نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة
صحيفة المرصد:أصدر نظام الأسد، قراراً بمصادرة أموال وأملاك رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في سوريا، وذلك على خلفية دعمه للثورة السورية.
وكشفت مصادر سورية معارضة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن نظام الأسد أصدرت قرارا بمصادرة أموال “الحريري”، ونقل ملكية عقاراته في سوريا إلى اسم “الدولة السورية”، مبررة ذلك بأنه لـ”التعويض عن دعم الإرهابيين، ومدهم بالمال والسلاح، وتهديد أمن القطر”.
وأظهرت صورة ضوئية لمراسلة مفترضة بين وزيري العدل والمال في حكومة نظام الأسد، أن الأول يطلب من الثاني البدء في حصر أموال الحريري والنائب عقاب صقر، من أجل نقل ملكيتها إلى اسم “الجمهورية العربية السورية” تنفيذاً لقرارات قضائية بهذا الشأن، حيث نوهت الصحيفة أنه لم يجر التأكد من صحة الوثيقة من مصادر مستقلة.
ورغم أنه من غير المعروف أن لرئيس وزراء لبنان الحالي ممتلكات في سوريا، فإن الحريري قد يكون ورث عن والده الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، ملكية أو جزءاً من ملكية عقار في أحد أفخم أحياء العاصمة السورية، وهو بناء في حي الروضة، ويقع منزل الحريري أمام حديقة الجاحظ، بجوار منزل نائب رئيس الجمهورية السابق عبد الحليم خدام.
يشار أن وسائل إعلام مقربة من النظام ، قالت في تشرين الثاني الماضي، إن “الإجراءات القانونية لنقل ملكية منزل رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري انتهت”.
والجدير بالذكر، أن نظام الأسد أصدر مؤخراً مجموعة من القرارات، تتعلق بمصادرة أموال منقولة وغير منقولة لعدد كبير من المعارضين السوريين الموجودين خارج البلاد.
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التعليقات
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أجل لك أملاك هنا وهناك هذا يسمونه تصدير اجباري ماهو اختياري
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ومن قال ان الحريري يدعم الثوار كذب الحريري صديق لحزب الشيطان
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احلى خبر سمعته
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تعليق 6 الباحث عن العصيدة ..................
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الرد 6 الباحث عن العصيدة قال الحريري لم يدافع عن قضية اسلامية وهو من همش وحارب السنة في لبنان شكلك مريض مذاهب الله يشفيك وساتنتهى خزعبلاتك انت وامثالك عما قريب لتنتهى المذهبية البغيضة قريبا خلاص
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هههههههه . علشان يحللون السرقه وتكون رسميه . الان تقدر تقتل اي شخص يعارضك بتهمه انه ارهابي وهذه الميزه فقط لاهل السنه والجماعه . حسبي الله عليهم
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ياشين المهايط .اجل امام الاسد خيارين لاثالث لهم . ههههه هذا راحت املاكك وش استفدت الان .عموما احسن ماراح شي ثاني .طع شوري بس وارجع لبيتكم بالعليا وعين خير .واترك عنك هالامور.
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كذابين لايستطيعون هناك اتفاقات دوليه تحمي امول وممتلكات المستثمرين في الدوله الأخرى ولوكان للمستولي على املاك المستثمر اموال مستشمره في الخارج تستطيع ايقافها حتى اعادة تلك الأملاك او حسمها مع الغرامه
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عميل الايرانيين في لبنان “ميشيل عون” يوافق عليه “سعد الحريري” ليكون مرشحه كرئيس للجهمهوية. هل تنكر الحريري لنا وتحالف مع الفرس؟”
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لن يتم نقلها باسم الجمهوريه العربيه السوريه بل سيتم نقلها باسم قاسم سليماني وستثبت لكم الايام ذلك
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لو صعيدي كان اخذ الثأئر من زمان لابوه. بس هذا همه الورث الله لا يبلانا ابوه شفط ملاين من عندنا وما شال همه .وبعدها يسخر مننا
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عرفت الان من قتل ابوك يا سعد الحرير .
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عقبال ما يتم المصادرة.
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حتى اللي فجروا ابوه ماانتقم منهم
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صدق الحريري ماعاد له لزمه بعد وفاة الملك فهد ياليته كله يصادر
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سوف أحبك ياوطني فأنت مني وأنا منك
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أثبتت التجارب أن أفضل استثمار هو في المواطن السعودي والمواطن السعودي فقط فهو فالمواطن السعودي معروف بالوفاء لوطنه محبا لولاة أمره وهذا ما اثبتته التجارب مع الأخرين طوال السنوات الماضية
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الحريري *** يستحيل أن يدافع عن قضية إسلامية لأنه لا يؤمن بتاك القضية أصلا وهو من همش وحارب سنة لبنان ولم يفكر يوما بالدفاع عنهم حتى المساعدات يساعد الدروز والشيعة ويمنع ذلك عن سنة لبنان
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كيف لك تنتقدسياسةبلادك.اولا المواطن لايرى بالعين المجرد.فهوعاجزعن ادارةبيته ناهيك عن دول. انظرنجاح دولتك بدعم صدام.صالح.بشار.حريري.وكلهم ردو الجميل وهذااكبردليل على نجاح سياستنا
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امس الحريري يقول لابد لبشار ان يرحل اثار عنده علم
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للأسف هذا فلوسنا اللي ندعم بها الحريري ال 25 سنه الماضية . عائلة الحريري ليست سياسية . لكن قوة سياسة الملك فهد رحمه الله هي من جعل لعائلة الحريري لها شان . سعد الحريري ضعيف بشكل لا يتصوره احد .
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ابو إذان مطنشه بشار الأسد ماعنده وقت تدخل في شؤون الدولة سحب املاك وطرد من البلد لو يطبق على المرتزقة في دول الخليج
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