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أول تعليق من طارق الحبيب حول مقطع “تعذيب” ابنه للأضحية عند ذبحها – فيديو

أول تعليق من طارق الحبيب حول مقطع “تعذيب” ابنه للأضحية عند ذبحها – فيديو
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المرصد 44 3٬083 2 ساعتين

صحيفة المرصد:أشعل فيديو نشره الاستشاري النفسي طارق الحبيب على حسابه على “سناب شات” موجة كبيرة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث نشر الحبيب مقطعا لقيام “ابنه” بذبح الأضحية بسكين غير حاد وتعذيبها ، مما أثار غضب المتابعين بسبب مخالفته للشعيرة بعدم إراحته للأضحية وعدم مراعاته انعكاس ذلك على مشاهديه من الجانب النفسي!.

ورد الحبيب على هذا المقطع من خلال تصريحات نشرتها صحيفة “عكاظ” بقوله: “إن الابن عمره 15 سنة وهو بالغ ومكلف وهذا أمر طبيعي أن يمارس ذبح الأضحية، وهذا فيه تدريب للأبناء على ممارسة الشعائر الإسلامية”، معللا بأن من كان بعمر ابنه أو اصغر منه في بعض المناطق بالسعودية يمارسون ذبح البهائم يوميا في مناسبات أسرهم ولم يستنكر ذلك.

واعترف الحبيب بأن الخطأ كان من الجزار بعدم إعطاء ابنه السكين المناسبة ولم يكن الخطأ من ابنه الذي كان مهيأ ومعدا لذلك.

وعن مخالفته للشريعة بعدم إراحة الأضحية وتعذيبها عندما لم تقطع السكين قال الحبيب: “تم إراحة الأضحية وعند محاولة القطع لم نتركه ساعة وهو يحاول في قطع رقبتها، وإنما لم يتجاوز الأمر ثواني معدودة، ثم أخذ الجزار السكين ومارس الذبح، فالثواني المعدودة ليست تعذيباً للأضحية”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - الببببببببب
2017-09-03 10:43:37
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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43 - العنزي
2017-09-03 10:39:38
الحبيب يبغاله دكتور نفساني.
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42 - البيضفاعي
2017-09-03 10:03:48
بناء الجنوب المقيمين في الجتوب خصوصا القرى مش اللي عايشين بالمدينه هم اللي قادرين على ذبح الحيوان اولاد المدن غير قادرين على ذلك فهم رقيقي الملمس عكس ابناء القرى خشني الملمس ... سلملم
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41 - الجال
2017-09-03 09:59:30
بس باين ان الولد ***لايستطيع الامساك بالسكين واعتقد انه لايستطيع قطع الورقه نصفين فمابالك بذبح خاروف لكن الشرهه علي الموجودين حوله
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40 - ذبحه فيه خطأ والمسالخ أسوأ
2017-09-03 09:47:20
الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير..طبعاً شفتهم يحطون أرقام بخرامه يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.هذه بدعه وانا شفتها ذبح البهيمة والأخرى تنظر ولايسمون وغيرها طبعا الطبيب ماقال لطفل س
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39 - ماجد
2017-09-03 09:45:59
في هذه الأمور بالذات ما اردى من الابن إلا الأب
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38 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 09:43:20
قلم الحقيقه يقول اتبعوا سنه الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم في ذبح الأضحية بتسمية والتكبير.
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37 - كفى عبثا
2017-09-03 09:41:03
يدل على انه انسان ***والناس ماخذه مقلب فيه ومثل هالاشكال صنع ***منهم مشاهير ...
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36 - الراصد
2017-09-03 09:39:55
ياأخوانى نصيحة منى لاتقتدوا بمن يركض و يلهث وراء الشهرة فمصيرهم الوقوع فى الحفر.
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35 - فهد12
2017-09-03 09:36:48
من يحاول اقناع الغير مسلمين بان الاسلام لايحث على القتل والعنف وانه دين الرحمة حتى بالحيوان ويشاهد هذا المقطع بالله ايش يكون الموقف؟؟ ((مصائب الامة مصدرها الاخونج المجرمين))
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34 - هنطش
2017-09-03 09:34:32
العالم باقي أسرار غرف النوم ينشرونها عبر وسائل التواصل
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( عدد التعليقات 21,564 )
33 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 09:33:41
أنا أنتظر ,,,,القاء القبض عليه,,,,,مثل ما تم القاء القبض,,,,على غيره,,,,,لكي لا يتبجح آخر أنه ,,,,من الأكرمين ,,,,فلا قبض ولا يحزنون,,,,إنما القبض على المغمور فقط
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32 - الراصد
2017-09-03 09:32:29
لاحول ولاقوة الا بالله حتى العذر اتهم به الجزار بانه لم يعطية سكين حادة ولما فشل ولده بالذبح اخذ الجزار السكين منه ليريح الذبيحة يعنى اتهام باطل، لا ويقول كلها ثوانى معدودة ، عساك تمر فيها
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( عدد التعليقات 21,564 )
31 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 09:31:31
الإسلام ,,,,,بتعاليمه ,,,,يعزز سلوكيات البشر,,,,,,للأفضل والأحسن,,,,,لمن مع الأسف ,,,,لدى البعض وهم كثر,,,,,,أصبح الأسلام لديهم مجرد,,,,,شكليات,,,,,ومنظر اجتماعي,,,,زي اللي يضع المصحف في بيته للزينه
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30 - مدرسة المشاغبين
2017-09-03 09:30:29
بتحط نفسك في مواقف بايخه
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29 - مدرسة المشاغبين
2017-09-03 09:29:32
يعني لازم تجيبو الكلام لنفسيكو يعني
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( عدد التعليقات 21,564 )
28 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 09:29:16
في الغرب,,,,النصراني,,,,,أو العلماني,,,,,أو اللبرالي,,,,,,سمهم ما شئت,,,,,لا فرق بين مشهور أو مغمور,,,,,من يخطىء,,,,,يجد العقاب بانتظاره
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27 - مرهق
2017-09-03 09:29:02
ايها الممثل الخلوق والطيب همسة في اذنك انت ممثل وتعرف كم مرة تعيد مقطع التمثيل لانة فية ملاحظات طيب ليش مراجعت المقطع قبل تنزيلة لان تعذيب ذبح الاضحية او غيرها من الدواب هي طريقة اهل المذهب..........
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( عدد التعليقات 21,564 )
26 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 09:27:50
هل سيتم معاقبته,,,,,أو لومه,,,,,,مستحيل ,,,,,لأنه شخص مشهور,,,,,,أما قاتل القطط,,,,,فهو إنسان مغمور,,,,فالعقاب حتما ولابد أن يصير,,,,,إعدلوا بين البشر,,,,,فأنتم ,,,,مسلمون على ما أظن ؟؟؟
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25 - مسمار
2017-09-03 09:26:21
طبيب يداوي الناس وهو عليل!!
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24 - ن🐅مر
2017-09-03 09:22:16
الله المستعان الحضرزمان أقوى وأشد من الحضر الان
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23 - 🙂 ابن القرية 🙂
2017-09-03 09:19:28
لا حول ولا قوة إلا بالله . كلما قلنا فيه عينٍ مبصرة طلعت عوراء . وكلما قلنا عندنا ناس فاهمة ومتعلمة طلعت أجهل من الجهلاء . إش ..قتل ،وينك فيه ، في ساحة حرب ..
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22 - مشاعر انسان
2017-09-03 09:19:04
يتعلم الاول كيف ينطق قال اقتلها المفروض يقول بذيح بضحي مو بقتلها
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21 -
2017-09-03 09:18:12
الابن عمره 15 سنة وهو بالغ ومكلف ...غريبه مو النيه طفل الي 18 علي قولكم
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20 - واحد من الناس
2017-09-03 09:17:15
حسبنا الله ونعم الوكيل
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19 - ابو عبدالمجيد
2017-09-03 09:16:18
تعليق مخالف
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18 - واحد من الناس
2017-09-03 09:15:17
كنت أحترمه الحمدلله الحقايق بانت
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17 - مم
2017-09-03 09:12:25
ومن حب الشهرة ماقتل الظلم وقع على الذبيحة في عدم اراحتها وقت ذبحها وألظلم الأكبر على إساءة استخدام الأطفال واطباء السلوكيات والنفس ادرى ثم لماذا النشر ومالفائدة اذا بليتوا فاستتروا
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16 - ناصر
2017-09-03 09:11:44
حتى اسلوب الأب غير مناسب وش تقتلة الله يهدية؟
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15 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 09:11:20
اخواني يتصور في الحج والآخر يحث ابنه علي القتل.
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14 - زائر من الكواكب
2017-09-03 09:10:39
حرجانه.
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13 - ابو احمد
2017-09-03 09:09:31
الاعتراف بالخطأ من شيم الرجال ودليل على قوة الإنسان أما عدم الاعتراف بالخطأ وتحميل الخطأ الغير دليل على ضعف النفس
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12 - الى 7
2017-09-03 09:09:12
اتوقع لان الأب نفسيه ولا يقدر يذبح
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11 - شغموم
2017-09-03 09:08:27
ابن بديع يقول: كل الطيورتطيرلكن وأبوياه الحرحروالحدياحديا
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10 - ثلج حار
2017-09-03 09:08:05
تعليم الإبن يكون في غيرالأضحية لأن السنّة في الأضحية أن يذبحها صاحبها إن كان قادراً !
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9 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 09:06:58
الإخواني لا يعرف سوى القتل. أما ذبح الأضحية فهي لهل السنه والجماعه صدقت ياقلم الحقيقه.
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8 - شغموم
2017-09-03 09:05:49
بس ضحكني انتقال فيه شباب في مثل عمره وفِي مناطق أخرى يذبحون وش جاب لجاب
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7 - شغموم
2017-09-03 09:04:00
أتوقع أن الابن أفضل من والده في الذبح ولاليش ماورانا مرجلته وذكى ضحيته مثل الرياجيل لاومستعين بعمال بعد ياأبو البركة
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6 - اعوذ بالله
2017-09-03 09:03:18
والله لتتحاسبوا انتم وكل شخص ينحر حيوان لاحول له ولاقوة بتعذيب او يضربه ويبهدله قبل يذبجه الله هو خصمكم وليس البهيمة واذا احد حرك السكين ع رقبتك ثواني قول هي مو ساعة مجرد ثواني عادي
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5 - مم
2017-09-03 09:02:06
ياربي المهايط حتى في الأضحية كفاية ياناس Sick minds
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4 - فهد12
2017-09-03 09:00:20
تدربه في الاضحية؟؟ اللهم خذ حق هذا الخروف ممن حرض على تعذيبه... قلناها ونكررها مشكلتنا ان من يدعون الاسلام شوهوا الاسلام وحرفوا مقاصده كما يفعل دعاة الاخونج تماما
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3 - ثواني مؤلمة
2017-09-03 08:59:35
ليه يجيب جزار مصري دام ابنه من يذبح ؟! نفسيه كان الاولى ان يتعلم على غير الأضحية وعلى يد متمرس.
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( عدد التعليقات 28,240 )
2 - برق _ الحرم
2017-09-03 08:57:25
(((((( القضية ماهي قتل ........ من استهان في تقربه لله بالاضحية ...... فقد خسر خسراناُ كبيرا ... علم اولادك على ماتذبحه لبيتك وتضعه في الثلاجة وما كان لله فأحسنه يامعلم الغفلة ))))
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1 - ررر
2017-09-03 08:57:18
**الحبيب يتعلمون عليها .
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