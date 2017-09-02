“الهلال الأحمر”يصدر بيان ويوضح أسباب كف يد أعضاء فرقتي إسعاف وإحالتهم إلى الهيئة الصحية الشرعية!

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صحيفة المرصد:أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن رئيس الهيئة أصدر توجيهاً بكفّ يد أعضاء فرقتي إسعاف عن العمل؛ لتقصيرهم في أداء الواجب الوظيفي من تقديم الخدمة الإسعافية لحالات مرضية، بعد التحقيقات التي تمّت بهذا الخصوص.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنه سيتم إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص؛ للنظر في التهمة الموجهة لهم، ومعاقبتهم (متى ثبتت مخالفتهم)، وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي.

ولفت البيان إلى أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة إسعافية خلال العام الماضي، والهيئة تفخر بالعاملين فيها وعملهم بكل احترافية، ويشهد على ذلك ما يصلها من رسائل تشيد بأبطال الميدان والذين يعملون على مدار الساعة وفي جميع أيام السنة لخدمة المرضى والمصابين، ولكن وكأي عمل خدمي، ومن مبدأ تجويد العمل والرقي به، فالهيئة حريصة على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، من منطلق رسالة الهيئة الإنسانية المنوطة بها، والمسؤولية التي تحمّلتها على عاتقها لإسعاف المرضى والمصابين على حد سواء من المواطنين والمقيمين والزوار والحجاج والمعتمرين، لتنتهج هذا المبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.

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