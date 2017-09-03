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فيديو: لحظة سقوط الفنان راغب علامة من على خشبة المسرح في حفل العيد بلبنان

فيديو: لحظة سقوط الفنان راغب علامة من على خشبة المسرح في حفل العيد بلبنان
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المرصد 27 3٬141 3 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا للفنان اللبناني راغب علامة وهو يسقط على خشبة أحد المسارح في لبنان ، خلال إحيائه حفلا بمهرجان بكاسين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال تفاعله مع إحدى أغنياته وهو يرقض متفاعلا من الجمهور ، انزلق فجأة وسقط على الأرض .

 

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-03 10:44:13
هههههههه ياهو تكرفع الرجال
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26 - المنصف
2017-09-03 10:28:03
يارجل تبغى تاخذ زمنك وزمن غيرك فوق ال55 سنة وتبغى تتزحلق
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25 - فــ ــرد
2017-09-03 10:06:00
شاهد مايقول حسبنا الله ونعم الوكيل ****
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24 - بدون قناع
2017-09-03 10:01:22
زمن كثرت فيه الذكورة وقلَّ فيه الرجال. ، الذين هم على الرجال يُحتسبون ، وهم ليسوا منهم
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23 - الحزم
2017-09-03 09:58:20
تعليق مخالف
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22 - عبادي الهلالي
2017-09-03 09:53:56
تعليق مخالف
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21 - سيطرة ✴
2017-09-03 09:47:33
هذا في اليوتيوب يقول ان الله لايقدر ان يخلق مثل الفنانة فيروز ! عليه من الله مايستحق كيف يتجرأ على الله !فليسمع قوله تعالى(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا)
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20 - ابو قحط
2017-09-03 09:47:10
طيحة وبعدها طيحة الى ***
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19 - يوسف العنزي
2017-09-03 09:45:59
طيحتا ميقوم منها هوا حق الداب عسي يقرصه داب ويخلصنا ميتحملون اعمارهم طوتها السنين ولا هم تايبين لله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله اكبر تقبل من الحجاج حجهم ورجعهم لاهلهم غانمين سالمين
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18 - مرهق
2017-09-03 09:44:29
هو تكسر ولا سلم نشوفة في المستشفى علشان يزيد متابعينة طيحة الفانان تزيدة سهرة ولايتكسر ابظا تقول طيحة افلام كرتون
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17 - مسمار
2017-09-03 09:42:02
شكله ثقل العياااار حبتين زحلاااااوي سك!! بااالله حسن الختام.
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16 - السعادة لاترحل مع أحد .. أخبروا الراحلين بذلك .. !!
2017-09-03 09:40:13
ماش الطيحه مهيب كايده .. نبي اقوى يابرنثه
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15 - طقطق
2017-09-03 09:30:24
طيحه ماعقبها قومه إن شاء الله وعقبال راعي رقصة الداب والمراهق اللي في الـــ 70
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14 - هنطش
2017-09-03 09:28:28
من لايحترم الروماتيزم وهشاشة العظام النتيجة معروفه
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13 - هذه الحقيقة
2017-09-03 09:22:16
مالذي قدمة راغب علامة لنا ولديننا هل استنكر ماتقوم به مجموعة حزب الله الإرهابية في بلدة من نشر الفوري والتدمير في الخليج و الشام ، مغني فايدته لجيبه من السذج والمغفلين
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12 - ابو. بدر.
2017-09-03 09:19:15
اللهم سمعنا الخبر. الزين. عن كسر ضلع وإلا رأسه. يا ليت. كل المطربين والمطربات. يسقطون ولا ينهضون. الناس بأيام فضيلة وعيد. وذكر. وهذا يتراقص. الله المستعان. الا يخافون الله. والعقوبة.
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11 -
2017-09-03 09:18:04
ياصيدلي 😂😂
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10 - عمر
2017-09-03 09:16:13
السن له احكامه قرب على الستين
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9 -
2017-09-03 09:15:08
اتوقع احلام اليوم كله بتكون سعيده
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8 - شماته
2017-09-03 09:11:05
ياشماته احلام فيه
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7 - غريب
2017-09-03 09:04:52
الله لا يرده
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6 - جامح
2017-09-03 08:31:21
هههههههه موتني ضحك .. يبغى يسوي رقصة مايكل . قام تزفلط الراجل وطااااح ههههههه
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5 - عبد الحميد كشك
2017-09-03 08:26:12
سلامات وماتشوف شر ..أحب هذا الفنان المبدع خصوصآ أغانيه القديمة
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
4 - ...
2017-09-03 08:21:17
تعليق مخالف
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3 - راعي القلاده
2017-09-03 08:16:08
***ويتنطط الله لايقيمه ..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
2 - صريح جداً
2017-09-03 08:16:03
اجعله مايقوم
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
1 - العجوز المتصابي
2017-09-03 08:14:22
خلي حركاته الصبيانية تنفعه
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آخر تعليق
بواسطة :

يابنت الناس لاتفكرين بجمالك ولا تفكرين بعملك ولا تفكرين بالمال فكري بسمعتك وفكري...
بواسطة : ابو عبدالعزيز

تعليق مخالف...
بواسطة : يوسف العنزي

ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس

اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....



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