بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لخطبة جمعة العيد بأحد مساجد الأحساء .

وأظهر الفيديو الشيخ عبدالرحيم الهاشم إمام مسجد الصقعبي بالأحساء وهو يعتلي المنبر ويبدأ في الخطبة والتي لم تستمر سوى دقيقة و37 ثانية .

وأثارت الخطبة استغراب المصلين والنشطاء والذين وصفوها بأقصر خطبة في تاريخ الأحساء .

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