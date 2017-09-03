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آل الشيخ: إذا كان الغرب يكرهوننا فما الذي يضطرهم السماح للمسلمين بإقامة المساجد في بلادهم!

آل الشيخ: إذا كان الغرب يكرهوننا فما الذي يضطرهم السماح للمسلمين بإقامة المساجد في بلادهم!
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المرصد 99 1٬212 5 ساعات

صحيفة المرصد:هاجم الكاتب السعودي محمد آل الشيخ نظرة ما أسماهم “المتأسلمون المسيسون” للغرب ، وموقفهم المعادي لما يسمونه في قواميسهم “التغريب”.

وأكد الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة “الجزيرة” تحت عنوان”التغريب والتنمية مترادفتان والمعنى واحد” أن هؤلاء المتأسلمون المسيسون وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين المشؤومة يكنون كراهية عميقة للغرب.

وتابع: بل إنهم يعتبرون “التغريب” ضرب من ضروب الحرب على الإسلام وكل من اختلف معهم في خطابهم هذا يرمونه بالزندقة والعمالة للأجنبي أو كما قال أحدهم “من زوار السفارات”

وأضاف الكاتب :ناقشت مرة أحد المتأسلمين، قلت له: ثقافة الغرب تقف من العقائد الدينية موقفاً محايداً، فمن أقوالهم المؤسسة لثقافتهم: (الدين لله والوطن لجميع مواطنيه بمختلف عقائدهم)، ونتيجة لهذه المقولة تم السماح للمسلمين بإقامة المساجد، مثلما سمحوا للمسيحيين بإقامة الكنائس، أو لليهود بإقامة المعابد، وسمحوا بهجرة المسلمين إلى أوطانهم، وأعطوا من طلب الإقامة الإقامة، ومن انطبقت عليه شروط الجنسية التي ليس من ضمنها معتقداً دينياً معيناً، أعطوه الجنسية، وأصبح له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لأبناء الوطن الأصليين. والسؤال: بالله عليك أليس هذا يدحض مقولات المتأسلمين المسيسين بأن الغرب يكرهوننا؟.. إذا كانوا يكرهوننا فما الذي يضطرهم للتعامل معنا بهذه المعاملة السمحة الإنسانية الراقية، والعادلة، وغير المنحازة لدين ولا لمذهب.

وأشار آل الشيخ عن رأي أحدهم في الحضارة الغربية بقوله: يضحكني وصف الهالك القطبي «محمد قطب» لحضارة الغرب بأنها (حضارة جاهلية)، على غرار جاهلية العرب قبل الإسلام.

وأضاف: هذا قول مرسل يفتقد أول ما يفتقد إلى المنطق والعقلانية، ويخاطب العاطفة المهزومة، مبرراً تفوقهم الحضاري والعلمي على جهلنا وتخلفنا، بأنه تفوق مادي، يفتقد للخلق السوي، بينما أن تفوقنا أخلاقي وقيمي، كما جاء ذلك في أغلب مؤلفاته.

ثم تابع: والسؤال المباشر والبسيط الذي يجعل مقولته تلك تذروها الرياح: أي أخلاق في ممارسات المتأسلمين الإرهابية، وشغفهم بالقتل وإراقة الدماء، كما يفعل الإرهابيون المتأسلمون، التي أفرزتهم حركاتكم المسيسة؟.. ثم هل لجأ الغربيون الذين تكنون لهم العداوة والكراهية والبغضاء إلى المعاملة بالمثل، فطرودكم من ديارهم أو على الأقل أغلقوا مساجدكم، واعتقلوا دعاتكم، أم أنهم عاملوكم بأخلاقهم المتحضرة لا بأخلاقكم المتخلفة، التي أزعجتم الناس بالمناداة بها؟.

وشدد الكاتب على أن التأسلم السياسي نهج الخوارج، وليس من مناهج أهل السنة؛حيث يقول جل وعلا: (إن الدين عند الله الإسلام)، وأركان الإسلام التي اتفق عليها الفقهاء الأوائل، لا علاقة لها البتة بالسياسة، فلماذا لا تقتدون بالغرب، وبأخلاقياتهم الدنيوية الراقية، وليس بأديانهم وعقائدهم الدينية، لتصلوا إلى ما وصلوا إليه.

واختتم الكاتب مؤكدا أن أكثر ما يستفزه هو مصطلح مفبرك، وهجين، مثل مصطلح (التغريب). فالتغريب هو بلغة مباشرة (التنمية)، فهل يمكن لأمة معاصرة أن تنموا وترتقي وتتحضر إلا إذا سلكت مناهج (الغرب) العلمية والفلسفية والتجريبية على وجه الخصوص، فليس للأسف في تراثنا الموروث ما يمكن له أن ينقذنا من أمراضنا وأوبئتنا وتخلفنا، إلا إذا نهجنا نهجهم حضارياً،
وأخيراً أقول: رغم أني كنت في الماضي أعتقد أن مسيرتنا نحو التحضر والتنمية ستطول، إلا أن ما نشهده في هذا العهد الزاهر في مواقع (السوشيل ميديا)، التي هي أصدق التعابير عن مجتمعنا، من انكشاف للتأسلم السياسي، وسقوط دعاته المدوي، يجعلني بالفعل أتفاءل بغد قريب مشرق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

99 -
2017-09-03 10:36:18
اصبحت حياة ملايين البشر مهدده من كوريا وايران وترامب **** انشغلو بالصلاة والدعاء ن ينقذ الله البشرهاؤلاء ***
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98 -
2017-09-03 10:31:56
الغرب يهتم بالمراة ويقدرها والرجل الغربي وفِي ومخلص ويهتم بزوجته ويقدرها ماهو زي بعض الناس متزوج من 4 ويقول سأطلق احداهن واتزوج باخرى لان المراة تنتهي صلاحيتها !!! وكأن المراة مخلوقة للجـ...فقط !!!
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97 -
2017-09-03 10:25:20
كوريا الشماليه تجري تجربه هيدروجينيه المجنين يحكمون العالم ترامب وزعيم كوريا وحنا مشغولين بالغرب فيهم ومافيهم توبو لله
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96 - الغامدي
2017-09-03 10:25:08
انا مع الكاتب في كل ماقال
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95 -
2017-09-03 10:13:11
نعم الغرب يحترم المراة ويقدرها والغربي وفِي ومخلص للمراة ويحترمها ويقدرها حتى لو عمرها 90 سنه لها مكانة عندهم وبعض الناس متزوج من 4 زوجات ويقول سوف اطلق احداهن لان صلاحيتها انتهت لاتزوج باخرى جديدة!!!
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94 - عبادي الهلالي
2017-09-03 09:57:13
مافيه كنائس مهما حاولت هذه مقدمه منك يالبيرالي عشان تصرح بالمعامله بالمثل .*******
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93 -
2017-09-03 09:52:01
تعليق مخالف
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92 - عابر سبيل
2017-09-03 09:50:30
والي يقول الغرب يهتم بالمراءه منجدك انت ؟ ترى مايتزوج الي يحبها الا وقيد جاب منها ورعان وطفش منها واحتمال يسحب عليها واغلبيتهم يعتقد المراءه خلقت للج فقط وهذا بشهادة الكثير منهم احمد ربك على نعمة الا
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91 - عابر سبيل
2017-09-03 09:48:17
يعاملونا معامله حسنه ؟ يارجل هذول تخطيط وتجهيز وعندهم محافل الماسونيه بتقضي على كل الأديان نبني مساجد عندهم مو معناته يحبونا ونحبهم اليهود أعداء لنا الى قيام الساعه بنيان المساجد وراه شي مو لله
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90 - عمر
2017-09-03 09:38:15
النظام والعدالة وليست المحبة
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89 - ابوعبدالله
2017-09-03 09:37:54
صواريخ بعيدة المدى عسى تتفجر في رؤوس صناعها
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88 -
2017-09-03 09:32:15
حكومة قطر تشن حرب على المسلمين بدعمها للارهابيين واولهم دعمها للحوثي واتهمتنا بأننا ارهابيين والتسجيلات المسربة....... إلخ وعلاقات مع إسرائيل وايران اكثر مما مضى واسرائيل ذهبت لقطر وقاعدة امريكية بقطر
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87 - خبير
2017-09-03 09:29:25
ومن قال أن الغرب يكرهك بل يحبونك ويقولون لك أنت أنت وهم يمسحون على رأسك .
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86 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 09:27:29
خروج
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85 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 09:27:08
اللهم احفظ الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووفقهم لكل خير امين
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84 - سامي
2017-09-03 09:23:00
تعليق مخالف
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83 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-03 09:17:32
بعد انتشار الاسلام في اروبا وامريكا الصهيونية خرجت تقارير تشير ان اروبا سوف يصبح نصفها مسلمين بحلول عام 2050 شنوا حرب على الاسلام والمسلمين فكريا وعسكريا واستخدموا المنافقين للتشكيك بالاسلام والمسلمين
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82 -
2017-09-03 09:17:12
الغرب يحترمون المراة ويقدرونها وبعض الناس متزوج اربع ويقول سوف اطلق احداهن لأتزوج باخرى جديدة لان المراة صلاحيتها تنتهي عكس الرجل !!! وكأن المراة خٌلقت للجـ..فقط وتناسوا روحها وعقلها ومشاعرها وحقوقها
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81 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-03 09:13:19
نسبة المسلمين في بريطانيا 6% ممن يحملون الجنسية البريطانيه والمانيا نسبة المسلمين اكثر من 9% وفرنسا اكثر من 7% والتقارير الغربيه تقول ان 50% مناروبا سوف يصبحون مسلمين وعلشان كذا شن حرب على المسلمين
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80 -
2017-09-03 09:08:58
تعليق مخالف
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79 - اللهما احفظ محمد بن نايف
2017-09-03 09:06:19
اللهما انصر المسلمين السنة في كل مكان على المجوس الروافض والصليبين الصهاينة وعلى المنافقين والكاذبين والمتخاذلين والمنبطحين لامريكا الصهيونية وعلى الاغبياء والجهله فانهم اسباب نكبت وذل وانحدار أمتنا
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78 - زائر من الكواكب
2017-09-03 08:55:08
لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إلَّا أن تَقَطَّع قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
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77 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:46:20
من يكتم العلم يلجم يوم القيامة بلجام من نار هذا فيما معناه كما جاء بحديث//اللي يقول الغرب تطور التطور بأن تصنع سلاح وتحظر افظل اطباء وتعمل على صناعة اطباء وانشاء تنمية والقضاء على البطالة وحل للسكن
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76 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:39:23
والله يعجبني الشخص اللي يقول الحق حتى لو هو مثلا مع الغناء يسمع للغناء وتجده يقول الغناء محرم قال الحق وكذلك من مثلا بنت تتعرى وتقول العري صحيح حرام او على الأقل ماتبي تقول الحق اصمت
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75 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:35:20
وكل اللي ذكرت موجودة بالإسلام حقوقك /وانا ادري بعض من الكتاب فكرهم غربي يبون العري وملهى واختلاط بالمدارس والجامعات وبيع خمور والبنت يكون لها بما يسمى صديق ووو!
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74 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:31:51
أركان الاسلام ليس له علاقه بالسياسة هل هذا تلميح تبي بفصل الدين عن الدولة🤔حسبي الله ونعم الوكيل اللحين اذا متو ماتبون مسجد ويصلون عليك واذا ابنك قتل ماتبي يؤخذ حقه واموالك إذا نهبت ماتبي حكم و
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73 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:26:51
لاننسى كذلك خطورة الاخونجي والسروري واذناب إيران
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72 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:26:25
سير أيها القلم قلم الحقيقه ربي يرعك لما فيه الخير.
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71 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:24:25
وكذلك الدين لله والوطن للجميع معناته دستورنا القرآن والسنة ومن يسيء كذلك لرموزنا كالصحابة رضي الله عنهم او امهات المؤمنين..إلخ يحاكم حسب الشرع/اما الكنائس وليه تبي نبني كنائس لأجل مقيم! ببلادالتوحيد
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( عدد التعليقات 28,240 )
70 - برق _ الحرم
2017-09-03 08:23:57
(((((كذبَ الغـربُ علينـــا حين نادى ....أنَّ في ((إسلامنــــا)) ســرَّ _الخُطـــورَهْ....إنَّمـــا ((إسلامُنـــــا ))خيرٌ لعصــــــرٍ....شــربَ الكأس التي زادتْ _غـرورَهْ ))))
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69 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:21:35
قلنا لكم مع قلم الحقيقه تبان الحقيقه
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68 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:20:19
آه عرفت معنى الدين لله والوطن للجميع عند العلمانيين ههه ترى مو هذا معناته عندنا حنا بل معناته كل واحد له دينه والوطن يعيش فيه الجميع بدون قتل ويأخذ حقوقه كما هو موجود ببلادنا و
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( عدد التعليقات 28,240 )
67 - برق _ الحرم
2017-09-03 08:18:55
((((( يخلف الله علينا بمثل جدك ويجزيه خير الجزاء كان يحمل رسالة الاسلام وثقافته..... وآراك اقرب الي حمل رسالة التبشير وثقافة التغريب مادهاك ايها القلم ريشتك أصلها من نور وليس من نارقداس))))
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66 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:18:49
عندما يضن الاخوانجي انه سوف يدخل الجنه وحده نقول له لن تدخل الجنه إلا برحمة الله عزوجل.
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65 - المااااضي
2017-09-03 08:18:42
المفروض نسمح لهم ببناء الكنائس متل ماسمحوا لنا ببناء المساجد..والمحاسب هو الله وليس الاخونجي الملتحي..
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64 - سالم
2017-09-03 08:17:13
الغرب علماني مادي تسوده المصلحة فمن كان عدوي امس فهو صديقي اليوم وقس على ذلك ، والمسلمين بتعايشهم الطيب مع الغرب وباخلاقهم نشروا الاسلام الحق ، فكان لزاما على الغرب التكيف مع وجود المسلمين والسماح لهم
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63 - شيخ مزيون
2017-09-03 08:16:51
اخونجية الشر هم من حاك المؤامرات وبدأ عصر الارهاب باعلان قيام تلك العصابات وغدرو بالمسلمين قبل غيرهم ومازالو يحاولون تخريب وتدمير الاوطان وزرع التفرقة كما يفعلون في قطر منذ زمن .
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62 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:14:21
الدين أكبر واسماء من أن تجمعونه في حزام نأسف أيها الاخونجيه
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61 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:13:09
التجنيس خطر على بلدان العرب والخليج لان كما نعرف بالبحرين يقولون أكثر اللي ييتظاهرون ويسوون شغب مو بحرينيين من إيران وجنسو وكذلك خطر على بلداننا غير من الناحية الامنية حتى ع اسلامنا وعاداتنا وتقاليدنا
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60 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:10:41
الاخونجيه هم من سرقو خيرات البلد وشوهو الدين بافعالهم.
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59 - المااااضي
2017-09-03 08:08:47
كلام سليم ومقال جميل وفي الصميم..ولكن وين من يفهم لايكره الغرب الا الدواعش واتباعهم...الغرب خدم البشريه في كل المجالات ****
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58 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:08:29
عندما تحج وتتصور سلفي فقد اديت نسك الحج. نظام الاخونج
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57 - النابلسي
2017-09-03 08:07:52
لأنهم ليسوا بقر كريهين .عارفين الحق وبنوا له المساجد مش زي بعض الناس ضايع لا دنيا ولا دين ما غير يطبل للباطل .وين ما حصله ويتصيد الاخطاء الفردية ليسقطها على الدين كم اكره من يتشدق بالاسلااام والمسلمين
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56 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:06:03
الاخونجيه هم من سرقو خيرات البلد وشوهو الدين بافعالهم.
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55 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:04:21
والله بكل صراحة الاخونجي والسروري وذنب إيران والعلماني واليبرالي كلكم لكم اهداف وخطيرين على بلادنا كفانا الله شركم وحفظ الله اهل السلف ومن يحب اهل السلف
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54 - عبدالرحمن الشهري
2017-09-03 08:02:43
كانت يمنع بناء المساجد في بلاد الغرب ولكن حينما عادوا المسلمين واظهروا عدائهم اخذ شعبهم في البحث عن سبب هذا العداء وقرأ عن الاسلام واسلم منهم كثيرون وعرفوا ان الاسلام حق فتغيرت خططهم
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53 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:02:00
الغرب يصنع طائرات وصواريخ ***
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52 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 08:01:51
يحطون مساجد لكي يظهرون بزعمهم بانهم متسامحين وضد العنصرية ويبون يجذبون المسلمين لهم لكي يقيم عندهم ثم يترك دينه ويلحد هذا هدفهم
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51 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:01:49
الغرب يصنع طائرات وصواريخ والاخونجي يعتدي علي حرمات جيرانه.
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50 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-09-03 07:58:44
الله أخبرنا بكتابه بأن أشد أعدائنا اليهود والذين اشركو "ليس كره بل عداىهم لنا شديد"
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49 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 07:58:16
كل اخونجي مربي دقن ومقصر ثوبه علي ضلل سوف يكون موقعه*** في الشبوك.
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48 - ابن عدوه
2017-09-03 07:55:04
بعض الناس ودك*** صدقت ي ال شيخ
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( عدد التعليقات 28,240 )
47 - برق _ الحرم
2017-09-03 07:54:41
(((اين علم الصناعات المتقدمة..بعد طول سنين.. لم تصنعوا آلة نسج قماش ولاربطة حذاء و لاصاروخ ولا حتى بارود رصاصة .. لم نرى من معظم من في سنك المعبتعثين علم نافع ولا صناعةالا منفذين ارادة الساسة الغرب ))
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46 - مواطن يحب الهياط
2017-09-03 07:53:27
اتمنى ان الغرب وكل الدول المتقدمة تعاملنا بالمثل هههههههه
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45 - ابن عدوه
2017-09-03 07:53:16
بعض الناس ودك ي****
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44 - loving liberal
2017-09-03 07:48:18
بنسبه لي اشجع اليبراليين واتمنا من اعماق قلبي ان المحاكم يستلمونها القانونيين اليبراليين اهل العدل وماعندهم هذامعروف وهذا غير معروف والرجال لوستكوا لمده معينه سوف ياخذون حقوقهم والفاسد راسه بين رجلينه
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43 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 07:46:43
ميسم قلم الحقيقه جاهز لكل اخواني بع دينه ووطنه ونحذر كل اخونجي من المساس بأمن الوطن.
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42 - بدراوي
2017-09-03 07:39:01
الله سبحانه يقول ( ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ) فاذا انت تحبهم وتواليهم وضد كل ماهو اسلامي فنسال الله لك الهداية
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41 - يوسف العنزي
2017-09-03 07:38:27
خالف تعرف كلهن كلمتين تعبير مثل الي نكتب برابع ابتدائي اكتب فيما ينفع الوطن وإنجازات بلادك لماذا لم تعمل مقال واحد في جنودنا البواسل بالحج والجنوب وفي الشمال وفي كل مكان من وطننا الحبيب
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40 - عبد الحميد كشك
2017-09-03 07:33:15
انا مستغرب لماذا لايحاسب مثل هذا***والشيوخ كل يوم واحد يعاقب
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39 - عبد الحميد كشك
2017-09-03 07:31:33
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 28,240 )
38 - برق _ الحرم
2017-09-03 07:31:00
(((( كفنا الله شر المتمسحين بعد الاسلام...صحيح النار ماتخلف الا رماد .... وصحيح ان الله يخلق من ظهر العالم فاسد ... والمسلم بالفطرة لايقال عنه متأسلم لان ابواه .ليسوا بوثنين وليسوا بيهود تأسلنوا ))))
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( عدد التعليقات 28,240 )
37 - برق _ الحرم
2017-09-03 07:23:34
(((( لوجت على الغرب في المساجد لمحوها ..... ولو صدق الغرب معنا ما غزوا عقول كثير من طلاب العلم وغسلوها .....بعدما استأمنوا عليها والدليل المستميتين في حب ثقافة التغريب لتمكينهم من احتلال دولهم ))))
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36 -
2017-09-03 07:19:54
لو ماخلو المسلمين يبنون مساجد ويسمحو للمسلمين بالعيش في ديارهم كيف سيتهمون المسلمين باحداث سبتمبر والارهاب سينفضحون
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35 - hima
2017-09-03 07:18:40
بارك الله في الانسان الفاضل الراقي محمد ال الشيخ,وجعله شوكه في حلوق النكديين اعداء الانسانيه.
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34 -
2017-09-03 07:18:35
24 فهد12 صدقت في كل ماكتبته جزاك الله كل خير
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33 - زائر على الطاير
2017-09-03 07:17:46
تعليق مخالف
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32 -
2017-09-03 07:15:10
وبالتالي ماخلوك تفتح المساجد الالهم هدف وليس حب للمسلمين علشان يحاربون الاسلام من الداخل
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31 - زائر على الطاير
2017-09-03 07:14:41
والله انك متأثر بالغرب والواضح من كلامك تدعو للحريات الله يخارجنا منك
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30 - شغموم
2017-09-03 07:13:36
تعليق مخالف
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29 -
2017-09-03 07:11:53
الغرب لهم خطط بعيدة المدى وهم مايسوون شي الا عارفين نفعه لهم ولايتركون شي الا عرفين مضرته
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28 - ماوراء الارجنتين
2017-09-03 07:09:00
هناك بعد زمني بين المتخلفين الاخوان الشياطين وبين الشرق والغرب تقدر ب ( 300 عام ) فلا تستغرب أن يأتي هؤلاء المتخلفين عن الركب التكنولوجي والتقني ليبث سمومه ويقول ( أن الشرق والغرب أعدائنا يعني حسد!!)
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27 - نفسيه
2017-09-03 07:05:26
ت. 22. الاخوان. حزب العداله والتنمية. موجودين. في برلمان. المغرب والأردن والكويت وتونس.ويحكمون في تركيا.وفي مصر تم سجنهم. لاتكن امعه ك الببغاء تردد مايقال لك. حكم عقلك.
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26 - احمد
2017-09-03 07:00:12
مابيفهمونك يا استاذ عبدالرحمن عند البعض حساسية ضد التطور.
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25 - فهد12
2017-09-03 06:57:44
الاخونج لايكرهون غرب اوشرق حتى اسرائيل لا يكرهونها بل من المقربين لهم خاصة خليفتهم كمافعل في ازمة الحرائق في اسرائيل . الاخونج اقتصر عدائهم لمصر والسعودية والامارات
لا يعجبني(7) اعجبني(1)
24 - loving liberal
2017-09-03 06:56:40
لوالاسلام الحقيقي طبق كماورد في القراءن كان مايكون فيه هذا اتناحرالخطيرجداً وياجب على الرجال اهل العقول الذين لهم سلطه في الدوله وضع حد لتجارالدين ووضع قانون يسمح في حرية ولوتعبد الشمس المهم لاتعتدي
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
23 - وليد ابوصلاح
2017-09-03 06:52:58
هذا الكاتب اشغل نفسه بالتسويق لثقافة الغرب والتحامل على الثقافة الاسلاميه وتمجيد كل ماهو غربي ومحاربة القيم والفضيلة في ديننا الاسلامي لكن الدين غالب دائما وانشاء الله ان تنال ماتستحق من العقاب الربان
لا يعجبني(3) اعجبني(203)
22 - زائر
2017-09-03 06:48:07
اﻻخوان اعدا للحياه والشعوب وﻻوطان
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
21 - الاندلس
2017-09-03 06:45:34
تبغى اخلاقيات الغرب *** روح للغرب/ (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه)
لا يعجبني(2) اعجبني(14)
20 - احمد ابراهيم
2017-09-03 06:44:34
يقول قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وتقول لا يعجبني هذا كلام سيد البشر ياذكي
لا يعجبني(7) اعجبني(14)
19 -
2017-09-03 06:41:23
مطايا الغرب وأذنابهم كل من يلتزم بالشرع عندهم فهو إخونجي إرهابي متأسلم فهم لا يؤمنون بأن ديننا هو الأصلح لنا كما قال الله تعالى وقال نبينا الأمين بل يرون أن ما عند أسيادهم الغرب هو الأصلح لنا .
لا يعجبني(3) اعجبني(14)
18 - نفسيه
2017-09-03 06:40:37
هذا حفيد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب***
لا يعجبني(8) اعجبني(13)
17 - سعد
2017-09-03 06:39:13
زين خلاص نقتدي بهم لكن لى شرط ***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
16 - loving liberal
2017-09-03 06:38:41
المهم كررنا الموضوع ولافيه اي فائدة ولااحنا قابلين اثقافه واهله وهم برضه يكرهوننا ولايلامون في متصحرين لايعرفون الثقافه والايعرفون الدين الاسلامي الحقيقي عايشين الغزوات والحنشله والنمه والحسد
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
15 - الساري
2017-09-03 06:36:50
قد كان من خلف لنا امجاد نعيش علي ذكرياتها افضل من الغرب بكثر لا مجال لنسب ولا العائلات الي أوصلتنا لهذا الحال وبعد القادم اسوى
لا يعجبني(1) اعجبني(13)
14 - عبد الحميد كشك
2017-09-03 06:36:26
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
13 - الله المستعان
2017-09-03 06:32:08
اذا انك تريد تقتدي بالغرب وتتقدم بكيفك . لكن انا لاااااا
لا يعجبني(1) اعجبني(30)
12 - عادل
2017-09-03 06:27:11
طيب لماذا الغرب لايقتدي بنا ? /// لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(2) اعجبني(34)
11 - sar-al-sa
2017-09-03 06:25:46
لانهم ياسيدي كائنات مستحقره لاتعيش الا في الماء الاسن و المجبور على الشرب منه ليس امامه الا المرض بالتخلف والعيش مثلهم على تطفل العيش بل والحياه
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
10 - نفسيه
2017-09-03 06:25:44
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.كررها أخي المسلم 3مرات. في الصباح والمساء.
لا يعجبني(30) اعجبني(71)
9 - مستحيل
2017-09-03 06:25:31
طيب ما هو انت طول الوقت تتكلم في التأسيس السياسي وش الجديد في الموضوع ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
8 - منير
2017-09-03 06:23:54
المشكلة ان أخلاقياتنا الدنيوية ليست إسلامية واخلاقيات الغرب اكثر إسلامية فالنتأسلم سياسيا. انا بخصوص الخوارج آل الشيخ ادرى عنهم .
لا يعجبني(14) اعجبني(2)
7 - الباحث عن الحقيقة
2017-09-03 06:23:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
6 - سمير نجد
2017-09-03 06:19:58
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة .
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
5 - سمير نجد
2017-09-03 06:19:54
اللهم إني أسألك حسن الخاتمة .
لا يعجبني(5) اعجبني(15)
4 - ابوعمرالعتيبي
2017-09-03 06:18:44
قدوتنا محمدصلى الله عليه وسلم
لا يعجبني(3) اعجبني(101)
3 - خوخو
2017-09-03 06:18:28
أصبحنا وأصبح الملك لله ،، اللهم عافنا في ديننا ، وأحفظنا وألحقنا بالصالحين ولاتواخذنا بما فعله السفهاء منا ..
لا يعجبني(2) اعجبني(33)
2 - رجل .امن
2017-09-03 06:16:29
صدق وصدق الغرب تطوروا ونحن باقي نشق اكياس الهيل في المجلس نحن جنبهم ..متخلفين للاسف
لا يعجبني(4) اعجبني(14)
1 - 🇸🇦حساب المواطن 😂
2017-09-03 06:12:45
يالله صباح خير ..
لا يعجبني(13) اعجبني(123)

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آخر تعليق
بواسطة :

يابنت الناس لاتفكرين بجمالك ولا تفكرين بعملك ولا تفكرين بالمال فكري بسمعتك وفكري...
بواسطة : ابو عبدالعزيز

تعليق مخالف...
بواسطة : يوسف العنزي

ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس

اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....



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