مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

حجم الخط A A A المرصد 36 4٬034 7 ساعات

صحيفة المرصد : نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة عن حضور مشجع هلالي إلى النادي من أجل تقديم الاعتذار للاعب الفريق الأول بالنادي متعب المفرج.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي ، فإن المشجع الهلالي “محمد محفوظ” قد قدم اعتذاره للمفرج عقب كتابته تغريدة مسيئة للاعب عبر حسابه الشخصي في “تويتر”.

وعبر الحساب الرسمي للنادي في تغريدته أن إدارة النادي ترصد كافة مايكتب في مواقع التواصل ولن تتردد في رفع دعوى قضائية ضد كل من يثبت إساءته لأي منتمي للكيان الهلالي.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرفع فيها نادي سعودي دعوى قضائية ضد أحد مشجعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )