أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!

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صحيفة المرصد: توجه رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل .

وأكد أن هذه المبادرة غير المستغربة تأتي دعمًا من سموه لمسيرة المنتخب الوطني في الوصول إلى المونديال، وتقديرًا منه للجماهير الرياضية ودعمها، وفقًا لـ “سبق”.

وأشار إلى أن هذا الدعم هو امتداد لاهتمام سموه بقطاعي الشباب والرياضة وبكل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق أفضل النتائج والمنجزات للرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة ,وأوضح أن سمو ولي العهد له وقفات عديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في تذليل كل العقبات من أجل تقديم عمل مميز يواكب الخطط والرؤى المستقبلية”، مؤكدًا أن ذلك محل تقدير جميع الرياضيين ودليل على حرص سموه لرقي الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الإنجازات”، مبينًا أن اتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة سيتوليان آلية توزيع التذاكر على الجماهير.

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