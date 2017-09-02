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شاهد: مغردون يجبرون مذيع الجزيرة على حذف “تغريدة” مسيئة للحجاج- صورة

شاهد: مغردون يجبرون مذيع الجزيرة على حذف “تغريدة” مسيئة للحجاج- صورة
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المرصد 101 5٬751 3 ساعات

صحيفة المرصد:أجبر مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم على حذف تغريدة مسيئة للحجاج.

وكان المذيع السوري قد نشر صورة للحجاج واقفين في صعيد عرفات وكتب معلقاً عليها «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى»، وهي الآية الكريمة التي نزلت في اليهود والمنافقين.

وبحسب تفسير بعض المفسرين للآية أن أهل الباطل مختلفة آراؤهم ، مختلفة شهادتهم ، مختلفة أهواؤهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق، وهو ما يتنافى مع من جاؤوا من كل حدب وصوب قاصدين الركن الخامس .

وبعد تعرضه لهجوم عنيف من قبل المغردين ، قام القاسم بحذف التغريدة دون تقديم أي إعتذار!

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

101 - صنيدح
2017-09-02 13:46:39
يجب اراقه دم هذا الدرزي الخنزير
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100 -
2017-09-02 13:34:57
الذي عاش فيه فهو عاش في الشام جذور الدولة الاموية السلفية الارهابية الممتدة لبشار حيث شيوخ السلفية يسقطون ايات الكفار على المسلمين ..كما يفعل الشيعة ايضا
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99 - ....
2017-09-02 13:28:26
اقول ايها الدرزي الخبيث الاجير المرتزق السفرجي صب لعمامك قهوة ولا يكثر
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98 - ...........
2017-09-02 13:27:58
تجنيس الاجانب هو سبب الخيانات التي نراها من قطر
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97 - ابن عدوه
2017-09-02 13:23:49
اشرهه مهيب عليه الشرهه على تميم
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96 - العمده
2017-09-02 13:19:42
هذا الدرزى ** يتدخل فى شؤون المسلمين وهومن المشركين والغير مؤمنين ويتهكم بكتاب الله بأسلوبه الخبيث قاتله الله ورد كيده فى نحره انه سميع مجيب
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95 - معظم الشبكات الإخبارية حول العالم تدار من قبل مؤسسات وشركات إعلامية
2017-09-02 13:17:56
وقناة الجزيرة الوبائية تشرف عليها عصابة تستخدم السلطة والمال لدعم مخططات وأجندات رموزالعصابة//
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94 - تصدق عاد
2017-09-02 13:09:48
هذا الاحمق يقول لم تذكر كلمة (ارهاب) في القرآن اطلاقاً ..ههههه فردوا عليه الاخوة قال تعالى" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل "ترهبون" به عدو الله وعدوكم...الأية
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93 - Waleed الوليد
2017-09-02 13:09:31
عليه من الله مايستحق. اللهم شتته وشتت ذهنه..
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92 - سامي
2017-09-02 13:01:45
مادام هؤلاء المندسين بقطر لن تراء قطر خيرا .. مزقوا الخليج بافكارهم ونشروا الفتن والأكاذيب .. مرتزقه لا اخلاق تردعهم.
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91 -
2017-09-02 12:55:01
ابي اجدد اشتراكي بقنواتهم وابي احضر حفله لفنان سعودي هناك وابي اسلم على المحللين السعوديين بقنواتهم ويمكن القى شغل مثل الحبيل بس لاتحسدوني وتزعلون اذا مارجعت وابي استمتع بالخدمات المجانية
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90 - مجرة التبانة
2017-09-02 12:51:05
هذه القناة الخبيثة لم تتح للقطريين ابداء رأيهم الحر وهم عندها فلم تجري استطلاع لرأي الشعب في الأزمة بينما تجوب العالم لتنقل الاراء قبح الله من انشأها واخزاه وجعلها في ميزان سيئاته.
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89 - الفاهم
2017-09-02 12:49:46
قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر
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88 - تابع بشغف شئ يملك مصداقيه // إلا إذا عقلك يهوى الأجندات الماسونية
2017-09-02 12:47:19
فكر زين وبحث وستجد أسماء العصابة التي تشرف على قناة الجزيرة والوبائية
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87 - ادري
2017-09-02 12:47:02
تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى" نزلت في المنافقين وأهل الكتاب، لكن بربكم من هم الذين قلوبهم شتى في هذا العصر؟
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86 - زائر
2017-09-02 12:46:25
هذا الاصلع الدرزي طلع له ريش (عفوا طلع له شعر)
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85 - تابع بشغف شئ يملك مصداقيه // إلا إذا عقلك يهوى الأجندات الماسونية
2017-09-02 12:44:51
والحقيقة الناصعة لن تجدها على قناة تديرها عصابة وليست مؤسسة إعلامية //
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84 - سعيد
2017-09-02 12:43:38
ايش تتوقعون من المرتزقه.
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83 - احمد
2017-09-02 12:42:25
اللي مافيه خير لأهله مافيه خير للناس
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82 - أجندة قناة الجزيرة الوبائية هي ضرب إستقرار المنطقة بإي صورة ممكنة//
2017-09-02 12:36:04
وكل مايعرض عليها من أخبار وتحليلات لها ابعاد سياسية مدروسة تتفق مع أجندتها//
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81 -
2017-09-02 12:32:04
لاعجب كلب ضال من الكلاب اللي جمعهم حمد الضال
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80 - الى ت 77 "يشتمونها ويتابعونها بشغف"
2017-09-02 12:30:58
لا غلطان مانتبعها بشغف لأنها محطة مأجورة ولها أجندة // والصورة تتضح يوميا //
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79 -
2017-09-02 12:28:21
تعليق مخالف
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78 -
2017-09-02 12:21:27
حجاج بيت الله ووفوده لا يسىئ لهم إلا أهل الضلال والهوى ممن يتبعون خطوات الشيطان ، لو كان هناك تجمعاً سياسياً آخر يمكن ينطبق عليه مفهوم الآية .
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77 -
2017-09-02 12:18:49
يشتمونها ويتابعونها بشغف 😂😂😂
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76 -
2017-09-02 12:18:15
تعليق مخالف
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75 - ع الشمري
2017-09-02 12:18:03
اقصد محترم : محترف
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74 - فــ 🔫ــرد
2017-09-02 12:17:58
68 - زائر وانت من اي فئه ؟ لايكون من قوم ياهوسين ؟
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73 - ع الشمري
2017-09-02 12:17:22
فيصل القاسم رجل محترف ... ومن تعرض له كدرزي فهو طائفي وعنصري ... الرجال مواقفه نبيله تجاه قضايا الأمة ... واذا اخطأ فهو كغيره ولا يجب التعرض لمذهبه
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72 - الدوسسسري
2017-09-02 12:17:19
مثلما دمر بشار بيتك وما فادك جوازك البريطاني هذه المره ستدمر مهنتك وبيدك يادكتود وما بيفيدك الشيخ حمد ولاعزاء للإمعات والمذبذبين وتوشك أن تضمحل إرتق بنفسك واترك عباد الله ودينهم لله وحده لاشريك له
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71 -
2017-09-02 12:17:03
فرق بين اعلام الهشك والشهوات والتسطيح واعلام يحترم عقلك
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70 - ....
2017-09-02 12:16:04
قناة الجزيره ممثله في مذيعينها الخونة والمرتزقه قناة بريطانية صهيونية هدفها الحرب على الاسلام وعلى بلاد المسلمين
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69 -
2017-09-02 12:15:20
قصد فيصل ان العرب والمسلمين مشرذمين ماقصد تأصيل الايه جاكم الدين صرتو تفسرون الايات 🤣🤣🤣 *****
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68 - زائر
2017-09-02 12:13:56
يمكن يقصد يهود العرب وبعض المنافقين اللي مع الخيل ياشقراء .
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67 - ملتقى النيلين
2017-09-02 12:13:38
معقول ؟ أن يصل الإنسان لهذا المستوى من الجهل و الحقد ، و ربما الغباء ، و قد صدق من قال قبلي (قصير نظر على باله انه يهاجم السعوديه )!!!!!
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66 - قناة الجزيرة الوبائية وليست فضائية //
2017-09-02 12:12:30
على كل مشاهد أخذ الحيطة والحذر //
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65 - اللهم احفظ جنودنا البواسل
2017-09-02 12:11:37
إن الله لك بالمرصاد يا عبد الدينار سينتقم الله منك لو كان في قلبك ذرة من الإيمان ماكان تفوهت بهذا الكلام على حجاج بيت الله الحرام حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك من المرتزقة
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64 -
2017-09-02 12:10:55
تعليق مخالف
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63 -
2017-09-02 12:08:12
تعليق مخالف
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62 - الدوسسسري
2017-09-02 12:06:30
قصير نظر على باله انه يهاجم السعوديه فألجمه مسلمو العالم وعرف ان الله حق غريبه الدكتور فيصل يوصل لهالمستوى من الانحطاط يفتخر بجوازه البريطاني ووزير خارجية بريطانيا منبهر من الحج وهيبته
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61 -
2017-09-02 12:06:10
53 الجيش الاسرائيلي فيه سنه وعرب من كذا قومية واسرائيل حليف حلفاءك ولها علاقات بدول عربية دبلوماسيه كامله وفيه اتصالات مع الاخرين ووقفتو معها في هجومها على حزباله بلبنان وسوريا
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60 -
2017-09-02 12:04:03
نعم اظهر على حقيقتك يافيصل هاذاة هو الفكر الداعشي بحق وحقيقة يكفرون اهل الاسلام وينزلون فيهم ايات الكفر والنفاق
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59 - الهاشمي
2017-09-02 12:03:41
وصلت بك الغطرسة ان تسيء لحجاج بيت الله الحرام بإذن ايها المرتزق مع ابو لهب بالدرك الاسفل من النار
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58 - مسيلمة قناة الجزيرة //
2017-09-02 12:03:25
تعليق مخالف
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57 - يلدرم
2017-09-02 12:03:17
تعليق مخالف
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56 - hima
2017-09-02 12:02:37
الجزيره لا تقل عن الاعلام المصري الخبيث
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55 - ....
2017-09-02 12:01:30
بوق ومرتزق ولا وطن له بيننا نحن نطالب بطرده من ارض دول الخليج العربي فتضاف هذه المادة الى الموائد السابقة فلا بد ان تنفذ
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54 - الانظمة الدمقراطية
2017-09-02 12:00:36
تعليق مخالف
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53 - اب ت
2017-09-02 11:58:51
على فيصل القاسم ان يلتحق بكتيبة الدروز الموجودة ضمن الجيش الاسرائلي
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52 -
2017-09-02 11:57:03
تعليق مخالف
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51 - البلسم
2017-09-02 11:56:37
كنت احترم بعض الاعلاميين واتغاضى عن كونهم مرتزقه لكن الان اتضحت الصوره وسقطت الاقنعه .... الجزيره الخبيثه استلمت المملكة من بدء الازمه ولكنها فاقده للمصداقية ولاتؤثر بشيء
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50 - يا ت ٤٤
2017-09-02 11:56:09
شكلك توك بالغ. الجزيرة عدائها من ١٩٩٦ ان كنت لا تعلم 👎
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49 - مسيلمة الجزيرة // يصرحها علنا ما يموج ويلوج في نفسه تجاه الاسلام
2017-09-02 11:55:55
ولاكن مردك الى النار بإذن رب الإسلام يامسيلمة الجزيرة //
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48 - هذا
2017-09-02 11:54:07
الجرذي مجرد واحد من مرتزقة قناة الجزيرة فماذا تتوقعون🤛
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47 - الحياة حلوة
2017-09-02 11:53:23
هذا. مثل. بعض. المعلقين على المواضيع . يورد آية. في تعليقه. ولا. يعرف. سالفتها فيكتب الآية. دون النظر لما قبلها أوبعدها من الآيات.
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46 - ابو سليمان س
2017-09-02 11:52:28
تعليق مخالف
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45 - لن تجد مجمع على الأرض الناس على قلب وعقل وروح رجل واحد مثل هذا المجمع//
2017-09-02 11:51:15
هذا القذر رغم إجتهاده في صولاته وجولاته لم يستطع المساس بهذه الشعيرة العظيمة التي تجمع المسلمين // وإجتماع المسلمين في الحج سيكون الرمح الذي ينفذ ويفجر بركان الحقد على الاسلام في صدر مسيلمة الجزيرة//
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44 -
2017-09-02 11:50:53
الجزيرة لم تشتمنا علانية ولا تعرضت بالسخرية واللمز للحكام كما فعل ويفعل الاعلام المصري باستمرار
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43 - سيطرة ✴
2017-09-02 11:50:01
الدرزي راضع من ديد الرافضة فلا غرابه في ذلك
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42 - محامي
2017-09-02 11:48:31
ان الله عزيز ذو انتقام سوف ينصرهم الله عليك يا عبد الدرهم والدينار لقدبلغت ذروة النفاق من اجل إيوائك ولقمتك الحرام
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41 -
2017-09-02 11:48:27
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 21,499 )
40 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 11:47:41
عموما الدروز,,,,عقيدتهم ,,,,معروفه,,,,,لن أتكلم عنها ,,,,لمن أراد يطلع عليها ,,,,,ولابد من وضع كمامات على أنفه
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39 - مـستــ❌ــــر
2017-09-02 11:47:25
هذا غيض من فيض مما يقوله النصيرية وكلاب المجوس قاتلهم الله
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38 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-02 11:46:10
سبق وأن حذركم قلم الحقيقه من هذه القناة والعاملين بها وأغلبهم استخبارات قذرة.
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( عدد التعليقات 21,499 )
37 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 11:46:00
يا درزي,,,,,أنت لم تعش يوما ,,,,,مع بقية الحجاج,,,,,وكيف هم على قلب واحد,,,,,,بجميع طوائفهم وتنوع أفكارهم,,,,,لكن في هذه الأيام ينصهرون ,,,,في كيان المسلم الواحد
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36 - يا ت ٢٤ المحامي
2017-09-02 11:45:41
انا ضد محاكمته لان مافي وقت فيجب تصفيته على طول ليش مضيعة الوقت وكل المطلوبين صفوهم وتنتهي صلاحيتهم
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35 - محامي
2017-09-02 11:45:34
5 مليون سوري فرحوا بمصيبتهم في سوريا واستظافتهم المملكه ولم تسأل عن ديانتهم ويعيثون في ارضنا فسادا ولم نعترض على اي فردمنهم ليش ما انتقدت دياناتهم ياخبيث
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( عدد التعليقات 21,499 )
34 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 11:44:09
أين أنت ,,,,,يا تميم ,,,,,يا مدعي الدين,,,,,,من هذا الدرزي اللئيم,,,,,,يسيء لملايين من الحجاج,,,,,,,, المسالمين المسلمين
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33 - مواطن
2017-09-02 11:43:43
يجب محاسبة هذا الكلب على أقواله وأفعاله وهي تدخل من ضمن التفرقة والكراهيه للاخرين ومن ضمن الارهاب.
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32 - لن تجد مجمع على الأرض الناس على قلب وعقل وروح رجل واحد مثل هذا المجمع//
2017-09-02 11:42:21
في هذا المكان تتساقط النعرات وتتساقط الاحقاد وتتساقط الجنسيات وتتساقط القوميات وتتساقط المذاهب وتتساقط اللغات واللهجات ويرتفع نداء واحد يرتفع على كل لسان بلغة واحدة لغة القرءان "لبيك اللهم لبيك" //
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( عدد التعليقات 21,499 )
31 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 11:41:57
فيصل القاسم ,,,,((( درزي بوجه إخونجي لئيم )))
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30 - الحمدلله
2017-09-02 11:41:38
هذا مؤشر نهاية قناة الفتنة!👊
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( عدد التعليقات 21,499 )
29 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 11:40:59
أين القرضاوي ,,,,بل الإرهابي,,,,,من كلام هذا الدرزي,,,,,لكاذا لا يطالب بمحاكمته,,,,,,قرضاوي صاحب مكيالين,,,,,مثله مثل الإخونج الملاعين,,,,,دوما يكيلون بمكيالين
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28 - مو طيب
2017-09-02 11:40:54
جوازك من وين
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27 - مردود عليه
2017-09-02 11:40:23
اقذر بوق خلف القروش
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26 - محامي
2017-09-02 11:40:08
بجب علينا نسيان موضوع قطر لانه انتهى وضعها وصبحت في حكم النسيان وعلينا مطاردة المرتزقه المطلوبين داخل قطر الذين ينبحون في الليل والنهار وهم مطلوبون لدولهم
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25 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-02 11:39:20
الأخونج ,,,,لا يميزون بين درزي حاقد على الدين ,,,,أهم شي لديهم ,,,,,البيعه لمرشدهم ,,,,,تجدهم يوالون الصفويين والدروزوغيرهم ,,,,لا عقيده لديهم أبد
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24 - محامي
2017-09-02 11:35:13
اتهم 2.5 مليون مسلم بالديانه اليهودبه وهم بين يدي الله في افضل يوم من ايام الله يجب توكيل محامين لمحاكمته وتطبيف حكم الله فيه هذا الفاجر
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23 - ابراهيم
2017-09-02 11:33:25
درزي خبيث
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22 - لن تجد مجمع على الأرض الناس على قلب وعقل وروح رجل واحد مثل هذا المجمع//
2017-09-02 11:32:13
وكذب من يقول غير ذلك // ليس قلوبهم فقط بل عقولهم وأرواحهم وندائهم ومشاعرهم وتوجههم ومطلبهم ورجائهم وسعيهم على قـلـــــــــــــــــــب رجـــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــد //
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21 - الراصد
2017-09-02 11:28:24
فيصل القاسم ومن معه يرتفع عندهم الضغط ويفقدون التركيز من نجاح بلادنا وتقدمها واستقرارها الى الامام يابلادي ( القافله تسير والكلاب تنبح)
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20 - أبو معاذ
2017-09-02 11:27:59
هذا عبد الدينار وليس مستغرب هذا التصريح منه
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19 - مشــعل
2017-09-02 11:27:57
وهل ستحاسبه قطر على اساءته للمسلمين ؟
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18 - علي العمري
2017-09-02 11:24:47
تعليق مخالف
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17 - عندما تفشل كل المحاولات محاولة تسخيرالدين تكون الملاذ الأخير//
2017-09-02 11:22:44
تحليل نفسي يفضح واقع صاحب التغريدة تجاه الأمة الإسلامية //
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16 -
2017-09-02 11:21:45
فهذي صادق لو كانت الصورة غير لجاج بيت الله الحرام العرب جمعيآ متشتين كل واحد يرفض التعايش السلمي مع الآخرين مع هذا لانسمح احد يتطول على المملكة العربية السعودية يادرزي
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15 - عندما تفشل كل المحاولات محاولة تسخيرالدين تكون الملاذ الأخير//
2017-09-02 11:19:13
ومع الأسف وكل الأسف هذا ليس طعن في الدين البته ولاكن تفضح صاحب التغريدة بكل المعايير//
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14 - علي العمري
2017-09-02 11:17:37
تعليق مخالف
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13 -
2017-09-02 11:17:12
طيب هو تخصصه في الجزيره الاتجاه المعاكس والجزيرة منبر المذيعين المشردين من لا دولة لهم
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12 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-02 11:16:15
شتت الله شملك 🏳شتت الله شمل من انت بينهم 🏳يا خسيس⁉️
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11 -
2017-09-02 11:12:39
لا حول ولا قوة إلا بالله
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10 -
2017-09-02 11:09:33
الله يشلّ لسانك يالقذر
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9 - مجرة التبانة
2017-09-02 11:09:10
اسأل الله العلي القدير ان ينتقم لدينه منه فهذا تجرأ على كلام الله بتوظيفه على عباده الذين نزل إليهم في صعيد عرفات في هذا اليوم العظيم الذي ينزل الله الى عباده ليستجيب لضيوفه
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8 - ابو مهند
2017-09-02 11:08:47
حسبي الله عليه وعلى زمرة الشقاق والنفاق في الدوحه
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7 - .....
2017-09-02 11:05:47
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه
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6 - زائر على الطاير
2017-09-02 11:04:57
الله المستعان على ماتصفون
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5 - سوري منصف
2017-09-02 10:59:29
مذيع قناة الخنزيرة فيصل القاسم *** ولذلك غير مستغرب عليه مثل هيك حكي احنا السورين بنعرفه انه***
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4 - فهد12
2017-09-02 10:58:58
اوسخ مذيع في العالم... فقناة الجزير من شروط العمل فيها ان تكره.. السعودية ومصر والبحرين والامارات.. وطبعا ان تكون اخواني بامتياز ومع ذلك يتواجد عندنا بعض الاغبياء الميالين لهم
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3 - زاهر
2017-09-02 10:56:28
بوق وقلم مأجور
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2 - شجاع
2017-09-02 10:55:50
*** نسأل الله ان يشتت بين لحمة وعظمة وان يجعلة عبرة لمن يعتبر
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1 - مواطن
2017-09-02 10:50:42
خسيس الله يخرس لسانه
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