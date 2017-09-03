أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!
صحيفة المرصد: توجه رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل .
وأكد أن هذه المبادرة غير المستغربة تأتي دعمًا من سموه لمسيرة المنتخب الوطني في الوصول إلى المونديال، وتقديرًا منه للجماهير الرياضية ودعمها، وفقًا لـ “سبق”.
وأشار إلى أن هذا الدعم هو امتداد لاهتمام سموه بقطاعي الشباب والرياضة وبكل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق أفضل النتائج والمنجزات للرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة ,وأوضح أن سمو ولي العهد له وقفات عديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في تذليل كل العقبات من أجل تقديم عمل مميز يواكب الخطط والرؤى المستقبلية”، مؤكدًا أن ذلك محل تقدير جميع الرياضيين ودليل على حرص سموه لرقي الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الإنجازات”، مبينًا أن اتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة سيتوليان آلية توزيع التذاكر على الجماهير.
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم ( 0553226244 )
التعليقات
حين كنت خير مربي للاعبي المنتخب كان اللاعبون يحرقون دمهم في الملعب لان من لا يقدم يعرف بأن هناك حسابا عسيرا ينتظره وليس كلاعبي الحاضر همهم القصات وتوزيع الإبتسامات ولا لهم صلة بالوطنية.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لاعب واحد من فقراويك تسبب بخسارة وخروج منتخبنا فما بالك لو كنتم اربعة او خمسة يكفي انكم فضحتمونا في بطولة العربية شر فضيحة والآن تتحدثون عن منتخب خسر بسبب لاعبكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عليه اعادة مشاهدة المباراة ومعرفة سبب خسارة المنتخب التي تسبب بها لاعبهم الجهبذ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لماذا ١١ لاعبا من المحلي يا عادل عزت ؟!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
منتخب ***اخلاقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إن شاء الله تفوز اليابان ...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
جزاة الله خيرا امر بشراء التذاكر للجمهور لكي لايشعرون بعد نهاية المبارة باالندم لشرائهم تذاكر وحضورهم للمباراة لان الفوز واضح لمن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
((((( ننتطر الافعال ........ لا الاقوال المعسولة ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أين هيئة الترفيه !!!! أو شغلها تنظيم الحفلات الغنائيه وفي الهواء الطلق فقط !!! هيئة الترفيه + وزارة الإسكان المفروض تلغى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
عاش الأخضر 💚
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
فى بدايه التصفيات كانت عناصر المنتخب متناغمه متوازنه تقريبا اغلب الانديه وبعد حصاد ١٦ نقطه واقترب الحسم بدأ الميول المحلي يعبث ويضم لاعبيه للمنتخب بدلا من خمسه لاعبين صاروا ١١ لاعبا لماذا يا عزت ؟!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نريد نقلها وعرضها مباشرة عبر القناة الرياضية إلى متى ونحن محرومون . الكلام لاتحاد القدم وهيئة الترفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
منتخب قاتل الفرح جالب الهم يسد النفس لاتمثلة الذي مررة بفريق معين ولو مستواك يسوى ويستاهل والأمثلة كثيره اذا الإمارات صكتنا بهدفين الله يستر من اليابان ترى الملحق مع بيرو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أمل في المباراة أن يكون التغيير للحراس حتي يكون هناك تساوي في لقم الأهداف.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
علينا. بنا منتخب جديد. من. يوم مات فيصل. بن فهد الله يرحمه. ما شف الشعب فرحه. مع. هولا المسترزقه. في الملعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المنتخب وغاسلين يدينا منه من زمان مادام اللعيبه من نادي واحد وكئن مافي هذا البلد لا ذا الولد الله يالعيبة في الباطن وحطين والدرجة الاولى انهم خير من المتواجدين في المنتخب نبي مدرب سعودي يعرف الانديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ًوربي لو نشتري. تذاكر. العالم. كله. ما فيه. فايده. منتخب. فاشل. بكل معاني. الكلمه.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
طيب نريد بصات من الرياض لجدة مجانية روحة ورجعة واتوقع فوز اليابان 2صفرهذا توقع ولا انا مع المنتخب بس احساسي غلبني شي لا املكة
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
**ان الجماهير مالها نفس في الحظور لعلمها بمستوى المنتخب المخيب للآمال وهذه الخطوه منه بمثابة وقفه مع المنتخب لعل وعسى وحث للمشجعين على الحضور..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اهم شي انو اللعب في جده ام الرخا والشده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إذاكان اللاعب ليس له ولاء للنادي الذي ترعرع فيه بأسباب عقود الإحتراف فكيف يكون له ولاء لبلده وهو يغازل سماسرة الإحتراف الخارجي بصراحة لاألوم اللاعبين حق مشروع ( بزنس )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المحقق كونن = اسمر غبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عندي إحساس بنفوز على اليابان ونفرح ولي عهدنا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ههههههه من الآن****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أحب المنتخب الياباني وخاف أحضر وشجع المنتخب الذي احبه وتقولون ما عندك وطنيه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق كونان ههههههههههههههه اضحك الله سنك الله يسعدك دنيا وآخره أليس كذلك هههههههههههههه😂
لا يعجبني(15) اعجبني(6)
الله يوفق الاخضر يعني الناس مطفره الله يعز ولي العهد
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
انهيار كامل للمنتخب بعد خروج القائد والخبير الرياضي الامير عبدالله بن مساعد .. افرحوا يا اصحاب الأمراض الصفراء ...
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
مبروك 😘
لا يعجبني(9) اعجبني(8)
ياشباب احمدوا ربكم ، حنا في حرب مع الاعداء ،، ماشاء الله كاننا لسنا في حرب واليمني والسوري متواجد عندنا وحنا نحضر المباريات مجانا ، والله يحفظ ولي العهد وشكرا له على هذه المكرمة
لا يعجبني(8) اعجبني(7)
النتائج والأداء هي اللي تجيب الجمهور ياعزت //// والله كان لاعبينكم عندهم روح واخلاص للشعار كان ماتلاقي مكان إبرة بالمدرجات حتى ولو بفلوس /// لا واللي يقهر خططكم ماندري وين بتودينا .
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(16) اعجبني(13)
لاعبو زمان كانو انتاج الحواري و الملاعب الرملية في عز الظهر و طبيعي يكونو يملكو القتالية و الرجولة و المهارة بعكس هذا الجيل المدلع المفكفك المثير للاشمئزاز .. حسبنا الله فيكم و في من يغرقكم بالملايين
لا يعجبني(14) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
للعلم .. عندما حققنا كأس اسيا 84 جائزة اللاعب لم تتجاوز 70 الف تعتبر ايامها قيمة قطعة ارض و اللاعبين منهم الطالب و العسكري و الموظف الحكومي و يتقاتلو على مكافأة الف ريال اذا فازو بمباراة ..
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
من 2006 و الحكومة ما تقصر و الجمهور ما يقصر و لكن المصيبة العظمى اننا نبني امال على جيل النكبة .. اللاعب السعودي بات يحتاج لدورات رجولة و كرامة مكثفة و هذا شنبي لو شمو ريحة كأس العالم ..!!
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
لكن وضع المنتخب ليس بشراء تذاكر بل بإعادة تكوين واختيار الإدارة الواعية التي تزرع الوطنية المنعدمة لدى لاعبين همهم عقودهم الاحترافية الفلكية التي لم يكن يحلمون بنصفها اشغلتهم عن سمعة وطنهم وشعاره.
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
أضف تعليق