بعد وساطة أحد الأمراء: عبدالعزيز المريسل يتراجع عن اعتزال الإعلام الرياضي – صورة

حجم الخط A A A المرصد 103 6٬621 6 ساعات

صحيفة المرصد:تراجع الإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل، عبدالعزيز المريسل، عن قرار سابق باعتزال العمل الإعلامي الرياضي .

وقال المريسل الذي يعمل مديرًا لمكتب صحيفة “الرياضي” في الرياض، إن الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود توسط لعودته إلى العمل الإعلامي الرياضي والتراجع عن قرار الاستقالة.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أخي و حبيبي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد، والدتي اشترطت عليّ شروطًا معينة وأكدت لها بأنها أوامر”.

أخي وحبيبي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد، والدتي اشترطت علي شروطًا معينة وأكدت لها أنها أوامر.

وكان المريسل الذي يثير الجدل على الدوام بين عشاق كرة القدم السعودية بتصريحاته وتدويناته على مواقع التواصل، قد أعلن في منتصف مايو/أيار الماضي قرار اعتزال العمل الإعلامي بشكل نهائي في نهاية الموسم الرياضي، مبرراً قراره بأنه تلبيةً لرغبة والدته.

وتباينت ردود الأفعال حول قرار عودة المريسل ، حيث رحب به البعض ، فيما غضب قطاع آخر من الجمهور بسبب عودته.

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )