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“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور
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المرصد 47 6٬954 4 ساعات

صحيفة المرصد : أعاد تاريخ 31 أغسطس 2017 العالم بالذاكرة 20 عاماً إلى الوراء، حين قتلت الأميرة ديانا Diana في حادث سير مروع بالعاصمة الفرنسية باريس.

خلال الفترة الماضية، أُسدل الستار عن الكثير من الحقائق والأسرار المتعلقة بحياة ديانا الخاصة والعاطفية كما بمقتلها، الا أن الغموض الذي لطالما رافق إسمها لم يزول حتى يومنا هذا.

فيما تحدث منعش قلب الأميرة البريطانية، عن آخر لحظات رآها فيها حية، وقال إنه كان متأكداً بأنها ستنجو وتبقى على قيد الحياة من حادث لم ير نقطة دم واحدة من أثره على جسمها.

ولفت Xavier Gourmelon، الرقيب الحالي بدائرة الإطفاء الفرنسية، الذي أنعش قلب الأميرة وأعاده للحياة قبل أن تستسلم،أن ديانا تنهدت وتمتمت ? what happened My God, وكانت هذه الكلمات الأخيرة قبل آخر أنفاسها، لكنها رحلت من دون أن تسمع الجواب.

ووفقاً لما ورد في “العربية نت” نقلاً عن صحيفة Times البريطانية، فقبل أن تصل الإسعاف وتنقل الأميرة إلى مستشفى La Pitié Salpêtrière الجامعي، كان فريق طوارئ من دائرة الإطفاء قد وصل إلى النفق، ومن ضمنه Gourmelon الذي رأى ديانا في المقعد الخلفي، فاقدة الوعي لا تتنفس، فأسرع إلى تدليك صدرها وإنعاشها، وقال: “عندها رأيت جرحاً طفيفاً في كتفها الأيمن، ولم أجد غير ذلك أي مهم. لا دم على الإطلاق”.

وتابع: “اعتقدت حين رأيتها حية لحظة أدخلوها إلى سيارة الإسعاف أنها ستنجو وتعيش، لكني وجدت أنها فارقت الحياة بالمستشفى فيما بعد. رأيتها قبل وصول الإسعاف تتحرك وتتكلم بالإنجليزية، وقالت: يا إلهي، ما الذي حدث، فتمكنت من فهم عبارتها، ومن تهدئتها بعض الشيء.. كانت تحرك ذراعها اليسرى، ويصعب عليها تحريك اليمنى، فأمسكت يدها، ولم أعد أذكر ما قلته لها بالفرنسية لتستكين وفي هذه اللحظة وصل الدكتور الفرنسي Mailliez Frederic ، المار بالصدفة في النفق، وطلب إخراجها من السيارة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

47 - عسكري مسكين
2017-09-03 05:00:37
صلحب متى تعودون فنحن بانتظاركم
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46 - صلحب
2017-09-03 04:56:46
انصحك تلطم مع صاحب تعليق 26 تناسبون بعض ..ثم انصحكم ان تقرؤا سويه كتاب العصر الذهبي الاسلامي انت تعرف من المتخلف ..صحيح انا تراجعنا لكن راجعين ان شاء الله
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45 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 04:39:53
انصحك تختار مكان تعيش فيه عند الغرب من روسيا و تركيا الى الساحل الغربي الأمريكي .. قسم ان تكع كل مالك من خرك
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44 - عسكري مسكين
2017-09-03 04:39:45
ثاغد لا تغضب اصنع قنبله ذريه او جوال كشاف ونا اغير نظرتي للغرب
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43 - عسكري مسكين
2017-09-03 04:39:44
ثاغد لا تغضب اصنع قنبله ذريه او جوال كشاف ونا اغير نظرتي للغرب
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42 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 04:34:59
اسيادك انت ... الغرب مطيه شرواك نستعملها و ندلها للفلا
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41 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 04:31:56
تعليق مخالف
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40 - عسكري مسكين
2017-09-03 04:29:01
الغرب اسيادنا شئت ام ابيت فهم من يحموننا ونحن في ضعف وهوان
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
39 - عسكري مسكين
2017-09-03 04:25:29
ثاغد لا يشوف ترامب كلامك عن الغرب.. يزعل وياخذ.بدلاتك..
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38 -
2017-09-03 04:16:26
فلي
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37 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 04:14:48
من اسمك اعرف انك بكايه (عسكري مسكين) انت منت كفؤ لتكون عسكري لئن العسكرية موطن قوه وصلابه
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36 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 04:09:16
تعليق رقم 33 .. احس انك بكاية .. انصحك تلطم مع تعليق 26 و تنبط ح جنبه
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35 - عسكري مسكين
2017-09-03 04:05:00
مفسر الاحلام الغرب سرقو من العرب تصميم الجوال
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34 - مفسر أحلام
2017-09-03 04:02:46
تعليق رقم 28 لولا علمنا لما وجدتك هنا هههههههههههههههههه العلم للعرب والمسلمين تمت سرقته يسارق النعول
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33 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 04:01:42
تعليق 28 ... انصحك تلطم مع صاحب تعليق 26 تناسبون بعض ..ثم انصحكم ان تقرؤا سويه كتاب العصر الذهبي الاسلامي انت تعرف من المتخلف ..صحيح انا تراجعنا لكن راجعين ان شاء الله
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32 - عسكري مسكين
2017-09-03 04:01:04
ثاغد نعم الغرب افضل صنعو لك سياره وصنعو لك جوال عشان تتبطح وتعلق ف المرصد فلا تكن جاحد من لا يشكر الناس لا يشكر الله
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31 -
2017-09-03 04:00:12
ت25 آمين الله يسمع منك جعلك للقبر والداب عاجلا لا آجلا
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30 - مفسر أحلام
2017-09-03 04:00:07
عند الله تعالى تجتمع الخصوم وسوف يأخذ كل ذي حق حقه إن الله لا يظلم أحد حادث ديانا والعراق وأفغانستان وسوريا وفلسطين وليبيا واليمن كل هذه الأمور المؤلمه سببها الخونه وعدو الإنسان قاتل الله أمة الكفر
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29 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 03:55:40
تعليق 26 ... ألطم ألطم و ردد احنا أسوء ناس و أبكي وأركع على ركبك ثم انبط ح و قل الغرب احسن ناس
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28 - عسكري مسكين
2017-09-03 03:55:07
26 لولا الله ثم الغرب م حصلت هالنت عشان تتصفح تحصلنا للان على ظهور الابل
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27 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 03:52:26
تعليق 26 .... انت تقدس الغرب و تحب تنبط ح لهم ..ترى فكرهم فلوس و سك ... سبب تطورهم هم المهاجرون
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26 -
2017-09-03 03:42:57
22 وش تبيهم يعرفون عنا صنعا شي للعالم عشان يعرفونا للاسف اصبحنا مثل طلاب المرحله الابتدائيه فالحين بالهواش والنهش في بعضنا وهم يتقدمون..ويتطورون.. ونحن بلاد غني و****
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25 - اسمرعبر الملكي
2017-09-03 03:33:05
فيني ولا فيك ليتني بالقبر والداب ولا اني اسمع هذا الخبر
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24 - ارنك
2017-09-03 03:17:57
خراط وقصص خياليه لخلق اسطوره من لاشئ او للبحث عن الشهره والتكسب المادي .
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23 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-03 03:10:44
ممكن نجت من الحادث قاموا كمّلوا عليها بالمستشفى . يله بصرها وحنا وش يخصنا .
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22 - ت 14 البنقلاديشي اللي ممنوع دخوله أمريكا
2017-09-03 02:59:18
وبعض الدول الاوروبة شايف نفسه علينا فما بالك بالدول الأخرى . ولعلمك وهذا الشي خاص بنا في برنامج على اليوتيوب يسالون الشعب الصيني والياباني والكوري الجنوبي تصدق مايعرفون غير دبي ومصر واليمن فقط
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21 - كابتن كريم
2017-09-03 02:55:03
طيب فسر معنى الكلام في ناس ما عندها عنقليزي زي حالاتنا هو ده عنقليزي ولا فرنساوي كلة من كريم الي وسوت معاه الحادث
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20 - انا
2017-09-03 02:50:55
اكيد الحادث مدبر - الاميره كسرت البتوكول الملكي كانت تمشي بملابس قصيره جدا و تتصور في المارينا مع دودي و عايشه حياتها لغاية ما لحقوها المصورين في النفق بمسدس فلاش اعمي السائق وصدم في العامود 13
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19 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-03 02:44:35
ممكن قُتِلت بالسم بعد ذهابها للمستشفى الله أعلم . لكن تذكرت ياسر عرفات ووفاته في فرنسا .. في الحقيقة استشهاد - والعلم عند الله - صدام هو الحدث الأهم الذي يستشعره كل المسلمين خاصة هذه الأيام .
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18 - فهد العنزي
2017-09-03 02:40:17
ياحبيبتي يادايانا 😓😓😓
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17 - مع الخيل
2017-09-03 02:30:59
ياتعليق 15 اش عرفك انها ماتت على كفر الله اعلم بخلقه عشت معاها او تعرفها لاحول ولاقوة الاباالله دع الخلق للخالق وخلك في نفسك واعمل لاخرتك الواحد لايزكي نفسه انتبه نصيحة
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16 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 02:24:19
يا ترى كم من قلب انعشته هذه الديانا⁉️
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15 - مسلم غيور
2017-09-03 02:21:34
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ( 161 ) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا هو عقاب الكفار إذا ماتوا على كم فكيف يتجرأ جاهل أن يترحم على الك
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14 - ثاغد بن عاثر
2017-09-03 02:12:56
ازعجتونا بديانا و كأنه لا بد ان نقدس العائلة الملكية البريطانية و نعرف كل صغير وكبير عنهم اقسم قسم ان دول الغرب و الشرق يكرهون العرب كره ماله مثيل و يحتقرونا ايما احتقار و انهم ينظرون لنا بأنا متخلفين
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( عدد التعليقات 27,941 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-03 02:11:47
رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. شهيدة الحب والسلام .وقتها كانت جنة للدنيا ولازالت تبكي عليها الحياة التي فارقتها ورحلت عنها لأنها ملكة من السماء تعيش بين البشر.فديانا لن تتكررأبدآ.
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12 - محماس السادس عشر
2017-09-03 02:04:20
قتلتها المخابرات البريطانية بأمر من الملكة
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11 - مرهق
2017-09-03 02:03:38
اوكي الان عرفك العالم وشتهرت ولم تاتي بجديد هل تعلم اني استطيع ان اشتهر اذا رافقت مشهور او تكلمت عنة كلام خفيف او اقول ان مشهور السناب الفلاني لايجيد الكتابة سوف يظهر مدافعين ومشجعين وشتهر انا
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10 - فهد العنزي
2017-09-03 01:53:11
قتلت عمداً لانها كادت أن تسلِم ، وذاع صيتها بالغرب وخافوا أن يكون لإسلامها صدى كبير ، وتوقعاتي أنها قُتِلت ، كم أعشقك يادايانا ، وجهك بريئ ملئ بالسعادة والعطاء والنقاء ، وداعاً دايانا .
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9 - مسلم غيور
2017-09-03 01:51:40
لقد قتل ألرئيس ألأمريكي جون كندي 1963 ولحد الآن يبحثون عن القاتل ومعروف بأن المخابرات قتلوا جون كندي ولكن سيكشف في حينيه وكما قتل أولوف بالمة رئيس الوزراء السويدي سنة ١٩٨٦ من بل المخابرات السويدية وا
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8 - .
2017-09-03 01:48:38
راحت بخيرها وشرها فلاتشغلونا بالماضي ف فكروا بالمستقبل الصحافة الغربية والاوربية لاتكتب عنها شيئا انما ترسل الينا لنشرها واشغالنا بالماضي
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7 - هنطش
2017-09-03 01:43:02
ماعليك من الكلام أشهد أن صناعه الالمان رقم واحد
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6 - مسلم غيور
2017-09-03 01:41:25
هذا هو أسلوب الإعلام ألغرب ألمنافق والحصول على أموال *** على حساب أشخاص مشهورين ويستمر القصة كل ما نقترب من ذكرى السنوي لديانا يأتون بأشياء لبيعها والحصول على المال كيفا قتلت ومن قتلها
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5 - تعليق 3
2017-09-03 01:35:48
ليس كلهم منهم من خلد اسمه حتى الان والناس تذكره بالخير وتذكر محاسنه . ومنهم من يفطس مثل القذافي تجبر وظلم وفي الأخير مات تحت الجزم . فيه شخصيات عظيمة عاشت عظيمة وماتت عظيمه .
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4 - مع زاتك
2017-09-03 01:24:07
لا اله الا الله وحده لاشريك له .له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير.
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3 -
2017-09-03 01:23:24
ليش الاقوياء واصحاب المنلصب الرفيعة يعتقدون ان الحياة من حقهم وحدهم فقط ؟
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2 - السعادة لاترحل مع أحد .. أخبروا الراحلين بذلك .. !!
2017-09-03 01:22:40
ياسرع الايام لها 20 سنه
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1 - ومن قال لكم
2017-09-03 01:21:37
انها قتلت الله يصلحكم ويردكم الى رشدكم . هل لديكم دليل ؟
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 المرصد 6 1٬590 يومين
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬300 يومين
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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