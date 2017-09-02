ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان

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صحيفة المرصد-واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان ، التي ستقام يوم الثلاثاء 14 ذو الحجة 1438 الموافق 5 سبتمبر 2017 م ، دعمًا من سموه – حفظه الله – للمنتخب السعودي في مشواره للتأهل نحو نهائيات كأس العالم 2018م وتقديرًا لدور الجماهير الرياضية في مؤازرة المنتخب الوطني، ووفقًا لتوجيه سمو ولي العهد فسيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذا الدعم الذي يمثل الحافز الأكبر للاعبي المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق الإنجاز للوطن الغالي – بإذن الله-.

وعدّ هذا الاهتمام تجسيدًا حقيقيًا للرعاية المتواصلة والحرص الدائم من سموه – حفظه الله – تجاه الرياضة والرياضيين وتحفيزًا لهم لبلوغ أفضل النتائج في المحافل الدولية كافة وتمثيل الوطن خير تمثيل ، مشيدًا بالدور الفعال للجماهير في مؤازرة المنتخب الوطني ومتمنيًا التوفيق للجميع في هذا المشوار المهم للوصول إلى كأس العالم 2018م.