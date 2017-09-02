رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان

ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان

ولي العهد يوجه بشراء تذاكر مواجهة الأخضر أمام منتخب اليابان
حجم الخط A A A
المرصد 101 4٬245 8 ساعات

صحيفة المرصد-واس : وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان ، التي ستقام يوم الثلاثاء 14 ذو الحجة 1438 الموافق 5 سبتمبر 2017 م ، دعمًا من سموه – حفظه الله – للمنتخب السعودي في مشواره للتأهل نحو نهائيات كأس العالم 2018م وتقديرًا لدور الجماهير الرياضية في مؤازرة المنتخب الوطني، ووفقًا لتوجيه سمو ولي العهد فسيتاح الحضور للجمهور مجانًا في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.

وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ خالص الشكر والتقدير والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذا الدعم الذي يمثل الحافز الأكبر للاعبي المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق الإنجاز للوطن الغالي – بإذن الله-.

وعدّ هذا الاهتمام تجسيدًا حقيقيًا للرعاية المتواصلة والحرص الدائم من سموه – حفظه الله – تجاه الرياضة والرياضيين وتحفيزًا لهم لبلوغ أفضل النتائج في المحافل الدولية كافة وتمثيل الوطن خير تمثيل ، مشيدًا بالدور الفعال للجماهير في مؤازرة المنتخب الوطني ومتمنيًا التوفيق للجميع في هذا المشوار المهم للوصول إلى كأس العالم 2018م.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

101 - متقاعد حلمي افتح بقالة وأعيش 🎅🎅🎅
2017-09-03 04:52:23
الوطنية صارت صفرررر عندنا شوفوا تعليقات الناس ليش بس هاللون وش السواة ؟!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
100 -
2017-09-03 04:46:31
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
99 -
2017-09-03 04:41:14
والله حسافة ان تشجع وتشتري التذاكر بالمحان ياصاحب السمو على لاعبين انهزاميين في الملعب.ونحن عسكر لم نستلم البدلات حتى الان.ديون البنوك.وحالتنا حالة.الله المستعان.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - كلوز
2017-09-03 04:29:49
هزيمه يطرد المدرب يستدعا ناصر الجوهر السيناريو المعهود هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - المنفلوطي
2017-09-03 04:18:07
قابلوني اذا فاز الاخضر على اليابان وتذكروني وقتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 - محمد
2017-09-03 03:58:35
محمد بن سلمان والله رجل سياسه ودوله وكرم هذا الشبل من ذاك الأسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - ابوفهد
2017-09-03 03:41:41
انا ارى في محمد بن سلمان قائد اللة يحفظة واتمنا ان يكون ملك السعودية القادم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
94 - ابوفهد
2017-09-03 03:36:14
فية شي اسمة صبر جميع الانبياء صبرو حتى توصيل الرسالة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
93 - DDMM
2017-09-03 02:49:15
محمد بن سلمان كريم و لد كرام
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
92 - بلوش البلوشي
2017-09-03 02:43:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - محامي
2017-09-03 02:41:07
دائما صاحب عطاء لكن فات الاوان لن نتأهل حدنا mbc سبورت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 -
2017-09-03 02:34:51
اتمنى الفوز لفريق ******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - بو سعد
2017-09-03 01:51:11
الى محمد بن سلمان حفظه الله نحن أصحاب الرهون العقاريه متضررين من نظام السايبر تكفى حل مشكلتنا البنوك اكلت اموالنا دل في النهار وهم في الليل نبي تثبيت الأقساط الشهريه والربح ثابت طول مدة العقدولك الدعا
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
88 - ياورعان اش فيه 😾
2017-09-03 01:41:34
اللهم اصلح البلاد والعباد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - ابو احمد
2017-09-03 01:33:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 -
2017-09-03 01:30:32
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - ابو احمد العزيزي
2017-09-03 01:29:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - اجنبي
2017-09-03 01:20:02
اتمني اليابان تفوز فوز ساحق باذن الله
لا يعجبني(2) اعجبني(12)
83 - الساري
2017-09-03 01:13:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - كنكت
2017-09-03 01:13:15
يقولون ان اليابان باعت المباراه للمنتخب ، سمعت هالكلام من وكالة يقولون للإعلان والنشر ، لكن لو فاز المنتخب بواحد صفر وفازت استراليا بخمسه صفر وش الدبره ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
81 - ابوفارس
2017-09-03 00:45:41
والله ماهم كفو الجيل هذا جيل سهرات وماهم حاسين بالمسؤلية املنا ان شالله في جيل الكويكبي والحافظ
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
80 - صفخه
2017-09-03 00:40:11
اتمنى ان اتصرف هذه الاموال لتسديد ديون ابطال الحد الجنوبي مو هذولي اللي ما يرفعون الراس وايضا تسحب مخصصات عقودهم وتسريحهم واعادة المبالغ فيما يخدم الوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(11)
79 - العتيبي
2017-09-03 00:32:37
المشكلة اللي محيرتني ان سعودي يجتهد ويقدم انجاز في مجال عمله يقولون واجب وطني واذا قصر يحاسب وهالاعبين اذا انهزموا قامو يتلمسون لهم الاعتذار واذا فازو انهلت عليهم الملايين ليه مهوب واجب وطني عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
78 - الرأي
2017-09-03 00:25:51
الخسارة خسارتين للاسف المنتخب لا يعول عليه فقط هوية البطولات لكل زمن دولة ورجال راحت ايام ثمانيات
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
77 - مسمار
2017-09-03 00:17:29
خرووووج نستودعكم الله هههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
76 - كلوز
2017-09-03 00:12:45
ليشهد الهزيمه جمع غفير من الجماهير
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
75 - وطني الحبيب
2017-09-03 00:09:30
هذا منتخب اليابان منتخب من اول دقيقه هدف يسنتر على طول قول ما يلعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
74 - وطني الحبيب
2017-09-03 00:07:32
والله حرام دوله كالمملكه أن يكون عندها أمثال هؤلاء الاعيبه اتمنى عدم المشاركه لحفظ المال العام ومنحه الجمعيات الخيرية منتخب خيقي بيقي
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
73 - وطني الحبيب
2017-09-03 00:02:24
من الان النتيجه لا تقل عن خمسه صفر وسوف يطر الحكم بإيقاف المباره لكثره الاهداف في مرمانا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
72 - مسمار
2017-09-02 23:59:52
ان 47 يتمنى فوز اليابان ع منتخبنا
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
71 - رعدالجنوب
2017-09-02 23:55:11
تعليق ٤٧ السعوديه وإيران مين تشجع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 -
2017-09-02 23:52:37
ليت هذا المبلغ صرف على احتياجات المواطنين ابرك من هذا المنتخب
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
( عدد التعليقات 28,227 )
69 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:51:17
(((((( 62- أكتبها ترى ودي أكسبك أجرها ...... عدها ليس فيه أجر لاكسبه منك )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
68 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:46:23
(((((( 62- الحقباني ودي تعلمني اكتبها انت وانا اعدها ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
67 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:43:49
(((((62 - ألحقباني ...علم (يبرق الحرم كم كم كم كم كم عدده.... (علم أكتب أكتب أكتب أكتب انت ودي ارجع معك )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
66 - رعدالجنوب
2017-09-02 23:42:45
تعليق ٤٧ السعوديه وإيران تلعب مين تشجع !!!!!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - مانع القحطاني
2017-09-02 23:42:40
لعيبة الكوره وموظفي الشركات الاجانب وأعضاء مجلس الشورى والله لو يتم توزيع الأموال التي تصرف عليهم على الشعب كلفته وزيااااااده. لأنهم بصراحه ما استفاد الوطن ولا المواطن منهم ولا لقينا من وراهم خير
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
64 - الاحساء
2017-09-02 23:41:51
المشكله ياطويل العمر ماهو في الجمهور المشكله في اللاعبيين ماعندهم روح للوطن كل المنتخبات تلعب للوطن الا هذول اللاعبيين فلوسم صارت واجد
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
63 - مانع القحطاني
2017-09-02 23:39:34
شلة حواري يصرف عليهم ملايين مملينه ويمجدون وتلمع أسمائهم وتعلق صورهم وفي الأخير من أول مباره ينهزمون لا وفوق ذلك لم يفرح به الشعب من سنين ولن يفرح به دام اللاعب يلعب لنفسه ولناديه فقط لا يلعب لوطنه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
62 - ألحقباني
2017-09-02 23:36:57
علم (يبرق الحرم كم كم كم كم كم عدده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - مسمار
2017-09-02 23:36:43
ت47 ليس لديك ولاء او انتماء لوطنك وهذا يدل ع انك لست من طينة هذا البلد ****
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,227 )
60 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:34:58
(((((((46 - ألحقباني .....أكتب انت تكبيرات العيد ...... خلينا نرجع معك ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
59 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:33:02
((((46 - ألحقباني....علم (يبرق الحرم هل في مسجد خاص لك وهل تخجل تقوله كم العدد تكبيرات انت مثل من يذن والايصلي ... هنا نحن نكتب ولا نقول وتكبيرات العيد نرددها في المسجد بعد كل صلاة ايام العيد)))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - ملاحظة 1..من الناحية المدرب
2017-09-02 23:32:59
العقد له 3 درجات مالية ..اذا حقق المركز الاول يحصل على اكبر مبلغ متفق عليه ..واذا حصل على المركز الثاني يحصل مبلغ اقل ..واذا حصل على المركز الثالث ومادون ياخذ الاقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - ملاحظة 1..هذه من الناحية المالية
2017-09-02 23:30:24
الصواب تغيير طرق دفع رؤساء الاندية اللاعب ماياخذ عقد اعلى من 150 الف الا ان يكون حقق بطولة واحدة للمنتخب يصل سقف 5 مليون ..واذا بطولتين يصل سقف 8 مليون ..وثلاث بطولات واكثر السقف مفتوح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - مستحيل
2017-09-02 23:25:40
إذا كانت المشكلة في الجمهور أجل دوروا لهم على جمهور من المغرب وبولندا والشيشان يمكن يفوزون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - الخالدي
2017-09-02 23:24:27
اهم شي رسيفرنا العجيب يشتغل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
54 - النشبة
2017-09-02 23:23:02
بدون محاسبة لن يحقق المنتخب أمال الوطن وعشاق الرياضة منتخب صالح النعيمة وماجد عبدالله لم يصرف عليه ربع مما صرف على منتخب السهلاوي عندما كان الاعب يلعب للوطن أما اليوم الشغل مادة ونادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - وطني الحبيب
2017-09-02 23:22:02
منتخب فاشل فاشل فاشل بالثلاث
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
52 - مانع القحطاني
2017-09-02 23:21:02
والله انه منتخب فااااااااشل لو نشتري تذاكر العالم كله وتذاكر الأعوام القادمه حتى عام 9030 وأنه لن يحصل على كاس العالم إلا إذا اشترينااااه
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 28,227 )
51 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:19:14
((((( نرجع للموضع ياحقبقب حتى نضرب عصفورين بحجر واحد .....نتمنى كثيرا ان يفوز المنتخب الوطني ...لكن اذا هزم المنتخب على ارضه تتوقع (((عادل عزت ))) يقدم استقالته ؟؟؟؟ )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
50 - ألحقباني
2017-09-02 23:18:51
علم (هل تعرف بندر البدر من هو فريقك المفضل غير نادي ملوك (الهلال )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - الاخضر
2017-09-02 23:18:01
هذا ليس المنتخب هذا فريق الهلال اللي يلعب وهذا سبب انتكاسة الاخضر ولكن اخرجوا لاعبين الهلال وجيبوا لاعبين مميزين من كل الاندية فالمنتخب ليس حكرا على لاعبين الهلال ولكن خلوا الواسطة تنفعكم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 28,227 )
48 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:15:08
((((41 - ألحقباني...علم (عادل عزت الحكم يبرق الحرم .... اترك الحكم واسماء الحكم ....وأمسك في عبارة رئيساً كورة القدم ((عادل عزت )) عند وصف لاعبين المنتخب ... لازم افطنك... علم ولا ماعلم )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - علي العمري
2017-09-02 23:14:34
ًوربي لو يعطوني. فلوس. ما رحته وان شالله اليابان تفوز
لا يعجبني(4) اعجبني(16)
46 - ألحقباني
2017-09-02 23:11:30
علم (يبرق الحرم هل في مسجد خاص لك وهل تخجل تقوله كم العدد تكبيرات انت مثل من يذن والايصلي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
45 - تعيق40
2017-09-02 23:10:28
تذكرتك على حسابي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
44 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:10:00
((((( حقبقب لكل حدث حديث ...شايفنا في هذا الموضوع تحديدا ..... حول مسجد او حول ملعب كورة ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - ابو معاذ تبوك
2017-09-02 23:08:02
ياليت اللاعبين يستحوا على وجيههم ويطلعوا بمستوى يشرف .. مالهم عذر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,227 )
42 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:06:47
(((36 - ألحقباني...علم (حجة البلد مسح سبور يبرق الحرم انت الاتعرف كم عدد (تكبير العيد )تعال واسألني في المسجد ....لا اعلم كم هي عددها عند اصحاب الحسينية علم )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - ألحقباني
2017-09-02 23:06:30
علم (عادل عزت الحكم يبرق الحرم حتي أسماء الحكم تعرف هل تعرف أم فرعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - علي العمري
2017-09-02 23:06:19
للدرجه. هذي مافيه. جمهور. علينا استيراد ناس من افريقيا.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 28,227 )
39 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:05:36
(((((( يقال ان الجموهور اللاعب رقم (((12))) .... وان حضر معاك ودعمك ولم تفوز ...فأن حسابه دئما عسيرا ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - أديداس
2017-09-02 23:04:42
يلعبون اتوقع يفوزون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - عبدالرحمن
2017-09-02 23:03:51
انشاء الله اول الحاضرين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ألحقباني
2017-09-02 23:03:45
علم (حجة البلد مسح سبور يبرق الحرم انت الاتعرف كم عدد (تكبير العيد )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
35 - برق _ الحرم
2017-09-02 23:01:13
(((((( ياحقبقب .... الكوره الان في ملعب ((عادل _عزت )) واللاعبين سنرى مايقدمونه ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - ألحقباني
2017-09-02 22:59:42
علم (هل تصدق انه في منتخب سعودي الله يرحمه )الطبين )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
33 - برق _ الحرم
2017-09-02 22:58:50
((((27 - ألحقباني ...علم تحيه لك برق الخرم هل أنت محلل رياضيه ... كم تكبيرات العيد .... هل تريد التي معرفة عددها التي حفظنها منذ فطرتنا او تلك التي رددها أكثر من مليار مسلم ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - ألحقباني
2017-09-02 22:57:29
علم (يلعب الهلال ويفوز علي أي فرق )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ألحقباني
2017-09-02 22:57:27
علم (يلعب الهلال ويفوز علي أي فرق )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
30 - برق _ الحرم
2017-09-02 22:55:32
(((27 - ألحقباني..علم تحيه لك برق الخرم هل أنت محلل رياضيه أو سحر.. كل عام وانت بخير بلا حدود ليس فقط في ميدان حرب ولا في ملعب كورة ((حنا السعوديين بثياب وبدال....في ضيافة التاريخ صبح وعشية))علم)))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - الخالدي
2017-09-02 22:53:11
5/_صفر اليابان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
28 - فهد12
2017-09-02 22:50:55
فكرة طيبة وان شاءالله تكون احدى اسباب تاهل المنتخب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ألحقباني
2017-09-02 22:48:20
علم تحيه لك برق الخرم هل أنت محلل رياضيه أو سحر كل شي تعرفه هل تعرف (كم تكبير للعيد )
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - انـــــــــــا
2017-09-02 22:45:09
مالي في الكورة لكن بعد الجيل السابق منتخبنا صاير ضعيف جدا - وشلون يبي يفوز على اليابان بعد المستوى الهزيل اللي قدمه امام الامارات - حسبي الله عليك يا السهلاوي - شوفوا غيره احنا بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-09-02 22:42:12
ولي العهد يهتم من الكوره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
24 - برق _ الحرم
2017-09-02 22:42:06
https://www.youtube.com/watch?v=FCYOp3Jsrm0 ....... اهداء للجمهور السعودي (((كل عام وانتم بخير )))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
23 - برق _ الحرم
2017-09-02 22:27:46
((((((19 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠 ..... الزلط يبيعك ارض وجسد ويشتريك ... باع وطنك وركع شيوخك للملالي .... وهو اللي جابك هن تنكر انتظر اجبتك انت )))))
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - أبو عبدالرحمن
2017-09-02 22:25:36
شكرا سيدي ولي العهد بش المباراة ليست في أيدينا ب المنطق نلعب في الملحق والنهاية خروج من المونديال أستراليا تتأهل مرتين عن طريقه بوابة المنتخب نكب مستوانا الكنغر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 28,227 )
21 - برق _ الحرم
2017-09-02 22:23:42
((((19 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 ... حنا سعوديين وانت ويش دخلك .... الوطن وكنا والمنتخب يمثلنا .... وياغريب خلك اديب ... وان كان ماتصدق أسأل عن اللي حصل في حريب ))))
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,370 )
20 - العنيد
2017-09-02 22:23:08
.؟ صدق إذا أكرمت الكريم ملكته وأذا اكرمت العربي تمرد .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - يمني عاشق الدمام 🏠🏠
2017-09-02 22:12:02
اتوقع 7 صفر بس لصالح من ؟!😂👏👏😂 اترك الإجابة لجمهور المرصد وبدون زلط 😂😂😂برق الحرم اتوقع إجابتك خطأ 😂😂😂
لا يعجبني(6) اعجبني(1)
18 - ابجديات حرف
2017-09-02 22:08:55
للأمانه منتخب احبط غالبية الشعب السعودي روح معدومه مستوى مهزوز اتمنى انه مايتأهل ماحنا ناقصين فضايح في كاس العالم هزيمة 8 و 7 صفر ...شكرا لسمو ولي العهد على المبادره الرائعه لكن الواقع يقول مافي تأهل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 28,227 )
17 - برق _ الحرم
2017-09-02 22:01:16
((((( المشكلة ....ماهي في وطنية الجمهور السعودي..... المشكلة في اخلاص وتفاني اللاعبين ... مشكلة الصقر لاذرق يعود كأنه حمامة )))))
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 -
2017-09-02 21:59:17
راح نرى القطيع الأزرق يأكل المرعى على ملعب الجوهرة لا نريد منتخب المبزرة الهلاليين نريد المنتخب السعودي الأصلي وليس المضروب كيف المنتخب يبي يلعب كأس العالم ومعظم لاعبيه طواقي محلية ؟؟ قوية ما تجي
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
15 - ناصر
2017-09-02 21:56:00
المنطق يقول الخروج الان افضل من الستات والسبعات فيما بعد
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
14 - فارس
2017-09-02 21:54:01
الخبر يتكلم عن المنتخب السعودي والقطيع الاصفر والاخضر يتكلم عن الزعيم الملكي الازرق ... هذي قدر الكبار .
لا يعجبني(5) اعجبني(3)
13 - علاء
2017-09-02 21:52:10
اهم شي كديش الهلال لايعلبون خلوهم احتايط وحنا فايزين ان شاء الله
لا يعجبني(4) اعجبني(8)
12 - .....
2017-09-02 21:50:03
اتوقع يفوز المنتخب لأن مافي بنات في المدرجات يشغلونهم..ولأن اليابانيين راح يفحطون تفحيط في الحر والرطوبة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
11 - خبير
2017-09-02 21:48:57
يابوعلي الشمس ما تتغطى بهلال
لا يعجبني(4) اعجبني(3)
10 - بوعلي
2017-09-02 21:45:48
من السذاجه اقحام لاعبين الهلال فى خسارة المنتخب ماضيع المنتخب غير السهلاوى ؟بس التعصب من الجمهور الاصفر يقحم الهلال ولاعبينه فى اى خسارة للمنتخب وكان الهلال هو السبب فى الخساره
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
9 - ،،،،
2017-09-02 21:45:33
الاهتمام بالكورة مالفائدة المرجوه منها
لا يعجبني(1) اعجبني(9)
8 - ابو جابر
2017-09-02 21:45:28
لو اشجع هل تعتبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ماكو زقاير
2017-09-02 21:43:30
الله يرزقهم ويرزقنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
6 - الغامدي
2017-09-02 21:42:23
والله خسارة فيهم قيمة التذاكر أو الحضور لأنهم غير مشرفين للوطن
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
5 - خبير
2017-09-02 21:41:09
الإمارات أسهل من اليابان لذلك نفس اللاعبين لن يفوزوا على اليابان أقترح أن يلعب نادي الإتحاد هذه المرة من باب التغيير وبعد التأهل يعود لاعبين الهلال وكابتن الهلال وحارس الهلال تكفون طلبتكم قولوا تم .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 - ما فرقت المنتخب خارج التصفيات
2017-09-02 21:39:13
يشكر سموه لكن المشكلة لم تكن في تذاكر ولا جمهور بل في لاعبين لا يعون المسؤولية.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - الازدي
2017-09-02 21:39:07
ياولي العهد انا مواطن ومشجع لا اطالبك بشراء النذاكر اطالبك بوقف النفوذ الهلالي على المنتخب منتخبنا سار اعداد للاعبين الهلال
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
2 - س 1
2017-09-02 21:37:55
شكرا ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - جورباتشوف
2017-09-02 21:37:39
تشكر يا بو سلمان لكن لو تشتري اليابان كلها ربعنا ونحن نعرفهم ما منهم فايده وبيخسرون المباراة رغم نقص اساسين اليابان ورغم تساهل اليابان لانها تأهلت الروح الوطنيه مفقوده عندهم نتأمل كل خير لكن الواقع ..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبشان الشلولخ

ودي ينتبهن النساء اللي يركبون مع اوبر وكريم ..وتكون حذره في تصرفاتها...
بواسطة : .

6-من منظر اهل الصلاح والتقوى تشمئز نفسك كفاني وكفى المسلمين شر نفسك وكانك تريد ا...
بواسطة : عسكري مسكين

صلحب متى تعودون فنحن بانتظاركم...
بواسطة : ماوراء الارجنتين

قرار صائب وحكيم...



كتاب الرأي
mm

خالد السليمان

أشباح الحج !
7 0
mm

هالة الناصر

القحطاني وقائمة تحريك اللحم النيّىء..!!
184 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما هو كائن…وما يجب ان يكون ؟
104 1
mm

جمال خاشقجي

جمال خاشقجي: سنوات سورية العجاف المقبلة
173 0
mm

سمر المقرن

ثقافة السفر
187 1
mm

محمد بن سليمان الأحيدب

يفرحون باستضافة كأس العالم.. ونفخر باستضافة العالم
201 3
mm

محمد آل الشيخ

حمد والطاووسية المرضية
177 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مبادرة ضائعـة !؟
145 2
mm

مشعل السديري

تكرار الحج
243 1
mm

عبدالرحمن الراشد

من قتل ناجي العلي؟
339 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
8 0
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
271 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
334 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
300 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
353 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
431 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
327 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
404 6
mm

أحمد الشمراني

طلبناكم في 3 الإمارات
411 3
mm

أحمد الشمراني

أبوصلاح وفريق شيخ المزرعة
419 1
الاخبار الدولية
قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

 رويترز 99 13٬058 15 ساعة
نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

 المرصد 29 6٬389 16 ساعة
جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

 المرصد 38 5٬752 16 ساعة
خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

 CNN 43 3٬060 17 ساعة
المرصد الرياضي
مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

 المرصد 6 1٬190 2 ساعتين
العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

 المرصد 79 5٬534 20 ساعة
أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

 المرصد 43 6٬985 يومين
بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

 وكالات 102 8٬040 يومين
اخبار فنية
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 21 2٬249 8 ساعات
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬137 يومين
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 12٬585 يومين
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

 المرصد 16 6٬984 يومين
اخبار منوعة
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 13 2٬132 2 ساعتين
“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

 المرصد 47 6٬950 4 ساعات
شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

 المرصد 30 8٬192 8 ساعات
بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

 المرصد 38 12٬942 8 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

 المرصد 31 5٬778 4 ساعات
بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

 المرصد 16 3٬077 5 ساعات
بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

 المرصد 41 4٬945 5 ساعات
فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

 رويترز 23 4٬990 7 ساعات
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 3٬304 15 ساعة
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬034 3 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 8٬960 5 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬658 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬068 6 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬037 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬409 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬142 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 6٬953 5 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬136 6 أيام
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬799 6 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬930 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 1٬965 6 ساعات
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬295 يوم واحد
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬590 يومين
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬300 يومين
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 62 2٬765 2 ساعتين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 94 9٬258 10 ساعات
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 83 11٬009 13 ساعة
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

 المرصد 22 9٬543 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 420 3٬656 19 ساعة