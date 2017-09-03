فيديو: لحظة سقوط الفنان راغب علامة من على خشبة المسرح في حفل العيد بلبنان

حجم الخط A A A المرصد 27 3٬141 3 ساعات

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا للفنان اللبناني راغب علامة وهو يسقط على خشبة أحد المسارح في لبنان ، خلال إحيائه حفلا بمهرجان بكاسين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وخلال تفاعله مع إحدى أغنياته وهو يرقض متفاعلا من الجمهور ، انزلق فجأة وسقط على الأرض .