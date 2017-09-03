آل الشيخ: إذا كان الغرب يكرهوننا فما الذي يضطرهم السماح للمسلمين بإقامة المساجد في بلادهم!
صحيفة المرصد:هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ نظرة ما أسماهم “المتأسلمون المسيسون” للغرب ، وموقفهم المعادي لما يسمونه في قواميسهم “التغريب”.
وأكد الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة “الجزيرة” تحت عنوان”التغريب والتنمية مترادفتان والمعنى واحد” أن هؤلاء المتأسلمون المسيسون وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين المشؤومة يكنون كراهية عميقة للغرب.
وتابع: بل إنهم يعتبرون “التغريب” ضرب من ضروب الحرب على الإسلام وكل من اختلف معهم في خطابهم هذا يرمونه بالزندقة والعمالة للأجنبي أو كما قال أحدهم “من زوار السفارات”
وأضاف الكاتب :ناقشت مرة أحد المتأسلمين، قلت له: ثقافة الغرب تقف من العقائد الدينية موقفاً محايداً، فمن أقوالهم المؤسسة لثقافتهم: (الدين لله والوطن لجميع مواطنيه بمختلف عقائدهم)، ونتيجة لهذه المقولة تم السماح للمسلمين بإقامة المساجد، مثلما سمحوا للمسيحيين بإقامة الكنائس، أو لليهود بإقامة المعابد، وسمحوا بهجرة المسلمين إلى أوطانهم، وأعطوا من طلب الإقامة الإقامة، ومن انطبقت عليه شروط الجنسية التي ليس من ضمنها معتقداً دينياً معيناً، أعطوه الجنسية، وأصبح له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لأبناء الوطن الأصليين. والسؤال: بالله عليك أليس هذا يدحض مقولات المتأسلمين المسيسين بأن الغرب يكرهوننا؟.. إذا كانوا يكرهوننا فما الذي يضطرهم للتعامل معنا بهذه المعاملة السمحة الإنسانية الراقية، والعادلة، وغير المنحازة لدين ولا لمذهب.
وأشار آل الشيخ عن رأي أحدهم في الحضارة الغربية بقوله: يضحكني وصف الهالك القطبي «محمد قطب» لحضارة الغرب بأنها (حضارة جاهلية)، على غرار جاهلية العرب قبل الإسلام.
وأضاف: هذا قول مرسل يفتقد أول ما يفتقد إلى المنطق والعقلانية، ويخاطب العاطفة المهزومة، مبرراً تفوقهم الحضاري والعلمي على جهلنا وتخلفنا، بأنه تفوق مادي، يفتقد للخلق السوي، بينما أن تفوقنا أخلاقي وقيمي، كما جاء ذلك في أغلب مؤلفاته.
ثم تابع: والسؤال المباشر والبسيط الذي يجعل مقولته تلك تذروها الرياح: أي أخلاق في ممارسات المتأسلمين الإرهابية، وشغفهم بالقتل وإراقة الدماء، كما يفعل الإرهابيون المتأسلمون، التي أفرزتهم حركاتكم المسيسة؟.. ثم هل لجأ الغربيون الذين تكنون لهم العداوة والكراهية والبغضاء إلى المعاملة بالمثل، فطرودكم من ديارهم أو على الأقل أغلقوا مساجدكم، واعتقلوا دعاتكم، أم أنهم عاملوكم بأخلاقهم المتحضرة لا بأخلاقكم المتخلفة، التي أزعجتم الناس بالمناداة بها؟.
وشدد الكاتب على أن التأسلم السياسي نهج الخوارج، وليس من مناهج أهل السنة؛حيث يقول جل وعلا: (إن الدين عند الله الإسلام)، وأركان الإسلام التي اتفق عليها الفقهاء الأوائل، لا علاقة لها البتة بالسياسة، فلماذا لا تقتدون بالغرب، وبأخلاقياتهم الدنيوية الراقية، وليس بأديانهم وعقائدهم الدينية، لتصلوا إلى ما وصلوا إليه.
واختتم الكاتب مؤكدا أن أكثر ما يستفزه هو مصطلح مفبرك، وهجين، مثل مصطلح (التغريب). فالتغريب هو بلغة مباشرة (التنمية)، فهل يمكن لأمة معاصرة أن تنموا وترتقي وتتحضر إلا إذا سلكت مناهج (الغرب) العلمية والفلسفية والتجريبية على وجه الخصوص، فليس للأسف في تراثنا الموروث ما يمكن له أن ينقذنا من أمراضنا وأوبئتنا وتخلفنا، إلا إذا نهجنا نهجهم حضارياً،
وأخيراً أقول: رغم أني كنت في الماضي أعتقد أن مسيرتنا نحو التحضر والتنمية ستطول، إلا أن ما نشهده في هذا العهد الزاهر في مواقع (السوشيل ميديا)، التي هي أصدق التعابير عن مجتمعنا، من انكشاف للتأسلم السياسي، وسقوط دعاته المدوي، يجعلني بالفعل أتفاءل بغد قريب مشرق.
التعليقات
اصبحت حياة ملايين البشر مهدده من كوريا وايران وترامب **** انشغلو بالصلاة والدعاء ن ينقذ الله البشرهاؤلاء ***
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الغرب يهتم بالمراة ويقدرها والرجل الغربي وفِي ومخلص ويهتم بزوجته ويقدرها ماهو زي بعض الناس متزوج من 4 ويقول سأطلق احداهن واتزوج باخرى لان المراة تنتهي صلاحيتها !!! وكأن المراة مخلوقة للجـ...فقط !!!
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كوريا الشماليه تجري تجربه هيدروجينيه المجنين يحكمون العالم ترامب وزعيم كوريا وحنا مشغولين بالغرب فيهم ومافيهم توبو لله
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انا مع الكاتب في كل ماقال
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نعم الغرب يحترم المراة ويقدرها والغربي وفِي ومخلص للمراة ويحترمها ويقدرها حتى لو عمرها 90 سنه لها مكانة عندهم وبعض الناس متزوج من 4 زوجات ويقول سوف اطلق احداهن لان صلاحيتها انتهت لاتزوج باخرى جديدة!!!
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مافيه كنائس مهما حاولت هذه مقدمه منك يالبيرالي عشان تصرح بالمعامله بالمثل .*******
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والي يقول الغرب يهتم بالمراءه منجدك انت ؟ ترى مايتزوج الي يحبها الا وقيد جاب منها ورعان وطفش منها واحتمال يسحب عليها واغلبيتهم يعتقد المراءه خلقت للج فقط وهذا بشهادة الكثير منهم احمد ربك على نعمة الا
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يعاملونا معامله حسنه ؟ يارجل هذول تخطيط وتجهيز وعندهم محافل الماسونيه بتقضي على كل الأديان نبني مساجد عندهم مو معناته يحبونا ونحبهم اليهود أعداء لنا الى قيام الساعه بنيان المساجد وراه شي مو لله
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النظام والعدالة وليست المحبة
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صواريخ بعيدة المدى عسى تتفجر في رؤوس صناعها
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حكومة قطر تشن حرب على المسلمين بدعمها للارهابيين واولهم دعمها للحوثي واتهمتنا بأننا ارهابيين والتسجيلات المسربة....... إلخ وعلاقات مع إسرائيل وايران اكثر مما مضى واسرائيل ذهبت لقطر وقاعدة امريكية بقطر
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ومن قال أن الغرب يكرهك بل يحبونك ويقولون لك أنت أنت وهم يمسحون على رأسك .
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خروج
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اللهم احفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووفقهم لكل خير امين
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بعد انتشار الاسلام في اروبا وامريكا الصهيونية خرجت تقارير تشير ان اروبا سوف يصبح نصفها مسلمين بحلول عام 2050 شنوا حرب على الاسلام والمسلمين فكريا وعسكريا واستخدموا المنافقين للتشكيك بالاسلام والمسلمين
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الغرب يحترمون المراة ويقدرونها وبعض الناس متزوج اربع ويقول سوف اطلق احداهن لأتزوج باخرى جديدة لان المراة صلاحيتها تنتهي عكس الرجل !!! وكأن المراة خٌلقت للجـ..فقط وتناسوا روحها وعقلها ومشاعرها وحقوقها
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نسبة المسلمين في بريطانيا 6% ممن يحملون الجنسية البريطانيه والمانيا نسبة المسلمين اكثر من 9% وفرنسا اكثر من 7% والتقارير الغربيه تقول ان 50% مناروبا سوف يصبحون مسلمين وعلشان كذا شن حرب على المسلمين
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اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب نكبت وذل وانحدار أمتنا
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لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إلَّا أن تَقَطَّع قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
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من يكتم العلم يلجم يوم القيامة بلجام من نار هذا فيما معناه كما جاء بحديث//اللي يقول الغرب تطور التطور بأن تصنع سلاح وتحظر افظل اطباء وتعمل على صناعة اطباء وانشاء تنمية والقضاء على البطالة وحل للسكن
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والله يعجبني الشخص اللي يقول الحق حتى لو هو مثلا مع الغناء يسمع للغناء وتجده يقول الغناء محرم قال الحق وكذلك من مثلا بنت تتعرى وتقول العري صحيح حرام او على الأقل ماتبي تقول الحق اصمت
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وكل اللي ذكرت موجودة بالإسلام حقوقك /وانا ادري بعض من الكتاب فكرهم غربي يبون العري وملهى واختلاط بالمدارس والجامعات وبيع خمور والبنت يكون لها بما يسمى صديق ووو!
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أركان الاسلام ليس له علاقه بالسياسة هل هذا تلميح تبي بفصل الدين عن الدولة🤔حسبي الله ونعم الوكيل اللحين اذا متو ماتبون مسجد ويصلون عليك واذا ابنك قتل ماتبي يؤخذ حقه واموالك إذا نهبت ماتبي حكم و
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لاننسى كذلك خطورة الاخونجي والسروري واذناب إيران
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سير أيها القلم قلم الحقيقه ربي يرعك لما فيه الخير.
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وكذلك الدين لله والوطن للجميع معناته دستورنا القرآن والسنة ومن يسيء كذلك لرموزنا كالصحابة رضي الله عنهم او امهات المؤمنين..إلخ يحاكم حسب الشرع/اما الكنائس وليه تبي نبني كنائس لأجل مقيم! ببلادالتوحيد
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(((((كذبَ الغـربُ علينـــا حين نادى ....أنَّ في ((إسلامنــــا)) ســرَّ _الخُطـــورَهْ....إنَّمـــا ((إسلامُنـــــا ))خيرٌ لعصــــــرٍ....شــربَ الكأس التي زادتْ _غـرورَهْ ))))
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قلنا لكم مع قلم الحقيقه تبان الحقيقه
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آه عرفت معنى الدين لله والوطن للجميع عند العلمانيين ههه ترى مو هذا معناته عندنا حنا بل معناته كل واحد له دينه والوطن يعيش فيه الجميع بدون قتل ويأخذ حقوقه كما هو موجود ببلادنا و
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((((( يخلف الله علينا بمثل جدك ويجزيه خير الجزاء كان يحمل رسالة الاسلام وثقافته..... وآراك اقرب الي حمل رسالة التبشير وثقافة التغريب مادهاك ايها القلم ريشتك أصلها من نور وليس من نارقداس))))
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عندما يضن الاخوانجي انه سوف يدخل الجنه وحده نقول له لن تدخل الجنه إلا برحمة الله عزوجل.
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المفروض نسمح لهم ببناء الكنائس متل ماسمحوا لنا ببناء المساجد..والمحاسب هو الله وليس الاخونجي الملتحي..
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الغرب علماني مادي تسوده المصلحة فمن كان عدوي امس فهو صديقي اليوم وقس على ذلك ، والمسلمين بتعايشهم الطيب مع الغرب وباخلاقهم نشروا الاسلام الحق ، فكان لزاما على الغرب التكيف مع وجود المسلمين والسماح لهم
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اخونجية الشر هم من حاك المؤامرات وبدأ عصر الارهاب باعلان قيام تلك العصابات وغدرو بالمسلمين قبل غيرهم ومازالو يحاولون تخريب وتدمير الاوطان وزرع التفرقة كما يفعلون في قطر منذ زمن .
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الدين أكبر واسماء من أن تجمعونه في حزام نأسف أيها الاخونجيه
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التجنيس خطر على بلدان العرب والخليج لان كما نعرف بالبحرين يقولون أكثر اللي ييتظاهرون ويسوون شغب مو بحرينيين من إيران وجنسو وكذلك خطر على بلداننا غير من الناحية الامنية حتى ع اسلامنا وعاداتنا وتقاليدنا
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الاخونجيه هم من سرقو خيرات البلد وشوهو الدين بافعالهم.
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كلام سليم ومقال جميل وفي الصميم..ولكن وين من يفهم لايكره الغرب الا الدواعش واتباعهم...الغرب خدم البشريه في كل المجالات ****
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عندما تحج وتتصور سلفي فقد اديت نسك الحج. نظام الاخونج
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لأنهم ليسوا بقر كريهين .عارفين الحق وبنوا له المساجد مش زي بعض الناس ضايع لا دنيا ولا دين ما غير يطبل للباطل .وين ما حصله ويتصيد الاخطاء الفردية ليسقطها على الدين كم اكره من يتشدق بالاسلااام والمسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الاخونجيه هم من سرقو خيرات البلد وشوهو الدين بافعالهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
والله بكل صراحة الاخونجي والسروري وذنب إيران والعلماني واليبرالي كلكم لكم اهداف وخطيرين على بلادنا كفانا الله شركم وحفظ الله اهل السلف ومن يحب اهل السلف
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
كانت يمنع بناء المساجد في بلاد الغرب ولكن حينما عادوا المسلمين واظهروا عدائهم اخذ شعبهم في البحث عن سبب هذا العداء وقرأ عن الاسلام واسلم منهم كثيرون وعرفوا ان الاسلام حق فتغيرت خططهم
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
الغرب يصنع طائرات وصواريخ ***
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
يحطون مساجد لكي يظهرون بزعمهم بانهم متسامحين وضد العنصرية ويبون يجذبون المسلمين لهم لكي يقيم عندهم ثم يترك دينه ويلحد هذا هدفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
الغرب يصنع طائرات وصواريخ والاخونجي يعتدي علي حرمات جيرانه.
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الله أخبرنا بكتابه بأن أشد أعدائنا اليهود والذين اشركو "ليس كره بل عداىهم لنا شديد"
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كل اخونجي مربي دقن ومقصر ثوبه علي ضلل سوف يكون موقعه*** في الشبوك.
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بعض الناس ودك*** صدقت ي ال شيخ
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(((اين علم الصناعات المتقدمة..بعد طول سنين.. لم تصنعوا آلة نسج قماش ولاربطة حذاء و لاصاروخ ولا حتى بارود رصاصة .. لم نرى من معظم من في سنك المعبتعثين علم نافع ولا صناعةالا منفذين ارادة الساسة الغرب ))
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
اتمنى ان الغرب وكل الدول المتقدمة تعاملنا بالمثل هههههههه
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بعض الناس ودك ي****
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بنسبه لي اشجع اليبراليين واتمنا من اعماق قلبي ان المحاكم يستلمونها القانونيين اليبراليين اهل العدل وماعندهم هذامعروف وهذا غير معروف والرجال لوستكوا لمده معينه سوف ياخذون حقوقهم والفاسد راسه بين رجلينه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
ميسم قلم الحقيقه جاهز لكل اخواني بع دينه ووطنه ونحذر كل اخونجي من المساس بأمن الوطن.
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
الله سبحانه يقول ( ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ) فاذا انت تحبهم وتواليهم وضد كل ماهو اسلامي فنسال الله لك الهداية
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خالف تعرف كلهن كلمتين تعبير مثل الي نكتب برابع ابتدائي اكتب فيما ينفع الوطن وإنجازات بلادك لماذا لم تعمل مقال واحد في جنودنا البواسل بالحج والجنوب وفي الشمال وفي كل مكان من وطننا الحبيب
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انا مستغرب لماذا لايحاسب مثل هذا***والشيوخ كل يوم واحد يعاقب
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(((( كفنا الله شر المتمسحين بعد الاسلام...صحيح النار ماتخلف الا رماد .... وصحيح ان الله يخلق من ظهر العالم فاسد ... والمسلم بالفطرة لايقال عنه متأسلم لان ابواه .ليسوا بوثنين وليسوا بيهود تأسلنوا ))))
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
(((( لوجت على الغرب في المساجد لمحوها ..... ولو صدق الغرب معنا ما غزوا عقول كثير من طلاب العلم وغسلوها .....بعدما استأمنوا عليها والدليل المستميتين في حب ثقافة التغريب لتمكينهم من احتلال دولهم ))))
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
لو ماخلو المسلمين يبنون مساجد ويسمحو للمسلمين بالعيش في ديارهم كيف سيتهمون المسلمين باحداث سبتمبر والارهاب سينفضحون
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
بارك الله في الانسان الفاضل الراقي محمد ال الشيخ,وجعله شوكه في حلوق النكديين اعداء الانسانيه.
لا يعجبني(69) اعجبني(1)
24 فهد12 صدقت في كل ماكتبته جزاك الله كل خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
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لا يعجبني(1) اعجبني(13)
وبالتالي ماخلوك تفتح المساجد الالهم هدف وليس حب للمسلمين علشان يحاربون الاسلام من الداخل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
والله انك متأثر بالغرب والواضح من كلامك تدعو للحريات الله يخارجنا منك
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
الغرب لهم خطط بعيدة المدى وهم مايسوون شي الا عارفين نفعه لهم ولايتركون شي الا عرفين مضرته
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
هناك بعد زمني بين المتخلفين الاخوان الشياطين وبين الشرق والغرب تقدر ب ( 300 عام ) فلا تستغرب أن يأتي هؤلاء المتخلفين عن الركب التكنولوجي والتقني ليبث سمومه ويقول ( أن الشرق والغرب أعدائنا يعني حسد!!)
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ت. 22. الاخوان. حزب العداله والتنمية. موجودين. في برلمان. المغرب والأردن والكويت وتونس.ويحكمون في تركيا.وفي مصر تم سجنهم. لاتكن امعه ك الببغاء تردد مايقال لك. حكم عقلك.
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
مابيفهمونك يا استاذ عبدالرحمن عند البعض حساسية ضد التطور.
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
الاخونج لايكرهون غرب اوشرق حتى اسرائيل لا يكرهونها بل من المقربين لهم خاصة خليفتهم كمافعل في ازمة الحرائق في اسرائيل . الاخونج اقتصر عدائهم لمصر والسعودية والامارات
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
لوالاسلام الحقيقي طبق كماورد في القراءن كان مايكون فيه هذا اتناحرالخطيرجداً وياجب على الرجال اهل العقول الذين لهم سلطه في الدوله وضع حد لتجارالدين ووضع قانون يسمح في حرية ولوتعبد الشمس المهم لاتعتدي
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
هذا الكاتب اشغل نفسه بالتسويق لثقافة الغرب والتحامل على الثقافة الاسلاميه وتمجيد كل ماهو غربي ومحاربة القيم والفضيلة في ديننا الاسلامي لكن الدين غالب دائما وانشاء الله ان تنال ماتستحق من العقاب الربان
لا يعجبني(3) اعجبني(203)
اﻻخوان اعدا للحياه والشعوب وﻻوطان
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
تبغى اخلاقيات الغرب *** روح للغرب/ (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
يقول قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتقول لا يعجبني هذا كلام سيد البشر ياذكي
لا يعجبني(7) اعجبني(14)
مطايا الغرب وأذنابهم كل من يلتزم بالشرع عندهم فهو إخونجي إرهابي متأسلم فهم لا يؤمنون بأن ديننا هو الأصلح لنا كما قال الله تعالى وقال نبينا الأمين بل يرون أن ما عند أسيادهم الغرب هو الأصلح لنا .
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
هذا حفيد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب***
لا يعجبني(8) اعجبني(13)
زين خلاص نقتدي بهم لكن لى شرط ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
المهم كررنا الموضوع ولافيه اي فائدة ولااحنا قابلين اثقافه واهله وهم برضه يكرهوننا ولايلامون في متصحرين لايعرفون الثقافه والايعرفون الدين الاسلامي الحقيقي عايشين الغزوات والحنشله والنمه والحسد
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
قد كان من خلف لنا امجاد نعيش علي ذكرياتها افضل من الغرب بكثر لا مجال لنسب ولا العائلات الي أوصلتنا لهذا الحال وبعد القادم اسوى
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
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لا يعجبني(1) اعجبني(1)
اذا انك تريد تقتدي بالغرب وتتقدم بكيفك . لكن انا لاااااا
لا يعجبني(1) اعجبني(30)
طيب لماذا الغرب لايقتدي بنا ? /// لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(2) اعجبني(34)
لانهم ياسيدي كائنات مستحقره لاتعيش الا في الماء الاسن و المجبور على الشرب منه ليس امامه الا المرض بالتخلف والعيش مثلهم على تطفل العيش بل والحياه
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.كررها أخي المسلم 3مرات. في الصباح والمساء.
لا يعجبني(30) اعجبني(71)
طيب ما هو انت طول الوقت تتكلم في التأسيس السياسي وش الجديد في الموضوع ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
المشكلة ان أخلاقياتنا الدنيوية ليست إسلامية واخلاقيات الغرب اكثر إسلامية فالنتأسلم سياسيا. انا بخصوص الخوارج آل الشيخ ادرى عنهم .
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
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لا يعجبني(13) اعجبني(0)
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة .
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة .
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
قدوتنا محمدصلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(3) اعجبني(101)
أصبحنا وأصبح الملك لله ،، اللهم عافنا في ديننا ، وأحفظنا وألحقنا بالصالحين ولاتواخذنا بما فعله السفهاء منا ..
لا يعجبني(2) اعجبني(33)
صدق وصدق الغرب تطوروا ونحن باقي نشق اكياس الهيل في المجلس نحن جنبهم ..متخلفين للاسف
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
يالله صباح خير ..
لا يعجبني(13) اعجبني(123)
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