خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

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صحيفة المرصد : نالت كويتية عكس ما اشتهت، عندما توجهت إلى صالون تجميل نسائي، استعداداً للاحتفال بالعيد، لكن تسابقها على الدور مع زبونة أخرى أشعل شجاراً بينهما تعرضت خلاله لكدمة في العين لا شك أنها ستغير بالنسبة إليها مذاق العيد، خصوصاً أن الواقعة تحوّلت إلى قضية في مخفر بإحدى مناطق محافظة الجهراء بالكويت ، تبادلت فيها المتشاجرتان الاتهامات!

مصدر أمني ذكر وفقاً لـ “الراي” الكويتية ، أن الزبونتين اختلفتا على أحقية كل منهما بالدور في الصالون، وبدأت بينهما مشادة كلامية تلاها اشتباك على وقع الشتائم والتهديدات، وهبّت العاملات في الصالون يحاولن التفريق بينهما لكن محاولاتهن فشلت، وواصلت المتشاجرتان تبادل الضرب وتسببتا في إتلاف بعض محتويات الصالون.

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