قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!

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صحيفة المرصد:طالبت مجموعة قنوات beoutQ ، في بيان لها اليوم الأحد، مجموعة قنوات BEIN SPORTS، بالاعتذار على حملة التشويه التي قادتها ضدها مؤخراً.

وقالت قنوات beoutQ أنها شركة كوبية كولومبية تلتزم بقوانين النقل في الدولتين وتحارب الاحتكار الجائر وتؤمن بحق الشعوب في الاستمتاع بمشاهدة المباريات بغض النظر عن حالتهم المادية.

وأكدت مجموعة قنوات beoutQ أنها مستمرة في نقل المباريات، كما طالبت BEIN SPORTS بالتوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.

وأوضحت beoutQ أنها ستنقل بطولات الدوري المهمة في دول العالم، والمسابقات القارية والعالمية المهمة، في كرة القدم والألعاب الأخرى.

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