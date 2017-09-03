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شاهد:الأمير عبدالعزيز بن فهد مع الشيخين عبدالله المطلق وسعد البريك بالمشاعر المقدسة

شاهد:الأمير عبدالعزيز بن فهد مع الشيخين عبدالله المطلق وسعد البريك بالمشاعر المقدسة
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المرصد 15 2٬573 2 ساعتين

صحيفة المرصد:ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد مع كل من الشيخ عبدالله المطلق والشيخ سعد البريك في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وذلك خلال تأديتهم لفريضة الحج هذا العام.

وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع الأمير عبدالعزيز بن فهد يجلس بأحد المشاعر وعلى يمينه الشيخ البريك وعلى يساره الشيخ المطلق، فيما أظهر مقطع فيديو آخر حديثاً ودياً بين الأمير عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

15 - حفظك الله يالشيخ
2017-09-03 10:43:21
أسال الله ان يوفق الشيخ عبد الله المطلق لما فيه خير وصلاح المسلمين رجل محبوب عند الفقير والغني لانه غير متزمت ومتنطع كما يتنطع اغلب المشائخ والانحصار في معتقداتهم وارائهم التي تنفر المسلمين
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14 - الببببببببب
2017-09-03 10:22:42
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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13 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 10:02:25
الله تقبل من حجاج حجهم اللهم اكفنا بما شئت من الاخوانجيه ومن اتبعاهم.
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12 - الراصد
2017-09-03 09:57:34
تعليق مخالف
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11 -
2017-09-03 09:50:56
محمد بن نايف نعايدك بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليناوعليك وكافة الأمة الأسلامية بالخير❤️🌹
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10 - مواطن
2017-09-03 09:47:49
هذا عبد من عباد الله .
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9 - يوسف العنزي
2017-09-03 09:35:50
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد وبرفقته اثنين من مشايخ السعوديه الله يتقبل حجتهم والعقبي لنا بعد من سدد الدين بالحجه إلى البقاع المقدسه
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8 - طقطق
2017-09-03 09:32:06
تعليق مخالف
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7 - ناشط
2017-09-03 09:09:08
هذا محبوب الشعب ابن ملك القلوب الله يحفظه يحب العلم والعلماء ومجالسة الاخيار
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6 - الرأي
2017-09-03 09:06:00
الله يرحمك يالعز بن عبدالسلام
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5 - خالد
2017-09-03 09:04:35
تعليق مخالف
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4 - مسفر
2017-09-03 09:03:20
ونعم الرجل ابن ملك وحفيد المؤسس ونعم الجلساء علماء الامه الاسلاميه حفظهم الله جميعا
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3 - فهد12
2017-09-03 09:01:57
لا حول ولاقوة الا بالله
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2 - نصيحة
2017-09-03 08:53:49
تعليق مخالف
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1 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 08:46:23
تعليق مخالف
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آخر تعليق
بواسطة :

يابنت الناس لاتفكرين بجمالك ولا تفكرين بعملك ولا تفكرين بالمال فكري بسمعتك وفكري...
بواسطة : ابو عبدالعزيز

تعليق مخالف...
بواسطة : يوسف العنزي

ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس

اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....



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