شاهد:الأمير عبدالعزيز بن فهد مع الشيخين عبدالله المطلق وسعد البريك بالمشاعر المقدسة

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صحيفة المرصد:ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد مع كل من الشيخ عبدالله المطلق والشيخ سعد البريك في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وذلك خلال تأديتهم لفريضة الحج هذا العام.

وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع الأمير عبدالعزيز بن فهد يجلس بأحد المشاعر وعلى يمينه الشيخ البريك وعلى يساره الشيخ المطلق، فيما أظهر مقطع فيديو آخر حديثاً ودياً بين الأمير عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق.