ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان
صحيفة المرصد-واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان ، التي ستقام يوم الثلاثاء 14 ذو الحجة 1438 الموافق 5 سبتمبر 2017 م ، دعمًا من سموه – حفظه الله – للمنتخب السعودي في مشواره للتأهل نحو نهائيات كأس العالم 2018م وتقديرًا لدور الجماهير الرياضية في مؤازرة المنتخب الوطني، ووفقًا لتوجيه سمو ولي العهد فسيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.
وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذا الدعم الذي يمثل الحافز الأكبر للاعبي المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق الإنجاز للوطن الغالي – بإذن الله-.
وعدّ هذا الاهتمام تجسيدًا حقيقيًا للرعاية المتواصلة والحرص الدائم من سموه – حفظه الله – تجاه الرياضة والرياضيين وتحفيزًا لهم لبلوغ أفضل النتائج في المحافل الدولية كافة وتمثيل الوطن خير تمثيل ، مشيدًا بالدور الفعال للجماهير في مؤازرة المنتخب الوطني ومتمنيًا التوفيق للجميع في هذا المشوار المهم للوصول إلى كأس العالم 2018م.
التعليقات
الوطنية صارت صفرررر عندنا شوفوا تعليقات الناس ليش بس هاللون وش السواة ؟!!!
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والله حسافة ان تشجع وتشتري التذاكر بالمحان ياصاحب السمو على لاعبين انهزاميين في الملعب.ونحن عسكر لم نستلم البدلات حتى الان.ديون البنوك.وحالتنا حالة.الله المستعان.
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هزيمه يطرد المدرب يستدعا ناصر الجوهر السيناريو المعهود هههههههههه
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قابلوني اذا فاز الاخضر على اليابان وتذكروني وقتها
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محمد بن سلمان والله رجل سياسه ودوله وكرم هذا الشبل من ذاك الأسد
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انا ارى في محمد بن سلمان قائد اللة يحفظة واتمنا ان يكون ملك السعودية القادم
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فية شي اسمة صبر جميع الانبياء صبرو حتى توصيل الرسالة
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محمد بن سلمان كريم و لد كرام
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دائما صاحب عطاء لكن فات الاوان لن نتأهل حدنا mbc سبورت
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اتمنى الفوز لفريق ******
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الى محمد بن سلمان حفظه الله نحن أصحاب الرهون العقاريه متضررين من نظام السايبر تكفى حل مشكلتنا البنوك اكلت اموالنا دل في النهار وهم في الليل نبي تثبيت الأقساط الشهريه والربح ثابت طول مدة العقدولك الدعا
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اللهم اصلح البلاد والعباد
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اتمني اليابان تفوز فوز ساحق باذن الله
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يقولون ان اليابان باعت المباراه للمنتخب ، سمعت هالكلام من وكالة يقولون للإعلان والنشر ، لكن لو فاز المنتخب بواحد صفر وفازت استراليا بخمسه صفر وش الدبره ؟!
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والله ماهم كفو الجيل هذا جيل سهرات وماهم حاسين بالمسؤلية املنا ان شالله في جيل الكويكبي والحافظ
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اتمنى ان اتصرف هذه الاموال لتسديد ديون ابطال الحد الجنوبي مو هذولي اللي ما يرفعون الراس وايضا تسحب مخصصات عقودهم وتسريحهم واعادة المبالغ فيما يخدم الوطن
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المشكلة اللي محيرتني ان سعودي يجتهد ويقدم انجاز في مجال عمله يقولون واجب وطني واذا قصر يحاسب وهالاعبين اذا انهزموا قامو يتلمسون لهم الاعتذار واذا فازو انهلت عليهم الملايين ليه مهوب واجب وطني عليهم
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الخسارة خسارتين للاسف المنتخب لا يعول عليه فقط هوية البطولات لكل زمن دولة ورجال راحت ايام ثمانيات
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خرووووج نستودعكم الله هههههههههههه
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ليشهد الهزيمه جمع غفير من الجماهير
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هذا منتخب اليابان منتخب من اول دقيقه هدف يسنتر على طول قول ما يلعب
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والله حرام دوله كالمملكه أن يكون عندها أمثال هؤلاء الاعيبه اتمنى عدم المشاركه لحفظ المال العام ومنحه الجمعيات الخيرية منتخب خيقي بيقي
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من الان النتيجه لا تقل عن خمسه صفر وسوف يطر الحكم بإيقاف المباره لكثره الاهداف في مرمانا
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ان 47 يتمنى فوز اليابان ع منتخبنا
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تعليق ٤٧ السعوديه وإيران مين تشجع
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ليت هذا المبلغ صرف على احتياجات المواطنين ابرك من هذا المنتخب
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(((((( 62- أكتبها ترى ودي أكسبك أجرها ...... عدها ليس فيه أجر لاكسبه منك )))))
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(((((( 62- الحقباني ودي تعلمني اكتبها انت وانا اعدها ))))))
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(((((62 - ألحقباني ...علم (يبرق الحرم كم كم كم كم كم عدده.... (علم أكتب أكتب أكتب أكتب انت ودي ارجع معك )))))
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تعليق ٤٧ السعوديه وإيران تلعب مين تشجع !!!!!!!!!!
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لعيبة الكوره وموظفي الشركات الاجانب وأعضاء مجلس الشورى والله لو يتم توزيع الأموال التي تصرف عليهم على الشعب كلفته وزيااااااده. لأنهم بصراحه ما استفاد الوطن ولا المواطن منهم ولا لقينا من وراهم خير
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المشكله ياطويل العمر ماهو في الجمهور المشكله في اللاعبيين ماعندهم روح للوطن كل المنتخبات تلعب للوطن الا هذول اللاعبيين فلوسم صارت واجد
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شلة حواري يصرف عليهم ملايين مملينه ويمجدون وتلمع أسمائهم وتعلق صورهم وفي الأخير من أول مباره ينهزمون لا وفوق ذلك لم يفرح به الشعب من سنين ولن يفرح به دام اللاعب يلعب لنفسه ولناديه فقط لا يلعب لوطنه.
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علم (يبرق الحرم كم كم كم كم كم عدده
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ت47 ليس لديك ولاء او انتماء لوطنك وهذا يدل ع انك لست من طينة هذا البلد ****
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(((((((46 - ألحقباني .....أكتب انت تكبيرات العيد ...... خلينا نرجع معك ))))))
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((((46 - ألحقباني....علم (يبرق الحرم هل في مسجد خاص لك وهل تخجل تقوله كم العدد تكبيرات انت مثل من يذن والايصلي ... هنا نحن نكتب ولا نقول وتكبيرات العيد نرددها في المسجد بعد كل صلاة ايام العيد)))
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العقد له 3 درجات مالية ..اذا حقق المركز الاول يحصل على اكبر مبلغ متفق عليه ..واذا حصل على المركز الثاني يحصل مبلغ اقل ..واذا حصل على المركز الثالث ومادون ياخذ الاقل
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الصواب تغيير طرق دفع رؤساء الاندية اللاعب ماياخذ عقد اعلى من 150 الف الا ان يكون حقق بطولة واحدة للمنتخب يصل سقف 5 مليون ..واذا بطولتين يصل سقف 8 مليون ..وثلاث بطولات واكثر السقف مفتوح
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إذا كانت المشكلة في الجمهور أجل دوروا لهم على جمهور من المغرب وبولندا والشيشان يمكن يفوزون
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اهم شي رسيفرنا العجيب يشتغل
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بدون محاسبة لن يحقق المنتخب أمال الوطن وعشاق الرياضة منتخب صالح النعيمة وماجد عبدالله لم يصرف عليه ربع مما صرف على منتخب السهلاوي عندما كان الاعب يلعب للوطن أما اليوم الشغل مادة ونادي
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منتخب فاشل فاشل فاشل بالثلاث
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والله انه منتخب فااااااااشل لو نشتري تذاكر العالم كله وتذاكر الأعوام القادمه حتى عام 9030 وأنه لن يحصل على كاس العالم إلا إذا اشترينااااه
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((((( نرجع للموضع ياحقبقب حتى نضرب عصفورين بحجر واحد .....نتمنى كثيرا ان يفوز المنتخب الوطني ...لكن اذا هزم المنتخب على ارضه تتوقع (((عادل عزت ))) يقدم استقالته ؟؟؟؟ )))))
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علم (هل تعرف بندر البدر من هو فريقك المفضل غير نادي ملوك (الهلال )
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هذا ليس المنتخب هذا فريق الهلال اللي يلعب وهذا سبب انتكاسة الاخضر ولكن اخرجوا لاعبين الهلال وجيبوا لاعبين مميزين من كل الاندية فالمنتخب ليس حكرا على لاعبين الهلال ولكن خلوا الواسطة تنفعكم
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((((41 - ألحقباني...علم (عادل عزت الحكم يبرق الحرم .... اترك الحكم واسماء الحكم ....وأمسك في عبارة رئيساً كورة القدم ((عادل عزت )) عند وصف لاعبين المنتخب ... لازم افطنك... علم ولا ماعلم )))))
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ًوربي لو يعطوني. فلوس. ما رحته وان شالله اليابان تفوز
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علم (يبرق الحرم هل في مسجد خاص لك وهل تخجل تقوله كم العدد تكبيرات انت مثل من يذن والايصلي
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تذكرتك على حسابي
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((((( حقبقب لكل حدث حديث ...شايفنا في هذا الموضوع تحديدا ..... حول مسجد او حول ملعب كورة ))))
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ياليت اللاعبين يستحوا على وجيههم ويطلعوا بمستوى يشرف .. مالهم عذر
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(((36 - ألحقباني...علم (حجة البلد مسح سبور يبرق الحرم انت الاتعرف كم عدد (تكبير العيد )تعال واسألني في المسجد ....لا اعلم كم هي عددها عند اصحاب الحسينية علم )))))
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علم (عادل عزت الحكم يبرق الحرم حتي أسماء الحكم تعرف هل تعرف أم فرعون
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للدرجه. هذي مافيه. جمهور. علينا استيراد ناس من افريقيا.
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(((((( يقال ان الجموهور اللاعب رقم (((12))) .... وان حضر معاك ودعمك ولم تفوز ...فأن حسابه دئما عسيرا ))))
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يلعبون اتوقع يفوزون
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انشاء الله اول الحاضرين
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علم (حجة البلد مسح سبور يبرق الحرم انت الاتعرف كم عدد (تكبير العيد )
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(((((( ياحقبقب .... الكوره الان في ملعب ((عادل _عزت )) واللاعبين سنرى مايقدمونه ))))))
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علم (هل تصدق انه في منتخب سعودي الله يرحمه )الطبين )
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((((27 - ألحقباني ...علم تحيه لك برق الخرم هل أنت محلل رياضيه ... كم تكبيرات العيد .... هل تريد التي معرفة عددها التي حفظنها منذ فطرتنا او تلك التي رددها أكثر من مليار مسلم ))))
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علم (يلعب الهلال ويفوز علي أي فرق )
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علم (يلعب الهلال ويفوز علي أي فرق )
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(((27 - ألحقباني..علم تحيه لك برق الخرم هل أنت محلل رياضيه أو سحر.. كل عام وانت بخير بلا حدود ليس فقط في ميدان حرب ولا في ملعب كورة ((حنا السعوديين بثياب وبدال....في ضيافة التاريخ صبح وعشية))علم)))
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5/_صفر اليابان
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فكرة طيبة وان شاءالله تكون احدى اسباب تاهل المنتخب
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علم تحيه لك برق الخرم هل أنت محلل رياضيه أو سحر كل شي تعرفه هل تعرف (كم تكبير للعيد )
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مالي في الكورة لكن بعد الجيل السابق منتخبنا صاير ضعيف جدا - وشلون يبي يفوز على اليابان بعد المستوى الهزيل اللي قدمه امام الامارات - حسبي الله عليك يا السهلاوي - شوفوا غيره احنا بخير
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ولي العهد يهتم من الكوره
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https://www.youtube.com/watch?v=FCYOp3Jsrm0 ....... اهداء للجمهور السعودي (((كل عام وانتم بخير )))
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((((((19 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠 ..... الزلط يبيعك ارض وجسد ويشتريك ... باع وطنك وركع شيوخك للملالي .... وهو اللي جابك هن تنكر انتظر اجبتك انت )))))
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شكرا سيدي ولي العهد بش المباراة ليست في أيدينا ب المنطق نلعب في الملحق والنهاية خروج من المونديال أستراليا تتأهل مرتين عن طريقه بوابة المنتخب نكب مستوانا الكنغر
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((((19 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 ... حنا سعوديين وانت ويش دخلك .... الوطن وكنا والمنتخب يمثلنا .... وياغريب خلك اديب ... وان كان ماتصدق أسأل عن اللي حصل في حريب ))))
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.؟ صدق إذا أكرمت الكريم ملكته وأذا اكرمت العربي تمرد .
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اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 اترك الإجابة لجمهور المرصد وبدون زلط 😂😂😂برق الحرم اتوقع إجابتك خطأ 😂😂😂
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للأمانه منتخب احبط غالبية الشعب السعودي روح معدومه مستوى مهزوز اتمنى انه مايتأهل ماحنا ناقصين فضايح في كاس العالم هزيمة 8 و 7 صفر ...شكرا لسمو ولي العهد على المبادره الرائعه لكن الواقع يقول مافي تأهل
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((((( المشكلة ....ماهي في وطنية الجمهور السعودي..... المشكلة في اخلاص وتفاني اللاعبين ... مشكلة الصقر لاذرق يعود كأنه حمامة )))))
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راح نرى القطيع الأزرق يأكل المرعى على ملعب الجوهرة لا نريد منتخب المبزرة الهلاليين نريد المنتخب السعودي الأصلي وليس المضروب كيف المنتخب يبي يلعب كأس العالم ومعظم لاعبيه طواقي محلية ؟؟ قوية ما تجي
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المنطق يقول الخروج الان افضل من الستات والسبعات فيما بعد
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الخبر يتكلم عن المنتخب السعودي والقطيع الاصفر والاخضر يتكلم عن الزعيم الملكي الازرق ... هذي قدر الكبار .
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اهم شي كديش الهلال لايعلبون خلوهم احتايط وحنا فايزين ان شاء الله
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اتوقع يفوز المنتخب لأن مافي بنات في المدرجات يشغلونهم..ولأن اليابانيين راح يفحطون تفحيط في الحر والرطوبة
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يابوعلي الشمس ما تتغطى بهلال
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من السذاجه اقحام لاعبين الهلال فى خسارة المنتخب ماضيع المنتخب غير السهلاوى ؟بس التعصب من الجمهور الاصفر يقحم الهلال ولاعبينه فى اى خسارة للمنتخب وكان الهلال هو السبب فى الخساره
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الاهتمام بالكورة مالفائدة المرجوه منها
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لو اشجع هل تعتبر
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الله يرزقهم ويرزقنا
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والله خسارة فيهم قيمة التذاكر أو الحضور لأنهم غير مشرفين للوطن
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الإمارات أسهل من اليابان لذلك نفس اللاعبين لن يفوزوا على اليابان أقترح أن يلعب نادي الإتحاد هذه المرة من باب التغيير وبعد التأهل يعود لاعبين الهلال وكابتن الهلال وحارس الهلال تكفون طلبتكم قولوا تم .
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يشكر سموه لكن المشكلة لم تكن في تذاكر ولا جمهور بل في لاعبين لا يعون المسؤولية.
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ياولي العهد انا مواطن ومشجع لا اطالبك بشراء النذاكر اطالبك بوقف النفوذ الهلالي على المنتخب منتخبنا سار اعداد للاعبين الهلال
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شكرا ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان
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تشكر يا بو سلمان لكن لو تشتري اليابان كلها ربعنا ونحن نعرفهم ما منهم فايده وبيخسرون المباراة رغم نقص اساسين اليابان ورغم تساهل اليابان لانها تأهلت الروح الوطنيه مفقوده عندهم نتأمل كل خير لكن الواقع ..
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