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بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!
صحيفة المرصد: وثق مكتب مقاطعة كوك بالولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو “الخميس الماضي” ظهر خلاله سجين يهاجم العديد من ضباط السجن قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه.
وأبان مقطع الفيديو، قيام أحد السجناء بمهاجمة ضابط بالسجن والامساك بساقه وسحبه على الأرض فيما قام عدد من زملاء الضابط بالتدخل لانقاذه وتمكنوا من إبعاد السجين عنه.
وأظهر مقطع الفيديو قيام السجين ويدعى “اوستن الين” 31 عاما بالوقوف مجدداَ ليستعد للهجوم على الضباط مرة أخرى ما دفعهم لاشهار رذاذ الفلفل لتحذيره من تكرار الإعتداء إلا أنه هجم مسرعاً على أحد الضباط فقام الباقي بالتجمع حوله وطرحه على الأرض واللكم على رأسه وتمكنوا من السيطرة عليه .
وأوضحت مقاطعة كوك أن السجين تم القبض عليه لإتهامه في قضايا جنائية وأنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
التعليقات
16 - ابو سليمان2017-09-03 04:34:57
المجرم الحقيقي الي سرقهم وسرق ثروات بلادهم وستعبدهم وخلك من العنصريه وكل البشر فيهم الصالح والطالح وحنا عرب ومسلمين وفينا من يرتكب اكبر الجرائم وخاصة القتل حتى سمعنا من يقتل ابوه وامه واخوه
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15 - كيوب2017-09-03 03:21:01
اللي يحب النبي يضرب
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14 - جبال سدير2017-09-03 03:08:09
لقد ابتليت جميع دول العالم بهؤلاء الافارقه الهمج لايعيشون الى على الاجرام لاتلومو من يتعامل معهم بقسوه فهم لايمشون الى بالعصاء الغليظة
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13 - DDMM2017-09-03 02:44:20
10 ريجيل عجزو فيه باركين عليه ما يقوون يكتفونه شكل الخال مليان حقد على الضابط يبي يزنطه زنط بس ماش حالوا من دونه
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12 - ثاغد بن عاثر2017-09-03 02:20:27
كلاب تاكل بعضها
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11 - Ahmed2017-09-03 02:12:36
الطب النفسي يقول ان الخوال حاقدين على المجتمعات ذات العرق الابيض ..عشان كذا هم حاقدين على البشر
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10 -2017-09-03 02:03:41
لكم على راس السجين وش رذاذ فلفل وطرحه ارضا ووووين الديمقراطية خلوه يفعل ويعبر ويخرب نفس تصريحاتكم على الدول العربية
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9 - Smile2017-09-03 01:50:54
السود عرق الاجرام بكل مكان هاذي حقيقة ماينفعون غير في المضاربات والحراسات لكن تفكير وعقل تنكه
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8 - مجد البلوي2017-09-03 01:43:55
هو حاط الصغير هذا في رأسه
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7 - ادهم2017-09-03 01:38:45
الى تعليق 4 ..انا عنصري للوطن و ابناء الوطن الاصليين..الي ماهو اصله من السعوديه يرجع ديرته ..وبعدين لا تسوى فيها فاهم اللغه والأملاء ..راجع ردك وتعرف
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( عدد التعليقات 290 )6 - شقردي بطران
كانوا يرشونه بمادة رذاذيه تسبب الم في العيون ولم يجدي معه ........ المجرم بدون كلبشه مشكله ....
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5 -2017-09-03 01:15:20
اكيد ماحدث كانت ردت فعل قويه ومن القهر طلع بالفديو بهذا الشكل
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4 - ابو شنب2017-09-03 01:08:29
تعلم الإملاء يارقم ١ (اللون )تكتب كذا !!واترك العنصريه !
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3 - فهد2017-09-03 01:06:11
بيض الله وجه 10 حراس ما قدروا عليه
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2 -2017-09-03 00:48:20
والله تعامل طيب مع المجرم
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1 - ادهم2017-09-03 00:29:10
هذا الون سبب كل المصايب ...المفروض يرجعون ديرتهم
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بواسطة : عبشان الشلولخ
ودي ينتبهن النساء اللي يركبون مع اوبر وكريم ..وتكون حذره في تصرفاتها...
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قرار صائب وحكيم...
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