شاهد: مغردون يجبرون مذيع الجزيرة على حذف “تغريدة” مسيئة للحجاج- صورة

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صحيفة المرصد:أجبر مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم على حذف تغريدة مسيئة للحجاج.

وكان المذيع السوري قد نشر صورة للحجاج واقفين في صعيد عرفات وكتب معلقاً عليها «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى»، وهي الآية الكريمة التي نزلت في اليهود والمنافقين.

وبحسب تفسير بعض المفسرين للآية أن أهل الباطل مختلفة آراؤهم ، مختلفة شهادتهم ، مختلفة أهواؤهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق، وهو ما يتنافى مع من جاؤوا من كل حدب وصوب قاصدين الركن الخامس .

وبعد تعرضه لهجوم عنيف من قبل المغردين ، قام القاسم بحذف التغريدة دون تقديم أي إعتذار!

#فيصل_القاسم@kasimf

ينتمي للديانة الدرزية

ونحن نحترم اَهلها ولا نتدخل بها

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لماذا يتدخل المرتزق

بالدين الاسلامي

والقرأن الكريم

وشعيرة الحج pic.twitter.com/ey4HWBaP58 — محمد – بك – الساعد (@massaaed) ١ سبتمبر، ٢٠١٧