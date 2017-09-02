قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !
صحيفة المرصد-رويترز:يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية في قطر في ظل المقاطعة العربية لـ”تنظيم الحمدين”، التى يقودها الرباعى العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، حيث أجبرت الأزمة “تنظيم الحمدين” على بيع بنك لوكسمبورج الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وأبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينية الجمعة صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90 بالمئة في بنك لوكسمبورج الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، في أكبر عملية استحواذ لها بالخارج.
وتشتري ليجند، المالكة لمجموعة لينوفو لأجهزة الكمبيوتر، بنك لوكسمبورج الدولي الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
وقالت ليجند في بيان إنها تجري عملية الشراء عبر بيوند ليب،وحدتها في هونج كونج. وكانت ررويترز قالت في يوليو إن ليجند تجري محادثات مع بريسيشن بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورج الدولي.
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التعليقات
على دول المقاطعة القيام بهجوم عسكري مباغت و اسقاط نظام قذافي الخليج و المسألة بسيطة يمكن نص ساعة على الاكثر لان هذه العصابة بقاءها يعني المزيد من الخيانة و الغدر.
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وتاليتها يبيعون قطر وكل ما فيها.. ويعيشون لاجئين في أوروبا .. وتميم رايح لأروبا قريبا يشوف شغله هناك .. عشان في ساعة الصفر يكون كل شيئ جاهز .. باي باي قطر ..قرضاوي .. عزمي
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الاخونجيه المتقطرنيين اذا شافو صورة هالبغل حمد قذافي الخليج وولده ذيم اشتغل التطبيل والمدح عندهم والتبرير انشهد انكم خونة اوطان....!
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اهبو ياوجييهم
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ترى سهل ان نقول تنظيم المحمدين ولكن نحن شعب محترم
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بدر يفلسون....
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راكان انتظر ****والله مافهمت شي من خرابيطك
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انشاالله من على هذا الحال وردا وعقبال طردهم من السلطه لابارك الله فيهم الذي سفقووو دماء المسلمين بموالهم وسببو القلال في دول
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الى 44 - ابوفارس /// اقول ***وضب فمك لو انك وطني حقيقي ماقلت الي قلته قال من اجل خدمات الطيران ,,,وش فيه طيراننا ركب طياره بي 1500 تقول اشتراها ولا ودك يلقمونك ويحفظونك ..استح على وجهك ***
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مجرد قطيع من الكلاب المرتزقة الخونة ضد بلادنا حفظها الله يستخدمكم كل عدو لها حاسد وعليها حاقد لينال من هذا الوطن عن طريقكم ياعملاء.
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69 اضحكتني وش يرفعون على السكان مكينة وحدة للكهرباء مكفيه سكان قطر وزائدة وشيب واحد للماء مكفيهم و برج واحد للجوال و النت مكفيهم 200 الف تعدهم سكان الاجانب اكثر هذة حارة ليست دويله انت في نعمه احفظة
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69\\\ لأنه وقتها لاخمامين ولاتميمهم ولا تركيهم ولا ايرانيهم بينفعونك بشيء ****وهذا الكلام مؤكد أنك تدركه وتفهمه وقد وصلتك رسالته .
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69\أهم شيء ماتقدر ترف برمشك وترفع حجاجك داخل هذا البلاد المملكة العربية السعودية يالأخونجي أنت وعصابتك من أخوان ودواعش لأنه وقتها ستعرف مصيرك الأسود الذي ينتظرك على يد حكومتنا الرشيدة وأسود أمن الوطن.
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اللهم إحفظ زوجي واجعلني الاولى والاخيره في حياته ❤️
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قطر ماش وانا أقول ليش كل مادخلت على وسائل التواصل حصلت قطري وقطريه يشحذون الي يقول ابي وظيفه ولي علاج ولي ديون ويكثر الي يشحذون ابي تسديد اجار احسن لي تميم يترك الحكم ويلعب صن
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يا شمعة البيت خيي♥️
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هناك مخطط اصبح واضح ولايجهله احد تقوده المخابرات الايرانية وينفذه جواسيسها وكلابها النابحة بمحاولة بث الفتنة وتقسيم المجتمع من الداخل فمره يقولون هذا مجتمع اخواني ومره سروري ويهدف هؤلاء الخبثاء للفتنه
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الله ينصر الحق على الباطل
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ريمه شيخها السيسي وتواليه اكيد منيتك تحشرين معه وانا اقول امين حقق الله لك ذلك
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في عام 1848م وصلت أسرة آل ثاني إلى الدوحة قادمة من فويرط بزعامة الشيخ محمد بن ثاني حسب زعمهم// بينما وصل نفوذ الدولة السعودية الى معظم الجزيرة العربية عام 1788م// وكان قيام الدولة السعودية 1724م
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الاخونجي لو مرسي يحكم مصر كان قالو مصر عظيمة وتمجيد لها وكان سكتو عن العري إلخ وذهبو سياحة لها ههههههه هذه افعالهم/خروج
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تميم يذكرني بخيي فديتو اغلا اخوتي عنـدي 💋وبمناسبة العيد كل عام وهو العيد ربي يحفظ اخي💔
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تميم يذكرني بخيي فديتو اغلا اخوتي عنـدي 💋وبمناسبة العيد كل عام وهو العيد ربي يحفظ اخي💔
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مايقهرني أكثر الا كذبهم الاخونج بأن قطر تنصر المسلمين ويوالونها وارضهم فيها بلاوي ولايوجد هيئة وتعادي بلادنا اطهر ارض لقصفنا واما بلادهم الاخونج والسروري لايدافعون عنها مايبون يغردون 😠
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ريمه اكيد الامارات ومصر فيها هيئه 😂😂😂 طيب ياريمه انتي تقولين شويين مايحتاجون هيعه وغنيين يتزوجون بدري ماهم مثل حظك 🤣🤣🤣
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عبر عن رأيك كما تريد ولكن بغير أن تجرح انسان وان لا تعين من باعو أوطانهم وقد نوه بذلك قلم الوطن قلم الحقيقه.
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انا قلت ساستمر بفضحكم ياالاحزاب والاذناب واللي توالونهم الحمدلله انا ما انقل إلا الصدق
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اللي يقول ماشفت شيء من العري لمذيعات الجزيرة الحكومية اللي تبث من قطر.. هذا أكبر كذاب ومنافق هذه افعال الاخونجي والسروري مثل اذناب ايران ويعملون نفسهم مايشوفون افعال احبابهم من بلاوي هههه
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طيب ياخنبوق عاد عيدك
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قطر مافيها هيىة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر😂
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ريمه ماشفت هناك شي من اللي تقولين شفته هنا بصراحة واعتقد فيه فرق بين باقه الجزيره وباقه ام بي سي وروتانا ليش الكذب والنفاق ياويلك من الله عرفتي سبب عدم زواجك الى الان
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الاخونجية خطره خاينه🍭تحب صدام اللي قصف بلادنا وقتل منا الكثير استشهدو واعاقات وكذلك تمدح حكومة قطر وتواليها وهي دعمت الحوثي لقصف بلادنا أرض التوحيد واستشهدو منا وحتى الرضع لم يسلمو و🚀باتجاه مكة
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إذا حضر قلم الحقيقه فانهويخرس جميع الأقلام الشاذة والمنحرفه.
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الله يوفقكم يا المرصد ***
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اخ راكان الله يجعلك تسافر عالخطوط الاماراتيه وتتبهدل مقل ماجاني تراني مواطن وأحب وطني وافديه غصب عن خشمك وانا كلامي موجه لخدمات الطيران وافهم يابومطيه
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افتتاح ميناء حمد وهو اكبر ميناء ويستقبل جميع البضائع من كافه انها العالم وخصوصا من الجمهورية الاسلامية الايرانيه حيث يستغرق الوقت حوالى ساعتين بين البلدين وتزود ايران قطر بالمواد الغذائية والفواكه وال
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صدقناك
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ريمه تعليقاتك تفشل احط يدي على عيوني اذا قريتها ومكرره
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يجب ان يعلم العالم ان هناك سيادة سعودية بقرابة 150 عام سبقت نزول ال ثاني بما يسمى قطر //
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صدقناك
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الله يعينكم ,,,,,,,, يقولون الشيبان الذييب ما يشوف سيلته
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قناة الجزيرة الخنزيرة الماسونية تبث من قطر والمذيعات لبسهن عاري وبقطر بارات وتشييش اختلاط بأماكن عامة نساء ورجال يشيشون ويمدح الاخونجي والسروري قطر وكذلك تركيا وبتركيا ملاهي ليلية ويمدحون تركيا😂
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وحنا بعد ماحنا كثيرين يابريمان ريما وثرواتنا كثيررر مره بس ماش وضعنا زي المصريين واليمنيه في بلدانهم
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عجبت لمن يبكي على مــــــوت غيره * دمـــوعاً ولا يبكي على موته دما وأعجب من ذا أن يرى عــــــيب غيره * * يماً وفي عينيه عن عيبه عمى
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الوطن ذرة من ترابه لاتقدر بثمن لابمليارات قطر ولابمليارات غيرهم.لكن من يساومه ويقارنه بغيره على فاتورة كهرباء فهذا خائن عميل خنجر في ظهره وخاصرته حكمه الموت وقطع رأسه.أمانينا جميلة لبلدنا لكن لاتباع.
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(( القاعدة الامريكية بأي دولة🤔🤔🤔🤔🤔بقطر تسمع يالاخونجي والاخونجية والسروري ههههه وقبل كم شهر إسرائيل بقطر🤔هههه وحماس بقطر ههه وعلاقات مع إسرائيل وعلاقات اكثر مما مضى مع إيران المجوسية😂😂
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ليش اسقطو الجنسيه ياربمه دبه
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عندما يكتب لكم قلم الحقيقه فهو يعبر لكم بكلام من ذهب يبهج الصدر.
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وش فاىدة الفلوس اسقطت جنسية 6000 قطري وبيعت ارضهم للايراني والاخونجي والتركي والاسراىيلي "هذاك اليوم اتابع ناس دخلو مسجد بقطر واكثرهم عماله من جنسيات كثيره والقطريين يعدون على الاصابع وين شعب قطر🤔
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وماسمعت 6000 قطري اسقطت جنسياتهم وشعبهم قليل بالالوف وخيرات بلادهم من الغاز أكثر بكثير من عدد المواطنين وقطر تعتبر قرية حيل صغيرة فتزيد الفلوس حتى لو يبون يحطون شارع كم متر فقط مايكلفهم شيء 😂
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رد اى 21 ياليت تكون رحال وتحرربلدك من الايرانيين ونت شارد ومنحاش مافيك ذرة رجوله جالسين ندافع عنك وانت مثل اللي العجوز
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أهلا وسهلا بقلم الحقيقه قلم وطني الحبيب.
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الله لايحيي الارهابيين من حكومة قطر 🍌وعقبال المزيد من البيع والخسائر
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ت ١ بس هم مافيه غيرهم متأكد دور منا ولا منا غديك ناسي 🙄
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أهم شيء الآن اللي ذهب لبيع الأضاحي في تركيا بسعر800 ريال 500 لبنك الدوحة تحول له باسم الجمعية الخيرية القطرية و300 في جيبه .وشــ علومه رجع من الديار المقدسة قصدي التركية ولا عاده باقي عنده غنم ماصرفها
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
كذب في كذب إعلام كذاب ومفرق بين الأخوه والله يهدي حكومت قطرالمراهقه
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
يارجل بنك برا ويعمل وماشي وضعه وشدخله بالخسائر داخل قطر. كلك
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
قطر تنتج نصف استهلاك العالم من الغاز المسال
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله قوي شديد ذو انتقام على جبابرة الطغيان والفساد واحراق واسقاط الأوطان وتقسيمها وتشريد شعوبها واسقاط حكامها الشرعيين.ستكتوون بالنار التي أشعلتوها وستحترقون بداخلها ياطغاة العصرالمجرمين في نظام قطر.
لا يعجبني(41) اعجبني(5)
الحين كثر غمزت نمله في قطر صار الموضوع يخص الأزمة الخليجية //
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قيربآ جدآ بأذن الله شنبك هذا تحطه ؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
حيا الله الوجيه المسفره عيال ثاني كلهم لا فرق الله شملهم.
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ياحسافه بس على طيران القطريه فقدناهم ذالسنه وتبهدلنا من بعدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
حيا الله الوجيه المسفره عيال ثاني كلهم لا فرق الله شملهم.
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المال هو السلاح لمن اراد حربا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
عصابة من غير مال لا تساوي شي ولاتقدر على شي
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يمتلكون بنوك ويتمنون للناس الهلاك اذا انتهت قطر انتهت داعش
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يارب شعب قطر ينقلب على موزه وعلى الفقمه زوجها وعلى الظاطور ((( البعرصي ))) ولدهم
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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يارب شعب قطر ينقلب على موزه وعلى الفقمه زوجها وعلى الظاطور ولدهم
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ماذا يملكون وماذا يملك الشعب.
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الله يجعلكم الافلاس يا ال ثاني من ذَا واردا الله يسخط عليكم **** قطر
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عساهم من هذا و أردى
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مصالح رؤساء الدول الشخصية وملوكها ووزارءها لا تتأثر لما يحدث لشعوبها
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من هذا. وأسوأ على الحمدين اللذين شردوا. ودمروا مدن وكل قتيل. في رقبتهم في. ليبيا وغيرها
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