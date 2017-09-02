شاهد: مغردون يجبرون مذيع الجزيرة على حذف “تغريدة” مسيئة للحجاج- صورة
صحيفة المرصد:أجبر مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم على حذف تغريدة مسيئة للحجاج.
وكان المذيع السوري قد نشر صورة للحجاج واقفين في صعيد عرفات وكتب معلقاً عليها «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى»، وهي الآية الكريمة التي نزلت في اليهود والمنافقين.
وبحسب تفسير بعض المفسرين للآية أن أهل الباطل مختلفة آراؤهم ، مختلفة شهادتهم ، مختلفة أهواؤهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق، وهو ما يتنافى مع من جاؤوا من كل حدب وصوب قاصدين الركن الخامس .
وبعد تعرضه لهجوم عنيف من قبل المغردين ، قام القاسم بحذف التغريدة دون تقديم أي إعتذار!
#فيصل_القاسم@kasimf
ينتمي للديانة الدرزية
ونحن نحترم اَهلها ولا نتدخل بها
.
لماذا يتدخل المرتزق
بالدين الاسلامي
والقرأن الكريم
وشعيرة الحج pic.twitter.com/ey4HWBaP58
— محمد – بك – الساعد (@massaaed) ١ سبتمبر، ٢٠١٧
أتمنى فضح المرتزق الدرزي #فيصل_القاسم
إسائته للمسلمين وشعائرهم يجب ان يحاسب عليها .. @fdeet_alnssr https://t.co/Y4kY3D3I9K
— سعود العوفي 🇸🇦 (@q_saud) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
يجب اراقه دم هذا الدرزي الخنزير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الذي عاش فيه فهو عاش في الشام جذور الدولة الاموية السلفية الارهابية الممتدة لبشار حيث شيوخ السلفية يسقطون ايات الكفار على المسلمين ..كما يفعل الشيعة ايضا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اقول ايها الدرزي الخبيث الاجير المرتزق السفرجي صب لعمامك قهوة ولا يكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تجنيس الاجانب هو سبب الخيانات التي نراها من قطر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اشرهه مهيب عليه الشرهه على تميم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الدرزى ** يتدخل فى شؤون المسلمين وهومن المشركين والغير مؤمنين ويتهكم بكتاب الله بأسلوبه الخبيث قاتله الله ورد كيده فى نحره انه سميع مجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وقناة الجزيرة الوبائية تشرف عليها عصابة تستخدم السلطة والمال لدعم مخططات وأجندات رموزالعصابة//
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الاحمق يقول لم تذكر كلمة (ارهاب) في القرآن اطلاقاً ..ههههه فردوا عليه الاخوة قال تعالى" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل "ترهبون" به عدو الله وعدوكم...الأية
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
عليه من الله مايستحق. اللهم شتته وشتت ذهنه..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مادام هؤلاء المندسين بقطر لن تراء قطر خيرا .. مزقوا الخليج بافكارهم ونشروا الفتن والأكاذيب .. مرتزقه لا اخلاق تردعهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ابي اجدد اشتراكي بقنواتهم وابي احضر حفله لفنان سعودي هناك وابي اسلم على المحللين السعوديين بقنواتهم ويمكن القى شغل مثل الحبيل بس لاتحسدوني وتزعلون اذا مارجعت وابي استمتع بالخدمات المجانية
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
هذه القناة الخبيثة لم تتح للقطريين ابداء رأيهم الحر وهم عندها فلم تجري استطلاع لرأي الشعب في الأزمة بينما تجوب العالم لتنقل الاراء قبح الله من انشأها واخزاه وجعلها في ميزان سيئاته.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فكر زين وبحث وستجد أسماء العصابة التي تشرف على قناة الجزيرة والوبائية
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى" نزلت في المنافقين وأهل الكتاب، لكن بربكم من هم الذين قلوبهم شتى في هذا العصر؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا الاصلع الدرزي طلع له ريش (عفوا طلع له شعر)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والحقيقة الناصعة لن تجدها على قناة تديرها عصابة وليست مؤسسة إعلامية //
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايش تتوقعون من المرتزقه.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللي مافيه خير لأهله مافيه خير للناس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وكل مايعرض عليها من أخبار وتحليلات لها ابعاد سياسية مدروسة تتفق مع أجندتها//
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
لاعجب كلب ضال من الكلاب اللي جمعهم حمد الضال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لا غلطان مانتبعها بشغف لأنها محطة مأجورة ولها أجندة // والصورة تتضح يوميا //
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حجاج بيت الله ووفوده لا يسىئ لهم إلا أهل الضلال والهوى ممن يتبعون خطوات الشيطان ، لو كان هناك تجمعاً سياسياً آخر يمكن ينطبق عليه مفهوم الآية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يشتمونها ويتابعونها بشغف 😂😂😂
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقصد محترم : محترف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - زائر وانت من اي فئه ؟ لايكون من قوم ياهوسين ؟
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
فيصل القاسم رجل محترف ... ومن تعرض له كدرزي فهو طائفي وعنصري ... الرجال مواقفه نبيله تجاه قضايا الأمة ... واذا اخطأ فهو كغيره ولا يجب التعرض لمذهبه
لا يعجبني(101) اعجبني(0)
مثلما دمر بشار بيتك وما فادك جوازك البريطاني هذه المره ستدمر مهنتك وبيدك يادكتود وما بيفيدك الشيخ حمد ولاعزاء للإمعات والمذبذبين وتوشك أن تضمحل إرتق بنفسك واترك عباد الله ودينهم لله وحده لاشريك له
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
فرق بين اعلام الهشك والشهوات والتسطيح واعلام يحترم عقلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
قناة الجزيره ممثله في مذيعينها الخونة والمرتزقه قناة بريطانية صهيونية هدفها الحرب على الاسلام وعلى بلاد المسلمين
لا يعجبني(2) اعجبني(11)
قصد فيصل ان العرب والمسلمين مشرذمين ماقصد تأصيل الايه جاكم الدين صرتو تفسرون الايات 🤣🤣🤣 *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
يمكن يقصد يهود العرب وبعض المنافقين اللي مع الخيل ياشقراء .
لا يعجبني(6) اعجبني(11)
معقول ؟ أن يصل الإنسان لهذا المستوى من الجهل و الحقد ، و ربما الغباء ، و قد صدق من قال قبلي (قصير نظر على باله انه يهاجم السعوديه )!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على كل مشاهد أخذ الحيطة والحذر //
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إن الله لك بالمرصاد يا عبد الدينار سينتقم الله منك لو كان في قلبك ذرة من الإيمان ماكان تفوهت بهذا الكلام على حجاج بيت الله الحرام حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك من المرتزقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قصير نظر على باله انه يهاجم السعوديه فألجمه مسلمو العالم وعرف ان الله حق غريبه الدكتور فيصل يوصل لهالمستوى من الانحطاط يفتخر بجوازه البريطاني ووزير خارجية بريطانيا منبهر من الحج وهيبته
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
53 الجيش الاسرائيلي فيه سنه وعرب من كذا قومية واسرائيل حليف حلفاءك ولها علاقات بدول عربية دبلوماسيه كامله وفيه اتصالات مع الاخرين ووقفتو معها في هجومها على حزباله بلبنان وسوريا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نعم اظهر على حقيقتك يافيصل هاذاة هو الفكر الداعشي بحق وحقيقة يكفرون اهل الاسلام وينزلون فيهم ايات الكفر والنفاق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وصلت بك الغطرسة ان تسيء لحجاج بيت الله الحرام بإذن ايها المرتزق مع ابو لهب بالدرك الاسفل من النار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجزيره لا تقل عن الاعلام المصري الخبيث
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
بوق ومرتزق ولا وطن له بيننا نحن نطالب بطرده من ارض دول الخليج العربي فتضاف هذه المادة الى الموائد السابقة فلا بد ان تنفذ
لا يعجبني(0) اعجبني(21)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
على فيصل القاسم ان يلتحق بكتيبة الدروز الموجودة ضمن الجيش الاسرائلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كنت احترم بعض الاعلاميين واتغاضى عن كونهم مرتزقه لكن الان اتضحت الصوره وسقطت الاقنعه .... الجزيره الخبيثه استلمت المملكة من بدء الازمه ولكنها فاقده للمصداقية ولاتؤثر بشيء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكلك توك بالغ. الجزيرة عدائها من ١٩٩٦ ان كنت لا تعلم 👎
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ولاكن مردك الى النار بإذن رب الإسلام يامسيلمة الجزيرة //
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجرذي مجرد واحد من مرتزقة قناة الجزيرة فماذا تتوقعون🤛
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا. مثل. بعض. المعلقين على المواضيع . يورد آية. في تعليقه. ولا. يعرف. سالفتها فيكتب الآية. دون النظر لما قبلها أوبعدها من الآيات.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا القذر رغم إجتهاده في صولاته وجولاته لم يستطع المساس بهذه الشعيرة العظيمة التي تجمع المسلمين // وإجتماع المسلمين في الحج سيكون الرمح الذي ينفذ ويفجر بركان الحقد على الاسلام في صدر مسيلمة الجزيرة//
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الجزيرة لم تشتمنا علانية ولا تعرضت بالسخرية واللمز للحكام كما فعل ويفعل الاعلام المصري باستمرار
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الدرزي راضع من ديد الرافضة فلا غرابه في ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ان الله عزيز ذو انتقام سوف ينصرهم الله عليك يا عبد الدرهم والدينار لقدبلغت ذروة النفاق من اجل إيوائك ولقمتك الحرام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عموما الدروز,,,,عقيدتهم ,,,,معروفه,,,,,لن أتكلم عنها ,,,,لمن أراد يطلع عليها ,,,,,ولابد من وضع كمامات على أنفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا غيض من فيض مما يقوله النصيرية وكلاب المجوس قاتلهم الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
سبق وأن حذركم قلم الحقيقه من هذه القناة والعاملين بها وأغلبهم استخبارات قذرة.
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
يا درزي,,,,,أنت لم تعش يوما ,,,,,مع بقية الحجاج,,,,,وكيف هم على قلب واحد,,,,,,بجميع طوائفهم وتنوع أفكارهم,,,,,لكن في هذه الأيام ينصهرون ,,,,في كيان المسلم الواحد
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
انا ضد محاكمته لان مافي وقت فيجب تصفيته على طول ليش مضيعة الوقت وكل المطلوبين صفوهم وتنتهي صلاحيتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 مليون سوري فرحوا بمصيبتهم في سوريا واستظافتهم المملكه ولم تسأل عن ديانتهم ويعيثون في ارضنا فسادا ولم نعترض على اي فردمنهم ليش ما انتقدت دياناتهم ياخبيث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أين أنت ,,,,,يا تميم ,,,,,يا مدعي الدين,,,,,,من هذا الدرزي اللئيم,,,,,,يسيء لملايين من الحجاج,,,,,,,, المسالمين المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
يجب محاسبة هذا الكلب على أقواله وأفعاله وهي تدخل من ضمن التفرقة والكراهيه للاخرين ومن ضمن الارهاب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
في هذا المكان تتساقط النعرات وتتساقط الاحقاد وتتساقط الجنسيات وتتساقط القوميات وتتساقط المذاهب وتتساقط اللغات واللهجات ويرتفع نداء واحد يرتفع على كل لسان بلغة واحدة لغة القرءان "لبيك اللهم لبيك" //
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
فيصل القاسم ,,,,((( درزي بوجه إخونجي لئيم )))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
هذا مؤشر نهاية قناة الفتنة!👊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أين القرضاوي ,,,,بل الإرهابي,,,,,من كلام هذا الدرزي,,,,,لكاذا لا يطالب بمحاكمته,,,,,,قرضاوي صاحب مكيالين,,,,,مثله مثل الإخونج الملاعين,,,,,دوما يكيلون بمكيالين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
جوازك من وين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اقذر بوق خلف القروش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بجب علينا نسيان موضوع قطر لانه انتهى وضعها وصبحت في حكم النسيان وعلينا مطاردة المرتزقه المطلوبين داخل قطر الذين ينبحون في الليل والنهار وهم مطلوبون لدولهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأخونج ,,,,لا يميزون بين درزي حاقد على الدين ,,,,أهم شي لديهم ,,,,,البيعه لمرشدهم ,,,,,تجدهم يوالون الصفويين والدروزوغيرهم ,,,,لا عقيده لديهم أبد
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اتهم 2.5 مليون مسلم بالديانه اليهودبه وهم بين يدي الله في افضل يوم من ايام الله يجب توكيل محامين لمحاكمته وتطبيف حكم الله فيه هذا الفاجر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
درزي خبيث
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
وكذب من يقول غير ذلك // ليس قلوبهم فقط بل عقولهم وأرواحهم وندائهم ومشاعرهم وتوجههم ومطلبهم ورجائهم وسعيهم على قـلـــــــــــــــــــب رجـــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــد //
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
فيصل القاسم ومن معه يرتفع عندهم الضغط ويفقدون التركيز من نجاح بلادنا وتقدمها واستقرارها الى الامام يابلادي ( القافله تسير والكلاب تنبح)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا عبد الدينار وليس مستغرب هذا التصريح منه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وهل ستحاسبه قطر على اساءته للمسلمين ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تحليل نفسي يفضح واقع صاحب التغريدة تجاه الأمة الإسلامية //
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
فهذي صادق لو كانت الصورة غير لجاج بيت الله الحرام العرب جمعيآ متشتين كل واحد يرفض التعايش السلمي مع الآخرين مع هذا لانسمح احد يتطول على المملكة العربية السعودية يادرزي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومع الأسف وكل الأسف هذا ليس طعن في الدين البته ولاكن تفضح صاحب التغريدة بكل المعايير//
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
طيب هو تخصصه في الجزيره الاتجاه المعاكس والجزيرة منبر المذيعين المشردين من لا دولة لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
شتت الله شملك 🏳شتت الله شمل من انت بينهم 🏳يا خسيس⁉️
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يشلّ لسانك يالقذر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اسأل الله العلي القدير ان ينتقم لدينه منه فهذا تجرأ على كلام الله بتوظيفه على عباده الذين نزل إليهم في صعيد عرفات في هذا اليوم العظيم الذي ينزل الله الى عباده ليستجيب لضيوفه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حسبي الله عليه وعلى زمرة الشقاق والنفاق في الدوحه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله المستعان على ماتصفون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مذيع قناة الخنزيرة فيصل القاسم *** ولذلك غير مستغرب عليه مثل هيك حكي احنا السورين بنعرفه انه***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
اوسخ مذيع في العالم... فقناة الجزير من شروط العمل فيها ان تكره.. السعودية ومصر والبحرين والامارات.. وطبعا ان تكون اخواني بامتياز ومع ذلك يتواجد عندنا بعض الاغبياء الميالين لهم
لا يعجبني(10) اعجبني(0)
بوق وقلم مأجور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
*** نسأل الله ان يشتت بين لحمة وعظمة وان يجعلة عبرة لمن يعتبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خسيس الله يخرس لسانه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق