد2017-09-02 11:14:01
هذا الطقل لكبر ما ينفع يدخل العسكرية وخاصة الجيش . بصير مثل خنبوقه ابو المعرفات لا يوجد به ريحة الرجوله
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33 - مرهق2017-09-02 11:06:06
احمد ربك ان الله افتدى اسماعيل بكبش عظيم وبعدين على والديه يفهمونة انها ضحيه وسنة وليس في الدين عواطف نحن ندرب ابناينا على ذبح الضحية وغيرنا .....اجل روح لسوق الغنم وبكي الغنم وحتضنها
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32 - اخر الزمان2017-09-02 11:00:27
وليه ما يبكي على قتل الاطفال والنساء المسلمين في العالم الاسلامي
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31 -2017-09-02 10:57:00
نذبح الاضاحي امام اولادنا ولما يكبروا يصيروا ***هي هاذي من بعض الاسباب
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30 - رغم أنني نباتي ولم أذق طعم اللحم أو الدجاج من 20 سنة2017-09-02 10:17:33
ولا استطيع مشاهدت ذبيحة تذبح ولاكن أكون أول من يسحب الذبيحة وأول من يكبر وأول من يشهد أن الوعد حق//
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29 - البيضفاعي2017-09-02 10:12:28
يفترض ياخدها معه ثم ياتون باخرى هذا اذا كان والد هذا الطفل في قلبه رحمه
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28 -2017-09-02 10:11:37
كل يوم نكتشف في شخصيتك شي غريب
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27 - زائر من الكواكب2017-09-02 10:10:40
قيل أن الطفل أنقذها من الموت والله أعلم
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26 -2017-09-02 09:47:43
حرام عليك ي باكي في الحرم راجي مغفرته ورحمته وكان تذهب لسوريه والعراق ارض الشقاق لتبكي على نسائهم . ثق ما أحل من مصيبه في بلد إلا عقاب من الله لتفشي الفواحش وترك دين الله
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25 -2017-09-02 09:45:20
لماذا لا تاكل برسيم ****
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24 - لماذا؟2017-09-02 09:39:59
ت15 لماذا تسخر من براءة طفل؟ لماذا تستهتر بمشاعر طفل ؟ لماذا تتهكم بعفوية طفل؟ هل ماتت الرحمة والانسانية في قلبك؟ هل ماتت مشاعرك ؟ هل انت انسان عنيف وقاسي مع من حولك؟ هل انت تستمتع بالسخرية من الناس؟
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23 -2017-09-02 09:36:58
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ال
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22 - أرجوك علمنا -- علمنا نبكي على قتلى الأمة علمنا نبكي على مصائب الأمة2017-09-02 09:36:12
ياريت ذاك الي جالس يبكي في الحرم -- يبكي على شرف النساء المنتهك في سوريا والعراق -- يبكي على دمار الديار وخراب المدن - يبكي على حال الاطفال في المخيمات بدل يبكي على أصدقاء صفحة الفيس بوك وتويتر
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21 - الجنرال2017-09-02 09:35:56
وجهة نظري يجيب وحده غيرها ويذبحها لان بعض الناس ما تاكل من حلالهم سبحان اللة يشتري من غيره في العيد او الضيف او للثلاجة
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20 -2017-09-02 09:34:50
ابو تصريفات بدائيه خلك على الورقيات والبرسيم و مشتقاته افيد لك
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19 -2017-09-02 09:33:24
امس قاتل خمسة خرفان كانت في الحظيرة مربيها . قلب بلا رحمه لونك حاظر كان نقلناك على اسعاف خخخخ كيوت
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18 -2017-09-02 09:31:17
كيف تحرمون ما أحل الله لنا من أنعام يا ***
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17 - رند2017-09-02 09:29:22
أسمر عبر شخص ليس سعودي
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16 - شخبطة مواطن2017-09-02 09:29:13
قتل الحيوانات و اكل لحومها تصرف بدائي ... عندما كان الانسان لا يعرف ماذا ياكل ولا يفرق. النظام النباتي هو الأمثل
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15 -2017-09-02 09:28:24
عجبي من جيل مايع حنون عطوف كيوت اذا شاف نقطة دم يغمى عليه خخخخ نزار
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14 - أرجوك علمنا -- علمنا نبكي على قتلى الأمة علمنا نبكي على مصائب الأمة2017-09-02 09:26:53
أرجوك علمنا -- فقد جدبت القلوب -- والعيون لاتذرف الا على العشق والغرام و صفحات الصداقه والتعارف
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13 - وليد ابو صلاح2017-09-02 09:26:49
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ
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12 -2017-09-02 09:24:54
كيف بتمسك السلاح وتدافع عن ارضك وعرضك يا حنون تربية مربيات كيوت يا يكوت مابك حنون خخخخ
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11 -2017-09-02 09:23:26
لا لا تغدر بي يا حنون خخخخ
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10 -2017-09-02 09:22:02
يااااي ي حنون ما بتغدرش بالحيونات التي تربيها بالمزرعة ولا الأستراحة كم انت كيوت ي نون
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9 - ا2017-09-02 09:17:22
خلاص اتركوها مادام فيه شفاعه وقسم بالله ان كافه الحيوانات الي اربيه في مزرعتنا او استراحتنا ما اذبحها ولا اكله ولا حتى ابيعها اعتقها لوجه الله لاني احس اني اغدر فيها اذا ذبحتها وبيني وبينها عشره
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8 - ابوخليل2017-09-02 09:15:46
تعليق مخالف
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7 - تعليق 6 تفكيرك ***لأنك خارج التغطية2017-09-02 09:15:25
انزعت الرحمة من قلبك حرمتو البنت من أمها 18سنة وتبون الانسان مايرحم الحيوان
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6 - فاهم الاعيبهم2017-09-02 09:09:08
وش دراك يمكن من مسيحي او اليهود المغرب . ومسوي هذا الفلم لكي يقولوا ان المسلمين متوحشين بلا رحمة
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5 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-02 08:52:11
فديت المغرب واهلها حتى اطفالهم كلهم مشاعر وأحاسيس كيف عاد الغزلان .. مو مثل اللي تصلخ الذبيحة بدقيقة تقول أسد
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( عدد التعليقات 6,359 )4 - بلادي زوينا
برأة طفل ممتزجة بعاطفه جياشة ورحمه ... بالكاد لا تجدها عند الراشدين في زمن قلة الرحمه من قلوب البشر ...
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( عدد التعليقات 21,499 )3 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
طفل لا يعي،،،،،،لكن المشكله فيمن يعي،،،،،،ولا يرغب ان يعي،،،،،،🤥
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2 - ابعترف2017-09-02 08:46:45
اولا هذه تم ولادتها عندهم وهو مربيها ثانيا هذه سنة الله شرعها فذبحها ليس تعذيبا فصلي لربك وانحر واتقو الله في انفسكم الله خلقها لنا ناكل منها ونشرب حليبها ولينها وناخذ صوفها ونستفيد منها لله حكمه
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1 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-02 08:42:09
أسال الله يوفقك ولا يوريك من الدنيا إلا كل ما يفرح نفسك الطيبة ويسعدها والله العظيم يا من تعاطفي مع هذا الطفل البري أني ماأستطعت أفتح الفيديو من قهر قلبي عليه .
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