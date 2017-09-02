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“الهلال الأحمر”يصدر بيان ويوضح أسباب كف يد أعضاء فرقتي إسعاف وإحالتهم إلى الهيئة الصحية الشرعية!

“الهلال الأحمر”يصدر بيان ويوضح أسباب كف يد أعضاء فرقتي إسعاف وإحالتهم إلى الهيئة الصحية الشرعية!
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المرصد 27 7٬490 7 ساعات

صحيفة المرصد:أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن رئيس الهيئة أصدر توجيهاً بكفّ يد أعضاء فرقتي إسعاف عن العمل؛ لتقصيرهم في أداء الواجب الوظيفي من تقديم الخدمة الإسعافية لحالات مرضية، بعد التحقيقات التي تمّت بهذا الخصوص.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنه سيتم إحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية كجهة اختصاص؛ للنظر في التهمة الموجهة لهم، ومعاقبتهم (متى ثبتت مخالفتهم)، وفقاً للوائح المنظمة للعمل الإسعافي.

ولفت البيان إلى أنه تم تقديم أكثر من 500 ألف خدمة إسعافية خلال العام الماضي، والهيئة تفخر بالعاملين فيها وعملهم بكل احترافية، ويشهد على ذلك ما يصلها من رسائل تشيد بأبطال الميدان والذين يعملون على مدار الساعة وفي جميع أيام السنة لخدمة المرضى والمصابين، ولكن وكأي عمل خدمي، ومن مبدأ تجويد العمل والرقي به، فالهيئة حريصة على متابعة أي قصور في تقديم الخدمة ومعاقبة كل مقصر ومتقاعس، من منطلق رسالة الهيئة الإنسانية المنوطة بها، والمسؤولية التي تحمّلتها على عاتقها لإسعاف المرضى والمصابين على حد سواء من المواطنين والمقيمين والزوار والحجاج والمعتمرين، لتنتهج هذا المبدأ من قول الله سبحانه وتعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1,099 )
27 - نصوح
2017-09-02 19:57:43
نعم المقصر يحاسب فالدولة لاتتهاون ولاتتوانى في خدمة الحجاج من ملكها الى اصغر موظف .. فيجب محاسبة المقصر والغير مبالي بشرف هذه الخدمة
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26 -
2017-09-02 19:40:05
مسؤول كبير في الدولة بلا كذب في رقم تقديم شكوى على اي قطاع بعد التأكد من الحالات يتم محاكمة الموظف واحالته الى جهة الإختصاص لكن الشعب مابيقطع رزق احد واخذوها وتمادوا في الموضوع وهذا الغلط من اول
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25 -
2017-09-02 18:41:45
هذي الحاله تم مباشرتها لمسؤول كبير بالدوله ولم يكن راضي عنها ولا عن الهلال الاحمر فقط لو كان مواطن عادي ما احد يسئل عنه
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24 - مرهق
2017-09-02 18:20:28
فقط نريد متابعة لهم من جميع النواحي لان الان اعمال بعض الاسعافات علىها ملاحظات مهمة و خاصة ولابد توحد سيارات الاسعاف ولاتكون سيارتين تتبعان بعض بحجة انها مطورة وفيها اجزة لاتوجد ب الاخرى بل توحدجميعهن
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23 -
2017-09-02 17:33:59
يالله ثنين بس نعمه كريم باقي ينظفون باقي القطاعات كثير شباب اولى في العمل وعاطلين لا تاخذكم فيهم العاطفه بهذلونا معاهم في التعامل شكراً قيادتنا الحكيمة شكراً وزارة الكحه
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( عدد التعليقات 10,369 )
22 - العنيد
2017-09-02 17:18:04
تهاون في الهلال الاحمر هذه جريمه لابد من معاقبتهم
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21 - ميمي
2017-09-02 17:07:11
صراحه عليهم ضغط في حمل المصابين وممكن تلحقهم اصابات في العمود الفقري. خاصه اذا المصاب وزنه ثقيل او كان فيه اكثر من مصاب . اذكر مره رفضو ينقلون مريض عنده سمنه من الدور الثالث ماكان فيه مصعد في العماره
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20 - الاقلام التي تتصف بالحقيقة عادتاً تفتقر للمصداقية والسبب
2017-09-02 16:59:56
فاقد الشئ لايعطيه -- حقيقة
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19 -
2017-09-02 16:36:08
بصراحة سعودة الوظائف الصحية خطر على المجتمع كامل اتركوا الصحة بدون سعودة افضل للمواطنين
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18 -
2017-09-02 16:33:28
شغال ياخذ راتب موب بلاش تباشر الحالة غصب عنك ولا تجلس اف اف وماله داعي اجي يحسسك جابيه يوم زواجه من القاعة في رقم لشكوي والاقتراحات خاص لهذي الحالة
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17 - صقر العروبه
2017-09-02 16:32:49
وفروا لهم التشجيع والراحه النفسيه والبدنية والماديه يعطونك عمل افضل مع افهامهم ان هذاعمل انسائي قبل كل شىء
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16 - منصف
2017-09-02 16:30:19
بيض الله وجيهكم .. ماتقومون به من جهود خيرة لا يعكرها بعض القصور من قلة ..
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15 -
2017-09-02 16:21:55
الحاله التي تم مباشرتها لمسؤول كبير جداً بالدولة فلم يقدموا الخدمة جيداً لو كان مواطن عاادي ما احد يدري عنهم
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14 - ❗️🤔❗️
2017-09-02 16:18:38
هذه حالة شاذة
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13 - تعليق مخالف
2017-09-02 16:16:56
متوظفين بواسطة وتحصل اخلاقهم لك عليها اجلس في بيتك وعط غيرك مجال هذي امانه وارواح بشر الدولة ماتقصر أحدث الاجهزة المتطورة والعلاج المشكلة في العاملين في هذا القطاع حاط كمامه وشعار على الفاضي
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12 - الصدق ينقال
2017-09-02 16:05:25
ياليت تخلون المسعفين من دولة الفلبين العرب يجيك أخلاقهم في خشمه ويشيل الحالة كاذبيحه ولا شكل زي الناس انا مع توطين جميع القطاعات ماعادوزارة الصحة خاصة الإسعاف الا من رحم الله منهم وعليه مظاهر الاتزام
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11 - جنب الحيط
2017-09-02 15:48:33
احبهم و احب عملهم و نشاطهم ..
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10 -
2017-09-02 15:47:40
ت1قلم يا اخوان ما احس بلآمان لتعليقاته سبحان الله مدري ليه
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9 - فكر إمرأه
2017-09-02 15:44:24
جاءوا يوماً لأمي كانت تعبانه كانوا قمه في الأخلاق والأدب والتعاون انتبهوا لبعض الناس ما يعجبهم العجب ولا تعجبهم خدمات الموظفين ودايم غير راضين عن كل شي ( كن جميلاً ترى الوجود جميلا ) ض
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8 - موظف سابق
2017-09-02 15:30:14
كثفوا الدورات التنشيطية بمدة مناسبة ومفيده مع الحرص على ان لاتكون مثل اي دورة .. يجب ان تتضمن التقييم السليم والفعال
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7 - ابونواف
2017-09-02 15:27:59
الهلال الاحمر الله يعطيهم العافيه حيث ان الايام هذه كثره الحوادث المروريه وازدحام السيارات
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6 - 1
2017-09-02 15:23:40
تشكيل الجآن عند عمك العبادي كل يوم تشكيل لجنة
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5 - جنوبي
2017-09-02 15:16:45
نرجو توضيح الأسباب
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4 - خالد
2017-09-02 15:05:27
حوادث كثيره تحصل على الطرق ولايأتي الهلال الأحمر الا بعد ساعات طوال .. وهذا دلالة انه ليس عليهم رقابة . ودي اسأل اين اختفى الأسعاف الطائر ؟؟؟؟
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3 - اقتراح
2017-09-02 15:04:59
لو تلغون الهلال الأحمر يكون أحسن، لأنهم زي قلتهم، لا جهاز ضغط ولا مقياس للحرارة ولا أكسجين، بس شغلتهم حمالين يشيلون المصاب للأسعاف فقط!
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2 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-02 15:04:36
نعم الهلال الأحمر يقوم بجهود جبارة واخلاص منقطع النظير في الحج والعمرة وعلى مدار العام لا ينكر هذا الا جاحد و ومنكر للمعروف فيه رجال أوفياء مخلصين شكرا لحكومتنا وشكرا للمسؤولين وضغط العمل يحصل خطأ
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( عدد التعليقات 27,925 )
1 - قلم الحقيقه
2017-09-02 15:02:20
بيانكم شافي وكافي ووافي ووضع النقاط على الحروف ولم يذهب للأسطوانة القديمة المشروخة التي لازال البعض يعلج فيها كلما وقعت في دائرته أو وزارته تقصير من هذا القبيل حين يعرج على مقولة سوف وسوف نشكل لجنة.
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آخر تعليق
بواسطة : يمني عاشق الدمام 🏠🏠

اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 اترك الإجابة لجمهور المرصد وبدون زلط 😂😂😂برق الحرم...
بواسطة : الببببببببب

وذول ما تابوا ما شبعوا من اللهو طول هالسنين الله يحسن ختامنا...
بواسطة : سيطرة ✴

الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!...
بواسطة : الامثلة كثيرة لجهل الولي المسلم لرعيته منها

يجيك اب وام يحضر المسجد ومعه طفل 4 سنوات لم يدرك بعد فيقوم الطفل بالصراخ ثم قضاء...



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