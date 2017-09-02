والد ابتسام الحبيل: يكشف عن سبب إعلانها الولاء لقطر وتمجيد تميم.. وهذه ردة فعله!
صحيفة المرصد: كشف هلال الحبيل والد الإعلامية السعودية إبتسام الحبيل التي تعمل في قناة bine سبورت القطرية، عن سبب تمجيدها لتميم قطر، وتأكيد اعتزازها واستمرارها في العمل بهذه القناة وهو وقوعها في التزامات مالية وديون ترغب في التخلص منها جرّاء عملها هناك لافتاً إلى أنها خائفة من مطالبتها بها.
وأكد الحبيل أنه طالب ابنته بالعودة إلى السعودية، إلا أنها أبلغته بخوفها، لأنها تعمل في المجال الرياضي وليس في مجال السياسة، ولديها التزامات مالية ويصعب خروجها وهي حاليا تقوم بدفع أقساط لإنهائها. ومضى قائلاً: “الشؤون المالية هي التي تمسكها”. وفقاً لـ “عين اليوم.
وقال الحبيل: “موقفي من مابدر من ابنتي سلبي، وأبلغتها أن هذا الأمر لا يجوز وأضاف أنه حذّر ابنته من الوقوع في شبك النعرات كونها تنتمي إلى بلد تفخر به، وأنها من عائلة محترمة. مشيراً إلى أن ابنته تعمل في قطر منذ ٩ سنوات، وهي ليست متزوجة من قطري بتاتا.
وأضاف الحبيل، أن مقطع الفيديو قديم منذ بداية الأزمة، إذ قام بالتواصل مع ابنته مباشرة هاتفيا كونه حينها كان متواجدا في عمان، وأبلغها أنها على خطأ، وأنها وعدته بالتوقف عن الظهور بمثل هذا الكلام.
وكانت الإعلامية السعودية “إبتسام الحبيل” ، قررت الاستمرار في العمل ضمن قنوات beIN sports القطرية رغم مبادرة جميع الإعلاميين السعوديين العاملين في القنوات القطرية بترك العمل بها والعودة تضامنا مع موقف السعودية تجاه قطر التي ثبت تطورها ودعمها للإرهاب.
ولم تكتفِ الحبيل بهذا فقط ، بل نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات ، عبرت فيه عن موقفها وتمسكها في البقاء داخل قطر وأنها مستمرة في عملها من خلال القنوات الرياضية القطرية ، كما عبرت عن ولائها لحاكم قطر حيث قالت:” قطر أرضي وتميم سيدي” ، لتخالف جميع التوقعات في موقف استنكره الكثير من الأوساط الإعلامية والسعوديين .
التعليقات
** لابارك الله فيهم هالخونه
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ههههههههههه هذه نتيجة السماح للمرأة بالسفر بدون محرم.
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تبرير غير موفق وخيارها وهي حرة بس لا تندم فالوطن وجدان لا يباع بالملاليم..!!!!!
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الامن السعودي طيبيين و المفروض يجرون هالخائن على خشته و يسجن لين يخيس و تطلب الخائنة على الانتربول قال ايش قال ديون يعني محتاج و سامحوني على الخيانة تبا لك و للخائنة.
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طيب انا إذا انظميت لأي منظمه تسددون ديوني وارجع .اعتقد ما تنطلي على الأجواد.
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فيه شيء يرقّع وفيه شيء لا يرقّع مطلقا، فنقول لوالدها أحترم عقولنا من فضلك ولا تحاول تبرر لبنتك نكرانها لبلدها ووقوفها ضده!!
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ت100 ثم انني قلت رأيي بصراحة وهو رأي كل عاقل كلامها غلط في غلط انا اتكلم في جزئية ثانية كلش الفلوس وليش تحبين الفلوس وو على اساس الزهد يخر منكم خررر هههه يا ررجال الفلوس تهم غيرها مثل ماهي مهتمة بها
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من تتبرأ من وطنها لا مكان لها في مجتمعنا وما ذكره والظها غير حقيقي بل المال هو من إشترى ضميرها وولائها لذلك يجب سحب جنسية هذه النكرة وتحذير والدها من تبرير كاذب لإبنته العاقة لوطنها ومليكها.
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***ناكري الجميل، فهي تسير على****
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هل هي مساومة ام ماذا وما هي الديون التي تجعلها تتنكر لوطنها انت وهي في ركب مختلف وتبريرك إنما هو تشجيع لها ولعلنا نجدك في يوم ما معها ولكن غاب عنك ذكر جواز سفرها القطري هل هو احد الديون التي عليها.
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هذا ابتزاز صريح ومحاوله اللعب على "مين يدفع اكثر". كلنا عندنا ديون والتزامات ولو كل واحد باع بلده عشان المال فأي وطن لنا سيبقى.
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يعني وش ودك تقول وش السالفة في كل ما يتعلق بها( شرط يابنتك أنها في بحبوحه من العيش وترسل لك تسدد ماعليك من ديون
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137 الكذب من صفات الخونة وقناة الجزيرة وتميم والسعودية لم تطلب من اى مذيع ترك عملهم هم تركوا عملهم لأن الوطن خط احمر والدليل هذى لم تترك عملها بس سقطتها أنها خانت وطنها بكلامهما فى الاعلام
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الي يدافعون عنها ماحد قالها تترك وظيفتها ولا غصب تجي للسعودية براحتها بالطقاق ماحد درى عنها لكن المصيبه ليتها سكتت لا بكل بجاحه جالسها تذم السعودية وتبجل قطرر هذا شيء ماينسكت عليه ولا فيه مبرر
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الله لايوفقك ولايوفق بنتك البلد خط احمر مهما كانت اعذارك الكاذبه السعوديه بلد نعتز فيه ونعتز بسلمان الحزم خل ولد موزه ينفع بنتك ناكرة جميل الوطن
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تعليق 112 و115و117و118و130و129 كلها فى وقت واحد ***(خانت علشان المال)
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جبوها بالقوه *** تعرف قيمة بلدها وثمن استفزازها للشهب السعودي
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ولك وجه تتكلم ؟ لا ردك الله انت وبنتك فالوطن في خير اذا خرج منه****
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مصر لم تطلب من العاملين بقانتي الجزيرة وبي أن سبورت بتركهما فهم كثر ما بين مذيع ومذيعه ومعد وفني ومرتاحين ومبسوطين ولم تدخلهم بالمشكلة مع قطر
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ذكيه وفاهمه الحياه صح الله يوفقها
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هذه نهاية حرية المرأة***ونكران الجميل حتى على من رباها وعلمها لا حول ولاقوة الابالله
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لعلنا نشوفك مستقبلاً بإحدى الحسينيات بقطر مع أهل العمايم .
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مكن درسك ومن علمك ومن جعلك تمتلكين المال ومن رباك ومن صرف عليك العلاج بدون مقابل وامن لك عيشتك وعبشة اهلك قبل ان تغادري الى قطر
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50الف راتب 8000ووظيفه تبعد عن اهلها 1500 كيلو
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حتي الضمان ماتحصله الا بشق الانفس ويمكن ايه ويمكن لا ؟؟؟؟؟
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انبسط يا الثُّور 😂 هذا هُم صفّقوا لك 😂
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117 الا قول المفروض الدولة تعطيها كم خيزرانه على ظهرها عشان تتادب وتعرف قيمة وطنها
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أحسنت تعليق 112
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جامعي عاطل انت من الشوام والاجانب الذين يحرضون بناتنا وابنائنا على وطنهم
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الملح والقبله كلامك اختصر كل شي.
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تعليق 112 فعلا كلامك وطني وشكرا لأمثالك
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انها تتباهى بأن قطر ارضها وتميم سيدها اوكي مافي مشكله اسحبوا منها الجنسيه السعوديه وتبرأوا منها وضعوا اسمها وصورتها في جميع المنافذ السعوديه الجويه والبريه والبحريه وضعوا اسمها في المنع من الدخول
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112 ز114 الوطن ليس في حاجة الى امثالكم الوطن ملى بالسيدات الذين خدمن دينهم ووطنهم في شتى المجالات اما الجرح الذي تتكلمين عنه فنحن نعرف امثالكم ماهو الجرح الذي صايقهن في دولة الاسلام وكفى من يعا
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اجلسي يالحبيل بعملك وعيني خير فالعمر واحد والرب واحد والله ان رجعتي مامعك غير 800 ريال من الضمان
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هي غلطانه انها صرحت ولو حبت تستمر في بين سبورت هي حره مادام انها عايشه مرتاحه هناك لكن التصريح بالولاء هي سقطتها.
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معها حق اجل تترك عملها وموردها المالي الي ساترها وغانيها عن السؤال وترجع تشحت 5 سنوات جامعي لم اجد وظيفه لو رجعت المسكينه متى بتتوظف ولا اذكركم بالفتاه اليتيمه التي ظهرت تستجدي الناس لها ولأشقائها؟؟
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المفروض الدوله تسدد جميع قروضها الي تطلبها القناه منها وترجع إلى وطنها وطز في قطر وفي قنواتهم .
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هذي نهايتها اللهم اكفنا شر بني ليبرال
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ياليت من يلاقي وظيفة مثل وظيفة ابتسام الحبيل ولو حتى في كوريا الشمالية من بكرة لا اسحب قال ايش قال خيانة خرررررطي
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تعليق 112 جبتها على الجرح 👏👏👏👏
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تتكلمون عن حربه المراه ماحد معطيها شي وموضفها حتى ابوها واسرتها كلام ابوها دبلوماسي لرفع العتب معطيها حريه والان جاي يبي يربي بعد ٩ سنوات عمل 🤔
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عزّوا مواطنيكم بعدين حاسبوهم ..
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٩ سنوات وهي تعمل لوحدها في دولة قطر !!!!!! وغير متزوجة !!! ولديها التزامات مالية سبب بقاءها هناك وتصريحها بمثل هذاالتصريح .. ههههههههههههه 🤣🤣 دنيا غريبة .. بالفعل اهل العقول في راحة.
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عليها التزامات ماليه .نعم بكره الشيك أضعاف لسداد عن الحبيل.
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المهم على الظفيري ونواف التمياط تركوا عملهم في قطر وان قطعة اخبارهم وها الازمه خلفة جراح عميقه
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والله انتوا اللي ما أمّنتوا لها وظيفة في بلدها .. لا أجل ؟! تنسجن و تضيّع عمرها عشان ناس ما حسّوا فيها .. ثُم ان المبادئ تحتلف من شخص إلى شخص ..
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اكيد متزوجه او حبت لها اجنبي اذا الزواج من الاجانب وترك المرأة تمشي على حل شعرها فيها خطورة علينا وعلى وطننا حفظه الله
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أهالي سيهات والقطيف يستنكرون ماتقومين بة الإعلامية الحبيل خاصة أنها تنتمي للمحافظة ....
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هذه نهاية حرية المرأة التبرج والعصيان ونكران الجميل حتى على من رباها وعلمها لا حول ولاقوة الابالله
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يعني لاتستغربون العرق دساس وكلهم من بعض والولاء من زمان والعوائل متشابكة وبينهم خبز وملح ال حبيل وال سعود وال ثاني وبكيفهم يتفاهمون
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(قصر المجصة) إبان تحريره الأحساء وما تزال علاقتهم قائمه ودائمه حتى يومنا هذا. وقد كان ل (آل حبيل) مناخا كبيرا يستقبل جميع القبائل العابرة من ” عمان ” و “قطر” و ” الرملة ” الى ” نجد ” و ” الحجاز
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وقد حكم الطرف مؤخرا (آل حبيل) من الدواسر الرجبان الذلوق ((من بطون زايد المخاديم بطن ,الرجبان الذلوق )) نزحوا من وادي الدواسر من قبل اربعمائة سنه.
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تعليق مخالف
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تعليق 70 شكل من جماعة ابتسام كل شوية يرد بمعرف شكل المشكلة فى الخيانة والغلوس كل واحد يقدر يجيبها ولا تحسب انت والبتسام الفلوس بس فى قطر
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ياأل خليل انصحكم بأن تعبروا النهر لكونه ضيق قبل ان يتسع ويكبر وبعدين تندمون وأنا احذرك من تبرير فعلة بنتك حتى لا تستغلها النفوس الظعيفه او تستغلها ايران احذرك احذرك احذرك
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الرزق بيد الله الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت69 اول شي قطر دولة خليجيه وليست ايرانيه وشعبها من وفينا وسوف ترجع العلاقات قريبا ثانيا هل اذا رجعت هذه الاعلاميه وغيرها هل سوف تلاقي وظيفة نفس وظيفتها ونفس المزايا وهل سوف تسدد ديونها هنا السؤال
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وين الولاء للوطن هذه شكله نقول ولائه للفلوس وحق بطنها
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اطلب من ولاة أمرنا حفظهم الله ان يسقطوا عنها الجنسية ويملك عليها ابوها على تميم يمكن يمنعها من التبرج والسفور ولا حاجة للسعودية لأبناء عاقون واشتروا الضلال بثمن بخس مقابل تصريح خائن هنا وهناك.
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خلنا من الي قالته بنتك يالخبيل الحين بنتك جالسه بقطر ومن غير زوج ونعم التربيه.شيء طبيعي ماراح تكون متزوجه من يرضى ياخذ وحده كل الناس تشوفها بكامل زينتها.الا امثال معدومي الغيره امثال البتيري وقلم الح
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فيصل هى إلى قلت أدبها وخانت وطنها عليها ديون عايدى تقعد فى قطر بس علشان تسدد ديونها لازم تقول سيدى تميم ولا ما تجيها فلوس هنا فية انة واخواتها والمفروض منك ما تزعل وتتفلسف على إلى زعل على وطنة
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جزوجني ايها وسدد ديونها
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اناشد كل شخص من آل حبيل الكرام الطيبين ان تبادروا وتوجهوا كلام الى بنتكم ابتسام من خلال صحيفة المرصد بأن تتقي الله وتعود الى رشدها وتترك قطر اسألك ياأل حبيل هل يرضى ضميركم بنتكم عند حاكم خائن ؟؟؟؟؟؟؟
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من باعنا بعناه ولو هو بالحيل غالي
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دام اعتبرت بنتك أن تميم سيدها فهذه كارثه وعذرك هذا اقبح من ذنب وانت واتربيتك داست عليها ابنتك وداست على بلد وشعب بكبره ليتك سكت احسن والسكات فيه حكم كثيره ممكن تقل لي مع من ساكنه بنتك إذا كانت غير ؟؟
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لو كل مديون يبيع ولائه لوطنه وحكومته كان على الدنيا السلام المال وسيلة وليس غاية
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تبريرك ياحبيل يدعو للضحك والسخرية !! فأي ديون تجعل الإنسان الواعي يتخلى عن وطنه ، وأي التزام عملي يجعل العاقل ينزع من قلبه انتماءه لوطنه ، لقد تجردت من كافة وطنيتها باختيارها لكنها أساءت الاختيار....)
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لا تقحمونها في السياسه ربما تنصلح الامور وكلنا بلد واحد
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
تبغى الشهرة ... يمكن احد ياخذها. ههههههه
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يابنت الطيبين كوني شجاعه وقولي الحقيقه وقولي علي دين وفي ناس وأمراء بالسعوديه تسديد ديونك بس عودي الى رشدك وتسلحي بالشجاعه التي تسلح بها قبلك من الاعلاميين السعوديين وتركوا قطر حباً ببلدهم وملكهم ؟؟؟؟
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ايه هين 5 ريال قطري والحسابه تحسب تتنعفقين على وطنك الام السعوديه التي هي قلب الخليج السنترمسيرالحي يتلاقى والدنيادوأره وعليك وعلى البأغي من مسؤولي قطرومرتزقتهم تدورالدوايرفضلتي دراهم قطرخيبك الله
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
(( بعتنا بالمال والدنيا بخير .. ياضعيف النفس حنا في غنا ))
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
كل شخص يدور لقمه العيش الكريمه.الله يرزقها ويرزقنا محد دورلها بس الانسان يمسك ادبه ولا يدخل نفسه فيما لايخصه.
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يأأبو ابتسام الله يحفظك أقولها لك صراحة بنتك تريد تبحث عن الشهره امثال لجين عمران وسهير القيس ومريم سعيد ابحثوا عن شهرتكم بالسمعه الطيبه التي تتمتع بها قبيلتكم ولا تبيعوا بلدكم وحكامكم
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حتى ولو كان عليها التزامات كلماتها الصادره ضد قرارات بلدها وقيادته وان كانت ترغب بالعمل ف المجال لدينا مفتوح بوزارة الاعلام كونها اعلامية حسب ماتدعّي
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جميع من عمل في قطر وطلبوا يعود المفترض يتم سدد جميع مستحقاته وإيجاد فورا وظيفه له بنفس المزايا
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انت وبتك كذابين اشوفها كذابه اثرها طالعة مثلك كذابه ايش دخل ديونها في السياسة وفرضنا انك صادق بما تقول يعني انك تعترف انها باعت كل شيء من اجل المال خل قطر تنفعها روحوا تعلموا ماهي الوطنية
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علي العمري هو نفسه قلم خنبوقة والسؤال لو قال هذا الكلام من تسميهم الإخوان هل تقول نفس الكلام حرية أم تقول نفس السطوانة المشروخة الأخوان خوان أجب بصدق وشجاعة ولو مرة واحدةهههههههههع
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تعليق مخالف
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الغايب هذره معه لاوجع الا و جع العين ولا هم الا هم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يأبو ابتسام توكل على الله وحاول انت تقنع بنتك وتعتذر عن فعلتها وتعود الى اهلها وديرتها التي ربتها على أخلاق آل حبيل
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ًوربي في ناس. كثير عندنا تبغه. تعيش في قطر. والله.
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لاياشيخ التزامات ماليه للشيخ تميم والله قالت كذا وهي قاصده وعارفه وش تقول خل عنك الكذب الناس مِو غبيه ماتفهم لكن حريم شكلها تأخذ راتب خيال ولو تركت وضيفتها مستحيل تلاقي نفس راتبها وقالت نفسي نفسي وبس
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هناك شي يثير الضحك بالتعليقات! وهي الاستنكار عليها فلوس وفلوس وتحبين الفلوس؟ ؟!! ههههه على اساس انه غيرها ما يحب الفلوس وخر عنهم زاهدين ههه طبعا تعليقي خارج موضوع خيانة وطنها وما شابه فهذا مافيه خلاف
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تعليق61 انت عارف أنها هى إلى طلعت وتكلمت وقالت سيدى تميم وهى إلى جاهرت بخيانتها ليش تدافع عنها شكلك تحب الاسلوب هذا بس ما جت الفرصة بس اقولك هذى التصرف يعتبر خيانة عند شعوب العالم كلها
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يا ناس. الشخص. اله الحريه. يعيش. في اي بلد في العالم. ليش نتدخل. في اموره الشخصيه. الله يوفقه. والف تحيه. له
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انا اعتقد البنت مغروره ووالدها لا يستطيع الدفاع عنها إلا بهذا العذر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من فمك إدينك يأبو ابتسام انت تقول انها مطلوبه دين يعني انها باعت سمعتها وسمعة والدها وسمعة قبيلتها من اجل الدراهم اليس كذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
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كان المفروض من إبوها ان يوبخها على فعلتها وليس ان يعطي مبرر لفعلتها انها تجاوزت على سمعة اهلها وقبيلتها وباعتهم وفي السعوديه ملايين الشرفاء مستعدين تسديد ديونها اذا كان صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو تلاحضون ان الاعلاميين يسيرون بالفلوس ويبيعون ذممهم وأوطانهم بالفلوس والاعلامي السعودي اثبت رجولته وولائه لوطنه وقيادته و من الضعف ان تبيع نفسك بالفلوس وخصوصا عرب الشام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
رقع يا مرقع
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
دولة وظفتني واكرمتني براتب لا احلم به طول عمري ليش انكر لها جميل والخلافات السياسية بين الدول بيجي يوم وتنحل لاكن انا وين اروح لو تركت عملي في هذه الدولة لاتدخلون الافراد في خلافات السياسين ؟!
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
اكيد تنتمي لعائلة محترمه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
كل الناس عليها ديون .. عذر اقبح من ذنب .. لكن الولاء للوطن يعرف وقت المحن .. وبانت نوايا ابنتك ولانعلم عن باقي العائلة !!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
وهل المبلغ كافي لتخدير شعور خيانتك لوطنك // وحيستمر سيديك تميم أو حتغيري لو أحد زود //
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
يابوي لو فيها خير ماتركت بلدها تدور الشهره
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
المصيبة فيذا في ناس فعلاً يفكرون مثلها وهم داخل الوطن🤛
لا يعجبني(12) اعجبني(1)
تابع لماسبق خرجت من وطنها وبيتها بدون محرم خالطت الرجال في الوسط الرياضي كما تقول من الذي أباح لها السفر والاختلاط فما بعده أهون المرأة لا تسافر الا مع محرم ولاتخالط الرجال الأجانب وتبقى مع محارمها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
بالنسبة لي وهذا رأيي ووجهة نظري انه عيب على بعض الناس ان يجعلو بناتهم يسرحن ويمرحن خارجاً بلا محرم
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
عذر اقبح من فعل وكأنه يلمح من يدفع اكثر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خذوها قاعدة من تجارب وخبرة أول من يتخلى عن الوطن المدعين الوطنية هياط وطني وعندما تتعارض مصالحهم مع مصلحة الوطن يتخلون عنه الأمر الأخر مالذي أخرجها من وطنها بدون محرم هذا محظور شرعا ؟ يتبع
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
عليها ولا ماعليها هي حرة وحياتها ماحد مجبر غصب على شي وبالعكس قطر اكرمتها ووظفتها وعايشة ع ارضها من حقها ترد لهم المعروف وهذا طبع البشر .ليه نجبرها ع التنكر والجحود اتركوا الناس تختار وتعبر براحتها
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
اذا كان عند البعض عادي عنده خيانة بلاده ورئيسه ونظامه فلا يظن أن الاخرين مثله . فالدين والوطن خط أحمر
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
هي قطعت الحبيل الذي يربطها بالوطن ولن تنفع محاولة ربطه بنتك خرجت عن طوعك وطوع الوطن ولكن عندنا لا تخاف ولا تزر وازرة وزر أخرى .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
مسكينة اذا عرف السبب بطل العجب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - الكوفيرة قلم / وش رايك في مكايجها ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
ابشر انت وبنتك بالعوض..انا بابيع الدستن حق شايبنا,,وبسدد القرض إلي علاها,,وبشتري لها بيت في عفيف,,او حلبان,والمهم تكون انت وبنت مبسوطين مادين
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
الفقر والعوز يجبرك تقول شي حتى انك غير مقتنع به
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا أخي شوف عذر ثاني عشان نقدر نصدق // وصدقني ما أحسنت التربية // وياريتها أنطمت حتى سددت ديونها لو كلامك صحيح // وأتأكد لاخير في من لا خير فيه لأهله ووطنه // وأخيراً لاخير في حياة إذا ذهب الحياء //
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
الله يحفظ بلادنا وملكينا ويهدي ظالنا خلقت من ضلع اعوج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لو تركتهم وجاءت لوطنها ورفضت مدحه وتمجيده لوجدت العشرات من السعوديين الأغنياء من يسدد عنها دينها
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
يارجال لاتعتذر يداك اوكتا وفوك نفخ هذى آخر حرية المرأة ، والعوائل المحترمة ماتترك عوراتها بدون محرم وتخالط الرجال اذا كان مخالطة الرجال فى الصلاة محرمة فما بالك مخالطتهم فى قنوات رياضية لكنه الهوا.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يهديها شكل دورات عزمي الاسرائيلي اثرت عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
غريب امركم يعني لارم تكون مثل رايكم حره هي بارائها وتوجهاتها
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
اذا نطق السفيه فلا تجبه ٠٠٠٠٠٠
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله لو يكون علي دين بالملايين فلن أتخلىٰ عن وطني ومليكي وحكومتي وشعبي ولن أمدح غيرهم..(عذرها غير مقبول)
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
الله ثم المليك ثم الوطن نجدد البيعة لخادم الحرمين الشريفين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
طرارة وعين قوية لاحول ولا قوة الا بالله انها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا كانت ضروفها أجبرتها علي البقاء فالاولى التزام الصمت ، قل خيرا أو اصمت ،،،،
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
تعليق مخالف
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ههههههه توقعت ذلك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلاص ,,,,,هي إختارة تميم سيدا لها,,,,,ونحن السعوديين نجدد البيعه ,,,,,لخادم الحرمين الشريفين ملكا وولي أمر لنا
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
مقولتها خيانه كبرى واعتذارك عنها لايبرر فعلتها بتاتا...ناكرة جميل للوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
السعوديه ليست في حاجه لها والسعوديه غنيه برجالها الأوفياء
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياأبو البركة أشك إن هالبنت شايلة همها وهم أبوهامعها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اتوقع ترد على ابوها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا ما يجي من ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الخيانة دائما تأتى من هذى الاشكال وحذر الرسول من فتنة النساء وأخبر أنهن أكثر حطب جهنم وهن من يذهب للمنظمات الدولية يتباكى هناك ويهاجم وطنة ويتحدث فى وسائل الإعلام لذلك أمرالإسلام (واضربوهن )
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
العفو والرحمه والمغفره تطلب من الله وحده ياقلم الخققيقه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عذراقبح من فعل ****
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تحت اي سبب فهذه خيانه.اقل شئ تبقى با العمل ولاداعي لتمجيد تميم وقطر
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قبل هذا الاعتذار وطلب العفو والرحمة والمغفرة عن خيانتها الكبرى لوطنها ولحكومتها وولاة أمرها وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين فلا قبول لعذرك ***
لا يعجبني(19) اعجبني(0)
عند الشدائد تتضح الصوره اكثر واكثر ويتضح الذهب الاصلي من ا لمطلي والمزيف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
من ابتسام لتكشيره
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***...، الوطن يجري بالعروق مجرى الدم وعندما تسجل المواقف في الوطن فانه خط احمر ، نفديه بالأرواح فما بالك بعقد سقيم ، لا شك ان موقفها هذا سيفقدها الكثير ، لا حسافة مثل هؤلا***
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السعوديه ارضي وسلمان سيدي
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اقول عليها التزامات مالية تشتغل وهى ساكته بس هى فضلت تجاهر وتتفخار بسيدها تميم وهنا النية واضحة يا مرقع تراها ما تترقع كلام البنت واضح سيدى تمييم
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قلنا هذا في الخبر السابق! الفلوس
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ماتنترقع ياهلال الحبيل ماحد غصب بنتك تقول مثل هذا الكلام بحق وطنها .. لكن الفلوس تخرب النفوس
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عليها أن تخرج علنآ وتعتذر عن مابدر منها من اعلانها بولائها للنظام القطري وتمجيدها لأركان حكمه وان تسارع بمغادرة الأراضي القطرية وتسليم نفسها للحكومة السعودية وهي من لها كلمة الفصل في العفو عنها .
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((((((( من زود طيبتنا ....ترجع غدا وتقول انهم اجبروها على التصريح ... وكالمعتاد تعود الماء الي مجاريها ))))))
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االشره مو عليها الشره على الي يدخلها البلد مره ثانيه لا بعد يسحبون الجنسه منك ومنها
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أبوها خايف عليها من*** 😁
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شحاذة علنيه. هات ما يثبت
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بكل صراحه هذا مصدر رزقها والعاقل ما يلومها .
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لا تخافين ربعنا بيسددون ديونك ويتزوجونك والايام بتثبت ذلك
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مثلك إلى من راح مابه حسافة خلي قطر تنفك وانتي ***
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ماتترقع
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اذا عرف السبب بطل العجب
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صدقناك
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