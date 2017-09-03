أغرب قرار حظر: تويتر تغلق حساب مغرد بسبب “بعوضة” -صورة
صحيفة المرصد:تسببت بعوضة في أغرب عملية “حظر” على مواقع التواصل الإجتماعي بحق شخص ياباني.
حيث حظر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حساب رجل ياباني لنشره صورة جثة إحدى «ضحاياه» والتي لم تكن سوى بعوضة قام بقتلها.
وقد حجب «تويتر» حساب الرجل بشكل دائم بعد أن نشر تغريدة قال فيها إنه قتل بعوضة وقام بنشر صورتها وهي ميتة. وكتب الرجل عبر حسابه الذي يحمل اسم «Nemuismywife»، أن البعوضة كانت تتجول في أرجاء المنزل ولم تسمح له بالاسترخاء ومشاهدة التلفزيون، فقام بقتلها ونشر صورتها على «تويتر».
وتلقى الرجل بعد ذلك بوقت طويل إخطارا من «تويتر» يقول فيه إن حسابه قد تم تجميده ولا يمكن إعادة تشغيله، وجاء فيه «تم تجميد حسابك لأنه تم استخدامه لنشر رسائل تحتوي على تهديدات»، وفقا لتقرير موقع «SoraNews24»، وأضافت رسالة «تويتر» أنه «لا يسمح باستخدام تغريدات تحتوي على تهديدات بموجب شروط الخدمة، ولا يمكن إعادة تشغيل الحساب».
وتفاعل المغردون مع هذا الحظر من مختلف أنحاء العالم ، حيث عبروا عن دهشتهم من هذا المنع ، ونشر أحد المغردين رسالة ساخرة بقوله: سأقوم بقتل بعوضة كل 6 ساعات حتى يعود حساب Nemuismywife
التعليقات
حنا أطباء اولادهم يعذبون الأضحية ويصوّرها ويتفاخر وهم قتل بعوضه وشطبوا اسمه من موقع تويتر العالمي.
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السخافة ان يترك الفكر البعوضي ينشر سمه على الملئ بإسم الدين البراء منهم و افعالهم فهؤلاء من يجب حجبهم
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تاركة ما ينشره ربع حدثني احدهم من صور بشعة للقتل والعنف بإسم الدين البريئ من الفكر المتدعوش
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هم يتحدثون عن فكرة القتل ونشره بس تعال فهم حدثني احدى الثقات وحدثني احدهم🤔
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مابين ازوير واعوير وال اطويع صاروا رجال دين واعتقدوا انهم علماء به. العلماء شي والببغاوات شي ثاني🤔
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تحدئ رب العالمين بها الكفار وعلمائهم،، فاما الذين امنو فيعلمون انه الحق من ربهم،، حشره فوق حشره تعشق شفط اصحاب الدماء الحاره،ولايعرف سرها الاالله فتبارك الله احسن الخالقين، تجبر النمرود، فقتلته ذبابه.
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الروهنقا ، الا يساوون بعوضه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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بعد ذا الخبر البعوض صديقي والنمل والذباب وأي حيوان زاحف وغير زاحف حتى الناطق
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يتصاحب التعليق امبيه خل عنك السخافه واترك رجال الدين في حالهم
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مايدرون عن جماعة حدثني احدهم ونشر صور عذاب القبر!
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ماذا لو نشر غرق الطفل ايلان واصابة الطفل عمران هل سيقفل الحساب ام ان ذلك جريمة فيها نظر معايير مزدوجة..وعجبي !!!!
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البعوضات عنا احسن من بعض البشر مش هيك
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عقبال البعوض اللي عنا بسوريه مايرجع بلده كثره الأمراض بسبب هاالكائنات ***
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سبب وجيه بصراحة .. اهنىء إدارة تويتر
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تويتر قبل مده ليست قصيرة كانت معروضه للبيع وآتت لها فرصة لشراءها بسعر طيب ولكن الطمع ضيع ما جمع فرفضت العرض فحدث بعد هذه الصفقه التي لم ترى النور (حدثت لها تصرفات ضد الغير لا تليق بعلامتها من تخبطات)
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هذ البعوض اخونجي نقل المرض في جميع أنحاء العالم. .الاخونجي جمرة خبيثة.
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قمة الانسانية وفقهم الله,يجو عندنا ويمنعوا اللي يبلعوا كل كائن بكل برودة دم.
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