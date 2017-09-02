بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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صحيفة: المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الجزارين وهو يقوم بذبح عدد من الأغنام في مسلخ العكيشية بطريقة عشوائية دون أن يريح الذبيحة ويذبحها وهي واقفة ويرمي بها على بعضها البعض ما أثار حالة من الاستنكار وطالب المغردون بمحاسبة الجزار لقيامه بالذبح بطريقة غير شرعية.

ومن جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة ما ورد بمقطع الفيديو وأنه تم التعامل على الفور مع الواقعة.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة عثمان أبو بكر مالي أن المقطع الذي تظهر فيه حالة لذبح غير شرعي للأغنام في أحد المسالخ، رصدته الإدارة العامة للمسالخ ومن خلال متابعتها حيث تبين أنه في نقطة الذبح رقم (3) بمسلخ العكيشية الموسمي.

وأكد أن ما حدث تصرف فردي من بعض الجزارين الذين يتبعون لأحد المستثمرين في مخالفة واضحة لطبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه تم على الفور إيقافهم عن العمل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستثمر وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لافتاً إلى أن الأمانة لا تتهاون في مثل هذه الأمور .