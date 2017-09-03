رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”
حجم الخط A A A
المرصد 41 4٬947 5 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لخطبة جمعة العيد بأحد مساجد الأحساء .

وأظهر الفيديو الشيخ عبدالرحيم الهاشم إمام مسجد الصقعبي بالأحساء وهو يعتلي المنبر ويبدأ في الخطبة والتي لم تستمر سوى دقيقة و37 ثانية .

وأثارت الخطبة استغراب المصلين والنشطاء والذين وصفوها بأقصر خطبة في تاريخ الأحساء .

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

41 - محتسب
2017-09-03 04:38:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - ليبرالي
2017-09-03 04:35:35
خطوه الى الامام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -
2017-09-03 04:31:34
المغص والاسهال والغائط ياقلم موجود في راسك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,941 )
38 - قلم الحقيقه
2017-09-03 04:10:05
يمكن عند وجع في بطنه مع مغص شديد لايستطيع الاستمرار والوقوف لمدة طويلة دون أن يذهب لدورات المياه.المفروض أنه اعتذر عن الخطبة لشيخ غيره مانت مجبور لام أنت اللي تخطب وكأن مافي هالبلد غير هالولد.
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
37 - مفسر أحلام
2017-09-03 04:08:54
الشيخ قدر ظروف الناس لذبح الأضاحي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
36 - والله يا السوشلميديا
2017-09-03 03:48:53
تتناسى العبرة بالغاية وليست بالوسيلة .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ليس في الأمر ما ينكر ؟! تقصير الخطبة أفضل
2017-09-03 03:45:48
" كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطيل الصلاة ويقصر الخطبة " قال العراقي في شرح الترمذي : إسناده صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
34 - ليس في الأمر ما ينكر ؟! تقصير الخطبة أفضل
2017-09-03 03:44:29
حديث عمار مرفوعا : إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة ، رواه مسلم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
33 - ليس في الأمر ما ينكر ؟! تقصير الخطبة أفضل
2017-09-03 03:43:14
عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قال وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - ليس في الأمر ما ينكر ؟!
2017-09-03 03:41:03
السنة النبوية تدل على عدم تطويل خطبة الجمعة لغير حاجة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - كويتي وافتخر
2017-09-03 03:09:22
الشيخ اثابه الله مواصل ولم ينم وملزوم بصلاتي العيد والجمعة وعيد ومعايد واكيد اللي صور عنده خبر او يصيرله ومل عام وأنتم بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدَ رسول الله
2017-09-03 02:54:02
يمكن الشيخ لايريد أن يتعب ويشق على المسلمين المؤمنين بيوم العيد . يكفي انه يذكرالله ويصلي ع النبي وينصحهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
29 - جبال سدير
2017-09-03 02:51:34
أتوقع لاانه اغلب الموجودين في المسجد قد أدو صلاه العيد واستمعو الى خطبه العيد ومن صلى صلاه العيد تسقط عنه صلاه الجمعة ويصليها ظهر ولذلك اختصر الامام خطبه الجمعة والله اعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - DDMM
2017-09-03 02:46:26
كلفت على نفسك يا شيخ
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - علي العمري
2017-09-03 02:33:26
نفسي الكلام نسمعه في كل جمعه ًوربي حفظ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - هنطش
2017-09-03 02:05:09
طويله قصيره أهم شي المظمون الفايده القبول
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
25 - معاصر 2017
2017-09-03 02:04:48
إنما انت مذكر فقط فذكر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 290 )
24 - شقردي بطران
2017-09-03 01:35:41
جزاه الله خير وبارك فيه . احدهم يصلي بالناس فتجده يطول في الركوع بشكلا كبير وفي السجود سريع والجلوس للتحيات سريع الملفت التطويل في الركوع
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - ابن وايل
2017-09-03 01:27:14
خطبة الجمعه وليست العيد لأنها وافقت صلاة عيد ويوم جمعه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
22 - علي العمري
2017-09-03 01:23:30
حتي عند اخونان الشيعه الخطبه قصيره.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - البرنس
2017-09-03 01:20:57
جزاه الله خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - متنـح
2017-09-03 01:15:27
هــذا والـــلــه اعـــــــــلــــــــــــم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 - المحقق كونن
2017-09-03 01:14:54
اللي لفت انتباهي التصور) كيف عرف المصور بان هذي الخطبة قصيرة ولماذا تم التصوير ( قبل فتره تم تحديد الوقت بين الاذان ولإقامة ولان الله يستر يمكن يقصرون الخطبة . من تم استبعاد رجال الحسبة والأمور مدحدره
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
18 - النمس
2017-09-03 01:12:20
جزاه الله كل خير... افضل من بعض الخطباء يجلس يلت ويعجن ويعيد في الكلام وعند الدعاء يجلس يدعي حتى للحجر الين استغفر الله تمل وتخرج ونت مافهمت شيئ من الخطبه او نسيت كل ماقاله من التكرار والملل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
17 - متنـح
2017-09-03 01:08:43
الــشـــيـــخ اخــتصــر الــخــطــبــه لان صـــلاة الـــعــيــد كــل عــام وانــتـــم بــخــيــر تــســقــط عــنــك صـلاة الـجـمـعـه والــشـيـخ قـال يــمــكـن الـبـعـض لـم يـصـلـي صـلاة الـعــــيــد
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
16 - جنووووبي
2017-09-03 01:06:50
مااجمل المذهب الشاااافعي 👍 حفظ الله اهل الاحساء منطقة التعايش والتسامح بين المذاهب
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
15 - العسيري
2017-09-03 01:06:23
عندنا خطيب بمكه المكرمه الجزء الأول من الخطبه قرأ الفاتحه والمطففين والجزء الثاني قرأ الفاتحه والمعوذات بعدها اقام الصلاه التخفيف على المسلمين في هذه الأجواء الحاره شيئ طيب خاصه للمصلين خارج المسجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - زمن
2017-09-03 01:06:04
يجوز الخطبة ولو بسورة من القران
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
13 - احمد
2017-09-03 01:01:03
جزاه الله خيرر ،،، وفي وكفي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - ألحقباني
2017-09-03 00:56:56
علم اكيد معزوم عند مسؤوله أحضر مسول وخاف منه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
11 - راكاااان
2017-09-03 00:55:00
خير الكلام ما قل ودل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - قلم الحقيقة رقم2
2017-09-03 00:53:07
الحين هذا *** خطبة دقيقة ونص
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
9 -
2017-09-03 00:52:29
يجب فوراً التعميم عليه والقبض عليه والتحقيق معه واتخاذ الاجراء المناسب لردعه وغيره من هذي التصرفات
لا يعجبني(13) اعجبني(3)
8 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-03 00:48:43
ممكن سمع خبر ساءه أو شي حصل في البيت فاضطر يختصر الخطبة - كل عام وأنتم بخير جميعاً ولاتسيؤوا الظن ودعوا الخلق للخالق والأهم من ذلك دااائماً أحسنوا الظن بالله والله تعيشوا حياة رضية .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
7 -
2017-09-03 00:46:59
بارك الله في من زار وخفف قال اختصرها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - نايف
2017-09-03 00:43:49
هذا شيخ فاضل سيد هاشمي شافعي من آل البيت الأطهار صاحب علم غزير جزاه الله الف خير❤️🌹
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
5 - صاحب الحقباني
2017-09-03 00:41:02
أشتقنا لك ياحقباني وأشتقنا لتعليقاتك المطلسمة 🤣 شكرًا للمرصد على هذا الخبر من الأحساء والذي أخرج لنا الحقباني من صمته وكثروا من أخبار الأحساء
لا يعجبني(5) اعجبني(4)
4 -
2017-09-03 00:40:30
البلاغة في الاختصار شيء ممتاز
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
3 - ساهر
2017-09-03 00:37:15
الله يجزيه خير شيخنا الجليل الشيخ البرفسور السيد عبدالرحيم السيد الهاشم ونفع الله بعلمه اللهم آمين
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
2 - ألحقباني
2017-09-03 00:36:16
علم (هذا اخوه مدير الوقف ) اكيد الإيجسب مسكين الفقير
لا يعجبني(3) اعجبني(2)
1 - كلوز
2017-09-03 00:36:01
شكله مورطه نذل سارق الخطبه المكتوبه خطيا منه سواها واحد نذل بخطيب يوم الجمعه
لا يعجبني(8) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : عبشان الشلولخ

ودي ينتبهن النساء اللي يركبون مع اوبر وكريم ..وتكون حذره في تصرفاتها...
بواسطة : .

6-من منظر اهل الصلاح والتقوى تشمئز نفسك كفاني وكفى المسلمين شر نفسك وكانك تريد ا...
بواسطة : عسكري مسكين

صلحب متى تعودون فنحن بانتظاركم...
بواسطة : ماوراء الارجنتين

قرار صائب وحكيم...



كتاب الرأي
mm

خالد السليمان

أشباح الحج !
8 0
mm

هالة الناصر

القحطاني وقائمة تحريك اللحم النيّىء..!!
184 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما هو كائن…وما يجب ان يكون ؟
104 1
mm

جمال خاشقجي

جمال خاشقجي: سنوات سورية العجاف المقبلة
174 0
mm

سمر المقرن

ثقافة السفر
187 1
mm

محمد بن سليمان الأحيدب

يفرحون باستضافة كأس العالم.. ونفخر باستضافة العالم
201 3
mm

محمد آل الشيخ

حمد والطاووسية المرضية
178 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

مبادرة ضائعـة !؟
145 2
mm

مشعل السديري

تكرار الحج
243 1
mm

عبدالرحمن الراشد

من قتل ناجي العلي؟
339 1
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
9 0
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
271 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
334 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
300 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
353 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
431 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
327 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
404 6
mm

أحمد الشمراني

طلبناكم في 3 الإمارات
411 3
mm

أحمد الشمراني

أبوصلاح وفريق شيخ المزرعة
419 1
الاخبار الدولية
قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

 رويترز 99 13٬059 15 ساعة
نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

 المرصد 29 6٬389 16 ساعة
جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

جنرال أمريكي يكشف مصير أبو بكر البغدادي

 المرصد 38 5٬752 16 ساعة
خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

خلفان: الخلاف مع قطر استراتيجي والتغيير حتمي

 CNN 43 3٬060 17 ساعة
المرصد الرياضي
مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

 المرصد 6 1٬197 2 ساعتين
العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

العويران يشن هجوما عنيفا على لاعبي المنتخب: الله يرحم أيامنا!

 المرصد 79 5٬534 20 ساعة
أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

أحمد الأمير.. يفجر مفاجأة في قضية منشطات محمد نور .. ويكشف 3 أخطاء فادحة ارتكبها المعمل السويسري

 المرصد 43 6٬985 يومين
بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

بالفيديو : اليابان تخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بثنائية في أستراليا

 وكالات 102 8٬040 يومين
اخبار فنية
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 21 2٬251 8 ساعات
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬137 يومين
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 12٬585 يومين
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

 المرصد 16 6٬984 يومين
اخبار منوعة
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 13 2٬137 2 ساعتين
“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

 المرصد 47 6٬957 4 ساعات
شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

 المرصد 30 8٬195 8 ساعات
بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

 المرصد 38 12٬944 8 ساعات
يوتيوب المرصد
شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

 المرصد 31 5٬782 4 ساعات
بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

 المرصد 16 3٬079 5 ساعات
بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

 المرصد 41 4٬947 5 ساعات
فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

فيديو.. اعتقال ممرضة يثير ضجة في أميركا

 رويترز 23 4٬991 7 ساعات
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 3٬304 15 ساعة
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬034 3 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 8٬960 5 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬658 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬068 6 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬037 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬409 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬142 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 6٬953 5 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬136 6 أيام
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬799 6 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬930 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 1٬967 6 ساعات
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬295 يوم واحد
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬590 يومين
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬300 يومين
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 62 2٬773 2 ساعتين
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 94 9٬258 10 ساعات
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 83 11٬010 13 ساعة
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

 المرصد 22 9٬543 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 420 3٬657 19 ساعة