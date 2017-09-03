شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر وفاة أحد حجاج بيت الله الحرام وهو ساجد.

ويظهر الحاج وهو في وضعية السجود وبدون حراك ، فيما حاول عدد من منسوبي الأمن المنظمين للحج، إعادة الوعي للحاج عبر سكب المياه على رأسه، إلا أنهم تيقنوا من أنه فارق الحياة ليقول أحدهم “الله يرحمه”.

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