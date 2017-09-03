خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !
صحيفة المرصد : نالت كويتية عكس ما اشتهت، عندما توجهت إلى صالون تجميل نسائي، استعداداً للاحتفال بالعيد، لكن تسابقها على الدور مع زبونة أخرى أشعل شجاراً بينهما تعرضت خلاله لكدمة في العين لا شك أنها ستغير بالنسبة إليها مذاق العيد، خصوصاً أن الواقعة تحوّلت إلى قضية في مخفر بإحدى مناطق محافظة الجهراء بالكويت ، تبادلت فيها المتشاجرتان الاتهامات!
مصدر أمني ذكر وفقاً لـ “الراي” الكويتية ، أن الزبونتين اختلفتا على أحقية كل منهما بالدور في الصالون، وبدأت بينهما مشادة كلامية تلاها اشتباك على وقع الشتائم والتهديدات، وهبّت العاملات في الصالون يحاولن التفريق بينهما لكن محاولاتهن فشلت، وواصلت المتشاجرتان تبادل الضرب وتسببتا في إتلاف بعض محتويات الصالون.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
6-من منظر اهل الصلاح والتقوى تشمئز نفسك كفاني وكفى المسلمين شر نفسك وكانك تريد ان تخلّد في هذه الدنيا الفانية ايها العبد المسكين نصيحه لك تب الى الله قبل ان تاتيك سكرات الموت فجاة وستصبح من الخاسرين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6-من منظر اهل الصلاحوالتقوى تشمئز نفسك كفاني وكفى المسلمين شر نفسك وكاتك تريد ان تخلّد في هذه الدنيا الفانية ايها العبد المسكين ونصيحه لك تب الى الله قبل ان تاتيك سكرات الموت فجاة وستصبح من الخاسرين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
امحق يادافع البلا ؛ آش اللي حاصل بالكويت للدرجا هازي الجو مطفش الخليقه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المكياج خمسين في الميه عليه وعشرين عادي زبطبت الكشخه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تستاهل اكثر اين التسامح بس لوا خذت الثانيه مثلها لكمه كان ممتاز الله يثبتنا على العقل والدين قال مكياج إذا منتي حلوه رباني وش الفايده بالمكياج
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
همج والله مافي احترام وصبر على طول هواش ومناقره
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
اللي راحوا للصالون(حريم)والا اندرتيكر و روك (:اللي بالصوره عيدت صح(:
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
ماعليهم شرهة أخونجيات .
لا يعجبني(16) اعجبني(0)
انت بروح لا بلجسم إنسانا
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
فإذا غضب احدكم فليتوضأء بالماء ياماتدمرت أُسر وراحت ارواح من الغضب روض نفسك ع ضبطها والكاظمين الغيظ ليس الشديد بالصرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب وهؤلاء نساء ماذا ابقن للرجال من اجل ماذا 😤😤
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الله لا يبلانا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا اين العقل والتأني والاخلاق وضبط النفس والانوثه لا تغضب الغضب من الشيطان والشيطان خُلق من النار والنار تطفى بالماء
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
الله لا يبلانا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا اين العقل والتأني والاخلاق وضبط النفس والانوثه لا تغضب الغضب من الشيطان والشيطان خُلق من النار والنار تطفى بالماء
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
ههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(13)
أضف تعليق