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الرئيسية / مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!

مغرد يسيئ للاعب “متعب المفرج” .. ويعتذر له في النادي ويلتقط معه صور تذكارية!
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المرصد 36 4٬034 7 ساعات

صحيفة المرصد : نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة عن حضور مشجع هلالي إلى النادي من أجل تقديم الاعتذار للاعب الفريق الأول بالنادي متعب المفرج.

وبحسب الحساب الرسمي للنادي ، فإن المشجع الهلالي “محمد محفوظ” قد قدم اعتذاره للمفرج عقب كتابته تغريدة مسيئة للاعب عبر حسابه الشخصي في “تويتر”.

وعبر الحساب الرسمي للنادي في تغريدته أن إدارة النادي ترصد كافة مايكتب في مواقع التواصل ولن تتردد في رفع دعوى قضائية ضد كل من يثبت إساءته لأي منتمي للكيان الهلالي.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرفع فيها نادي سعودي دعوى قضائية ضد أحد مشجعيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - وسوسه
2017-09-03 09:36:36
إلا المس بلعيبة الكوره والممثلين والممثات والمطربين والمطربات والمودلز والمودلزات والراقصين والراقصات والشعار .... انتبهو هذولي خط احمر ... اما غيرهم فمسموح وخذوا راحتكم ... دنيا
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35 - اسمرعبرالملكـــي
2017-09-03 07:22:24
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34 - ن🐅مر
2017-09-03 07:08:31
أنا خايف تصيرموضة كل واحديبي يشتهر يسب لاعب وتجيه الكميرات ويشتهر لابدمن العقوبة وتكون خدمة اجتماعية تنظيف مسجد العمل بدار اجتماعي تبرع مالي للجمعيات الخيرية الخخخخخ
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33 - ن🐅مر
2017-09-03 06:55:50
باقي الهريفي والمريسل وشعوان الصرامي الملحم الطخيم
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32 - كويتي وافتخر
2017-09-03 06:39:16
هالحركة ماهي بزينة تجيل رجال واش كبره يعتذر لبزر وقدام الصحافة اشوفها عيب والله تذكرت من اول ايام الاعدادي يطلعونهم قدام الطوابير ويعتذرون من بعض لكن مع الاسف السعوديين على خطى المصريين والله المستعان
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31 - نفسيه
2017-09-03 06:21:10
اخوي اسمر عبر سامحني والله اني امزح ولا أحب اغلط على احد .تكفى سامحني .مهما كان فنحن أخوه بالدين الاسلامي. اكرر اعتذاري. الله يلعن الشيطان.
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30 - أستغفرالله
2017-09-03 06:13:38
أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك
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29 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-03 06:13:10
عنوده انت سيدي وتاج راسي اعتذر منك
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( عدد التعليقات 10,381 )
28 - العنيد
2017-09-03 06:07:05
نفسيه // انت كذاا تحرجه قدام الناس***
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27 - عبادي الهلالي
2017-09-03 06:05:30
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( عدد التعليقات 10,381 )
26 - العنيد
2017-09-03 06:04:00
تعليق مخالف
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25 - عبادي الهلالي
2017-09-03 06:02:53
@نفسيه هههههههههههه يلعن ام الطقطقه
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24 - نفسيه
2017-09-03 05:56:25
ت 15.اسمر غبر. سيارتي جيب باترول سفاري. كم يكلف تغسيلها مع تلميع الكفرات. ارجو الافاده بحكم خبرتك ملاحظه. ترى فيه شعار النصر العالمي.انتبه توسوس لك نفسك الاماره بالسوء وتقشعه. وشكراً
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23 - عبادي الهلالي
2017-09-03 05:56:00
الرجاجيل خلوك تعتذر غصباً عنك ... لا تقرب الهلال الملكي ولا لاعبيه شد حليك على غير الهلال اما لاعبيه الهلال ورجاله والله يخلوك تعتذر غصباً عن شنبك ذا
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( عدد التعليقات 10,381 )
22 - العنيد
2017-09-03 05:53:48
أسمرغبر // صدق *** لين يمووووووت ،، الصراحه انا دايم أهينك ،، وتحب الهيانه ،،، الله يشفيك ،،
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21 - عبادي الهلالي
2017-09-03 05:53:28
فيه مثل عند اخوانا المصريين يقول ( سبني في حاره وصالحني في حاره ثانيه ) يعني تغلط الرجال في مكان وتصالحه في مكان ثاني وش هالطفاقه انت وعقالك ذا ماتدري ان هذا هلالي زعيم ملكي .
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( عدد التعليقات 10,381 )
20 - العنيد
2017-09-03 05:50:57
أسمرغبر // ياصبر الارض بس ،، انت عايش ،، بالله علق تعليق مثل الناس ،، ولا انقلع ،،، ياشين الورعان لاصار بيده جوال ،، ان شاء الله تفارق لدولتك ونرتاااح
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19 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-03 05:48:22
عنوده يقولون خروف العيد برك فوقك وبغى يذبحك ههههههه انت حدك عصفور ويالله الخراج 🐥
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( عدد التعليقات 10,381 )
18 - العنيد
2017-09-03 05:47:09
13 // شكلي واطي عليك ،، مجننك ،، قاهر ك ،،، هههههههههههههههههههههههههههههههه
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17 - نفسيه
2017-09-03 05:45:37
ت 14. العنيد. صباح الخير والفل والياسمين. وكل عام وانت بخير. الله يسعدك ويوفقك ابشرك تعيدنا وانبسطنا. الله يوفقك دنيا واخره. وشكراً لك.
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16 - نفسيه
2017-09-03 05:39:50
تعابير وجه هذا الغلام وكأنه وصل للقمه. ولكني لا اشره عليه فهوا في سن المراهقة والعنفوان. ولكني اشره على ***اللي مخلي عييله ويلاحق البزران.
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15 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-03 05:39:14
يا كثر الفقراوية اللي اعتذروا لعمانهم الزعماء هذي السنة .. المشكلة كبير بالعمر لكن العقل للاسف اصغر من حجم البعوضة .. اللي ما رباه الزمن يربيه الهلال ..
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 10,381 )
14 - العنيد
2017-09-03 05:36:17
نفسيه // صباحك سعيد ،، وكيفك أن شاء الله تمااام ،، وكل عااام وانت بخير ،،، وكيف العيد معااك ،،
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13 - فقراوي
2017-09-03 05:35:59
١٢ جعلك ما تمسي
لا يعجبني(6) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 10,381 )
12 - العنيد
2017-09-03 05:31:45
أصبحنا وأصبح ألملك لله 🌹
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
11 - نفسيه
2017-09-03 05:26:49
انا شخصياً اكره فريق الهلال .هل ستقوم إدارة الهلال برفع قضيه علي بأني اسئت لهم. المحبه من الله. فعلا العقل نعمه. كم أكره الزعيق وهوا سبب نكبت المنتخب الوطني السعودي.
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10 - الهاشمي
2017-09-03 05:24:57
وشلك والكلام الفاضي الله يهديك
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
9 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-03 05:10:30
شعآر الأسد : إحترم .. تُحتَرم ..
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
8 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-09-03 05:10:00
ولا غلطت إلّا على الأسد ؟!
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
7 - نفسيه
2017-09-03 05:05:27
ومن هو متعب المفرج. لايكون مخترع او مبتكر. أو جده سيبويه. هو مجرد كائن يطق الجلد المنفوخ ويلحقه
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
6 - مع السلامة
2017-09-03 04:22:17
الصورة الأولى احسه يقول وين عم معيظ عنك ههههههههههههههه بس ونعم التربية العتذار شيم الرجال لسانك حصانك ان صنته صانك
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
5 -
2017-09-03 03:48:27
مراحل التعليم
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
4 -
2017-09-03 03:46:37
كن قدوة في محيطك من خلال أخلاقك كن معتدلا دائما
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
3 - والله يا السوشلميديا
2017-09-03 03:45:56
صارت طرواد اﻻختفاف والخفيف نعوذ بالله
لا يعجبني(3) اعجبني(3)
2 - ابو مازن
2017-09-03 03:42:06
‏بيض الله وجهك
لا يعجبني(14) اعجبني(1)
1 - اسمرعبر الملكي
2017-09-03 03:39:18
اهم شي اعتذر هذه اخلاق الملووووك
لا يعجبني(27) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة :

يابنت الناس لاتفكرين بجمالك ولا تفكرين بعملك ولا تفكرين بالمال فكري بسمعتك وفكري...
بواسطة : ابو عبدالعزيز

تعليق مخالف...
بواسطة : يوسف العنزي

ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس

اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....



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