شاهد بالفيديو والصور:مشهد مهيب للحجاج في صحن المطاف أثناء طواف الإفاضة

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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومشهدا كبيرا لامتلاء صحن المطاف بالحجاج الذين توافدوا على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة يوم النحر

وأظهرت الصور الأعداد الكبيرة للحجاج في المسجد الحرام ، كما بينت الصور العدد الكبير من المظلات التي حملها الحجاج للحماية من حرارة الشمس.