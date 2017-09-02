شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

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صحيفة المرصد-خاص : كعادتها دائما تبذل الممكلة جهوداَ مميزة كل عام لتقديم أفضل الخدمات والرعاية لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون من مختلف دول العالم لاداء فريضة الحج .

وفيما يلي تنشر “المرصد” بالتعاون مع “وكالة الأنباء السعودية الرسمية” “واس” أبرز20 صورة تظهر جهود المملكة وإنسانية رجال أمن الحج.

وتبرز الصور أيضا الإجراءات الأمنية المشددة والطابع الإنساني لدى رجال الأمن الذين يحافظون على أمن وانضباط الحجاج وتيسير انتقالهم بين المشاعر المختلفة.

وكان خادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين أصدرا توجيهات لتأمين الحجاج وحسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم منذ أن تطأ أقدامهم أرض المملكة وحتى مغادرتها بعد الانتهاء من أداء الفريضة.

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