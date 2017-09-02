شاهد .. لأول مرة في الحج التجارة تشارك بالفرق النسائية للمراقبة على الأسواق – فيديو وصور

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صحيفة المرصد : نشرت وزارة التجارة والاستثمار مقطع فيديو وعدد من الصور ، على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت ، يظهر قيام الفرق الرقابية النسائية بجولاتها التفتيشية على أسواق منطقة مكة المكرمة ، الخطوة التي تعتبر للمرة الأولى في الحج .

وأظهر الفيديو قيام الفرق الميدانية بمهامها على مدار الساعة بالتناوب طيلة موسم الحج في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، فيما تتولى الفرق الرقابية النسائية للوزارة المهام والأعمال المناطة بها داخل المراكز والمحال التجارية النسائية.

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