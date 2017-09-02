شاهد .. لأول مرة في الحج التجارة تشارك بالفرق النسائية للمراقبة على الأسواق – فيديو وصور
صحيفة المرصد : نشرت وزارة التجارة والاستثمار مقطع فيديو وعدد من الصور ، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت ، يظهر قيام الفرق الرقابية النسائية بجولاتها التفتيشية على أسواق منطقة مكة المكرمة ، الخطوة التي تعتبر للمرة الأولى في الحج .
وأظهر الفيديو قيام الفرق الميدانية بمهامها على مدار الساعة بالتناوب طيلة موسم الحج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما تتولى الفرق الرقابية النسائية للوزارة المهام والأعمال المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية.
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الفرق الرقابية النسائية تقوم اليوم بجولاتها التفتيشية على أسواق منطقة مكة المكرمة#وزارة_التجارة_في_الحج pic.twitter.com/XnHJfsXxea— التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قرار صائب وحكيم
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وظفو المواطنين والمواطنات عشان يقل اعداد الاجانب
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خطوة ممتاز بالتوفيق.
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منظرة لا اكثر وجايه مع سواق يعني بتنشب بحلوقهم وتكتب عليهم مخالفات
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بادرة جميلة وخطوة متميزه تشكر عليها وزارة التجارة والاستثمار .. أسأل الله يحفظ بنات البلد ويصونهم ويوفقهم
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حسب اللي شفته البنات ملتزمين في العمل اكثر من الشباب
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طيب بس وماهي العقوبة ان لم تصل الى سنوات من السجن
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ايوه كدا ياوديع ههههههههههههههههههههههههههههه
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ليس التجارةنريد جميع القطاعات الحكومية لاننا تعودنا ان الفتاة السعودية انحصر عملها ي كاشيرة او مستوصف اهلي نادر نسمع قطاعات اخرى تستقطب العنصر النسائي نريد تغير نظرتنا لوظائفهن ليس في الحج فقط ونتفخر
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اغلبها بضاعة فاشله اللي يبي شي علامة تجارية مسجلة يروح الأسواق العالمية المعروفة اما بالنسبة للموضوع اتوقع اختصاصهم نسائي وهم ابخص في الموضوع بعدين وزارة التجارة تسمح بدخول البضاعة وتصدرها فضاوه.
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*** بعض التعليقات التي تنتقد عمل المرأة عمل المرأة في كثير من المجالات خير لها وللمجتمع
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يو حريم يشتغلون ؟! يو حريم يسقون ؟! يو حريم يأكلون ؟! يو يحرمةن يتنفسون في أرض الحرمين؟! قربت القيامة !!
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الله يقويهم صراحه شي يرفع الراس لما نشاهد بنت البلد تعمل في اشياء مثل هذي
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..يتبع الزمن هذا المراءة محتاجة للوظيفة اكثر من اي وقت سابق والي رافض يخرج بناته وزوجاته من الوظايف ويقفل عليهن لايزحامونا فيها
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علم (تحياتي لك (1 )
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وكل الرجال نفس الشي ايحاربون الوظيفةللمراءة وبالاخيرمايتزوجون الاموظفات انالست عالمةلكن بعهدالرسول كانت المراءةعالمةوتاجرةوعسكريةومستشارةللقاءدومفتيةوتخرج وتصلي مع الرجال ولم ينهاهاالاسلام عن ذلك
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خطوه الى الامام وممتاااازه 👍
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انا احب المطاوعةبس كلمةالحق تنقال لما خرجت المراءة لتعليم هاجو وقامو وحاربو بالاخير زوجاتهم وبناتهم معلمات واكثر حريم المطاوعة الي اعرفهم مدرسات واحنا جالسات بالبيت والابتعات نفس الشي ...يتبع
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علم (يبرق الحرم يقول نسون الاتعرف هل صحيح وهل تويد عمل النساء يقول النساء جميله هي التي ممكن تفوز بمعلومات من تاجر
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لايمكن اتخيل ان المرأة ممكن تكون عنصر مراقبة وضبط مخالفات ..لانها اول كائن ع وجه الارض يحب المخالفات ويتغاضى عنها .
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((((( الجولة الرقابية على البساطات وتفتيشهن أهم ))))
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يبغون يخرجون المرأه من بيتها بأي طريقه.
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لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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مو كان حرام وإختلاء غير شرعي يوم كانت الهيئة بتنزل فرق نسائيه ميدانية أيش بها صارت حلا على التجاره والإعلام يعزز لها والشعب إلا من رحم رب يرحب؟
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