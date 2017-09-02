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بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان
صحيفة المرصد : حرص الفنانون حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا على على أداء فريضة الحج في الموسم الحالي، مشاركين جمهورهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي بلحظات من مناسكهم.
ونشرت إيمي سمير غانم ، وفقاً لمجلة لها ، صورة لها برفقة شقيقتها خلال توجههما إلى أداء شعيرة رجم الجمرات.
ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها لمعايدة متابعيها قائلةً: “كل سنة وأنتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعاً أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي”.
وأشارت التعليقات إلى ظهور دنيا بوزن زائد، في حين تساءلت تعليقات أخرى حول حملها.
ونشر حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام” معلقاً: “كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله”.
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التعليقات
24 - مفسر أحلام2017-09-02 22:04:29
حجا" مبرور وذنبا" مغفور وسعيا" مشكور بإذن الله تعالى
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23 - .....2017-09-02 21:59:03
ههههههههههه والله اصدق تعبير "****
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22 - اللهم احفظ جنودنا البواسل2017-09-02 21:58:25
اسأل الله ان يتقبل منا ومنهم ويثبتهم على طريق الحق وطريق الهداية لهما ولجميع نساء المسلمين
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21 - ربي الله2017-09-02 21:49:15
أسأل الله العلي العظيم أن يثبتهم على الحق وأن يجعل حجهم هذا بداية لهم لحياة صالحة ترضي ربنا عز وجل
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20 -2017-09-02 21:46:16
عيب الوحدة ترجم اخوها حتحتاجيله لما ترجعي هو مستناكي
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19 - أبو خالد2017-09-02 21:45:36
الله يهديهم
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18 -2017-09-02 21:41:01
مين ؟
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17 - هنطش2017-09-02 21:34:34
مبروك يابنات الحج سمير والحجة دلال خلاص من اليوم تقول حجه دنيا وحجه ايمي انا لسه ربنا يكتبها لية يارب صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم
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16 - ابو عبدالله الرابغي2017-09-02 21:26:07
ما شاء الله تبارك الله حجا مقبول وسعيا مشكور وذنبا مغفور ان شاء الله
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15 - وافد على الكريم2017-09-02 21:21:23
كان السلف يخفون عبادتهم كإخفاهم سئياتهم ، ونحن ننشر عبادتنا اول باول ، شوفوني اطوف ، شوفوني واقف بعرفه ، شوفوني ارجم ، شوفوني ادعي لكم😩
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14 - تعليق32017-09-02 21:19:48
هههههههه بدون ميكاب كانهم راكبين بوليس اداب لكن نقول لهم تقبل الله حج مبروا وسعياً مشكور
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13 - 🌴🌴🌴2017-09-02 21:15:10
ودي تخدمني الكوافيرة قلم وتعلمني الفرق بين مكياج دنيا وإيمي في الصورة الاولى
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12 - زيط بيط2017-09-02 21:12:28
الشياطين والله في شارع الاهرامات بالقاهرة ياليت تتعواذو منهم وتتوبون الى الله
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11 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-09-02 21:10:47
** الحقيقي ليس هذا..
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10 - كابـ🤠ـوي2017-09-02 21:06:47
سأل حكيم ما اوجه التشابه بين المصباح السحري والمكياج ... فقال : . . . .... . . . . . . . . اثنيناتهم من تمسحهم يطلع جني
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9 - فاتن الشهري✨2017-09-02 21:06:35
فرق كبيييير بين اشكالهم بالمكياج وبدون المكياج
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8 - الباحث عن الحقيقة2017-09-02 21:05:35
الله يهديهن فيهن جذوة خير لكن هوى النفس والتربية والمحيط والبيئة لها دور في حياة الانسان أتمنى رمي شيطان النفس الأمارة بالسوء والعودة الى الله
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7 -2017-09-02 21:04:24
جايين يتمشون ويصورون سياحة وش قصه الدعاء للفانزات والمتابعين مع المصاروة ومتى الفلم الجاي 🤣
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6 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-02 21:00:15
أللهم قوي إيمانهن .
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5 - مـستــ❌ــــر2017-09-02 20:58:35
مصروف لهم سيارة بقراطيسها
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4 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-02 20:57:45
عُقبالــــــــي و كــــــــــل اللـــــــــي يبــــــــــــــي ..
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3 - وشلونه2017-09-02 20:57:31
نشوف رأي الكوفيرة قلم هل هم حاطين مكياج ولا لا .؟ تفضلي ياقلومه ادلي بدلوك
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2 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-02 20:52:28
حاجين .. تصحيح على قولة القامة بو يوسف ..
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1 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-02 20:51:47
شعندهم حسن و ايمي توهم حاجّة من سنتين تقريباً ..
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