جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

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صحيفة المرصد-وكالات : كشف الجنرال الأمريكي “ستيفن تاونسند” قائد القوات الأمريكية في العراق وسوريا أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة.

وأضاف تاونسند أن قوات التحالف تواصل بنشاط البحث عن البغدادي، مشيرا إلى أنه في حالة العثور عليه فإنه سيُقتل على الأرجح ولن يُلقى القبض عليه.

وتابع: “لا أعتقد أنه قُتل، نبحث عنه يوميا وعندما نعثر عليه أظن أننا سنحاول، على الأرجح، قتله أولا. ربما لا يستحق عناء محاولة القبض عليه. هذا تصوري الشخصي”.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت في الشهر السادس من العام الحالي عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف قوله إن احتمال مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100%.

وأضاف أوزيروف وقتها أنه ما كانت لوزارة الدفاع لتعلن المعلومات عن مقتل البغدادي لو كانت تعتقد أنه سيُكتشف عدم صحتها لاحقا، وقال “أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100%” وتابع “كون تنظيم الدولة لم يعرض بعد صورا له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل”.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تتحقق من معلومات بأن ضربة جوية روسية نفّذت في 28 أيار الماضي قرب مدينة الرقة السورية، ربما أدت إلى مقتل البغدادي وأكثر من 300 من عناصر التنظيم.