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الرئيسية / تأخر في سداد قسط واحد: مواطن يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله وبداخلها ملابس العيد !

تأخر في سداد قسط واحد: مواطن يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله وبداخلها ملابس العيد !

تأخر في سداد قسط واحد: مواطن يتفاجأ بسحب سيارته من أمام منزله وبداخلها ملابس العيد !
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المرصد 101 4٬589 5 ساعات

صحيفة المرصد:قال المواطن أنور مهدي الخالدي من سكان حي الفيصلية بحفر الباطن أنه فوجئ بقيام البنك الأهلي بالمحافظة بسحب سيارته من أمام منزله دون سابق إنذار وبدون علمه.

وقال الخالد: السيارة يوجد بها كل أوراقي وبطاقتي وكل شيء يخصني وعلاج وأوراق ولدي المعاق وملابسه للعيد .

وكشف المواطن أن سبب سحب سيارته هو التأخير في تسديد قسط واحد فقط وهو قسط شهر ذي الحجة وهو مبلغ 1100 ريال.

وأكد بأنه سبق له التفاهم مع موظف البنك على السداد آخر شهر ذي الحجه نظراً لظروف والتزامات العيد، فقال له موظف البنك: أبشر ولا يهمك.

وتابع : فوجئت عصر يوم عرفة بعدم وجود سيارتي وتواصلت مع مندوب البنك بالمحافظة، الذي أفاد بأنه تم سحب السيارة وأنها موجودة بمدينة الدمام.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

101 - :
2017-09-03 15:34:38
كبيرة ملابس العيد في السيارة وهل السيارة دولاب للملابس شريت ملابس على طول بتنزله تقوسها تتفرج عليها كلام ولا في الأفلام الهنديه سدد وريح راسك من كثر الكلام
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100 - أبو معاذ
2017-09-03 15:31:12
انور مهدي الخالدي ؟؟ عيون خضر شعر اشقر
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99 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 15:13:52
طلعو اروحنا في القوانين كل يوم شكل حس في معناة اخوك المسلم
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98 - شيخ مزيون
2017-09-03 15:05:54
من حقه يشتكى البنك لساما حيث انه خالف القانون بسحب السيارة بدون سابق انذار .
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97 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 14:57:24
سدد ماهونائص اشي احنا نسدد للكفيل كل شهر وماتأخرنا
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96 - ساهر
2017-09-03 14:56:01
ت13 يمثلني ، ولكن أتوقع أن حادثة السحب في هذا التوقيت هي فردية أي "صادرة من المحصل" وهو ليس موظف بنك ، فالبنوك تتعامل مع الجمهور بإحترافية وتنتهز مثل هذه المناسبات لنيل رضاهم وكسب المزيد من العملاء.
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95 - فيصل
2017-09-03 14:53:00
اعجبني كلامه السيارة فيها دواء أبوة وملابس العيد وبطاقاته وكل اوراقه ، هههههه حسّيت انه يتكلم عن بيت ماهي سيارة ، الحمد لله انهم سحبوا السيارة وإلا كان أبوة يمكن يتسمم دواء ينحط في شمس وحر ،
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94 - ياسمين 🌸
2017-09-03 14:40:46
يالبا الوصوول وراعيه وريحة القهوة اللي مانسيت طعمها من حلاوة كلامك ♡
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93 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-03 14:40:29
90 ت من ايه طال عمرك
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92 - هاشمي
2017-09-03 14:33:05
كيوب .. اي حقوق تتكلم عنه اتق الله . هناك قرار من وزير الداخلية بعدم سحب السيارة .
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91 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 14:30:10
ولك سدد وبلاش ازعاج مش هيك التجاره ولاشو
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90 -
2017-09-03 14:28:08
الشهري اكيد ساكت عليه عشان من****
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89 - كيوب
2017-09-03 14:20:48
من حق الشركه من يتماطل او يتأخر عن السداد تسحب سياره
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88 -
2017-09-03 14:17:54
هذه سرقة وجناية على الجهات الامنية فورا القبض على جميع المتسببين هناك جهات رسمية لتحصيل الحقوق ليست فوضى كما ان تتكرر يوميا امام صمت مريب وغريب من مؤسسة النقد والجهات ذات العلاقة
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87 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 14:17:37
تعليق 84/شخصيا لا اتدخل بشيء لا يعنيني أو بمواضيع خاصة وكل المداخلات السابقة هي لشخص مريض وأسلوبه متواضع وانا مقيم بدمشق ولست بالسعودية والمداخلات السابقة ليست لي
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86 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx6
2017-09-03 14:16:14
مساكين احنا أهل المعارض والله يا واحد انه متاخر سنه وثلاثه شهور وانه جاب لي قسط شهر وإني أخذته منه وسكت لا اسحب سيارة ولا شيء الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض فى سته ايّام الدنيا سعه .
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85 - مقيم عارف الأنظمة
2017-09-03 14:15:55
تدفع يعني هدتفع الا في حالة العجز التام او الوفاة هذا حال البنوك معروف بعدين وين الكفيل حقك ؟؟؟
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84 -
2017-09-03 14:01:40
الى ابو العز الدمشقي ... اذا كنت دمشقي ... لا تحشر خشمك في ما لا يخصك وافضل لك أن تغير اسمك ****
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83 - شاطر
2017-09-03 14:01:38
ياخوان يوجد ملاحظه على عقود بنك الراجحي الفيزه والتمليك عقود السيارات والاتصالات بالعقد يكتبون خلفه الشروط بكتابه صغيره جدن لكي العميل لايستطيع يقراها ومن كثرت الكتابه يترك القرايه لمعرفت الشروط
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82 - مزارع من أرض الطيبين
2017-09-03 14:00:46
مشكلتنا حنا السعودين نوقع على عقود ولاندري ايش محتواها في الدول الأخرى العربية أو الاروبية يكون هناك محامي لبعض العوائل أو الأفراد يطلع على كل شاردة وواردة في هذه الأمور من عقود وقضايا حنا?
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81 - شاطر
2017-09-03 13:55:08
نطالب بمنع التقصيد بالتملك لانها عقدين ربا العقد الاول تقصد عقد بنفس العقد العقد واحد فانت تقصد شي لاتملكه ولاتعلم هل تملكه ام لا فيها شبه نطالب بمنعه ومنع الشكات لان اصبح التاجر يجبر البيع بشرط شيك
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80 - ثلج حار
2017-09-03 13:52:11
لو الناس تتواضع لأقفلت البنوك نظام التقصيد شراء المستعمل ليس عيباً خصوصا في هذا الزمن ويوجد في السوق الجديد وأخو الجديد
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79 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 13:44:11
لابد تتعذري لجميع المقيمين يافطوم
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78 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 13:39:26
ليش يافطوم نحبكم ونحب بلدكم ***
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77 - فاطمه
2017-09-03 13:31:21
يارب بلدنا تطرد كل الاجانب ماتخلي احد منهم مانباهم
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76 - الحياة حلوة
2017-09-03 13:27:03
لأن شروط العقدموضوعةمن أحدالطرفين اللي هوالبنك وطبعاً سيضع شروطاًلصالحه،والعميل وقع بالقبول. لذللك يفترض وضع شروط العقدمن طرف ثالث يمثل الدولة يكون بمثابة تصريح لنشاط البنك ويوقع الطرفين بالقبول
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75 - واحد من الناس
2017-09-03 13:26:54
وكشف المواطن أن سبب سحب سيارته هوالتأخيرفي تسديد قسط واحد فقط وهوقسط شهرذي الحجة وهومبلغ 1100 ريال. ماخلص ذي الحجه والاالدفع مقدم تراي ماعرف نظام الأقصاد الحمدلله عمري ماخذيت قصد ممشي أموري دون أقصاد
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74 - مرهق
2017-09-03 13:23:57
الي ميقدر على الحمل لايشيلة مثل مانت تبي سيارة جديدة وتكشخ من وراء الديون استر وضعك وسدد اول باول ولاحد داري هي بالتقسيط ولا كاش الان كلن عرف بسبب تاخرك ونت من سعى ورا الاقساط
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73 - ت70
2017-09-03 13:20:08
الحمد الله اقساط ولا نشحذ ببلد ثاني مثلك ايها الذنب يكفي اننا نلقى قوت يومنا كاننا حوزت لنا الدنيا ولا لاحد له الفضل والمنة الا الله
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72 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 13:17:07
مقيم باالسعوديه ولك هم هيك فنطزه علينا علي الفاضي
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71 - الشوق الكثير
2017-09-03 13:15:44
ت70 مقيم وتنتقد اللي لولا الله ثم هم كان مت جوع
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70 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 13:10:03
تعليق مخالف
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69 - الهاشمي
2017-09-03 13:04:18
كان الله في عونك ت 65 افضل تعليق تشكر علية 🌹
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68 - زائر
2017-09-03 13:03:51
تعليق65 الضروف تٌكتب كذا 👈🏻 الظروف .. يبدو انك ماشفتي سخريتهم من المواطنة المسافرة من جدة إلى الرياض التي تعرضت لسرقة قطع من علبة شوكولاتة كانت مغلفة وموضوعة في حقيبتها.. يسخرون ويتشمتون فيها🤔
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67 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:58:05
قلم الحقيقه ينصحك ولا تتبع الاخونج فإنهم لك من الضالين
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66 - نوره
2017-09-03 12:56:55
الله ينور عليك ياقلم الحقيفه وينفعنا بعلمك ويجعلك تعليقاتك ال27 ألف في ميزان حسناتك بس لو تبطل حتة الأخونجيه في الداخل ولا تاخذ ذنوبهم لأنهم بركتنا
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65 - مناير
2017-09-03 12:45:59
ليه السخريه يمكن الضروف ماخلته يسدد المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بض حرام عليكم تتشمتون اتوقع الي رد من موظفين الشركه لا حول ولا قوه الابالله
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64 - وشك وشك
2017-09-03 12:44:27
المواطن المسكين....خاسر امام البنوك في كل الاحوال
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63 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:42:26
حضر الكنق قلم الحقيقه مع قلم الحقيقه انت الربحان 😚
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62 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 12:41:42
الآن وصلت🤔
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61 - الشوق الكثير
2017-09-03 12:39:35
ت58 نعرف أنك تقدر تدفع لوتبي 10000 الاف الله يخلي ***
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( عدد التعليقات 27,945 )
60 - قلم الحقيقه
2017-09-03 12:37:40
عليك بالاسراع فورآ بمراجعة البنك بعد العيد مباشرة وتسديد قسطهم المتأخر حتى لاتتعرض من قبل البنك على اقفال حساب السيارة ومن ثم بيعها لشخص ىخر ومطالبتك ببقية أقساطها أو جزء منها حسب شروطهم .
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59 - قاهرهم
2017-09-03 12:34:59
الله يرحم ابو متعب
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58 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 12:34:31
السوري هون يسدد كل شهر مابيتأخر لوالقسط2000 عنا مصاري كتير انا ادفع قسط2800 وصاير باالسليم
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
57 - احمد الزهراني
2017-09-03 12:26:52
النظام الجديد اي بنك يسحب سيارة عميل دون إذن من المحكمة الشرعية يبشر البنك ومن قام بسحب السيارة بعقوبة صارمة مثلما حدث لأحد المواطنين بجدة انصفته المحكمة سيارة بديلة وسجن لمندوبي البنك .
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56 - اول 1
2017-09-03 12:25:51
لايكون حاط كل شي مهم فيها علشان تكون ذريعه علشان مايسحبونها.
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55 - أبو العز الدمشقي
2017-09-03 12:24:38
ههههههههه هاي نهايه الفشخره ولك يابوسعود
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54 - شر البلية مايضحك
2017-09-03 12:23:36
من الاهمال والكسل تارك كل شي في السيارة ناقص بس يسكن وينام وياكل ويتسبح في السيارة
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53 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:21:47
أحد المغردين سابقا. متصور سلفي وشنبه شنب بلوشي. عرفتوه.
لا يعجبني(4) اعجبني(4)
52 -
2017-09-03 12:19:45
حقهم ليه تتأخر عليهم انت بينك وبينهم عقد التزم بالعقد انت موقع اذا لم اسدد يحق للبنك سحب السياره والبنوك متعوده وعارفه اطباع الناس يطنش بالشهرين والثلاث افضل حل لهم سحبها بعد الشهر سدد وما احد يجيك
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51 - ابويزيد
2017-09-03 12:18:54
ليش الناس يزعلون من الحق عطوك سيارة واوفقت على اقساطها وتبي تماطلهم كذا ضاعت حقوقهم وودك اي سلفة ودين وشي مستحق يطبق فية نفس التصرف حتى لاتضيع حقوق الناس اذا ماتقدر لاتشتري سيارة
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50 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:18:01
الاخوانجي من كثر مايسحبونه بالحيته تهلهلة سنونه وطلعله زقم في دقنه.
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49 - عجائب وغرائب
2017-09-03 12:16:57
يقول السيارة يوجد بها كل أوراقي وبطاقتي وكل شيء يخصني وعلاج وأوراق ولدي المعاق وملابسه للعيد(( باقي دولاب الملابس وطاولة الطعام وأدوات المطبخ لو يخليها بالسيارة بعد😆 وش هالاهمال والكسل والفوضى
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48 - الساري
2017-09-03 12:15:05
من حق البنك اخذ حقه لاكن المفروض يكون فالنظام رجال الشرطه اوالمرور معهم ويبلغ المواطن وياخذ اغراضه من السياره ماهووو على طول اشقل السياره وروح بالي فيها
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47 - 😂😂😂
2017-09-03 12:13:53
الاخوان السبب جديدهههههههههههه
لا يعجبني(10) اعجبني(7)
46 - نوره
2017-09-03 12:11:34
هذا درس لكم لاتاخذون سيارات اقساط من البنوك
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
45 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:11:08
الاخوانجي يخذ صوره لسيارته وسلفي في الحج.
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44 - عبدالله الحربي
2017-09-03 12:09:36
نبغى انظمه الغرب عشان يرجعوا المسلمين للتجلي بأخلاق المسلم! لازم يتعلم يصف طابور لما يشتري او يزور دائره حكوميه وينتظر دوره بدون ازعاج! لازم يتعلم كيف يرد الحقوق وكيف يسوق ويحترم الطرق ونظافة البيئه!
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
43 - تعليق 38 😂
2017-09-03 12:08:14
تم قصف جبهة خنبقة بنجاح الله يعطيك العافيه هههههههههههههههههههههههههههههههاااااااييييي 😂😂
لا يعجبني(8) اعجبني(20)
42 -
2017-09-03 12:06:45
39 تمدح تويوتا من حظ حسن جميل وريحانه
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41 - Ggggghhj
2017-09-03 12:06:06
كل شي تمام
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40 -
2017-09-03 12:05:35
مجدي الا بيسحبون منه السرير المزدوج ههههههههههههااااي
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39 -
2017-09-03 12:04:27
افضل شي للاقساط تويوتا مايسحبون السياره الا بعد ثلاث اقساط ومتفهمين وانا جربتهم ولا فيه شكاوى منهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - مريض
2017-09-03 12:04:23
الاخوان السبب
لا يعجبني(20) اعجبني(23)
37 - عكرمه
2017-09-03 12:03:45
اكره طاري البنوك ... انتم مثلي
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
36 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:03:10
تذكرني بالاخوانجي الذي تم سحبه بالحيته.
لا يعجبني(13) اعجبني(0)
35 - ألحقباني
2017-09-03 12:01:09
علم (شاعر كلامك صحيح
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
34 - عبدالله الحربي
2017-09-03 12:00:18
شعب غريب!وتفكير غريب! طبيعي المواطن وغيره بيدفع، ايوه ح تدفع دام أخذت سلعه بالتقسيط! بس تذكرت كلمه أدفع! ونسيت اللي اللي أعطوك اياه! الحقوق مافيها لعب ومماطله! ليت القوانين كلها صارمه عشان يتعلم الشعب
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33 - غريب
2017-09-03 11:57:57
حتى بدون وعد موظف البنك له نظاماً يعاقب البنك ويغرم
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32 - الشاعر📝
2017-09-03 11:57:16
البنك لديه مواعيد للسداد وقعت عليها والتزمت بها بطوعك دون أن يجبرك أحد وهو ليس مسؤولاًً عن مستجدات ظروفك اليومية فحين تأخرت استعمل حقه المشروع بسحب السيارة ولن يعود إليك ليستأذنك .. رزقك الله من فضله)
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31 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 11:56:55
إذ كانت ***فأنت تستاهل .وإذ كانت غير ذلك فتواصل مع قلم الحقيقه يدلك علي إرجاع حقوقك.
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30 - خالد
2017-09-03 11:54:18
25 يا**** انتي وجه احد يعايدك ولايطل بك منقعت بالمرصد 25 ساعه ماعندك اهل تطبخين لهم
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29 - سعد
2017-09-03 11:46:50
لي ساعه اتأمل السطحه اللي ساحبه السياره في الصورة ماعندنا مثلها
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28 - مجدي 😎
2017-09-03 11:45:16
واللي يتأخر عن سداد قرض الزواج ماحيسحبوا منه شي متأكدين !!
لا يعجبني(7) اعجبني(7)
27 - فهد
2017-09-03 11:43:29
الموضوع ما أتوقع صحيح قسط شهر ذي الحجة مع الراتب يسحب وادوية بالسيارة محاوله استعطاف شفاء الله ابنك وجميع المرضى
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26 - ابو عتب
2017-09-03 11:43:18
هذا التجرد من الإنسانية وهم يقومون بسحب السيارة في يوم عرفه هذا بنك رأسمالي لايوجد عنده انسانية الفروض النظام يحاسب بسبب الضرف والوقت الغير مناسب لأنه لايجوز وقت العطل الرسميه سحب السيارات
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25 - ياسمين 🌸
2017-09-03 11:41:35
ماعليك من《 المهملين 》وصلتك معايدتي 😊
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24 - مقيم يحب الهياط
2017-09-03 11:40:42
ادفع يامواطن مانحرمك عيد الأضحى ولا عيد ميلاد واليوم الوطني ادفع وانت ساكت
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23 - ؟؟؟؟؟
2017-09-03 11:40:34
تدفع القسط ودفع مخالفه 1500 بنوك طالع ماكل نازل ماكل لاحمايه حسبي الله ونعم الوكيل المطيبه يسحبون السيارة بدون علمك حتى راسله مافي بس رساله عزبز العميل نود ابلاغك ان قسطك الشهري اما سحب سيارة مافيه
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22 - فيصل الغامدي
2017-09-03 11:39:09
لا يحق للشركه سحب السياره الا بحكم قضائي بإمكانك التقدم للشرطه بتسجيل واقعه سرقه سياره وبعدها تذهب للمحكمه وتطلب تعويض عن المده التي تم فيها سحب السياره
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21 - ؟؟؟؟؟
2017-09-03 11:34:21
انا اسحبو سيارة ولدي تشتكي لمين اذا خصمك القاضي مين تقاضي اول مافي حمايه حق المواطن موسسه النقد ضدك العن منه سمة ضدك يقول تحمي المواطن انا اشوف ضد الموطن تحمي النبوك التجار فقط المواطن ***ادفع
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20 - استاذ حرفندو
2017-09-03 11:32:23
لاإله إلا الله توكلت على الله لاحول ولا قوة الا بالله
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19 - يوسف العنزي
2017-09-03 11:29:49
تعليق رقم 15 الي يقول المهملين ايش به مهمل قسط واحد بعدين راتبه من عند البنك الأهلي يقدر يحسم قسطين وهذا يكفي رد تعليق رقم 9 صحيح الي ميقدر يجيب اي سياره تمشيه لين تفرج
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18 -
2017-09-03 11:26:11
النظام الجديد لا يو جيز سحب السياره مع دفع تعويض ا\ا سحبت السيا ره
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
17 - سركيس بااااريس
2017-09-03 11:26:07
مالقوا الا ذا التوقيت فعلا والله ياعليهم حركات كان صبرتوا بعد العيد /// ماتدري يالخالدي ان شاء الله انها خيرة لك والله يعينك هذولي مايقدرون اهم شي الحلب . 
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16 - مرهق
2017-09-03 11:16:10
ليتك تشوف حالتك اول مقدمت اوراقك تبي سيارة بالتقييط لو قالت ذاك الوقت الشركة طير متر سوف تطير بس يوافقون على طلبك والان تسحب عليهم عجيب امر الانسان لاخذ حاجتة تجبر
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15 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 11:12:55
تعليق ٦ 🏳 توقعت ان لا يعجب تعليقي 《المهملين》 🏳 وهم قليلون ولله الحمد🤚
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14 - مرهق
2017-09-03 11:11:52
سدد اول باول ولاحد يسحب سيارتك للشركة الحق وكل الحق بسحبها وسيارة لاتملك كامل اوراقها لاتضع فيها ثيابك ولا اوراقك اجل تحسبهم بيطلبونك بالخقوق لا الان انت من يذهب للحقوق وهناك تعرف الاسباب صح
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13 - الحربي332
2017-09-03 11:09:59
بغض النظر عن كلام الرجل عيب في حق البنوك وخاصة بنك الاهلي مثل يوم العيد والا يوم مهم بداية اي شي مهم يغضوا اويصرفوا عنها النظر يخلوه في يوم عادي
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12 - الببببببببب
2017-09-03 11:09:57
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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11 - ابجديات حرف
2017-09-03 11:06:54
الله يفرج كربتك اخي مهدي...البنوك وماادراك ماالبنوك اهم شيء تحصل اقساطها بغض النظر عن ظروف العميل لا إنسانيه او بالأصح جشع منقطع النظير..
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10 - مواطن يحب الهياط
2017-09-03 11:06:46
المهم الملابس معهم فنيلة او لا ؟؟
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9 - مرهق
2017-09-03 11:05:31
اقول خلو بداخلها ثياب العيد سدد ثياب العيد ولاسدد قسط السيارة يناس الي ميستطيع على قيمة سيارة يصبر على سيارة قديمة ونظيفة وليتكم تحافظون على الجديدة لو سنتين
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8 - ابو علي
2017-09-03 11:04:09
بنوك لاترحم
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7 - المتيم
2017-09-03 10:52:07
المواطن عندهم فقط مجرد ***
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6 - يوسف العنزي
2017-09-03 10:48:28
ياتعليق 4 بس كلمه اتق الله في كتابك حسبي الله ونعم الوكيل عليك
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5 - البيضفاعي
2017-09-03 10:46:36
كل جهه حكوميه وغير حكوميه تعد نفسها حكومه في ضل غياب الرقابه لو اني مسؤل في البلد لعاقبة موضف البنك
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4 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 10:40:27
السيارة في الشارع 🏳وتحت أشعة الشمس الحارقة 🏳وفيها علاج وبطاقاتك وملابس العيد 🏳 ولا سددت 🏳ما هذا الإهمال⁉️ 🏳تمنيتك انت اللي في السيارة 🏳بالمرة نتخلص من هذه النماذج السيئه⁉️
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3 - زائر من الكواكب
2017-09-03 10:37:29
إذا كان كلامه صحيح يُرجى الإبتعاد عن هذا البنك ومن يعمل فيه..
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2 - الحق
2017-09-03 10:35:08
يوجد بها كل أوراقي وبطاقتي وكل شيء يخصني وعلاج وأوراق ولدي المعاق وملابسه للعيد ....... الله يهديك باقي تنام فيها
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1 - العتيبي
2017-09-03 10:30:30
والله صارت الشركات التي تاخذ فوائد كبيره في الفتره الاخيره قويه جداً تسحب ترفع الاسماء بسمه ماعندها اي ذره من كلمه الاهتمام بالعميل المفترض شهر رمضان وشهر ذى الحجه يسمح للعميل بالتاخير من باب الوطنيه
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