بالفيديو .. “المطلق”: حجاج جدة والطائف ليس عليهم طواف وداع .. ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال
صحيفة المرصد : أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن ما قاله بخصوص جواز رمي الجمرات قبل الزوال ، هو من أجل التيسير والتخفيف على الناس .
وأفاد “المطلق” ، بحسب “سبق” ، بأنه لو رمى الحاج الجمار قبل طلوع الشمس فلا شيء عليه، وإنما خالف الهدي النبوي في ذلك، مضيفًا أن من يريد السفر ويعود لطواف الوداع ويخفف على إخوانه جزاه الله خيرًا، وأن حجاج جدة والطائف يسقط عنهم طواف الوداع.
وأكد “المطلق” في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى، قائلًا: “لا نريد أن نخالف النصوص أبدًا، لكنا نريد التيسير على الناس ما فهمناه من النصوص، ولو نقلنا الزحمة إلى بعد الزوال فهي ستنتقل في طواف الوداع”.
وفنَّد “المطلق” تمسك القائلين بعدم جواز الرمي إلا بعد الزوال بفعل النبي ﷺ الذي جلس ينتظر إلى بعد الزوال بينما رمى بعد طلوع الشمس لكان أرفق قائلًا: “الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يجتمعون عند النبي ﷺ إلا وقت الصلاة، والذي كان يجمعهم الآذان”، مشيرًا إلى أنهم عندما اجتمعوا عنده لم يصل وإنما نزل ﷺ ورمى بهم قبل الصلاة؛ ليعلمهم هديه؛ فكان يرمي ويقول: “خذوا عني مناسككم”.
لكن “المطلق” عاد وأكد أن الرمي بعد الزوال هو الأصل والأفضل والسنة، وإنما الخلاف في الجواز: هل يجوز قبل الزوال أم لا؟
وأوضح الشيخ المطلق: لم ننظر لهذه الأحكام من أجل الزحام، ونحن الآن لا نخطِّئ أحدًا وندعو لكل مجتهد، ولا يهمنا أقوال الرجال بقدر ما يهمنا النظر في الدليل، فنحن نعلم أننا موقوفون بين يدي الله وأننا مسؤولون عما نقول، وأننا لا نريد أن نخالف النصوص أبدًا.
واستدرك: لكنا نريد أن نيسر للناس وعليهم ما فهمناه من النصوص، ولو نقلنا الزحمة لما بعد الزوال فهي ستنتقل تلقائيًّا إلى الطواف.
وأردف “المطلق”: نتفق على أن الرمي بعد الزوال يوم الثاني عشر أفضل، وهو فعل النبي ﷺ، إنما الخلاف في الجواز، مستعرضًا فضيلته في هذا الشأن أدلة الذين يَرَوْن جواز الرمي قبل الزوال يوم النفرة من الكتاب والسنة؛ ومنها قوله تعالى: “وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ”، ورمي الجمار من ذكر الله ولم يحدد بوقت معين؛ وعلى هذا فيجوز في أول اليوم كما في آخره.
وأشار أيضًا إلى قوله تعالى: “فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ”، واليوم الثاني يبدأ من أول اليوم إلى آخره، متسائلًا: فلماذا نقول إنه لا يبدأ إلا بعد الزوال؟ وأضاف: “كلنا متفقون على أن اليوم يبدأ من أول النهار، وإنما نقول بأن الرمي بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي ﷺ قال لأغيلمة بني عبدالمطلب: “أي أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس”.
وبين “المطلق” أنه: “لو رمى الإنسان قبل طلوع الشمس لا شيء عليه، وإنما خالف هذا الهدي من النبي ﷺ”. وأضاف أن أعمال الحج الطواف والسعي والحلق والتقصير والنحر ومعها الرمي تجوز في أيام التشريق في أي وقت ليلًا أو نهارًا.
وعن التخفيف والتيسير في طواف الوداع قال الشيخ المطلق: أرى أن نخفف في طواف الوداع؛ نحن نقول لمن يريد السفر ويعود لطواف الوداع ويخفف على إخوانه: جزاه الله خيرًا، وأيضًا قد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الذين دون مسافة قصر ليس عليهم طواف وداع، وهذا يعني أن أهل جدة والطائف يسقط عنهم طواف الوداع؛ لأنهم الآن دون مسافة القصر “أقل من 80 كلم”.
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التعليقات
الله يرحم ابن باز ما سمعنا بهذا في علمائنا الاوليين والله يكتب لك الأجر فأنت مجتهد ولا نحط من قدر علمائنا حتى لا يتسلل الذين يتربصون بهذا الدين والبلد
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جدة والطائف توسعتا وبين جدة ومطا ها والمساكن في شمالها مايزيد على 40 كم وهكذا الطائف في شمالها وجنوبها فكيف لايكون على ساكني هذه الاماكن طواف وداع ليت الشيخ يحدد ويوضح أكثر وهو ممن يسعى للتيسير..!!
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الله لا يبلانا وش ذا الفتاوي
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مافيه تنطع وليس من الامور الي وصى الرسول افعل ولا حرج والدوله ماقصرت يسرت الامور وكله سهل ماتوصل المحظور بس بعض الناس عندهم قول الشيخ خط احمر مافي عندنا ما يخطي
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خطوه الى الامام
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كل عام وانتم بخير وش بقي من الحج الحج ايام معدودات الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال
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النصوص الشرعية حجه
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قوله صلي الله علية وسلم : ( هلك المتنطعون ) قالها ثلاثا . قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في الشرح الحديث : (المتنطعون ): أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم
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قال تعالى : (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق )
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قال رسول الله (ص)غداة العقبة وهو علي ناقته: القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الحذف فجعل ينفضهن في كفة في كفة ويقول أمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
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..اتمنى من الشيخ يراجع نفسه ويراجع النصوص الشرعيه// ولك أن لا تأخذ برأية الفقهي وشدد على نفسك بما شئت؟! ولا تلزم الآخرين بتشددك على نفسك !!
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17 - محمد ...اتمنى من الشيخ يراجع نفسه ويراجع النصوص الشرعيه// وأنت ماذا راجعت من النصوص الشرعية لتفتي بها تشددا ؟!
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والله ليس من الامور افعل ولا حرج وليس من الضرورات الحمد لله الأمور ميسره والدوله قايمه بواجباتها باحسن مايمكن واتمنى الشيخ يتأكد من ماقاله او يرد عليه المفتي العام
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لاحولا ولا قوة الا بالله.
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في حجة الوداع ( يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر فقال : اذبح ولا حرج ثم جاءه رجل فقال:لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل رسول الله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:افعل ولا حرج
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لا من الامور الي افعل ولا حرج ولا من الضرورات تبيح المحظورات لانه مافيه محظورات واتمنى من الشيخ يراجع نفسه ويراجع النصوص الشرعيه
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الي قاله اذا صدق انه قال من الامور افعل ولا حرج
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الضرورات تبيح المحظروت ،، فما بالك في غير المحظور من مسائل الخلاف الفقهية
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التيسير والتخفيف على الناس في الحج وغيره من الأمور المندوب لها ما دامت في مسائل الفقه ولم تخل بالأركان
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التشدد والتنطع ليس من الدين
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لن يشاد الدين أحد الا غلبه
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الدين يسر وليس عسر
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(( يسروا ولا تعسروا ))
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مسألة فقهية لا حرج فيها (( افعل ولا حرج ))
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(( افعل ولا حرج ))
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نحب هذا الشيخ لانه ياخذ باراء المذاهب الاخرى ولا يتعصب لراي مذهب واحد او يتقوقع كا الغير . وييسر على المسلمين فيسر الله اموره . ياللي مشكك بالشيخ الشيخ فقيه مطلع على النصوص واراء المذاهب الاخرى
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حاطين صورة للشيخ تحس فيها انه يهاوش
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الحاج عندما يحج سوا من جده او غيرها فيعتبر حاج من دخوله مكة حتى ينتهي موسم الحج . وخروجه من الحج وعودته فيها ارباك كبير للأجهزة الأمنية وغيرها . مهمة الحج ليست سهله حتى نغير ونبدل فيها
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الحمدلله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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يارب اطل بعمر شيخنا المطلق ويسر اموره
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إتق الله واتاكد من النصوص الشرعيه
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الله يجزاك خير ويعظم اجرك ويتقبل منا ومنك صالح الاعمال والاقوال
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