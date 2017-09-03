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أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!

أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!
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المرصد 38 1٬557 3 ساعات

صحيفة المرصد: توجه رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه بشراء تذاكر مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الياباني التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة يوم الثلاثاء المقبل .

وأكد أن هذه المبادرة غير المستغربة تأتي دعمًا من سموه لمسيرة المنتخب الوطني في الوصول إلى المونديال، وتقديرًا منه للجماهير الرياضية ودعمها، وفقًا لـ “سبق”.

وأشار إلى أن هذا الدعم هو امتداد لاهتمام سموه بقطاعي الشباب والرياضة وبكل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق أفضل النتائج والمنجزات للرياضة بشكلٍ عام وكرة القدم خاصة ,وأوضح أن سمو ولي العهد له وقفات عديدة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في تذليل كل العقبات من أجل تقديم عمل مميز يواكب الخطط والرؤى المستقبلية”، مؤكدًا أن ذلك محل تقدير جميع الرياضيين ودليل على حرص سموه لرقي الرياضة السعودية وتحقيق المزيد من الإنجازات”، مبينًا أن اتحاد القدم والهيئة العامة للرياضة سيتوليان آلية توزيع التذاكر على الجماهير.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - رحمك الله يا فيصل بن فهد
2017-09-03 15:43:07
حين كنت خير مربي للاعبي المنتخب كان اللاعبون يحرقون دمهم في الملعب لان من لا يقدم يعرف بأن هناك حسابا عسيرا ينتظره وليس كلاعبي الحاضر همهم القصات وتوزيع الإبتسامات ولا لهم صلة بالوطنية.
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37 - تعليق35
2017-09-03 15:40:57
لاعب واحد من فقراويك تسبب بخسارة وخروج منتخبنا فما بالك لو كنتم اربعة او خمسة يكفي انكم فضحتمونا في بطولة العربية شر فضيحة والآن تتحدثون عن منتخب خسر بسبب لاعبكم.
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36 - من يدعي بأن لاعبي المنتخب من نادي واحد
2017-09-03 15:38:38
عليه اعادة مشاهدة المباراة ومعرفة سبب خسارة المنتخب التي تسبب بها لاعبهم الجهبذ.
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35 -
2017-09-03 15:36:11
لماذا ١١ لاعبا من المحلي يا عادل عزت ؟!!!
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34 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 15:32:11
منتخب ***اخلاقين
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33 -
2017-09-03 15:30:24
إن شاء الله تفوز اليابان ...
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32 - KSA,,,,,,,,,,,,,,,m
2017-09-03 15:29:49
جزاة الله خيرا امر بشراء التذاكر للجمهور لكي لايشعرون بعد نهاية المبارة باالندم لشرائهم تذاكر وحضورهم للمباراة لان الفوز واضح لمن
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( عدد التعليقات 28,242 )
31 - برق _ الحرم
2017-09-03 15:23:07
((((( ننتطر الافعال ........ لا الاقوال المعسولة ))))))
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30 - ابو راشد
2017-09-03 15:18:34
أين هيئة الترفيه !!!! أو شغلها تنظيم الحفلات الغنائيه وفي الهواء الطلق فقط !!! هيئة الترفيه + وزارة الإسكان المفروض تلغى
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29 - فاطمه
2017-09-03 15:12:06
عاش الأخضر 💚
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28 -
2017-09-03 15:04:19
فى بدايه التصفيات كانت عناصر المنتخب متناغمه متوازنه تقريبا اغلب الانديه وبعد حصاد ١٦ نقطه واقترب الحسم بدأ الميول المحلي يعبث ويضم لاعبيه للمنتخب بدلا من خمسه لاعبين صاروا ١١ لاعبا لماذا يا عزت ؟!!!
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27 -
2017-09-03 14:50:59
نريد نقلها وعرضها مباشرة عبر القناة الرياضية إلى متى ونحن محرومون . الكلام لاتحاد القدم وهيئة الترفيه
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26 -
2017-09-03 14:12:53
منتخب قاتل الفرح جالب الهم يسد النفس لاتمثلة الذي مررة بفريق معين ولو مستواك يسوى ويستاهل والأمثلة كثيره اذا الإمارات صكتنا بهدفين الله يستر من اليابان ترى الملحق مع بيرو
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25 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 14:03:55
أمل في المباراة أن يكون التغيير للحراس حتي يكون هناك تساوي في لقم الأهداف.
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24 - علي العمري
2017-09-03 13:45:35
علينا. بنا منتخب جديد. من. يوم مات فيصل. بن فهد الله يرحمه. ما شف الشعب فرحه. مع. هولا المسترزقه. في الملعب
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23 - غبار الماضي
2017-09-03 13:43:29
المنتخب وغاسلين يدينا منه من زمان مادام اللعيبه من نادي واحد وكئن مافي هذا البلد لا ذا الولد الله يالعيبة في الباطن وحطين والدرجة الاولى انهم خير من المتواجدين في المنتخب نبي مدرب سعودي يعرف الانديه
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22 - علي العمري
2017-09-03 13:42:52
ًوربي لو نشتري. تذاكر. العالم. كله. ما فيه. فايده. منتخب. فاشل. بكل معاني. الكلمه.
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21 - مرهق
2017-09-03 13:40:28
طيب نريد بصات من الرياض لجدة مجانية روحة ورجعة واتوقع فوز اليابان 2صفرهذا توقع ولا انا مع المنتخب بس احساسي غلبني شي لا املكة
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20 - غبار الماضي
2017-09-03 13:37:51
**ان الجماهير مالها نفس في الحظور لعلمها بمستوى المنتخب المخيب للآمال وهذه الخطوه منه بمثابة وقفه مع المنتخب لعل وعسى وحث للمشجعين على الحضور..
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19 - مجدي
2017-09-03 13:35:08
اهم شي انو اللعب في جده ام الرخا والشده
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18 - أبن المدينة
2017-09-03 13:33:56
تعليق مخالف
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17 - ثلج حار
2017-09-03 13:30:29
إذاكان اللاعب ليس له ولاء للنادي الذي ترعرع فيه بأسباب عقود الإحتراف فكيف يكون له ولاء لبلده وهو يغازل سماسرة الإحتراف الخارجي بصراحة لاألوم اللاعبين حق مشروع ( بزنس )
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16 -
2017-09-03 13:28:25
المحقق كونن = اسمر غبر
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15 - ياسمين🌸
2017-09-03 13:27:02
عندي إحساس بنفوز على اليابان ونفرح ولي عهدنا
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14 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 13:20:21
ههههههه من الآن****
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13 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 13:15:07
أحب المنتخب الياباني وخاف أحضر وشجع المنتخب الذي احبه وتقولون ما عندك وطنيه.
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12 - قاهرهم
2017-09-03 12:58:46
تعليق كونان ههههههههههههههه اضحك الله سنك الله يسعدك دنيا وآخره أليس كذلك هههههههههههههه😂
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11 - الشمري
2017-09-03 12:55:52
الله يوفق الاخضر يعني الناس مطفره الله يعز ولي العهد
لا يعجبني(3) اعجبني(4)
10 - كوكا
2017-09-03 12:50:08
انهيار كامل للمنتخب بعد خروج القائد والخبير الرياضي الامير عبدالله بن مساعد .. افرحوا يا اصحاب الأمراض الصفراء ...
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
9 - حساب المواطن 😋
2017-09-03 12:48:04
مبروك 😘
لا يعجبني(9) اعجبني(8)
8 - ابو سليمان س
2017-09-03 12:47:52
ياشباب احمدوا ربكم ، حنا في حرب مع الاعداء ،، ماشاء الله كاننا لسنا في حرب واليمني والسوري متواجد عندنا وحنا نحضر المباريات مجانا ، والله يحفظ ولي العهد وشكرا له على هذه المكرمة
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7 - سركيس بااااريس
2017-09-03 12:44:09
النتائج والأداء هي اللي تجيب الجمهور ياعزت //// والله كان لاعبينكم عندهم روح واخلاص للشعار كان ماتلاقي مكان إبرة بالمدرجات حتى ولو بفلوس /// لا واللي يقهر خططكم ماندري وين بتودينا .  
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6 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:36:59
تعليق مخالف
لا يعجبني(16) اعجبني(13)
5 - مواطن مطحون
2017-09-03 12:36:37
لاعبو زمان كانو انتاج الحواري و الملاعب الرملية في عز الظهر و طبيعي يكونو يملكو القتالية و الرجولة و المهارة بعكس هذا الجيل المدلع المفكفك المثير للاشمئزاز .. حسبنا الله فيكم و في من يغرقكم بالملايين
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4 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 12:33:30
تعليق مخالف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - مواطن مطحون
2017-09-03 12:32:26
للعلم .. عندما حققنا كأس اسيا 84 جائزة اللاعب لم تتجاوز 70 الف تعتبر ايامها قيمة قطعة ارض و اللاعبين منهم الطالب و العسكري و الموظف الحكومي و يتقاتلو على مكافأة الف ريال اذا فازو بمباراة ..
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2 - مواطن مطحون
2017-09-03 12:29:01
من 2006 و الحكومة ما تقصر و الجمهور ما يقصر و لكن المصيبة العظمى اننا نبني امال على جيل النكبة .. اللاعب السعودي بات يحتاج لدورات رجولة و كرامة مكثفة و هذا شنبي لو شمو ريحة كأس العالم ..!!
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1 - بادرة مشكورة من سمو ولي العهد
2017-09-03 12:28:14
لكن وضع المنتخب ليس بشراء تذاكر بل بإعادة تكوين واختيار الإدارة الواعية التي تزرع الوطنية المنعدمة لدى لاعبين همهم عقودهم الاحترافية الفلكية التي لم يكن يحلمون بنصفها اشغلتهم عن سمعة وطنهم وشعاره.
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