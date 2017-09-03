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شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود
صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو يظهر وفاة أحد حجاج بيت الله الحرام وهو ساجد.
ويظهر الحاج وهو في وضعية السجود وبدون حراك ، فيما حاول عدد من منسوبي الأمن المنظمين للحج، إعادة الوعي للحاج عبر سكب المياه على رأسه، إلا أنهم تيقنوا من أنه فارق الحياة ليقول أحدهم “الله يرحمه”.
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التعليقات
31 - مشــعل2017-09-03 04:56:14
حاج وساجد هذا من حسن الخاتمة الله يرحمه
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30 -2017-09-03 04:23:40
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة وربي حرام ما عاد فيه احترام للميت ليش التصوير والنشر حسبي الله ونعم الوكيل
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29 - جبل طويق2017-09-03 04:15:06
الله يرحمه بالله حسن الخاتمه
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28 -2017-09-03 04:12:58
اسالك بالله العلي العظيم لاتدعي على احد ادع بالهداية ماتدري من خاتمة عند الله احسن واي عمل سبب في دخول الجنة فكم لله من ستر خفي
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27 - KSA,,,,,,,,,,,,,,,m2017-09-03 03:45:26
تعليق 19 اسأل الله ان يجعل دارك في سقر هذا توفي يرحمة الله وهو ساجد فنعم التربية ونعم الحياة السعيدة حياة الدين عاشها يرحمة الله ،، سؤالي لك اي حياة تعيشها انت حياة الضنك لارحمك الله
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26 - عمر العطوي2017-09-03 03:40:49
في بعض الناس ( لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون )خاطب الله تعالى خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن قومك لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون هذا في زمن الرسول كيف في زمناً الحالي الله يرحمنا برحمته أجمعين.
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25 - راجي رحمه ربه2017-09-03 03:31:54
اللهم انا نسألك باسمك الاعظم الذي إذا سُئلت به أعطيت واذا دُعيت به اجبت الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحسن خاتمتي وان تجعلها ع شهاده وان تقبض روحي وانا ساجد صايم آمين
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( عدد التعليقات 28,227 )24 - برق _ الحرم
((((((اللهم أحسن خاتمتنا..... اللهم توفنا وأنت راض عنا،))))))
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23 - ام ايلين2017-09-03 03:28:18
خبوقه يعلك لشل اليدين واللسان
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22 - المصري2017-09-03 03:15:47
الله يغفرله ويرحمه
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21 - الجنرال2017-09-03 03:14:24
اللهم نسالك خشيتك في السر والعلن
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( عدد التعليقات 14,995 )20 - ابويوسف
وجهه نظر شخصيه مثل هذه الخاتمه تصويرها فيه عبره وكرامه
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( عدد التعليقات 27,941 )19 - قلم الحقيقه
الأخونجية أرسلوه للدار الآخر وجعلوه في أعداد الأموات فقط ليدللون على أجنداتهم التي يمارسون من خلفها أكاذيبهم.هل أعلن الهلال الأحمر عن وفاته ؟.هل ذكرت الجهات الأمنية أي بيان عنه؟.على طول يالأخونجي مات.
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18 -2017-09-03 02:23:02
صدر توجيه الان بالقبض على العسكري الي صور ونشر المقطع واحالته للتحقيق فوراً واتخاذ الاجراء القانوني
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17 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-2017-09-03 02:14:14
الله يرحمه-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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16 - مرهق2017-09-03 02:06:31
يمكن معة هبوط او ضغط او ضيف في التنفس وعند السجود لم يتمكن من رفع راسة بحسب الاسباب السابقة الله يرحمة ويغفرلة
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15 - اتجمل و علي 3 مليون دين2017-09-03 01:54:32
الله يغفر لنا وله.
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14 - هنطش2017-09-03 01:51:06
زحام ودهس باين من رأسه الله يقبل حجه
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13 - هنيئا له مشاءلله2017-09-03 01:37:39
يارب احسن خاتمتي
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12 - هنيئا له مشاءلله2017-09-03 01:37:24
يارب احسن خاتمتي
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11 - فيصل2017-09-03 01:34:38
سبحان الله الله يرحمه هنيئا لهذا الانسان حسن الخاتمه اللهم أرزقنى حسن الخاتمه
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( عدد التعليقات 290 )10 - شقردي بطران
لا اله الا الله .... الله يرحمه ويغفر له
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9 - عارف2017-09-03 01:11:17
يا عالم خافوا الله انتوا وجوالاتكم والمسابقه للتصوير للميت حرمه حرام عليكم
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8 -2017-09-03 01:06:13
الله يرحمه ويغفر له
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( عدد التعليقات 14,995 )7 - ابويوسف
الله يرحمه ويغفرله ويحسن خاتمتنا
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6 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-09-03 00:56:37
طيّب يمكن كان بالإمكان إسعافه .. ليش ماطلبوا له الإسعاف ..
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5 - محمدمحمد2017-09-03 00:52:54
اللهم انا نسألك حسن الخاتمه
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4 - زائر2017-09-03 00:52:41
الله يرحمه هنيئا له
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3 - فنزولي2017-09-03 00:52:21
نتيجه الانهاك والتعب
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2 - بنادول2017-09-03 00:51:41
اللهم احسن خاتمتنا رحمه الله ونعم الخاتمه يبعث على هيئته ساجد لله بارب حسن الخاتمه
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1 - ترانيم2017-09-03 00:50:43
الله اكبر. حاج وساجد
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بواسطة : عبشان الشلولخ
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