بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

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صحيفة المرصد: وثق مكتب مقاطعة كوك بالولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو “الخميس الماضي” ظهر خلاله سجين يهاجم العديد من ضباط السجن قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه.

وأبان مقطع الفيديو، قيام أحد السجناء بمهاجمة ضابط بالسجن والامساك بساقه وسحبه على الأرض فيما قام عدد من زملاء الضابط بالتدخل لانقاذه وتمكنوا من إبعاد السجين عنه.

وأظهر مقطع الفيديو قيام السجين ويدعى “اوستن الين” 31 عاما بالوقوف مجدداَ ليستعد للهجوم على الضباط مرة أخرى ما دفعهم لاشهار رذاذ الفلفل لتحذيره من تكرار الإعتداء إلا أنه هجم مسرعاً على أحد الضباط فقام الباقي بالتجمع حوله وطرحه على الأرض واللكم على رأسه وتمكنوا من السيطرة عليه .

وأوضحت مقاطعة كوك أن السجين تم القبض عليه لإتهامه في قضايا جنائية وأنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.