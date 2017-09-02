والد ابتسام الحبيل: يكشف عن سبب إعلانها الولاء لقطر وتمجيد تميم.. وهذه ردة فعله!

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صحيفة المرصد: كشف هلال الحبيل والد الإعلامية السعودية إبتسام الحبيل التي تعمل في قناة bine سبورت القطرية، عن سبب تمجيدها لتميم قطر، وتأكيد اعتزازها واستمرارها في العمل بهذه القناة وهو وقوعها في التزامات مالية وديون ترغب في التخلص منها جرّاء عملها هناك لافتاً إلى أنها خائفة من مطالبتها بها.

وأكد الحبيل أنه طالب ابنته بالعودة إلى السعودية، إلا أنها أبلغته بخوفها، لأنها تعمل في المجال الرياضي وليس في مجال السياسة، ولديها التزامات مالية ويصعب خروجها وهي حاليا تقوم بدفع أقساط لإنهائها. ومضى قائلاً: “الشؤون المالية هي التي تمسكها”. وفقاً لـ “عين اليوم.

وقال الحبيل: “موقفي من مابدر من ابنتي سلبي، وأبلغتها أن هذا الأمر لا يجوز وأضاف أنه حذّر ابنته من الوقوع في شبك النعرات كونها تنتمي إلى بلد تفخر به، وأنها من عائلة محترمة. مشيراً إلى أن ابنته تعمل في قطر منذ ٩ سنوات، وهي ليست متزوجة من قطري بتاتا.

وأضاف الحبيل، أن مقطع الفيديو قديم منذ بداية الأزمة، إذ قام بالتواصل مع ابنته مباشرة هاتفيا كونه حينها كان متواجدا في عمان، وأبلغها أنها على خطأ، وأنها وعدته بالتوقف عن الظهور بمثل هذا الكلام.

وكانت الإعلامية السعودية “إبتسام الحبيل” ، قررت الاستمرار في العمل ضمن قنوات beIN sports القطرية رغم مبادرة جميع الإعلاميين السعوديين العاملين في القنوات القطرية بترك العمل بها والعودة تضامنا مع موقف السعودية تجاه قطر التي ثبت تطورها ودعمها للإرهاب.

ولم تكتفِ الحبيل بهذا فقط ، بل نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات ، عبرت فيه عن موقفها وتمسكها في البقاء داخل قطر وأنها مستمرة في عملها من خلال القنوات الرياضية القطرية ، كما عبرت عن ولائها لحاكم قطر حيث قالت:” قطر أرضي وتميم سيدي” ، لتخالف جميع التوقعات في موقف استنكره الكثير من الأوساط الإعلامية والسعوديين .