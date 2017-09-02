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جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي
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المرصد 37 4٬803 9 ساعات

صحيفة المرصد-وكالات : كشف الجنرال الأمريكي “ستيفن تاونسند” قائد القوات الأمريكية في العراق وسوريا أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة.

وأضاف تاونسند أن قوات التحالف تواصل بنشاط البحث عن البغدادي، مشيرا إلى أنه في حالة العثور عليه فإنه سيُقتل على الأرجح ولن يُلقى القبض عليه.

وتابع: “لا أعتقد أنه قُتل، نبحث عنه يوميا وعندما نعثر عليه أظن أننا سنحاول، على الأرجح، قتله أولا. ربما لا يستحق عناء محاولة القبض عليه. هذا تصوري الشخصي”.

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت في الشهر السادس من العام الحالي عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف قوله إن احتمال مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي يكاد يكون مؤكدا بنسبة 100%.

وأضاف أوزيروف وقتها أنه ما كانت لوزارة الدفاع لتعلن المعلومات عن مقتل البغدادي لو كانت تعتقد أنه سيُكتشف عدم صحتها لاحقا، وقال “أعتقد أن هذه المعلومات تقترب من نسبة 100%” وتابع “كون تنظيم الدولة لم يعرض بعد صورا له في أي مكان يعزز ثقتنا في أن البغدادي قتل”.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تتحقق من معلومات بأن ضربة جوية روسية نفّذت في 28 أيار الماضي قرب مدينة الرقة السورية، ربما أدت إلى مقتل البغدادي وأكثر من 300 من عناصر التنظيم.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 28,204 )
37 - برق _ الحرم
2017-09-02 18:50:04
(((((( البغدادي قرقيشة الاحتلال يقتلونه متى ارادوا ويعيدونه متى ما احتاجوا اليه )))))
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36 - جبل طويق
2017-09-02 18:49:02
عند الخبيث نوري المالكي الي صنع داعش
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35 - باقر
2017-09-02 18:21:40
اذا شفتم الواحد لابس عمه سوداء فاعلموا انه مجرم على المسلمين فقط والمعممين كثير
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34 - عاااقل
2017-09-02 18:07:30
اكيد دق عليهم قال تعالو خذوني انتهى دوري
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33 - شبح البغدادي يلاحقهم
2017-09-02 18:02:25
البغدادي قتل الف مرة ها ها ها ها 😅😅😅
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32 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-02 16:57:20
يارب اجتمعت على امتك المجوس الروافض واذنابهم والصليبين الصهاينة وعملاءهم والمنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين للصهاينة والاغبياء والجهله ربنا ان لم تنصرهم فلا ناصر لهم وان تنصرهم فلا غالب لهم
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31 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-02 16:52:13
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب نكبت وذل وانحدار أمتنا
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30 - عاااااشقةالوررررد
2017-09-02 16:51:54
كرت سيحرق مثل كل الكروت الي لعبت بيها امريكا
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29 - وحيد
2017-09-02 16:46:34
ارهابي لابس عمامه سوداء مثل عمامة الفرس المجوس النجوس ونعلهم الي مثلهم مثل حسن نصر الله والشيرازي والسستاني وكل الارهابيين من متبعي ابوهم المجرم خميني
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28 - الناصح
2017-09-02 16:38:07
بس المررره ذي مانبيكم تسوووون به مثل بن لادن اللي ماندري وينه يمكن انه بلاس فيجاس ذا اليماني المتسعوذ ....نبيكم تورونا اياه حي ياجماعة سي ايه ايه
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27 - ميمي
2017-09-02 16:01:34
هذا الافاك الاشر . وجهه وجه اجرام وطاغوت عليه من الله مايستحق
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26 - رحم الله فقيدالامه
2017-09-02 15:45:30
بنسلفينابأمريكا مع رفيقه الاول .بعد مالعبو على المساكين وزرفوهم .
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25 - خالد
2017-09-02 15:45:13
هذا مايموت مثل القطو اهب ياوجهه
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24 - المااااضي
2017-09-02 15:37:03
لا تثق في أي ملتحي لابس ثوب برمودا...التجارب تثبت ذلك..
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23 - غريب
2017-09-02 15:26:11
تبونه تلقوه في اسرائيل اليهودي انتهت مهمته الملعون الله يلعنه لعنة ابو لهب
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22 - ابو راكان
2017-09-02 14:57:05
هذي فتنه اخر الزمان الخوارج ***
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21 - الظلم ظلمات
2017-09-02 14:46:41
موجود في إسرائيل على قيد الحياة بعد إنتهاء دوره في إشعال الفتن والإضراب في المنطقة
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20 - ابو سليمان س
2017-09-02 14:46:17
في تصوري الشخصي المبني على تاريخ هذه الجماعات المسيسة سوف يظهر تنظيم جديد اقوى من داعش وسوف ننشغل به من جديد والله اعلم
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19 - جبال سدير
2017-09-02 14:42:05
البغدادي عميل لكم ولإيران وسوف يتم تكليفه بمهمه جديده في احد مدن السنه في العراق. اوسورياء ليتم تدميرها
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18 - الظلم ظلمات
2017-09-02 14:41:20
موجود في إسرائيل على قيد الحياة بعد إنتهاء دوره في إشعال الفتن والإضراب في المنطقة
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17 - ابو راكان
2017-09-02 14:32:52
اقطع راس الحيه يموت باقي جسدها تموت قطر يموت داعش
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16 - ابو راكان
2017-09-02 14:31:52
اسهل حل توقف قطر تمويل الارهابين وسوف يخرجون من جحورهم
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15 - مسفر
2017-09-02 14:21:18
هذا الارهابي كان مسجون في سجون المالكي وبعد تلقينه الدور تم الافراح عنه وعن مئات المساجين لما اعلن المالكي بانهم هربوا بينما الحقيقه انه هو من اخرجهم
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14 - الناصح
2017-09-02 14:20:44
اصلا اول مقطع سينمائي هوليودي مقتل العميل الامريكي جون فولي واضح انه عمل استخباراتي ضخم ....لا تستطيع تنظيمات القيام به ....تم تم انتاجه ودبلجته ...والعميل البريطاني ذباح داعش ...هو بطل هذا المسلسل
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13 - زائر
2017-09-02 14:14:49
قال الجنرال الامريكي لايزال البغدادي على قيد الحياة ولايزال البحث جاري عنة وعند العثور علية فالارجح بانة سايقتل لازم يقتل والتخلص منه على شان ماتنشر الفضائح عن داعش وما ادراك عن داعش
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12 - هاشم
2017-09-02 14:07:09
متى ترجع عزة المسلمين بعزة الاسلام الصحيح
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11 - الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا
2017-09-02 14:06:39
العملاء كثير والادوار كثير لازم نشوف والحل هو الرجوع للدعوة الدين والله هووووو العزه ومهما ابتغينا العزه بغيره اذلنا الله
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10 - متامل
2017-09-02 14:06:20
البغدادي متبغدد في الدوحة .. هذا دمية الدولة الحمدية دولة الاوهام والخرافة .. كان فلم من اخراج الصهاينة وتمويل من قارون قطر .. والان ضاعت الاوهام وتبددت الاحلام وحمد في المصيدة .. صاااادووووه
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9 - فاطمه
2017-09-02 14:05:26
ياامريكا انتهى مسلسل داعش دوروا لكم اسم مسلسل ثاني وحنا جالسين بدور المتفرج
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8 - خبير
2017-09-02 13:59:53
لاحظوا الصورة وجه ملتحي وبجانبة إصبع سبابة مرفوع هل تذكركم بصور شخص آخر! هذا صورة نمطية يرسمها خبراء الإستخبارات لإلصاق التهمة بالإسلام وعندما ينتهي الدور ويقول لهم خلاص خلصنا ينقل للحماية والمكافئة.
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7 - اه يازمن
2017-09-02 13:48:32
هذا ولدكم وتربيتكم؟؟؟؟ لذالك تخلص اللعبه اقتله على طول ليه تقبض عليه؟؟؟؟؟
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6 - ررر
2017-09-02 13:42:37
الله يقطع امريكا هي سبب المشاكل بالعرب من عهد رئيس امريكا اوباما المخيس .
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5 - احمد
2017-09-02 13:30:51
بالله هذا شكل آدمي.
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4 - سنونو
2017-09-02 13:21:37
قتل ام لم يقتل هذا العميل فقد قتل بسببه اناس كثر ودمرت بلدان ولو كان صحيح ما يقال فلماذا الدواعش يحملونهم في باصات من لبنان الي حدود العراق ولم يقتلوهم لعل مهمته لم تنتهي بعد
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3 -
2017-09-02 13:21:03
ههههه ههههههههه في هذه هه الأميركان العلوج يضحكون والله
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2 - الناصح
2017-09-02 13:10:43
طيب ليه ماتدورون عنه في قم
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1 - ابو صقر
2017-09-02 13:08:33
المجرم القائد الامريكي
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آخر تعليق
بواسطة : يمني عاشق الدمام 🏠🏠

اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 اترك الإجابة لجمهور المرصد وبدون زلط 😂😂😂برق الحرم...
بواسطة : الببببببببب

وذول ما تابوا ما شبعوا من اللهو طول هالسنين الله يحسن ختامنا...
بواسطة : سيطرة ✴

الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!...
بواسطة : الامثلة كثيرة لجهل الولي المسلم لرعيته منها

يجيك اب وام يحضر المسجد ومعه طفل 4 سنوات لم يدرك بعد فيقوم الطفل بالصراخ ثم قضاء...



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