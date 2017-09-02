قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

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صحيفة المرصد-رويترز:يوما بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية في قطر في ظل المقاطعة العربية لـ”تنظيم الحمدين”، التى يقودها الرباعى العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، حيث أجبرت الأزمة “تنظيم الحمدين” على بيع بنك لوكسمبورج الدولي، الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وأبرمت شركة ليجند هولدنجز الصينية الجمعة صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90 بالمئة في بنك لوكسمبورج الدولي من الأسرة المالكة في قطر مقابل 1.48 مليار يورو (1.76 مليار دولار)، في أكبر عملية استحواذ لها بالخارج.

وتشتري ليجند، المالكة لمجموعة لينوفو لأجهزة الكمبيوتر، بنك لوكسمبورج الدولي الذي تأسس قبل 161 عاما من بريسيشن كابيتال، الذراع الاستثمارية لأفراد في الأسرة المالكة القطرية من بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.

وقالت ليجند في بيان إنها تجري عملية الشراء عبر بيوند ليب،وحدتها في هونج كونج. وكانت ررويترز قالت في يوليو إن ليجند تجري محادثات مع بريسيشن بخصوص استحواذ محتمل على بنك لوكسمبورج الدولي.

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