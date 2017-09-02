الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الرياض-ربيع
الوطن-خالد
الوطن-هنداوي
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
( عدد التعليقات 6,359 )22 - بلادي زوينا
بدر الصاعدي
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( عدد التعليقات 6,359 )21 - بلادي زوينا
بنت أبوظبي ، شمس ، رحمه ، لولوكاتي ، ليآآآن ، البدر ، القمر الخ
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( عدد التعليقات 6,359 )20 - بلادي زوينا
إضافة لما سبق .. الصارم البتار ، سديم الناصر ،زهور ،خواطر ،عاشق الصيد ، والكثير لم يحضرني أسمائهم الأن .....
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( عدد التعليقات 6,359 )19 - بلادي زوينا
وللأسف الشديد الكثير من البشر يغتر بطيبته و لا يعلم بخبثه المبطن إلا بعد فواات الأواان ... فالحذر كل الحذر من صاحب تلك الطيبه لانه ضحايات بكثر ...
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18 - ....2017-09-02 13:03:12
خواطر- تونسية . تميمية هلالية . الحارثي . الجوفي . فهد ابو شهد . حكيم . العمدة . ساري . اعضاء قدماء لم نرى اي مشاركة منذ مدة طويله نتمنى ان يكونوا بخير وصحة وسلامة مع كامل تحياتي للموجودين
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( عدد التعليقات 6,359 )17 - بلادي زوينا
!! الطيبة بالخباثة !! يظهر الطيبه و يبطن الخباثه وعندما تسنح له الفرصة يصتاد الفريسه بكل يسر وسهوله .....
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( عدد التعليقات 6,359 )16 - بلادي زوينا
الطيبة في البشر ثلاثة أنوااع .. ٠١ طيبه مصتنعه و مقرونه بخباثة نفس .. ٠٢ طيبه على الفطرة .. ٠٣ طيبه مقترنه بسذاجه و غباء سهل للنيل من صاحبها ....
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15 - احبك احبك احبك يابنت بلادي السعودية2017-09-02 12:36:56
الكل يقلد قشوووووود ❤💙💛💜💚قلوب ورود🌺🌻🌼🌷⚘🌸💮🏵🌹 ومزهريات💐💐🍃🍀
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14 -2017-09-02 12:21:13
🎀 عامل الناس بجمال قلبك وطيبته ولا تنتظر رداً جميلاً فَـ إن نسوها لا تحزن فـ الله لن ينساك🌷
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( عدد التعليقات 6,359 )13 - بلادي زوينا
ي صباحنا سليق طائفي على لحمة خرووف حرِي 🐑
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12 -2017-09-02 11:40:19
المُتسامحون من أسعد الناس قلوباً عرفوا قيمة الدنيا فلم يُبالوا بأخطاء البشر ﴿ فَمن عفَا وأصلحَ فأجرهُ علَى اللَّهِ ﴾
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11 -2017-09-02 11:11:50
البشر نوعين : نوع يشوف انك طيب فـ يحبك ونوع يشوف انك طيب فـ يستغلك🔕💭
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10 - جُلَّنار 🌷2017-09-02 11:10:44
حبيت رد عليكي أبل ماغيب فترة . الله يرحم أمواتك وأمواتنا يارب وموتى المسلمين اجمعين . أستودعكم الله 👋سلااامي إلك يا غااااالية😘🌷
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9 - جُلَّنار 🌷2017-09-02 11:08:53
السلام عليكم. ردا على الغالية ريما مافي داعي للإحراج أحيانا فعلا نشك بسبب تشابه بعض الكلمات وجزاك الله خير على دعوتك للوالد بالرحمة. الوالد والوالدة متوفيين من سنوات الله يرحمهم ويغفرلهم ويجمعنا بهم.
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8 -2017-09-02 10:46:32
✍️ إذا حاسبت كل من أساء إليك و رددت على كل جاهل وانتقمت من كل من عاداك فأحسن الله عزاك في : صحتك نومك راحتك عقلك استقرار نفسك هدوء بالك
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7 -2017-09-02 10:42:52
تجاهل بعض الأمور ليس غباء بل عامل العقول بما يليق بها👌🏼
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6 - حنين2017-09-02 10:39:22
الحمد لله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى.
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5 -2017-09-02 10:38:14
✍️ تجاهل كل ما يُزعجك وَعش لإسعاد نفسك
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4 - حنين2017-09-02 10:37:30
(يوم القر )أعظم يوم عند الله بعد (يوم النحر)يجب الإكثار فيه من التكبير المطلق والمقيد ويوم القر لايرد فيه دعاء ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
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3 -2017-09-02 10:27:50
افعل ما شئت لكن🌱لاتظلم احدا , تميز بما شئت لكن🌱لاتتكبر ابدا , خاصم من شئت لكن🌱لاتشتم ابدا, اغضب كما شئت لكن🌱لاتجرح احدا.
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2 -2017-09-02 10:23:40
لاتجرح الآخرين بحجة الصراحة فالبعض لايفرق بين الوقاحة والصراحة🌺
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1 - قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ2017-09-02 10:22:52
قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ...تأملوا هذه الآيه الكريمة قبل اي نقاش او قبل اي حوار وقبل كتابة اي كلمة او حرف...ف جميعنا مسؤولون امام الله عما نكتب وعما نقول.
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