الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
21 -2017-09-03 15:29:50
كن إنساناً يشعر بمن حولـه يتوخى لكلماتـه يراعي قلب من أمامـه ♥️✨
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20 -2017-09-03 15:21:20
كن طيبا بدون سذاجة, كن جريئا بدون حماقة, كن متواضعا بدون وضاعة, كن واثقا بدون غرور📿
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19 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬2017-09-03 15:20:20
وانت بخير ( ص ) Sh ♥️💞♥️💞♥️🌷 💋 😅😆
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18 -2017-09-03 15:04:24
🎀 لاحظ نفسك حين تغضب لتكتشف أخلاقك، لاحظ نفسك حين تتعامل مع من يسيئ إليك لتعرف رقيك، لاحظ حوارك مع من يعارضك الرأي لتعرف فهمك🌸
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17 -2017-09-03 14:47:22
( ص ) كل عام وانت بخير عيدك مبارك
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16 -2017-09-03 14:35:47
حتى وانتي نايمه ياريما تحلمين بالمرصد
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15 - ابو علي2017-09-03 12:45:12
300,000 هو تعداد سكان بلد قريب من الأحساء ،،، وصلت الرسالة والا بعد يا سعد ،، وغير السين لحاء ،،،،،
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14 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 12:03:06
فيني نوم صرت اغمض وانا جالسه خروج🙌
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13 -2017-09-03 12:00:15
من يقول انسان منصف حاج ؟؟؟
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12 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:55:13
الحال بعد صوتك ابتسامة عريضة وقلب مبتسم 😆⛐
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11 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:43:34
الي بدون معرف وانت بخير علينا وعليكم "جزيت خيرا
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10 -2017-09-03 11:39:33
ريما كل عام وانتي بالف صحه وسلامه وعيد مبارك عليك
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9 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:26:37
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياجدنا ابو يوسف😎
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8 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:25:33
اصلا كل احد مدام مو غني يحط للي يجيه دجاج يمد رجله على قد لحافه
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7 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:24:15
مدري وش القصد من الدجاجة هل هو بخل🤔
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6 - محب أسد السنة2017-09-03 11:18:03
الله يحفظك أينما كنت يامحمد بن نايف ونهنئك بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنت بخير وسلامة.💐
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5 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:15:07
شكرا قوقل £
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4 - Rima ريما🗨°•🙇2017-09-03 11:14:28
good morning
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3 - ✍🏻2017-09-03 10:48:18
الزوج الذي لا يغض بصره لن يرضى بزوجته ولو كانت جميلـة الجميلات والزوج الذي يغض بصرهٌ سيرضى بزوجته بل ويرآها جميلة نساء العالم لذا عليكم بغض البصر .. غض البصر امر رباني يحفظ المؤمن من الخيانة والفاحشة.
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( عدد التعليقات 15,001 )2 - ابويوسف
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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1 - قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ2017-09-03 10:23:06
قال تعالى:مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ...تأملوا الآيه الكريمة قبل الكتابة وقبل التلفظ وقبل كتابة اي حرف او كلمة .. فكلنا مسؤول امام الله يوم القيامة عن أيدينا وألسنتنا
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