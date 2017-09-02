تعرف على تصنيف أفضل قوات المهام الخاصة في العالم
صحيفة المرصد : وضعت مجلة Business Insider الأمريكية تصنيفا لأفضل قوات المهام الخاصة وأكثرها جرأة ومهارة.
وشددت المجلة وفقا لموقع روسيا اليوم على أن الترتيب يعتبر مشروطا إلى حد كبير لأنه من الصعب ولأسباب عدة تحديد الأفضل بدقة. ومنحت المجلة قوة “الفقمة البحرية” الأمريكية United States Navy SEAL المركز الأول في التصنيف.
وجاءت في المركز الثاني قوة خدمة الزوارق الخاصة البريطانية وذكرت بأن عناصر هذه الوحدة يخضعون لتدريبات شاقة جدا ويتدربون على الصمود في الظروف القتالية.
وفي المركز الثالث وضعت المجلة الوحدات البريطانية المحمولة جوا (САС) وشعارها : ” من يخاطر – ينتصر”. عندما سئل الجنرال ستانلي ماكريستال عن دور هذه الوحدة في حرب العراق، أجاب: “كان لها دور حاسم جدا ومن دونها لم نكن لنحصل على نتيجة”.
واحتلت المرتبة الرابعة وحدة الاستطلاع الإسرائيلية الخاصة التابعة لهيئة الأركان العامة وتعرف اختصارا باسم ماتكال الإسرائيلية وهي نخبة القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي وتشكلت في عام 1957 وتكمن مهمتها الرئيسية في جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل خلف خطوط العدو.
ومنحت المجلة المركز الخامس لمجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني الفرنسي (GIGN) التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تحرير الرهائن .
وفي المرتبة السادسة في الترتيب وضعت المجلة الأمريكية” مجموعة ” ألفا” التابعة للمخابرات الروسية. وأشارت إلى أنها تشكلت ضمن جهاز ” كي جي بي” السوفيتي في عام 1974.
وفي المركز السابع جاءت وحدة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الإسبانية التي تعتبر من أفضل وحدات المهام الخاصة في أوروبا على مدى سنوات عديدة.
وأما المركز الثامن والأخير فكان من نصيب مجموعة المهام الخاصة في الجيش الباكستاني التي تحمل اسم ” اللقالق السوداء”.
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التعليقات
المملكة تتفوق علی كل جيوشهم وعددهم وعتادهم بالإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله
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(((تعد المهام الخاصة ..... من اسلحة الحروب الصغرى ...وبافعل ... الترتيب يعتبر مشروطا إلى حد كبير لأنه من الصعب ولأسباب عدة تحديد الأفضل بدقة .. خصوصا ان كانت تلك القوة مدعومة بقوات جوية وبحرية ))))
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احنا والصوم في مركز واحد
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اكيد احنا في المركز الخير
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كالعادة لايوجد لنا اثر او ترتيب بين دول العالم .. رغم صرف مئات المليارات على التسليح ... يالله ربنا يعوضنا بالجنه ...
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تفوق اي فرق مهام خاصه هي بإنجاز ماتم تكليفها بإنجازه بعض النظر عن هذا الترتيب الدولي ومعاييره .. وقوات المهام الخاصة السعوديه رائعه وعلى قدر المسؤوليه ..
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آقول المملكة تتفوق على دول العالم الثالث عسكريا ً سواء ً أفريقية أو آسيوية
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المقارنة بين قواتنا والدول الغربية المتقدمة لا تجدي ،المملكة تتفوق عليهم عسكريا ً بما فيهم مصر .
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تعليق 8 البقمي 99,9 من الحجيج جاؤا إبتغاء مرضاة الله ولتطبيق الركن الخامس وهو أداء فريضة الحج ،***
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تعليق ٧. ما نبغه. شعارات. وكلام. نبغه. قوه. علي الارض.
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تصنيفات الصحف الأمريكية لا تهمنا.. ولكن دولة استطاعت مواجهة الإرهاب ودولة تستضيف وتحمي مليونان ونصف حاج سنويا في مساحة محدودة.. حتمًا جديرة بأنها الأولى أمنيا في العالم وأنها الأجدر والأفضل خبرة
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السعودية ماتحتاج لاتعريف ولاشهادة من أحد يكفي أن شعارها لا إله إلا آلله محمد رسول الله.وهي اكبر من أن يصنفها احد
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3- مايخصك فين ****
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وين السعوديه. مليارات. تدفع. وما فيه.
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مضحك مبكي
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فين قوات الصاعقه الجيش المصري مطلعتشى مفيش مشكله كله محصل بعضه
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