“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور
صحيفة المرصد : أعاد تاريخ 31 أغسطس 2017 العالم بالذاكرة 20 عاماً إلى الوراء، حين قتلت الأميرة ديانا Diana في حادث سير مروع بالعاصمة الفرنسية باريس.
خلال الفترة الماضية، أُسدل الستار عن الكثير من الحقائق والأسرار المتعلقة بحياة ديانا الخاصة والعاطفية كما بمقتلها، الا أن الغموض الذي لطالما رافق إسمها لم يزول حتى يومنا هذا.
فيما تحدث منعش قلب الأميرة البريطانية، عن آخر لحظات رآها فيها حية، وقال إنه كان متأكداً بأنها ستنجو وتبقى على قيد الحياة من حادث لم ير نقطة دم واحدة من أثره على جسمها.
ولفت Xavier Gourmelon، الرقيب الحالي بدائرة الإطفاء الفرنسية، الذي أنعش قلب الأميرة وأعاده للحياة قبل أن تستسلم،أن ديانا تنهدت وتمتمت ? what happened My God, وكانت هذه الكلمات الأخيرة قبل آخر أنفاسها، لكنها رحلت من دون أن تسمع الجواب.
ووفقاً لما ورد في “العربية نت” نقلاً عن صحيفة Times البريطانية، فقبل أن تصل الإسعاف وتنقل الأميرة إلى مستشفى La Pitié Salpêtrière الجامعي، كان فريق طوارئ من دائرة الإطفاء قد وصل إلى النفق، ومن ضمنه Gourmelon الذي رأى ديانا في المقعد الخلفي، فاقدة الوعي لا تتنفس، فأسرع إلى تدليك صدرها وإنعاشها، وقال: “عندها رأيت جرحاً طفيفاً في كتفها الأيمن، ولم أجد غير ذلك أي مهم. لا دم على الإطلاق”.
وتابع: “اعتقدت حين رأيتها حية لحظة أدخلوها إلى سيارة الإسعاف أنها ستنجو وتعيش، لكني وجدت أنها فارقت الحياة بالمستشفى فيما بعد. رأيتها قبل وصول الإسعاف تتحرك وتتكلم بالإنجليزية، وقالت: يا إلهي، ما الذي حدث، فتمكنت من فهم عبارتها، ومن تهدئتها بعض الشيء.. كانت تحرك ذراعها اليسرى، ويصعب عليها تحريك اليمنى، فأمسكت يدها، ولم أعد أذكر ما قلته لها بالفرنسية لتستكين وفي هذه اللحظة وصل الدكتور الفرنسي Mailliez Frederic ، المار بالصدفة في النفق، وطلب إخراجها من السيارة”.
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التعليقات
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انصحك تلطم مع صاحب تعليق 26 تناسبون بعض ..ثم انصحكم ان تقرؤا سويه كتاب العصر الذهبي الاسلامي انت تعرف من المتخلف ..صحيح انا تراجعنا لكن راجعين ان شاء الله
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انصحك تختار مكان تعيش فيه عند الغرب من روسيا و تركيا الى الساحل الغربي الأمريكي .. قسم ان تكع كل مالك من خرك
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ثاغد لا تغضب اصنع قنبله ذريه او جوال كشاف ونا اغير نظرتي للغرب
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ثاغد لا تغضب اصنع قنبله ذريه او جوال كشاف ونا اغير نظرتي للغرب
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اسيادك انت ... الغرب مطيه شرواك نستعملها و ندلها للفلا
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تعليق مخالف
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الغرب اسيادنا شئت ام ابيت فهم من يحموننا ونحن في ضعف وهوان
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ثاغد لا يشوف ترامب كلامك عن الغرب.. يزعل وياخذ.بدلاتك..
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فلي
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من اسمك اعرف انك بكايه (عسكري مسكين) انت منت كفؤ لتكون عسكري لئن العسكرية موطن قوه وصلابه
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تعليق رقم 33 .. احس انك بكاية .. انصحك تلطم مع تعليق 26 و تنبط ح جنبه
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مفسر الاحلام الغرب سرقو من العرب تصميم الجوال
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تعليق رقم 28 لولا علمنا لما وجدتك هنا هههههههههههههههههه العلم للعرب والمسلمين تمت سرقته يسارق النعول
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تعليق 28 ... انصحك تلطم مع صاحب تعليق 26 تناسبون بعض ..ثم انصحكم ان تقرؤا سويه كتاب العصر الذهبي الاسلامي انت تعرف من المتخلف ..صحيح انا تراجعنا لكن راجعين ان شاء الله
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ثاغد نعم الغرب افضل صنعو لك سياره وصنعو لك جوال عشان تتبطح وتعلق ف المرصد فلا تكن جاحد من لا يشكر الناس لا يشكر الله
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ت25 آمين الله يسمع منك جعلك للقبر والداب عاجلا لا آجلا
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عند الله تعالى تجتمع الخصوم وسوف يأخذ كل ذي حق حقه إن الله لا يظلم أحد حادث ديانا والعراق وأفغانستان وسوريا وفلسطين وليبيا واليمن كل هذه الأمور المؤلمه سببها الخونه وعدو الإنسان قاتل الله أمة الكفر
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تعليق 26 ... ألطم ألطم و ردد احنا أسوء ناس و أبكي وأركع على ركبك ثم انبط ح و قل الغرب احسن ناس
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26 لولا الله ثم الغرب م حصلت هالنت عشان تتصفح تحصلنا للان على ظهور الابل
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تعليق 26 .... انت تقدس الغرب و تحب تنبط ح لهم ..ترى فكرهم فلوس و سك ... سبب تطورهم هم المهاجرون
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22 وش تبيهم يعرفون عنا صنعا شي للعالم عشان يعرفونا للاسف اصبحنا مثل طلاب المرحله الابتدائيه فالحين بالهواش والنهش في بعضنا وهم يتقدمون..ويتطورون.. ونحن بلاد غني و****
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فيني ولا فيك ليتني بالقبر والداب ولا اني اسمع هذا الخبر
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خراط وقصص خياليه لخلق اسطوره من لاشئ او للبحث عن الشهره والتكسب المادي .
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ممكن نجت من الحادث قاموا كمّلوا عليها بالمستشفى . يله بصرها وحنا وش يخصنا .
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وبعض الدول الاوروبة شايف نفسه علينا فما بالك بالدول الأخرى . ولعلمك وهذا الشي خاص بنا في برنامج على اليوتيوب يسالون الشعب الصيني والياباني والكوري الجنوبي تصدق مايعرفون غير دبي ومصر واليمن فقط
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طيب فسر معنى الكلام في ناس ما عندها عنقليزي زي حالاتنا هو ده عنقليزي ولا فرنساوي كلة من كريم الي وسوت معاه الحادث
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اكيد الحادث مدبر - الاميره كسرت البتوكول الملكي كانت تمشي بملابس قصيره جدا و تتصور في المارينا مع دودي و عايشه حياتها لغاية ما لحقوها المصورين في النفق بمسدس فلاش اعمي السائق وصدم في العامود 13
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ممكن قُتِلت بالسم بعد ذهابها للمستشفى الله أعلم . لكن تذكرت ياسر عرفات ووفاته في فرنسا .. في الحقيقة استشهاد - والعلم عند الله - صدام هو الحدث الأهم الذي يستشعره كل المسلمين خاصة هذه الأيام .
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ياحبيبتي يادايانا 😓😓😓
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ياتعليق 15 اش عرفك انها ماتت على كفر الله اعلم بخلقه عشت معاها او تعرفها لاحول ولاقوة الاباالله دع الخلق للخالق وخلك في نفسك واعمل لاخرتك الواحد لايزكي نفسه انتبه نصيحة
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يا ترى كم من قلب انعشته هذه الديانا⁉️
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إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ( 161 ) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا هو عقاب الكفار إذا ماتوا على كم فكيف يتجرأ جاهل أن يترحم على الك
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ازعجتونا بديانا و كأنه لا بد ان نقدس العائلة الملكية البريطانية و نعرف كل صغير وكبير عنهم اقسم قسم ان دول الغرب و الشرق يكرهون العرب كره ماله مثيل و يحتقرونا ايما احتقار و انهم ينظرون لنا بأنا متخلفين
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رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. شهيدة الحب والسلام .وقتها كانت جنة للدنيا ولازالت تبكي عليها الحياة التي فارقتها ورحلت عنها لأنها ملكة من السماء تعيش بين البشر.فديانا لن تتكررأبدآ.
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قتلتها المخابرات البريطانية بأمر من الملكة
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اوكي الان عرفك العالم وشتهرت ولم تاتي بجديد هل تعلم اني استطيع ان اشتهر اذا رافقت مشهور او تكلمت عنة كلام خفيف او اقول ان مشهور السناب الفلاني لايجيد الكتابة سوف يظهر مدافعين ومشجعين وشتهر انا
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قتلت عمداً لانها كادت أن تسلِم ، وذاع صيتها بالغرب وخافوا أن يكون لإسلامها صدى كبير ، وتوقعاتي أنها قُتِلت ، كم أعشقك يادايانا ، وجهك بريئ ملئ بالسعادة والعطاء والنقاء ، وداعاً دايانا .
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لقد قتل ألرئيس ألأمريكي جون كندي 1963 ولحد الآن يبحثون عن القاتل ومعروف بأن المخابرات قتلوا جون كندي ولكن سيكشف في حينيه وكما قتل أولوف بالمة رئيس الوزراء السويدي سنة ١٩٨٦ من بل المخابرات السويدية وا
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راحت بخيرها وشرها فلاتشغلونا بالماضي ف فكروا بالمستقبل الصحافة الغربية والاوربية لاتكتب عنها شيئا انما ترسل الينا لنشرها واشغالنا بالماضي
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ماعليك من الكلام أشهد أن صناعه الالمان رقم واحد
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هذا هو أسلوب الإعلام ألغرب ألمنافق والحصول على أموال *** على حساب أشخاص مشهورين ويستمر القصة كل ما نقترب من ذكرى السنوي لديانا يأتون بأشياء لبيعها والحصول على المال كيفا قتلت ومن قتلها
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ليس كلهم منهم من خلد اسمه حتى الان والناس تذكره بالخير وتذكر محاسنه . ومنهم من يفطس مثل القذافي تجبر وظلم وفي الأخير مات تحت الجزم . فيه شخصيات عظيمة عاشت عظيمة وماتت عظيمه .
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لا اله الا الله وحده لاشريك له .له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير.
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ليش الاقوياء واصحاب المنلصب الرفيعة يعتقدون ان الحياة من حقهم وحدهم فقط ؟
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ياسرع الايام لها 20 سنه
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انها قتلت الله يصلحكم ويردكم الى رشدكم . هل لديكم دليل ؟
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