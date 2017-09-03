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بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لخطبة جمعة العيد بأحد مساجد الأحساء .
وأظهر الفيديو الشيخ عبدالرحيم الهاشم إمام مسجد الصقعبي بالأحساء وهو يعتلي المنبر ويبدأ في الخطبة والتي لم تستمر سوى دقيقة و37 ثانية .
وأثارت الخطبة استغراب المصلين والنشطاء والذين وصفوها بأقصر خطبة في تاريخ الأحساء .
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التعليقات
41 - محتسب2017-09-03 04:38:11
تعليق مخالف
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40 - ليبرالي2017-09-03 04:35:35
خطوه الى الامام
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39 -2017-09-03 04:31:34
المغص والاسهال والغائط ياقلم موجود في راسك
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( عدد التعليقات 27,941 )38 - قلم الحقيقه
يمكن عند وجع في بطنه مع مغص شديد لايستطيع الاستمرار والوقوف لمدة طويلة دون أن يذهب لدورات المياه.المفروض أنه اعتذر عن الخطبة لشيخ غيره مانت مجبور لام أنت اللي تخطب وكأن مافي هالبلد غير هالولد.
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37 - مفسر أحلام2017-09-03 04:08:54
الشيخ قدر ظروف الناس لذبح الأضاحي
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36 - والله يا السوشلميديا2017-09-03 03:48:53
تتناسى العبرة بالغاية وليست بالوسيلة .
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35 - ليس في الأمر ما ينكر ؟! تقصير الخطبة أفضل2017-09-03 03:45:48
" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطيل الصلاة ويقصر الخطبة " قال العراقي في شرح الترمذي : إسناده صحيح
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34 - ليس في الأمر ما ينكر ؟! تقصير الخطبة أفضل2017-09-03 03:44:29
حديث عمار مرفوعا : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، رواه مسلم
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33 - ليس في الأمر ما ينكر ؟! تقصير الخطبة أفضل2017-09-03 03:43:14
عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح
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32 - ليس في الأمر ما ينكر ؟!2017-09-03 03:41:03
السنة النبوية تدل على عدم تطويل خطبة الجمعة لغير حاجة
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31 - كويتي وافتخر2017-09-03 03:09:22
الشيخ اثابه الله مواصل ولم ينم وملزوم بصلاتي العيد والجمعة وعيد ومعايد واكيد اللي صور عنده خبر او يصيرله ومل عام وأنتم بخير
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30 - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدَ رسول الله2017-09-03 02:54:02
يمكن الشيخ لايريد أن يتعب ويشق على المسلمين المؤمنين بيوم العيد . يكفي انه يذكرالله ويصلي ع النبي وينصحهم
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29 - جبال سدير2017-09-03 02:51:34
أتوقع لاانه اغلب الموجودين في المسجد قد أدو صلاه العيد واستمعو الى خطبه العيد ومن صلى صلاه العيد تسقط عنه صلاه الجمعة ويصليها ظهر ولذلك اختصر الامام خطبه الجمعة والله اعلم
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28 - DDMM2017-09-03 02:46:26
كلفت على نفسك يا شيخ
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27 - علي العمري2017-09-03 02:33:26
نفسي الكلام نسمعه في كل جمعه ًوربي حفظ
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26 - هنطش2017-09-03 02:05:09
طويله قصيره أهم شي المظمون الفايده القبول
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25 - معاصر 20172017-09-03 02:04:48
إنما انت مذكر فقط فذكر
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( عدد التعليقات 290 )24 - شقردي بطران
جزاه الله خير وبارك فيه . احدهم يصلي بالناس فتجده يطول في الركوع بشكلا كبير وفي السجود سريع والجلوس للتحيات سريع الملفت التطويل في الركوع
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23 - ابن وايل2017-09-03 01:27:14
خطبة الجمعه وليست العيد لأنها وافقت صلاة عيد ويوم جمعه
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22 - علي العمري2017-09-03 01:23:30
حتي عند اخونان الشيعه الخطبه قصيره.
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21 - البرنس2017-09-03 01:20:57
جزاه الله خير
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20 - متنـح2017-09-03 01:15:27
هــذا والـــلــه اعـــــــــلــــــــــــم
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19 - المحقق كونن2017-09-03 01:14:54
اللي لفت انتباهي التصور) كيف عرف المصور بان هذي الخطبة قصيرة ولماذا تم التصوير ( قبل فتره تم تحديد الوقت بين الاذان ولإقامة ولان الله يستر يمكن يقصرون الخطبة . من تم استبعاد رجال الحسبة والأمور مدحدره
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18 - النمس2017-09-03 01:12:20
جزاه الله كل خير... افضل من بعض الخطباء يجلس يلت ويعجن ويعيد في الكلام وعند الدعاء يجلس يدعي حتى للحجر الين استغفر الله تمل وتخرج ونت مافهمت شيئ من الخطبه او نسيت كل ماقاله من التكرار والملل
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17 - متنـح2017-09-03 01:08:43
الــشـــيـــخ اخــتصــر الــخــطــبــه لان صـــلاة الـــعــيــد كــل عــام وانــتـــم بــخــيــر تــســقــط عــنــك صـلاة الـجـمـعـه والــشـيـخ قـال يــمــكـن الـبـعـض لـم يـصـلـي صـلاة الـعــــيــد
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16 - جنووووبي2017-09-03 01:06:50
مااجمل المذهب الشاااافعي 👍 حفظ الله اهل الاحساء منطقة التعايش والتسامح بين المذاهب
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15 - العسيري2017-09-03 01:06:23
عندنا خطيب بمكه المكرمه الجزء الأول من الخطبه قرأ الفاتحه والمطففين والجزء الثاني قرأ الفاتحه والمعوذات بعدها اقام الصلاه التخفيف على المسلمين في هذه الأجواء الحاره شيئ طيب خاصه للمصلين خارج المسجد
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14 - زمن2017-09-03 01:06:04
يجوز الخطبة ولو بسورة من القران
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13 - احمد2017-09-03 01:01:03
جزاه الله خيرر ،،، وفي وكفي
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12 - ألحقباني2017-09-03 00:56:56
علم اكيد معزوم عند مسؤوله أحضر مسول وخاف منه
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11 - راكاااان2017-09-03 00:55:00
خير الكلام ما قل ودل
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10 - قلم الحقيقة رقم22017-09-03 00:53:07
الحين هذا *** خطبة دقيقة ونص
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9 -2017-09-03 00:52:29
يجب فوراً التعميم عليه والقبض عليه والتحقيق معه واتخاذ الاجراء المناسب لردعه وغيره من هذي التصرفات
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8 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-03 00:48:43
ممكن سمع خبر ساءه أو شي حصل في البيت فاضطر يختصر الخطبة - كل عام وأنتم بخير جميعاً ولاتسيؤوا الظن ودعوا الخلق للخالق والأهم من ذلك دااائماً أحسنوا الظن بالله والله تعيشوا حياة رضية .
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7 -2017-09-03 00:46:59
بارك الله في من زار وخفف قال اختصرها
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6 - نايف2017-09-03 00:43:49
هذا شيخ فاضل سيد هاشمي شافعي من آل البيت الأطهار صاحب علم غزير جزاه الله الف خير❤️🌹
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5 - صاحب الحقباني2017-09-03 00:41:02
أشتقنا لك ياحقباني وأشتقنا لتعليقاتك المطلسمة 🤣 شكرًا للمرصد على هذا الخبر من الأحساء والذي أخرج لنا الحقباني من صمته وكثروا من أخبار الأحساء
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4 -2017-09-03 00:40:30
البلاغة في الاختصار شيء ممتاز
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3 - ساهر2017-09-03 00:37:15
الله يجزيه خير شيخنا الجليل الشيخ البرفسور السيد عبدالرحيم السيد الهاشم ونفع الله بعلمه اللهم آمين
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2 - ألحقباني2017-09-03 00:36:16
علم (هذا اخوه مدير الوقف ) اكيد الإيجسب مسكين الفقير
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1 - كلوز2017-09-03 00:36:01
شكله مورطه نذل سارق الخطبه المكتوبه خطيا منه سواها واحد نذل بخطيب يوم الجمعه
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آخر تعليق
بواسطة : عبشان الشلولخ
ودي ينتبهن النساء اللي يركبون مع اوبر وكريم ..وتكون حذره في تصرفاتها...
بواسطة : عسكري مسكين
صلحب متى تعودون فنحن بانتظاركم...
بواسطة : ماوراء الارجنتين
قرار صائب وحكيم...
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