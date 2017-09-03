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فيديو: لحظة سقوط الفنان راغب علامة من على خشبة المسرح في حفل العيد بلبنان
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعا للفنان اللبناني راغب علامة وهو يسقط على خشبة أحد المسارح في لبنان ، خلال إحيائه حفلا بمهرجان بكاسين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وخلال تفاعله مع إحدى أغنياته وهو يرقض متفاعلا من الجمهور ، انزلق فجأة وسقط على الأرض .
سقوط #راغب_علامة على المسرح منذ قليل خلال "مهرجان بكاسين" في #لبنان pic.twitter.com/q0gsKROQVr
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) ٢ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
27 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-03 10:44:13
هههههههه ياهو تكرفع الرجال
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26 - المنصف2017-09-03 10:28:03
يارجل تبغى تاخذ زمنك وزمن غيرك فوق ال55 سنة وتبغى تتزحلق
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25 - فــ ــرد2017-09-03 10:06:00
شاهد مايقول حسبنا الله ونعم الوكيل ****
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24 - بدون قناع2017-09-03 10:01:22
زمن كثرت فيه الذكورة وقلَّ فيه الرجال. ، الذين هم على الرجال يُحتسبون ، وهم ليسوا منهم
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23 - الحزم2017-09-03 09:58:20
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22 - عبادي الهلالي2017-09-03 09:53:56
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21 - سيطرة ✴2017-09-03 09:47:33
هذا في اليوتيوب يقول ان الله لايقدر ان يخلق مثل الفنانة فيروز ! عليه من الله مايستحق كيف يتجرأ على الله !فليسمع قوله تعالى(إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا)
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20 - ابو قحط2017-09-03 09:47:10
طيحة وبعدها طيحة الى ***
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19 - يوسف العنزي2017-09-03 09:45:59
طيحتا ميقوم منها هوا حق الداب عسي يقرصه داب ويخلصنا ميتحملون اعمارهم طوتها السنين ولا هم تايبين لله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد والله اكبر تقبل من الحجاج حجهم ورجعهم لاهلهم غانمين سالمين
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18 - مرهق2017-09-03 09:44:29
هو تكسر ولا سلم نشوفة في المستشفى علشان يزيد متابعينة طيحة الفانان تزيدة سهرة ولايتكسر ابظا تقول طيحة افلام كرتون
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17 - مسمار2017-09-03 09:42:02
شكله ثقل العياااار حبتين زحلاااااوي سك!! بااالله حسن الختام.
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16 - السعادة لاترحل مع أحد .. أخبروا الراحلين بذلك .. !!2017-09-03 09:40:13
ماش الطيحه مهيب كايده .. نبي اقوى يابرنثه
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15 - طقطق2017-09-03 09:30:24
طيحه ماعقبها قومه إن شاء الله وعقبال راعي رقصة الداب والمراهق اللي في الـــ 70
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14 - هنطش2017-09-03 09:28:28
من لايحترم الروماتيزم وهشاشة العظام النتيجة معروفه
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13 - هذه الحقيقة2017-09-03 09:22:16
مالذي قدمة راغب علامة لنا ولديننا هل استنكر ماتقوم به مجموعة حزب الله الإرهابية في بلدة من نشر الفوري والتدمير في الخليج و الشام ، مغني فايدته لجيبه من السذج والمغفلين
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12 - ابو. بدر.2017-09-03 09:19:15
اللهم سمعنا الخبر. الزين. عن كسر ضلع وإلا رأسه. يا ليت. كل المطربين والمطربات. يسقطون ولا ينهضون. الناس بأيام فضيلة وعيد. وذكر. وهذا يتراقص. الله المستعان. الا يخافون الله. والعقوبة.
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11 -2017-09-03 09:18:04
ياصيدلي 😂😂
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10 - عمر2017-09-03 09:16:13
السن له احكامه قرب على الستين
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9 -2017-09-03 09:15:08
اتوقع احلام اليوم كله بتكون سعيده
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8 - شماته2017-09-03 09:11:05
ياشماته احلام فيه
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7 - غريب2017-09-03 09:04:52
الله لا يرده
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6 - جامح2017-09-03 08:31:21
هههههههه موتني ضحك .. يبغى يسوي رقصة مايكل . قام تزفلط الراجل وطااااح ههههههه
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5 - عبد الحميد كشك2017-09-03 08:26:12
سلامات وماتشوف شر ..أحب هذا الفنان المبدع خصوصآ أغانيه القديمة
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4 - ...2017-09-03 08:21:17
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3 - راعي القلاده2017-09-03 08:16:08
***ويتنطط الله لايقيمه ..
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2 - صريح جداً2017-09-03 08:16:03
اجعله مايقوم
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1 - العجوز المتصابي2017-09-03 08:14:22
خلي حركاته الصبيانية تنفعه
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آخر تعليق
بواسطة : ابو عبدالعزيز
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بواسطة : يوسف العنزي
ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس
اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....
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