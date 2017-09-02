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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة
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المرصد 72 5٬008 3 ساعات

صحيفة: المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الجزارين وهو يقوم بذبح عدد من الأغنام في مسلخ العكيشية بطريقة عشوائية دون أن يريح الذبيحة ويذبحها وهي واقفة ويرمي بها على بعضها البعض ما أثار حالة من الاستنكار وطالب المغردون بمحاسبة الجزار لقيامه بالذبح بطريقة غير شرعية.
ومن جانبها أكدت أمانة العاصمة المقدسة حقيقة ما ورد بمقطع الفيديو وأنه تم التعامل على الفور مع الواقعة.
وقال المتحدث الرسمي للأمانة عثمان أبو بكر مالي أن المقطع الذي تظهر فيه حالة لذبح غير شرعي للأغنام في أحد المسالخ، رصدته الإدارة العامة للمسالخ ومن خلال متابعتها حيث تبين أنه في نقطة الذبح رقم (3) بمسلخ العكيشية الموسمي.
وأكد أن ما حدث تصرف فردي من بعض الجزارين الذين يتبعون لأحد المستثمرين في مخالفة واضحة لطبيعة عملهم، مشيراً إلى أنه تم على الفور إيقافهم عن العمل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المستثمر وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لافتاً إلى أن الأمانة لا تتهاون في مثل هذه الأمور .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

72 - هنطش
2017-09-02 21:55:18
ياسعودي ياحبيبي ياقلبي ياعيني ياكبدي من سلم كل شي لي الاجنبي لايزعل لكم خلونا نسوي (حمله وطن بلا قصابين )يمكن اقول يمكن الغنم واخواته يسلمون من الذبح
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71 - ابوعبدالله
2017-09-02 21:47:30
حسبي الله عليك ياالذي ماتخاف الله والله العظيم شي يقهر ياخي بهيمه تذبحها بهذي الطريقه الله يجعل السكين في نحرك والله حقك يرميك معها وتعرف ان الله حق ناس قلوبها قاسيه اعوذبالله اهم شي يخلص منها ولي.
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70 - بالحيل يا ابو بكر
2017-09-02 21:37:32
اساسا فين الرقابة الي في مذابح مكة والا المشرفين اجازه. هل يعقل تكون ردة فعلكم على مقطع تم بثه وليس على متابعة ام ان الحديث إعلامي فقط.
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69 - ابو رزق
2017-09-02 21:33:28
في هذا المسلخ جميع الاغنام التي تذبح فيه غير صالحة فهي اما مريضة او هزيلة جدا او من اناث الاغنام المسنة ويوجد فيه مافيا من ابناء جلدة الحجاج من المقيمن يشترون هذه الاغنام باسعار زهيدة لا تتجاوز 100 رس
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68 - ياسمين 🌸
2017-09-02 21:31:48
جمعية حقوق الحيوان في الغرب تعلن الحداد في يوم عيد الأضحى من هذه المناظر
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67 - صنيدح
2017-09-02 21:24:42
وماخفي اعظم هذا بالصدفه اخونا نقل لنا واقعه لكن مايدورفي المؤسسات الخيريه الله اعلم ومايدور في المسالخ الاخرى المغلقه اول حتى ذبح الدجاج يتم امام عينك اما الان يتم بشركات مغلقه ولااحد يعلم ماذا يجري
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66 - الركاده زينه
2017-09-02 21:24:16
طالما بهيمة الأنعام ذكر عليها اسم الله والذبح اتجاه القبله لامشكله في ذلك فلا تجعلون منها قضيه الأبل ينحر وهو واقف وكلها بهائم انعام
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65 - العنزي
2017-09-02 21:09:27
حسبي الله عليهم منظر مقزز حتى البهائم ماسلمت من شرهم.
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64 -
2017-09-02 21:07:07
آآآهههههههه **
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63 - مطلع شجاعتك على حيوان يامتخلف
2017-09-02 20:59:57
الى متى ونحن نجلب هؤلاء البهايئم المتخلفين الذين لايعرفون لا دين ولاذمة الى متى ياوطني الحبيب
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62 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"
2017-09-02 20:56:51
هذا وهو ع(الملاء)وبين اعين خلق ربي يسوون كذا بالبهائم بلاء رحمه ولاشفقه عليها ونبيهم يرحموننا في(اكلنا)و(شربنا) خلاص كفايه من هؤلاء(المخالفين)و(المتخلفين) ):حسبي الله عليهم حساب عسير):
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61 - القبطان سلفر
2017-09-02 20:56:33
يا تعليق 57 تادب بالكلام وحسن اسلوبك اول ثم تعال هياط علينا تفهم ولا ما تفهم ما ناقص علينا الا امثالك الظاهر شكلك من طقة يلي يصور افهم الكلام اول ثم علق عليه ولا خلك على سبيستون وطيور الجنة
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60 - 321
2017-09-02 20:54:59
استهتار بنا وبديننا وبوطننا قبحهم الله اذا الاستثمار الاجنبي سيحل علينا بكوارث اللهم احفظ بلادنا من كل شر
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59 - القبطان سلفر
2017-09-02 20:53:49
وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وشو هي الاجراءات والعقوبات علمونا خلونا على اطلاع نبي سجن لا يقل عن سنتين وغرامة جامدة لو في اوروبا كان جمعية الحيوان قومت الدنيا عليهم واقسى عقوبات لهم
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58 - الشهري
2017-09-02 20:50:53
والذي نفسي بيده لو كنت مسؤل لا أمرت بذبح السلاخ بنفس الطريقه
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57 - ت 51
2017-09-02 20:49:51
على شحم . نقول للمصور جزاه الله خير . ونتمنى من المواطنين اذا شاهدوا أي مخالفة على الوافدين تصوريها
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56 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-02 20:48:30
حلوه رد الأمانه قال أيش قال تصرف فردي هههه
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55 - القبطان سلفر
2017-09-02 20:47:29
لا مهو تصرف فردي الا تصرف جماعي والمفروض مسؤولي الامانة يحاسبون ويعفون من منصبهم بسبب كذبهم العلني وتخداع وتظليل الناس لما تكون مسؤول وتكذب كيف بتكون امين اجل؟؟ وين مكافحة الفساد بيان الامانة هذا فساد
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54 - الله لا يوفقه
2017-09-02 20:45:09
شوف الواحد لحية طولها شبرين ويعذبون الذبائح . حسبنا الله عليهم هذولا اللي يدعون الإسلام والمسكنه والفقر . شوف ويش يسون
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53 - القبطان سلفر
2017-09-02 20:44:01
لو بكرا شافو واحد يذبح واحد بالشارع ولا خطف وسرقة ما تدخلو وجلسو يصورون هذا يلي خذناه من السنابات والواتساب واليوتوب تخاذل وماتت النخوة والشهامة والرجولة والانسانية عند البعض حتى الاموات صوروهم
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52 - للاسف لازال الفساد ينخر في عظم البلد
2017-09-02 20:40:08
شوف الأمانة ويش تفول ((( تصرف فردي ) الموجود في المقطع مسلخ كامل ويقول تصرف فردي ) حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل .
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51 - القبطان سلفر
2017-09-02 20:38:12
وانت بس تصور هذا همك تصرف وقفهم بلغ المسؤولين عنهم تاركهم على راحتهم ومبسوط بالتصوير عشان تتفاخر قدام ربعك انا اللي صورتهم وانا اللي فضحتهم . لوعندك ذرة مسؤولية وانسانية كان تدخلت فورا ومنتعهم لكن
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50 - صديق عمري
2017-09-02 20:31:27
وأكد أن ما حدث تصرف فردي من بعض الجزارين الذين يتبعون لأحد المستثمرين في مخالفة واضحة لطبيعة عملهم. ما نشوف الجماعة كلهم يذبحون عشوائي .قال تصرف فردي قال .
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49 - جبل طويق
2017-09-02 20:30:28
جبو جزارين من اندنوسيا وشرق آسيا وخلو العربان
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48 - ررر
2017-09-02 20:27:37
شكلهم بنقالية الله لايوفقهم الهمج .
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47 - مزنه
2017-09-02 20:21:16
المشكلة الحقيقيه تكمن في حج ولم يعد
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46 - فاتن الشهري✨
2017-09-02 20:20:33

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45 - علوى
2017-09-02 20:16:25
طيب يمكن المستثمر موظف في الامانه ? والمسلخ بايم ام العيال😜
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44 - ابو الليل. ZzzzzzzzZzz
2017-09-02 20:13:03
فساد الغربيه في كل القطاعات
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43 - علي العمري
2017-09-02 20:10:57
هذا الذبح الصح.
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42 - سميره
2017-09-02 20:02:57
نتمني ان يتم اختيار امين للعاصمه مثل الحجاج الثقفي لان موظفيها ومراقبيها مو فاضين يجهزون للسفر بعد الموسم؟ والمواطن الي صور طيب تشوف المتحدث يقول تشهير وجرائم الانترنت وكذا
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41 - ابوعادل
2017-09-02 20:00:32
جزارين مصاريه وتراك كل سنه يجوبوهم وحججونهم مقابل الجزاره ونا عارف الشي هذا من زمان بالطريقه هذي
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40 - صافي النيه100%
2017-09-02 19:59:30
المشكله ان البلديات بكافة مناطق المملكه وللأسف الشديد لاتتحرك الا اذا المواطنين نشروا المخالفات وكأن المواطنين يعملون لديهم والناطق يقول انه تم التحرك فور وقوع المخالفه اكاد اجزم انهم تحركوا متأخرا
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39 - خالد
2017-09-02 19:58:39
صدقتي يا مها اقتراحك مميز ياليت الامانه تعمل به وبالنسبه لبلدية الشوقية صدقتي بس بقولون رئيسها ظهره جامد
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38 - مها
2017-09-02 19:55:36
للاسف الامانه كل سنه غايبه العزيزيه والششه النظافه معدومه والمسالخ غير كافيه اصلا ليش مايسوون في كل حي مسلخ موقت يكون الي يذبح فيه من اهل الحي نفسه يفيدو ويستفيدو للاسف بلدية الشوقيه تغرد خارج السرب
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( عدد التعليقات 11,923 )
37 - اللامي10
2017-09-02 19:55:29
قال النبي صلّى الله عليه وسلّم ( إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة وليُحِدْ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته )أخرجه مسلم
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36 - الشاعر📝
2017-09-02 19:54:56
دائماً مايستغل يوم النحر من المستثمر وجزاريه حتى أن بعضهم على غير كفالته وقد استعان بهم من العمالة السائبة التي لاتعرف عن الذبح والسلخ شيئاً لسد النقص المتوقع مقارنةًً بالأعداد المهولة من الذبائح....)
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35 -
2017-09-02 19:54:32
السؤوال هل هذا يجوز شرعا ؟ الجواب ينهي الموضوع والله أعلم
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34 - مهند البلغاري
2017-09-02 19:51:57
جايبين هنود أو بنغال اكيد ما راح يذبحون بالطريقة الصحيحة..
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33 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-09-02 19:51:54
جنسيات ***شنو نتوقع منهم ؟
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32 - خوخو
2017-09-02 19:50:56
اعوذبالله
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31 - ابو حمد
2017-09-02 19:49:57
الافضل ذبحها مضطجعه على جنبها لكن طريقته في الذبح صحيحه لاداعي لتهويل الموضوع
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30 -
2017-09-02 19:48:35
تعليق مخالف
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29 - أبو أنس
2017-09-02 19:48:06
يعاقب المراقب حتى تصلح الامور ، ولا سوف تستمر هذا المهازل .
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( عدد التعليقات 11,923 )
28 - اللامي10
2017-09-02 19:45:03
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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27 - الى ٢١
2017-09-02 19:44:27
صدقت والله . وشوف بيجيك خبر انه ممنوع التصوير في المسالخ عشان الفضايح
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26 - سبحان الله
2017-09-02 19:43:05
والجزار ولا همه شايف التصوير ومستمر لانه عارف مافي رقابه عليها الكلام . والان بيجيك قرار منع التصوير في المسالخ عشان لا تنكشف مصايبهم
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25 -
2017-09-02 19:42:31
بكره يغير مهنته لمهنة اخرى ويغش ويغير مهنته ويغش وهكذا حتى التقاعد والله أعلم
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24 - سبحان الله
2017-09-02 19:41:24
اتمنى تروحوا للمسالخ العامه وتشوفوا بعينكم وقت المواسم شي لايطاق ابدا عندي اجيب واحد جزار من الشارع واعطيه ٥٠٠ ولا امشي المسلخ .
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23 -
2017-09-02 19:41:07
يعني بداء الشك حقيقه نسأل الله العافية والسلامة
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( عدد التعليقات 27,925 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-02 19:40:57
الشرهة على السعوديين المسلمين اذا كان يتواجدون بجانبهم وهم يشاهدون هذه الطريقة في الذبح المخالفة للشريعة الاسلامية دون أن يتدخلون لايقاف هؤلاءالجزارين الأخوان
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21 - سعود
2017-09-02 19:40:16
قال ايش قال رصدته الامانه اللي كشفهم مواطن غيور ولا انت نايم
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20 - سبحان الله
2017-09-02 19:37:54
كل سنه كذا من سنين جدتي يعني مو جديد والله اني اكره نفسي لمن اروح المسالخ العامه لا تسميه ولا طريقه شرعيه ولا شي حتى اشك اللي يذبحوا مسلمين والا لا ولا تقولوا زحمه .
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( عدد التعليقات 10,369 )
19 - العنيد
2017-09-02 19:36:13
الأمانه نصف شغلها في الميدان وليس في المكاتب فقط على الأقل مراقب واحد على مدار الساعه في كل مسلخ في كل ساحات بيع الخضار في اسواق الغنم نروح هذه الأماكن ولا نرى مراقبين !!
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18 - مفسر أحلام
2017-09-02 19:35:00
لابد من تدريب شباب سعوديين علی الذبح والسلخ وتوظيفهم في المسالخ علی مستوی المملكة وخاصه في الحج لأن الأجانب كل مره يثبتون لنا بغضهم وكرههم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
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17 -
2017-09-02 19:34:58
هذا المنظر يتكرر للمره الثانيه العام الماضي شاهدنا نفس المنظر اين الأمانه لم تتخذ اللازم لمنع تكرار هذه المناظر المغززه
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16 - زائر من الكواكب
2017-09-02 19:34:00
هذا تقليد الدواعش..
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15 -
2017-09-02 19:31:11
اقصد ذبح اضاحي الحجاج سعودة هذه الوظيفة
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14 - خبير
2017-09-02 19:30:21
جزارين من نوعية أنا فيه معلوم حذرنا منهم لكن لا حياة لمن تنادي حتى مع رؤيتهم للتصوير إستمروا لأنهم يعلمون أن الطاسة ضايعة .
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13 -
2017-09-02 19:29:47
مطلوب سعودة هذه المهنة خاصة وان الموضوع فيه مناسك الحج
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12 -
2017-09-02 19:28:01
اقترح بل اطالب بسعودة هذه المهنة خاصة ذبح الحجاج
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11 - زائر
2017-09-02 19:27:43
الغرامه لن تثر المطلوب خروج نهائي للعماله فورآ
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10 - مسفر
2017-09-02 19:26:36
اشكالهم مصاريه
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9 - إنضباط الحزم
2017-09-02 19:26:36
عمل بدون إنضباط يولد كل المهازل .. ﻻيجب أن ترى الذبيحة الذبح فكيف بهذه الطريقة على الدماء للسابقات .. وين تعهدات اﻹنضباط بالشأن العام كي يحق كسر العظام . بعد الفاروع بالرأس يأتي سنفعل ونفعل ..........
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8 -
2017-09-02 19:26:15
ليش زعلانين ومعصبين انتم السبب في استمرار هؤلاء اذا شفتم اخوكم غشه احدهم قاطعوا الغشاش ولكن عرف عنكم الاستعجال وتشجيع هؤلاء بقصد او بدون قصد والله أعلم
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( عدد التعليقات 28,204 )
7 - برق _ الحرم
2017-09-02 19:26:09
ــــ(((((فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ))))ـــــ
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( عدد التعليقات 28,204 )
6 - برق _ الحرم
2017-09-02 19:21:51
(((الرقابة الشرعية مطلوبة الجزارة في الحج موسمية...ومعظم الجزاريين عمالة غير مؤهلة .. والادهى والامر انهم عند ذكاتهم للذبيحة لا يقبلونها القبلة ولا يبسملون ولا يكبرون عند الذبح ))))
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5 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-02 19:21:36
والمصيبه ان بعضهم قد يذبح الضحيه بدون ما يذكر الله وهذا خطأ ثاني فأرجو من المسئول عنهم الحرص على ذلك
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4 -
2017-09-02 19:21:05
ابحث عن رجل تعرفه وتثق فيه وليس عشوائي كهذا لذا لاتكن سبب باستمرار هؤلاء.. واذا سألت ماهو الاجراء المتخذ بحق هذا فلن تجد اجابه من البلدية .. والله أعلم
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3 - حزين
2017-09-02 19:20:00
اطردو الأجانب من السعودية وسوف تختفي اوجاع والالم للباطنية
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2 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-02 19:19:24
لماذا تأتون بهؤلاء الذين لايعرفون طريقة الذبح الاسلامي الصحيح !! خافو الله ياناس .. فهذا ذبح خاطيء
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1 - ابومشاري
2017-09-02 19:16:12
جزار ع اسمه حسبي الله ونعم الوكيل
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بواسطة : الببببببببب

وذول ما تابوا ما شبعوا من اللهو طول هالسنين الله يحسن ختامنا...
بواسطة : سيطرة ✴

الثانية 12 رجل يرش شيء غريب قبل نحر الذبيحة .. !!...
بواسطة : الامثلة كثيرة لجهل الولي المسلم لرعيته منها

يجيك اب وام يحضر المسجد ومعه طفل 4 سنوات لم يدرك بعد فيقوم الطفل بالصراخ ثم قضاء...
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الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

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صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

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بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

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بالفيديو:تعرف على ملكة الفلفل الحار التي لا تهزم

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بالفيديو .. الإعلامية السعودية ابتسام الحبيل تسمي المقاطعة حصار وتقول : “هذي أرضي وتميم سيدي”

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فيديو: سطو على متجر بكندا.. شاهد..كيف واجه بائع مسلم المسلحين !

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شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن

شاهد .. الملاكم الأمريكي “فلويد مايوذر” يستلم 300 مليون دولار “كاش” بعد فوزه في نزال القرن

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بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

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