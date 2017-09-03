مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!
صحيفة المرصد : نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة عن حضور مشجع هلالي إلى النادي من أجل تقديم الاعتذار للاعب الفريق الأول بالنادي متعب المفرج.
وبحسب الحساب الرسمي للنادي ، فإن المشجع الهلالي “محمد محفوظ” قد قدم اعتذاره للمفرج عقب كتابته تغريدة مسيئة للاعب عبر حسابه الشخصي في “تويتر”.
وعبر الحساب الرسمي للنادي في تغريدته أن إدارة النادي ترصد كافة مايكتب في مواقع التواصل ولن تتردد في رفع دعوى قضائية ضد كل من يثبت إساءته لأي منتمي للكيان الهلالي.
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرفع فيها نادي سعودي دعوى قضائية ضد أحد مشجعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.
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محمد محفوظ يعتذر للاعب #الهلال "متعب المفرج". pic.twitter.com/ac0x1aA4a1
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
إلا المس بلعيبة الكوره والممثلين والممثات والمطربين والمطربات والمودلز والمودلزات والراقصين والراقصات والشعار .... انتبهو هذولي خط احمر ... اما غيرهم فمسموح وخذوا راحتكم ... دنيا
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أنا خايف تصيرموضة كل واحديبي يشتهر يسب لاعب وتجيه الكميرات ويشتهر لابدمن العقوبة وتكون خدمة اجتماعية تنظيف مسجد العمل بدار اجتماعي تبرع مالي للجمعيات الخيرية الخخخخخ
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باقي الهريفي والمريسل وشعوان الصرامي الملحم الطخيم
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هالحركة ماهي بزينة تجيل رجال واش كبره يعتذر لبزر وقدام الصحافة اشوفها عيب والله تذكرت من اول ايام الاعدادي يطلعونهم قدام الطوابير ويعتذرون من بعض لكن مع الاسف السعوديين على خطى المصريين والله المستعان
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اخوي اسمر عبر سامحني والله اني امزح ولا أحب اغلط على احد .تكفى سامحني .مهما كان فنحن أخوه بالدين الاسلامي. اكرر اعتذاري. الله يلعن الشيطان.
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أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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عنوده انت سيدي وتاج راسي اعتذر منك
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نفسيه // انت كذاا تحرجه قدام الناس***
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تعليق مخالف
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@نفسيه هههههههههههه يلعن ام الطقطقه
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ت 15.اسمر غبر. سيارتي جيب باترول سفاري. كم يكلف تغسيلها مع تلميع الكفرات. ارجو الافاده بحكم خبرتك ملاحظه. ترى فيه شعار النصر العالمي.انتبه توسوس لك نفسك الاماره بالسوء وتقشعه. وشكراً
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الرجاجيل خلوك تعتذر غصباً عنك ... لا تقرب الهلال الملكي ولا لاعبيه شد حليك على غير الهلال اما لاعبيه الهلال ورجاله والله يخلوك تعتذر غصباً عن شنبك ذا
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أسمرغبر // صدق *** لين يمووووووت ،، الصراحه انا دايم أهينك ،، وتحب الهيانه ،،، الله يشفيك ،،
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فيه مثل عند اخوانا المصريين يقول ( سبني في حاره وصالحني في حاره ثانيه ) يعني تغلط الرجال في مكان وتصالحه في مكان ثاني وش هالطفاقه انت وعقالك ذا ماتدري ان هذا هلالي زعيم ملكي .
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أسمرغبر // ياصبر الارض بس ،، انت عايش ،، بالله علق تعليق مثل الناس ،، ولا انقلع ،،، ياشين الورعان لاصار بيده جوال ،، ان شاء الله تفارق لدولتك ونرتاااح
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عنوده يقولون خروف العيد برك فوقك وبغى يذبحك ههههههه انت حدك عصفور ويالله الخراج 🐥
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13 // شكلي واطي عليك ،، مجننك ،، قاهر ك ،،، هههههههههههههههههههههههههههههههه
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ت 14. العنيد. صباح الخير والفل والياسمين. وكل عام وانت بخير. الله يسعدك ويوفقك ابشرك تعيدنا وانبسطنا. الله يوفقك دنيا واخره. وشكراً لك.
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تعابير وجه هذا الغلام وكأنه وصل للقمه. ولكني لا اشره عليه فهوا في سن المراهقة والعنفوان. ولكني اشره على ***اللي مخلي عييله ويلاحق البزران.
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يا كثر الفقراوية اللي اعتذروا لعمانهم الزعماء هذي السنة .. المشكلة كبير بالعمر لكن العقل للاسف اصغر من حجم البعوضة .. اللي ما رباه الزمن يربيه الهلال ..
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نفسيه // صباحك سعيد ،، وكيفك أن شاء الله تمااام ،، وكل عااام وانت بخير ،،، وكيف العيد معااك ،،
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١٢ جعلك ما تمسي
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أصبحنا وأصبح ألملك لله 🌹
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انا شخصياً اكره فريق الهلال .هل ستقوم إدارة الهلال برفع قضيه علي بأني اسئت لهم. المحبه من الله. فعلا العقل نعمه. كم أكره الزعيق وهوا سبب نكبت المنتخب الوطني السعودي.
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وشلك والكلام الفاضي الله يهديك
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شعآر الأسد : إحترم .. تُحتَرم ..
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ولا غلطت إلّا على الأسد ؟!
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ومن هو متعب المفرج. لايكون مخترع او مبتكر. أو جده سيبويه. هو مجرد كائن يطق الجلد المنفوخ ويلحقه
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الصورة الأولى احسه يقول وين عم معيظ عنك ههههههههههههههه بس ونعم التربية العتذار شيم الرجال لسانك حصانك ان صنته صانك
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مراحل التعليم
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كن قدوة في محيطك من خلال أخلاقك كن معتدلا دائما
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صارت طرواد اﻻختفاف والخفيف نعوذ بالله
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بيض الله وجهك
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اهم شي اعتذر هذه اخلاق الملووووك
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