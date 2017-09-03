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بعد وساطة أحد الأمراء: عبدالعزيز المريسل يتراجع عن اعتزال الإعلام الرياضي – صورة

بعد وساطة أحد الأمراء: عبدالعزيز المريسل يتراجع عن اعتزال الإعلام الرياضي – صورة
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المرصد 103 6٬621 6 ساعات

صحيفة المرصد:تراجع الإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل، عبدالعزيز المريسل، عن قرار سابق باعتزال العمل الإعلامي الرياضي .

وقال المريسل الذي يعمل مديرًا لمكتب صحيفة “الرياضي” في الرياض، إن الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود توسط لعودته إلى العمل الإعلامي الرياضي والتراجع عن قرار الاستقالة.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “أخي و حبيبي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد، والدتي اشترطت عليّ شروطًا معينة وأكدت لها بأنها أوامر”.

أخي وحبيبي الأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود يقنع والدتي بعودتي للإعلام من جديد، والدتي اشترطت علي شروطًا معينة وأكدت لها أنها أوامر.

وكان المريسل الذي يثير الجدل على الدوام بين عشاق كرة القدم السعودية بتصريحاته وتدويناته على مواقع التواصل، قد أعلن في منتصف مايو/أيار الماضي قرار اعتزال العمل الإعلامي بشكل نهائي في نهاية الموسم الرياضي، مبرراً قراره بأنه تلبيةً لرغبة والدته.

وتباينت ردود الأفعال حول قرار عودة المريسل ، حيث رحب به البعض ، فيما غضب قطاع آخر من الجمهور بسبب عودته.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

103 - أبو معاذ
2017-09-03 15:33:22
وش يطلع المريسل اول مرة اسمع فيه
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102 - فايز الشهري
2017-09-03 15:33:12
لكل عصر وزمان فاكهة قيل وقال وقلقل ،
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101 - ابو امتنان
2017-09-03 15:21:53
ليتك ما رجعت وفكيت الرياضه منك كان ابرك
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100 - الخالدي
2017-09-03 15:20:59
هو لزقه بتكس مايحتاج وساطه
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99 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 15:19:35
97 انت باقي حي فكرناك متت
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98 - ابوفيصل
2017-09-03 15:16:39
عوده حميده بمكتشف اسرار النادي المعروف (المريسل ) وياهلا والعالميه صعبه قوية
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97 - الثقفي
2017-09-03 15:14:58
يا رياجيل الرجل بار بوالديه ما رجع لين توسط الامير عند امه هو كم عمر المريسلي
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96 -
2017-09-03 14:55:23
يا نعنبا ذا الكمهه ( الفره)
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95 - الخالدي
2017-09-03 14:54:07
نريد مبتكرين وصناع لا نريد هذارين لا انتاج لهم
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94 -
2017-09-03 14:40:55
امحق من عوده ... اللي يشوفك يقول عاد عالم الذره عن الاعتزال ...
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93 - نجاة محمد
2017-09-03 14:21:22
يا ريتك ما رجعت عن قرار اعتزالك كنت ريحتنا و ريحت الناس من تعصبك
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92 - أبو العز
2017-09-03 14:20:45
تكفى يا عبدالمجيد الشتالي ..
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91 - احمد
2017-09-03 14:12:11
لانحتاج الى كتاب يثيرون المشاكل بين الاندية الرياضية واي اعلامي لايهمه الا ناديه فقط ويتهجم ويشتم في الاندية الاخرى فان الاعتزال افضل له وياليته لايتراجع عن قرار الاستقاله
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90 -
2017-09-03 14:05:38
يوووووووووه الله يجزاه خير كان افتكينا منك وووه قصدي فقدناك
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89 - ن🐅مر
2017-09-03 13:55:04
يقال ان هناك باعوظة وقفت على نخلة ولما ارادت ان تطير قالت للنخلة تمسكي يانخلة أني ساطير ضحكت النخلة منها وقالت لم اعلم بكي عندما آتيتي سأعلم عنكي عندما تطيرين
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88 - اااا
2017-09-03 13:46:29
الحمدلله ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ضحكتني .وشلون مير الوالده الله يخليها لك عساتها طيبه .
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87 - مرهق
2017-09-03 13:34:11
لم يقدم احد استقالتة ويعزم عليها كلهم يعودون عن قراراتهم في اثناء تقديم الاستقالة اول الاعتزال ليش بسبب فقدانة للاضواء والشهرة والاعلام علشان كذا يعود بسرعة النانو ويقبل كميرات الاعلام وأكتاف الجرايد
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86 - واحد من الناس
2017-09-03 13:16:33
وع والله من المصاله ياصبر نجد
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85 - منقاش
2017-09-03 13:10:28
ابركها من ساعة يا عبدالعزيز اعتزالك .. بدون زعل يا خوي وتراني والله ما انا هلالي
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84 - لوزه
2017-09-03 13:06:29
ههههههههههه ما احد دري فيك بس ليت ***
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83 - مهند البلغاري
2017-09-03 13:05:20
يا رجال المريسل فضيحة لنادي الفقرواي 😂😂
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82 - الخالدي
2017-09-03 12:57:57
ليكون مكتشف المصباح او المكيف هذا المريسل
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81 - الخالدي
2017-09-03 12:56:56
محدن درى عنه اعتزل او مات
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80 - ثلج مشوي
2017-09-03 12:55:32
صار اﻹعلامي الرياضي مثل اللاعب المحترف إذا ماعطيتوني فلوسي ولا ماراح أكمل معكم
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79 - سعد
2017-09-03 12:51:53
تعليق مخالف
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78 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 12:35:51
77 اليماني انت أبضاي اليمن
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77 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-09-03 12:32:49
تعليق 63 متقاعد😂😂😂😂
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76 - ؟؟؟؟؟
2017-09-03 12:31:32
لاتعتزل مهرج في الرياضة يفكر هو مخضرم اعتزلت ولا باقي فشل في فشل ماعدك ***الكذب
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75 - ياكرهي لهذا الآدمي
2017-09-03 12:31:19
اذا كنت قررت الاستقالة طيب الأمير ممدوح توسط عند مين ؟ وبعدين والله ما احد درا عنك يالمريسل استقلت ولا جلست ( ونتمنى ابعادك انت والهريفي وحسين عبد الغني من كافة المجالات ( انتو اخلاقكم الرياضية سيئة
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74 - عبدالعزيز الهزاني
2017-09-03 12:29:58
( تعليق رقم 29 ماهر )تحياتي لك والله انك صادق على تشبيه اللي انت خابر أم زكي هههههههه
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73 - سعد التميمي
2017-09-03 12:25:59
الله يرحم راس ابوه عبدالرحمن بن سعود
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72 - .
2017-09-03 12:25:46
سبحان الله يلاحظ على هذا الانسان دائماً ****وبخاصة عند فوز النادي المناسف على ناديه اوعلى اي نادي آخر وهذه حقيقة لن ينكرها احد الا العنيد هههههههه
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71 - الشاعر📝
2017-09-03 12:21:47
المريسيل اختار شهر سبتمبر { ليكذب } وتناسى أنه في أحد الأشهر الحرم .. فمن يكون المريسيل هذا الذي سنموت قهراًً عليه عندما يعتزل الإعلام بل سيريح أسماعنا من ثرثراته وسفسفاته المحرضة على التعصب....)
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70 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-03 12:19:32
تعليق مخالف
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69 - مشــعل
2017-09-03 12:15:45
اقنع والدتك هههههههههههه ****
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68 - Redo
2017-09-03 12:11:25
55 حرام عليك الأخطاء الإملائية لاكن= لكن الثالثله= الثالثة ميكون= مايكون كانو= كانوا
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67 - كحيلان داعس الفقراويه
2017-09-03 12:09:09
لاغرابةفي ذلك فقد سبقه رئيس الفرقة وأعلن في قناةالعربية عن استقالته في بيان لاتراجع فيه وبعدها بكم يوم رجع هههه..المهم ان كحيلان يسوي اللي يبي ولايفكرفي جماهيرفريقه يضحك عليهم بكم كلمةويصدقونه
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66 -
2017-09-03 12:07:15
تكفى ﻻ تعتزل خلك نبي نضحك أخبارك كل كلمة تقوله للجمهور الفقروي ينامون بدري الخمسة صعبة قوية
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( عدد التعليقات 21,565 )
65 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 11:56:55
ما حدش اداني خبر،،،،،،،😡
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64 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-09-03 11:52:11
اللي نبيه يعود للإعلام الأمير ممدوح 😔 اشتقنا لصراحته أُبعِد عن الإعلام لكرهه للهلال
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63 - متقاعد حلمي افتح بقالة وأعيش 🎅🎅🎅
2017-09-03 11:51:32
أقول محد درا عنكم لاانت ولا واسطتك الناس ذا الحين تبي تعيش وتعوش عيالها وبس
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62 - معك ياجلاد الطواقي
2017-09-03 11:45:58
نبيك تعود عوده عالميه صعبه قويه ياجلاد الطواقي وكل الشرفاء معك
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61 - الصريح جدا
2017-09-03 11:37:35
اقول والله محد درا عنكم لا انت ولا واصطتك
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60 -
2017-09-03 11:34:19
المشكلة شف الفقرويه يبونه يعتزل علشان كل يوم يجيلهم أخبار عن اكبر الأندية السعودية الزعيم أخبر غلط يسوي نفسه مهم يجب لهم أخبر صح وهي غلط
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59 - عبدالله
2017-09-03 11:31:34
ام زكي ترى البشر ما درو عنك !
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58 - عبدالله
2017-09-03 11:30:12
تعليق مخالف
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57 - عبدالله
2017-09-03 11:28:15
ام زكي ***ماعندة غير الدجه !
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56 -
2017-09-03 11:25:53
وليه قبلت الوساطه كان قعدت بيتكم وفكيت العالم من الهرطقات حقتك
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55 - مرهق
2017-09-03 11:22:03
حنا نستورد لاعبين ومدربين لاكن لانستطيع ان لعب في ملاعبنا حتى ولوكانو فرق من الدرجة الثالثلة او المائة بدون ميكون فية لاعب اجنبي يرفع المعنويات للفريق والاعبين والاداريبن
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( عدد التعليقات 10,385 )
54 - العنيد
2017-09-03 11:19:04
أسمرغبر /// واضح تعاني نفسيا ومرض التخلف الفكري عندك مزمن بس تبربر الله يعينك اهلك على المخ المخمج اللي عايش فيه
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53 - أجل أقنع والدتك
2017-09-03 11:17:26
الله على أيامك يا توفيق عكاشه.
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52 - والله ما درى عنك
2017-09-03 11:15:29
لكنك مستمر في هياطك الإعلامي وإن صح كلامك فنقول سامحه الله لان الوسط الرياضي بحاجة ماسة الى تنظيف مجموعة كبيرة من من يدعون الإعلام وهم في حقيقتهم متسببون في نشر التعصب الذي دمر منتخباتنا.
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51 - محمد الجعيد
2017-09-03 11:13:44
تكفا يا عالم الذرة اقول سقها بس
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50 - وطني الحبيب
2017-09-03 11:12:14
اطالب الامير محمد بن سلمان ولي العهد بخصخصه الانديه
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49 - بقايا جروح
2017-09-03 11:10:01
الله يسامح الامير ويرفع قدره لو خلاك على اعتزالك وريحتنا
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48 - وطني الحبيب
2017-09-03 11:09:55
محللين فاشلين لاعبين فاشلين قنواتنا الرياضيه فاشله كرهونا في كل شي يتعلق بالرياضة
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( عدد التعليقات 10,385 )
47 - العنيد
2017-09-03 11:09:03
أسمرغبر // تعااال حب راسي ،، وعطيك قيمه الاقامه وتيسر امورك ،،، لاتزعل كلامي منطقي ومن صالحك ،،، شاور نفسك ورديلي خبر ،،،،،،
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46 - زائر
2017-09-03 11:08:49
تعليق مخالف
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45 - مرهق
2017-09-03 11:08:36
هو ودة يرجع لاكن الاحراج قال اجل بشوف مسؤل يشيل عني الحرج وكني وافقت على شانة
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44 - ابو علي
2017-09-03 11:07:40
محد درى عنك تكفى ياملك القلم
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43 - وطني الحبيب
2017-09-03 11:07:18
اجل اقنعو والدتك يدرون انك معادني بقايل قم بس قم
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42 -
2017-09-03 11:06:51
اليوم المريسل يتراجع وبكرة حسين عبدالغني يتراجع
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( عدد التعليقات 10,385 )
41 - العنيد
2017-09-03 11:06:34
أسمرغبر // انت تافه ،،، فاهم الدنيا غلط ،، متغطرس بالحياه ،، شكلك مودع ،، ان شاء الله تجيك الجوازات تقبض عليك ،، ويرحلونك،، لبلادك هههههههه ههههههههه ههههههه
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40 - مواطن يحب الهياط
2017-09-03 11:05:44
الحمد لله .. هذا ماكانت الجماهير الرياضية في كل العالم تنتظرة .. وبعد هذا الخبر الهام الذي تصدر نشرات الاخبار .. فهذا هو الامل لنقل كأس العالم من الدوحة للرياض
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39 - وطني الحبيب
2017-09-03 11:04:38
***روح بقوه قال واسطه قال يرحم امك تكفى روح حلل في دوله بوركينا فاسو
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( عدد التعليقات 10,385 )
38 - العنيد
2017-09-03 11:04:06
أسمرغبر /// مالك ومال التعليقات الي نقص عليك ،،، شف شغلك ،، وشف حالك وشف نفسيتك ،، الله لايبلانا مابلاك فيك ،،،
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37 - مرهق
2017-09-03 11:02:21
وش بكم متبون دماء جديدة وشبابة كل من نوى الاعتزال نشبتولة واحرجتوة خلوة يعتزل الدنيا بتتوقف غلية في شباب الان يتحدون المعششين في الاعلام الكروي
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36 - منتحي
2017-09-03 10:59:33
رحت ولاجيت مادرينا عنك
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35 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-03 10:53:18
اكذب الاعلام أصفره
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34 -
2017-09-03 10:53:02
واو اشوف كل القنوات العالميه قطعت البث و تداولت خبر عدم اعتزل الخبير الرياضي مريسلكو ههههههههههه
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33 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-03 10:51:47
هو اعتزل يعني عشان يرجع هههههههه انا اذكره آخر مرة يوم قال الهلال يقلي وبعدها انصقع بخمسة وصرفها قال امي حالفة اني ما اتعودها ومن ساعتها ماشفناه اثره معتزل !! يبي يصير مثل الروقي وعادل التويجري وماعرف
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32 - فارس
2017-09-03 10:46:52
ما اتوقع انه توسط له وده يرجع يبربر على جماهير فريقه المغلوبة على امرها .... قال احطها براس الامير ممدوح بحكم علاقته الشخصية والا وش الفايدة من وجوده بالاعلام غير بربرته على مشجعين فريقه المساكين ..
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31 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 10:46:03
متعصب نعم 🏳محتقن نعم 🏳ولكنه ليس أشد تعصب ولا احتقان من 《الجهال》 🏳الله يحلل الحجاج عند ولده 😂
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30 - فارس
2017-09-03 10:41:58
خبر مفرح لقطيع ***...
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29 - ماهر
2017-09-03 10:41:36
وش عندها ام زكي ماحد دري عنك ولاتمثل الا نفسك ***
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28 - عموري
2017-09-03 10:36:39
اخطأ الامير ممدوح بالتوسط بعودتك للوسط الرياضي
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( عدد التعليقات 21,565 )
27 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 10:31:57
😱👆
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26 - طحطوح
2017-09-03 10:31:22
إقناعك بتراجع عن الإعتزال لا يمثل ***النصراويين فأنت نقطة ***لهذا الصرح الرياضي العالمي ومما لاشك فيه***
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25 - ودي اصدق
2017-09-03 10:26:06
الحمدلله رب العالمين
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24 - منصف
2017-09-03 10:23:13
والله النشبة .. الله يعين بس
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23 - محمد وبس
2017-09-03 10:20:52
الله واكبر يابنكباور ، والله محد درى عنك
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22 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 10:20:32
نصيحه يالمريسل من قلم الحقيقه ((هذ زمان ***. وليس زمان ***)))للتوضيح الصورة فوق.
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21 -
2017-09-03 10:20:31
هو قصده يمكن لما قال انه بيعتزل يبي يسوي نفسه مهم اووه اووه المريسيل اعتزل والاعلام الرياضي اخترب من بعده!! ثم يطلع له مسرحيه سخيفه على شان يسوي حاله مهم؟! صراحة ما تهمنا انت رحت والا جيت ههههههه
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20 - نصراوي شرقاوي
2017-09-03 10:18:31
قاهر البرقان والمتسبب في تنحية صاحب العبارة الشهيرة "مو شغلك"
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19 -
2017-09-03 10:15:15
اصلا ناس واجد ما صدقتك انك بتعتزل الاعلام الرياضي حتى تقول امير اقنع والدتي على الرجوع عن قرار الاعتزال حتى اذكر في تعليقات الصحيفة هذي كثير كتب انه مو مصدقك!عاد شدخلنا فيك حنا اعتزلت او ظليت شكو حنا
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18 - ابوعبدالله
2017-09-03 10:14:40
هاه توني أدري انك أعتزلت أحسن لك طع أمك
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17 - ابو صالح
2017-09-03 10:14:36
الهليمه هليمه ... لا تؤخذ لها اي قيمة .. انظر الى الاعلى لا تنظر الى الاسفل ( ***) ...ههههههههه
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( عدد التعليقات 10,385 )
16 - العنيد
2017-09-03 10:13:35
ههههههههههه، المريسل كابوس لزعيق دائما
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15 - فــ 🔫ــرد
2017-09-03 10:11:14
ماخذ في نفسه مقلب ومقلب كبير
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14 - شجاع
2017-09-03 10:11:10
ان طعت شوري اعتزل الاعن شي واحد الوطن دام قلبك ينبض كن سداً منيعاً ليس للبهرجة والاعلام بل حمية وحب وذودا عن الوطن فكلنا اليوم سلاح اعلامي ضد الهجمة المسعورة ضد مقدساتنا وطننا ورموزةً
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( عدد التعليقات 10,385 )
13 - العنيد
2017-09-03 10:09:53
صادهم المريسل صيد هالمحليين ههههههه ..ماشاء الله عليك يالمريسل انتبة على نفسك فانت صرت مطلب للمغرر بهم من جماهير بعض الفرق المحلية .. اضرب على الكايد ولاتخشى ملام ..
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12 - ابو صقر
2017-09-03 10:09:20
اجلس تكمله عدد يجيبونه ناقل كلام غيره مع الاسف الوسط الرياضي يجمع ماهب ودب
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( عدد التعليقات 10,385 )
11 - العنيد
2017-09-03 10:07:12
اسقط الكثير من الطواقي !
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10 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 10:06:31
قال لكم قلم الحقيقه التسامح صفه من صفات المسلم الحق.
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9 -
2017-09-03 10:06:18
من هذا
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8 -
2017-09-03 10:04:47
اذا تراجع هل سينخفض اسعار الايجاراات للشقق ؟
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7 - محمد بن سعد
2017-09-03 09:59:47
مانستني عن الطقطقة يالمريسيل ولا يستغنون الجمهور بجميع ميولهم
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6 - مهند البلغاري
2017-09-03 09:59:17
يا المريسل اكثر من ألف مرة اتابع تحليلك ولا اجد المفيد حتى الضيوف لا تعطيهم فرصة في الكلام ..
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5 - ماجد
2017-09-03 09:58:43
أرجوك لا ترجع والله لا مثير للجدل ولا كلام فاضي الرياضه في وادي وانت في وادي وجودك في المجال الرياضي من أسباب تدهور الأوضاع الرياضية لأنك انسان غير كفو ولا أدري ماذا تريد من المجال الرياضي لا ترجع
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4 - اول 1
2017-09-03 09:58:43
تعليق مخالف
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3 - رجل .امن
2017-09-03 09:58:08
والله ياقعدة اضحك ضحك
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2 - Ana wbas
2017-09-03 09:55:32
ترتاح وتريح وتخفف من التعصب في كرتنا وملاعبنا وصحفنا الرياضيه الا اذا كان هناك التزام بالمبادئ الرياضيه الجميله والنقل المتزن البعيدعن التشنج واثارة الوسط الرياضي يكفي حاليا الهريفي ماخذ الدور
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1 - مهند البلغاري
2017-09-03 09:46:47
😂😂😂 خلوه يعتزل تكفون..
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