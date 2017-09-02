بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

حجم الخط A A A المرصد 24 3٬569 1 ساعة

صحيفة المرصد : حرص الفنانون حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا على على أداء فريضة الحج في الموسم الحالي، مشاركين جمهورهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي بلحظات من مناسكهم.

ونشرت إيمي سمير غانم ، وفقاً لمجلة لها ، صورة لها برفقة شقيقتها خلال توجههما إلى أداء شعيرة رجم الجمرات.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لها لمعايدة متابعيها قائلةً: “كل سنة وأنتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعاً أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي”.

وأشارت التعليقات إلى ظهور دنيا بوزن زائد، في حين تساءلت تعليقات أخرى حول حملها.

ونشر حسن الرداد صورة، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستغرام” معلقاً: “كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله”.

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