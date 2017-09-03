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شاهد:الأمير عبدالعزيز بن فهد مع الشيخين عبدالله المطلق وسعد البريك بالمشاعر المقدسة
صحيفة المرصد:ظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد مع كل من الشيخ عبدالله المطلق والشيخ سعد البريك في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة وذلك خلال تأديتهم لفريضة الحج هذا العام.
وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع الأمير عبدالعزيز بن فهد يجلس بأحد المشاعر وعلى يمينه الشيخ البريك وعلى يساره الشيخ المطلق، فيما أظهر مقطع فيديو آخر حديثاً ودياً بين الأمير عبدالعزيز والشيخ عبدالله المطلق.
التعليقات
15 - حفظك الله يالشيخ2017-09-03 10:43:21
أسال الله ان يوفق الشيخ عبد الله المطلق لما فيه خير وصلاح المسلمين رجل محبوب عند الفقير والغني لانه غير متزمت ومتنطع كما يتنطع اغلب المشائخ والانحصار في معتقداتهم وارائهم التي تنفر المسلمين
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14 - الببببببببب2017-09-03 10:22:42
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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13 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-03 10:02:25
الله تقبل من حجاج حجهم اللهم اكفنا بما شئت من الاخوانجيه ومن اتبعاهم.
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12 - الراصد2017-09-03 09:57:34
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11 -2017-09-03 09:50:56
محمد بن نايف نعايدك بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليناوعليك وكافة الأمة الأسلامية بالخير❤️🌹
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10 - مواطن2017-09-03 09:47:49
هذا عبد من عباد الله .
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9 - يوسف العنزي2017-09-03 09:35:50
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد وبرفقته اثنين من مشايخ السعوديه الله يتقبل حجتهم والعقبي لنا بعد من سدد الدين بالحجه إلى البقاع المقدسه
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8 - طقطق2017-09-03 09:32:06
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7 - ناشط2017-09-03 09:09:08
هذا محبوب الشعب ابن ملك القلوب الله يحفظه يحب العلم والعلماء ومجالسة الاخيار
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6 - الرأي2017-09-03 09:06:00
الله يرحمك يالعز بن عبدالسلام
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5 - خالد2017-09-03 09:04:35
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4 - مسفر2017-09-03 09:03:20
ونعم الرجل ابن ملك وحفيد المؤسس ونعم الجلساء علماء الامه الاسلاميه حفظهم الله جميعا
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3 - فهد122017-09-03 09:01:57
لا حول ولاقوة الا بالله
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2 - نصيحة2017-09-03 08:53:49
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1 - المحقق كونن لايخشي المحن2017-09-03 08:46:23
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آخر تعليق
بواسطة : ابو عبدالعزيز
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بواسطة : يوسف العنزي
ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك...
بواسطة : فارس
اعلامي ***مشعلل حتى بالعيد .....
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