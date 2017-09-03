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شاهد بالفيديو والصور:مشهد مهيب للحجاج في صحن المطاف أثناء طواف الإفاضة
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومشهدا كبيرا لامتلاء صحن المطاف بالحجاج الذين توافدوا على المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة يوم النحر
وأظهرت الصور الأعداد الكبيرة للحجاج في المسجد الحرام ، كما بينت الصور العدد الكبير من المظلات التي حملها الحجاج للحماية من حرارة الشمس.
التعليقات
( عدد التعليقات 15,001 )16 - ابويوسف
الحمدلله طفت ماشفت كذا بعض المشاهد تخوف من ينوى على الحج وجهه نظر
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15 - رفيق الدرب2017-09-03 10:18:07
اللهم رب لك الحمد والشكراللهم اعدهم الى اهلهم سالمين ومغفورين الذنوب واحفظ هذالبلد
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( عدد التعليقات 15,001 )14 - ابويوسف
وطلعت مع مجموعه النفر بخمسين نحتاج شركات نقل بسعر ثابت وفتح الطرق ومنع دخول السيارات الخاصه وتزويد بعض المناطق بعربات القلف مهمه جدا عربات القلف او مترو من منى للحرم
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( عدد التعليقات 15,001 )13 - ابويوسف
الحمدلله الطواف والسعى والزحام واجب وسهل ولله الحمد لكن التنقل من موقع الحمله للحرم او لمنى او للجمرات يحتاج حلول سريعه واصحاب تكاسى اسعارهم من روسهم واحد طلب منى 500 من الحرم لنفق الملك فهد يتبع
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12 - اول 12017-09-03 10:07:43
ماشاء الله وكأنك تنظر لبستان من الزهور الملونة.
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( عدد التعليقات 10,381 )11 - العنيد
أشرف وأقدس بقعه على وجه الأرض الكعبه المشرفه والحرم المكي الشريف والله أنها تتلذذ الأعين بهذا المنظر .!
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10 - مسمار2017-09-03 09:36:30
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ورد كيد المبغظين والحاقدين الى نحورهم واكتب الاجر لولاة امرنا ولكل القائمين على خدمة ظيوف بيتك الحرام.
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9 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-03 09:31:29
ماشاءالله اللهم تقبل حج جميع المسلمين وعلي رأسهم قلم الحقيقه. وردهم الي ديارهم سالمين غانمين.
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8 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 09:25:17
بدون تعليق الصورة تتحدث👀
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7 - باقر2017-09-03 09:16:23
الحج الركن الخامس من اركان الاسلام تبا للمعممين الجهله الذين يفتون بان الحج الى كربلاء افضل من المسجد الحرام وبدون ادله بس كلام علماء المجوس والدلخ الي يصدقهم
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6 - عبدالله2017-09-03 09:14:03
الحمدلله اللهم احفظ بلادنا وحكامنا والمسلمين الله يتقبل منهم ويهدينا ويثبتنا على الاسلام
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5 - صديق عمري2017-09-03 08:44:47
كأنما منظرُ الزّوار إذ ستروا حر الهجيرة حول البيت بالظُلَلِ روضٌ وقد حفّت الازهار جانبه أو أنه من بديع الوَشْيِ في الحُلَلِ.
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( عدد التعليقات 28,240 )4 - برق _ الحرم
((((آدام الله علينا نعمة خدمة الاسلام ...أرضُنـا مَهْوَى قلــــوب _الناس.....فيها يجبر الإحســــانُ أرواحـــاً _كسيرَهْ....أنظروا الكعبـــــةَ فيها جمــوعٍ... لم تزل تسعى إلى البــيتِ_غَفيــرَهْ)))
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3 - اتجمل و علي 3 مليون دين2017-09-03 08:27:00
هذا ما شرف الله به المملكه وحكامها. تباً لمن أراد إحداث اي فوضى ضد مهبط الوحي ومنبع الرسالة.
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2 - شمالي ...2017-09-03 08:15:53
ماشاءالله منظر مهيب
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1 - مواطن يحب الهياط2017-09-03 07:58:35
ماشاء الله .. الناس تبي تحج .. وسعوا الحرم اكثر
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آخر تعليق
بواسطة : ابو عبدالعزيز
تعليق مخالف...
بواسطة : يوسف العنزي
ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس
اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....
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