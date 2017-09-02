تعرف على تصنيف أفضل قوات المهام الخاصة في العالم

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صحيفة المرصد : وضعت مجلة Business Insider الأمريكية تصنيفا لأفضل قوات المهام الخاصة وأكثرها جرأة ومهارة.

وشددت المجلة وفقا لموقع روسيا اليوم على أن الترتيب يعتبر مشروطا إلى حد كبير لأنه من الصعب ولأسباب عدة تحديد الأفضل بدقة. ومنحت المجلة قوة “الفقمة البحرية” الأمريكية United States Navy SEAL المركز الأول في التصنيف.

وجاءت في المركز الثاني قوة خدمة الزوارق الخاصة البريطانية وذكرت بأن عناصر هذه الوحدة يخضعون لتدريبات شاقة جدا ويتدربون على الصمود في الظروف القتالية.

وفي المركز الثالث وضعت المجلة الوحدات البريطانية المحمولة جوا (САС) وشعارها : ” من يخاطر – ينتصر”. عندما سئل الجنرال ستانلي ماكريستال عن دور هذه الوحدة في حرب العراق، أجاب: “كان لها دور حاسم جدا ومن دونها لم نكن لنحصل على نتيجة”.

واحتلت المرتبة الرابعة وحدة الاستطلاع الإسرائيلية الخاصة التابعة لهيئة الأركان العامة وتعرف اختصارا باسم ماتكال الإسرائيلية وهي نخبة القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي وتشكلت في عام 1957 وتكمن مهمتها الرئيسية في جمع المعلومات الاستخباراتية والعمل خلف خطوط العدو.

ومنحت المجلة المركز الخامس لمجموعة التدخل التابعة للدرك الوطني الفرنسي (GIGN) التي تتمثل مهمتها الرئيسية في تحرير الرهائن .

وفي المرتبة السادسة في الترتيب وضعت المجلة الأمريكية” مجموعة ” ألفا” التابعة للمخابرات الروسية. وأشارت إلى أنها تشكلت ضمن جهاز ” كي جي بي” السوفيتي في عام 1974.

وفي المركز السابع جاءت وحدة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الإسبانية التي تعتبر من أفضل وحدات المهام الخاصة في أوروبا على مدى سنوات عديدة.

وأما المركز الثامن والأخير فكان من نصيب مجموعة المهام الخاصة في الجيش الباكستاني التي تحمل اسم ” اللقالق السوداء”.

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