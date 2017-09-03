آل الشيخ: إذا كان الغرب يكرهوننا فما الذي يضطرهم السماح للمسلمين بإقامة المساجد في بلادهم!

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صحيفة المرصد:هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ نظرة ما أسماهم “المتأسلمون المسيسون” للغرب ، وموقفهم المعادي لما يسمونه في قواميسهم “التغريب”.

وأكد الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة “الجزيرة” تحت عنوان”التغريب والتنمية مترادفتان والمعنى واحد” أن هؤلاء المتأسلمون المسيسون وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين المشؤومة يكنون كراهية عميقة للغرب.

وتابع: بل إنهم يعتبرون “التغريب” ضرب من ضروب الحرب على الإسلام وكل من اختلف معهم في خطابهم هذا يرمونه بالزندقة والعمالة للأجنبي أو كما قال أحدهم “من زوار السفارات”

وأضاف الكاتب :ناقشت مرة أحد المتأسلمين، قلت له: ثقافة الغرب تقف من العقائد الدينية موقفاً محايداً، فمن أقوالهم المؤسسة لثقافتهم: (الدين لله والوطن لجميع مواطنيه بمختلف عقائدهم)، ونتيجة لهذه المقولة تم السماح للمسلمين بإقامة المساجد، مثلما سمحوا للمسيحيين بإقامة الكنائس، أو لليهود بإقامة المعابد، وسمحوا بهجرة المسلمين إلى أوطانهم، وأعطوا من طلب الإقامة الإقامة، ومن انطبقت عليه شروط الجنسية التي ليس من ضمنها معتقداً دينياً معيناً، أعطوه الجنسية، وأصبح له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لأبناء الوطن الأصليين. والسؤال: بالله عليك أليس هذا يدحض مقولات المتأسلمين المسيسين بأن الغرب يكرهوننا؟.. إذا كانوا يكرهوننا فما الذي يضطرهم للتعامل معنا بهذه المعاملة السمحة الإنسانية الراقية، والعادلة، وغير المنحازة لدين ولا لمذهب.

وأشار آل الشيخ عن رأي أحدهم في الحضارة الغربية بقوله: يضحكني وصف الهالك القطبي «محمد قطب» لحضارة الغرب بأنها (حضارة جاهلية)، على غرار جاهلية العرب قبل الإسلام.

وأضاف: هذا قول مرسل يفتقد أول ما يفتقد إلى المنطق والعقلانية، ويخاطب العاطفة المهزومة، مبرراً تفوقهم الحضاري والعلمي على جهلنا وتخلفنا، بأنه تفوق مادي، يفتقد للخلق السوي، بينما أن تفوقنا أخلاقي وقيمي، كما جاء ذلك في أغلب مؤلفاته.

ثم تابع: والسؤال المباشر والبسيط الذي يجعل مقولته تلك تذروها الرياح: أي أخلاق في ممارسات المتأسلمين الإرهابية، وشغفهم بالقتل وإراقة الدماء، كما يفعل الإرهابيون المتأسلمون، التي أفرزتهم حركاتكم المسيسة؟.. ثم هل لجأ الغربيون الذين تكنون لهم العداوة والكراهية والبغضاء إلى المعاملة بالمثل، فطرودكم من ديارهم أو على الأقل أغلقوا مساجدكم، واعتقلوا دعاتكم، أم أنهم عاملوكم بأخلاقهم المتحضرة لا بأخلاقكم المتخلفة، التي أزعجتم الناس بالمناداة بها؟.

وشدد الكاتب على أن التأسلم السياسي نهج الخوارج، وليس من مناهج أهل السنة؛حيث يقول جل وعلا: (إن الدين عند الله الإسلام)، وأركان الإسلام التي اتفق عليها الفقهاء الأوائل، لا علاقة لها البتة بالسياسة، فلماذا لا تقتدون بالغرب، وبأخلاقياتهم الدنيوية الراقية، وليس بأديانهم وعقائدهم الدينية، لتصلوا إلى ما وصلوا إليه.

واختتم الكاتب مؤكدا أن أكثر ما يستفزه هو مصطلح مفبرك، وهجين، مثل مصطلح (التغريب). فالتغريب هو بلغة مباشرة (التنمية)، فهل يمكن لأمة معاصرة أن تنموا وترتقي وتتحضر إلا إذا سلكت مناهج (الغرب) العلمية والفلسفية والتجريبية على وجه الخصوص، فليس للأسف في تراثنا الموروث ما يمكن له أن ينقذنا من أمراضنا وأوبئتنا وتخلفنا، إلا إذا نهجنا نهجهم حضارياً،

وأخيراً أقول: رغم أني كنت في الماضي أعتقد أن مسيرتنا نحو التحضر والتنمية ستطول، إلا أن ما نشهده في هذا العهد الزاهر في مواقع (السوشيل ميديا)، التي هي أصدق التعابير عن مجتمعنا، من انكشاف للتأسلم السياسي، وسقوط دعاته المدوي، يجعلني بالفعل أتفاءل بغد قريب مشرق.