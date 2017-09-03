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تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!
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المرصد 58 3٬879 3 ساعات

صحيفة المرصد: كشف نعيم البكر عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كيفية صعود المنتخب السعودي الأول لمونديال روسيا 2018 بعد فوز اليابان على أستراليا بثنائية نظيفة وتأهلها رسميا في صدارة المجموعة الثانية”.

وتقام مباريات الجولة العاشرة يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث تلتقي السعودية مع اليابان في جدة، والعراق مع الإمارات في عمان، وأستراليا مع تايلاند في ملبورن.

وأكد نعيم البكر أنه في حال فوز أستراليا على تايلاند، فإن المنتخب السعودي سيحتاج في الجهة المقابلة الفوز أمام نظيره الياباني على ملعب الجوهرة المشعة بنتيجة فارق هدف أقل عن فوز أستراليا، فعلى على سبيل المثال فاز الكانجارو بثلاث أهداف نظيفة سيحتاج الأخضر في تلك الحالة الإنتصار على الساموراي بهدفين دون مقابل.

في حال التعادل بين المنتخبين الأسترالي والتايلاندي، فإن الأخضر يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أمام نظيره الياباني.

وإذا خسرت أستراليا أمام تايلاند وحدثت المفاجأة القوية، فإنه في تلك الحالة يحتاج الأخضر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بنفس فارق خسارة أستراليا مع الأخذ في الاعتبار لفارق الأهداف في حالة فوز الإمارات على العراق.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتواجه الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 -
2017-09-03 19:55:34
تعليق مخالف
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57 - طريخم مليباري
2017-09-03 19:44:49
نأمل منهم خير الله يوفقهم
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56 - ادهم
2017-09-03 19:37:10
احلام العصافير...ماراح يتأهل المنتخب ..
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55 - كوكا
2017-09-03 19:33:37
الله يذكرك بالخير يا عبدالله بن مساعد .. شخصية رياضية احترافية فذة لن تتكرر للرياضة السعودية .
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54 - ررر
2017-09-03 19:13:43
منتخب يعيش على الامال ليس منتخب واماله ضعيفة مثل المنتخب السعودي .
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53 - ابو علي
2017-09-03 19:06:56
هذا المنتخب لايشرفنا ،، واللاعبين هؤلاء ،،هناك من هو افضل منهم في دوري الدرجة الأولي وحيت الثانية ،، أرجو الا يتأهل حتي لايتندر علينا القوم في مشارق الارض ومغاربها كما حدث مع منتخب دورة فرنسا وكوريا ،
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52 - محمد الشهري
2017-09-03 18:54:37
المنتخب الان لا يعنينا بشي فهو اصبح يمثل نادي فقط واصبحت مصلحة ذالك النادي تفوق مصلحة الوطن نتمنى فوز اليابان وفوز الامارات واستراليا وخىوج الازيرق
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51 - محمد الشهري
2017-09-03 18:51:58
منذو عقود والاخصر لم يعد اخضرا بل صار ازيرق حتى انو في سنة من السنوات اجمعو على تغيير شعار الاخضر الي الازرق لولا تدخل بعض الشرفاء ومنعو ذالك المنتخب مختطف من اللوبي الازرق المقيت
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50 - الساري
2017-09-03 18:49:15
فرصة ابليس بالجنة
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49 - الشاعر📝
2017-09-03 18:48:46
المنتخب الذي يقيد حظوظه ليتعلق بحبال الفرص المهترئة ليس منتخباًً جديراًً بالثقة ولا يعول عليه....)
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48 - علي العمري
2017-09-03 18:32:06
اسوا منتخب. في العالم. ونا شالله يخسر من اليابان. مفروض الفلوس الي تسرف عليهم. أعطاه اهل الجبهه الجنوبي افضل من ***الي شهوه سمعته الكره السعوديه
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47 - هاشمي
2017-09-03 18:28:44
اي منتخب والله نسيت أن عندنا منتخب .. انا اننا صلينا عليه صلاة الميت، والميت لا تقوم مرة ثانية.
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46 - الهاشمي
2017-09-03 18:28:38
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الله يوفقهم
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45 - سركيس بااااريس
2017-09-03 18:17:22
نور تونس /////////////// يعيشك كل عام وانت طيب وبصحة وعافية والشعب التونسي وتونس الخضراء من تطور الى رقي وشكرا لك على بعث الروح لدينا // يعيشك // 
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( عدد التعليقات 28,249 )
44 - برق _ الحرم
2017-09-03 18:09:34
((((((( لااحتمالات ............ الفوز او تسريح الادارة وايقاف اللاعبين من ممارسة كرة القدم حتى في الحواري))))))
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43 - البيضفاعي
2017-09-03 18:04:03
مستحيل يتاهل والمنتخب السعودي وهو اكثر الفرق ولج مرماه 8 اهداف في مباراه واحده طوال بطولة كاس العالم منتخب ماله حل
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42 - أبو محمد
2017-09-03 18:03:36
ولماذا انتظر نتائج الاخرين وفرصي كانت اقوي منهم واسهلها مباراتنا مع استراليا في ارضنا وانتهت بالتعادل .
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41 - زائر
2017-09-03 18:00:55
***الدجة هو سبب رئيسي في تخاذل اللاعبين قدام الإمارات بسبب التخدير .. تراها الإمارات مو ماليزيا ولا تايوان
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40 - محب اليابان
2017-09-03 17:54:16
اتمنى فوز اليابان السبب لانها تمثل قاره اسياء فهي خير من يمثل القاره بلعبها السريع الجماعي
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39 - زائر
2017-09-03 17:53:36
اقول الله يرحم زمان ماجد وسامي والثنيان والهريفي والمهلل وخالد مسعد وعبدالجواد جيل ذهبي رجال رغم انهم هواة في ذلك الوقت لامادة ولا أموال عقد وإحتراف .. فقط كانوا يشعرون بقيمة الشعار
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38 - شقآإإآوي
2017-09-03 17:51:37
من ضمن أبرز أسباب فشل المنتخب نعيـم البكر ..!!
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37 - نور تونس
2017-09-03 17:49:44
كل سنة وإنتم بخير وحظ سعيد للمنتخب السعودية وكل المنتخبات العربية
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36 - كشاف
2017-09-03 17:49:26
النتيجة المتوقعه فوز اليابان 8 اهداف مقابل هدف
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35 - نور تونس
2017-09-03 17:49:18
كل سنة وإنتم بخير وحظ سعيد للمنتخب السعودية وكل المنتخبات العربية
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34 - سركيس بااااريس
2017-09-03 17:48:54
كل الاحتمالات المذكورة مثل حلم إبليس بالجنة مادام عقليات لاعبينا ومستواهم كذا/ الاحتمال الممكن المركز الثالث ونتيجة ذهاب واياب مع ثالث المجموعة الثانية وبعدين نلعب مع المنافس للكونكاف غير كذا مافية.
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33 - كنت فقراوي واستخرت الله
2017-09-03 17:48:48
بلنتاوي هجوم والله ما تشمون الفوز هههههههه
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32 - احمد
2017-09-03 17:48:05
الانسحاب طيب نخرج من هنا بهزيمة هدف هدفين ولا درزن اهداف هناك
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31 - زائر
2017-09-03 17:46:09
للأسف لاعبين مو على قد المسئولية كان واضح عليهم التراخي والتفاؤل المفرط قدام الإمارات جيل مغرور مايحس بقيمة الشعار .. لا يتأهلون أزين لايفشلونا
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30 - لا توجد أي فرصة
2017-09-03 17:44:35
والجمهو ليس بحاجة الى تخدير ثم صدمة يجب أن يعرف الحقيقة بان التأهل مستحيل.
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29 - خبير
2017-09-03 17:43:41
اتمنى يرجع الجابر عشان يسنتر ٩ مرات في المباراة الواحدة !
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28 - خبير
2017-09-03 17:42:16
اللاعب الوحيد في المنتخب الذي كنا نظن فيه خير شاهدة العالم يأشر للبنت أثناء السلام الوطن فماذا ترجون خلاص أنا غاسل يدي منهم كلهم .
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27 - فيصل المرشدي
2017-09-03 17:42:03
**مخلوقات الله ذلك الذي يجعل اي سقوط للمنتخب على الهلال رغم ان المنتخب يتشكل من النصر والاهلي والاتحاد اذا اخذناها بمنظور تعصبهم المقيت .
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26 - ........
2017-09-03 17:41:31
ثلاثية يابانية وريحوا رؤوسكم من الحسابات والفرص يامنتخب ابو فرصة ولاعبين اشر لي بالمنديل 😭
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25 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-03 17:40:15
لن تحدث اي معجزة بوجود كديش الفقر بالمنتخب .. إلى متى المجاملات يا اتحاد الكرة ترى هذي سمعة بلد .. اتمنى فوز اليابان اذا مصلحتنا ما تهمكم .. آآه ليت الزمان يعود ويرجع الجابر لقيادة الأخضر ليعود الفرح
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24 - ابن الوطن🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-09-03 17:40:09
كديش حواير ومتعلق بهم سفهاء الوطن ونسيتوا ابطالنا الحقيقيين بالحد الجنوبي سامحهم ياوطني
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23 - محمد انا
2017-09-03 17:36:19
طيب تأهلت لكاس العالم .. وبعدين .. مصدق تاخذ الكاس ولا عشان تقول لعبنا ضد فلان ولا مشتاق للسنتره 8 مرات .. فكروا بعقل - اذا كان تفكيرك تكون المركز الثاني مستحيل تكون الاول.
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22 -
2017-09-03 17:32:35
جعله مايتأهل
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21 - رزقي على الله
2017-09-03 17:31:52
كانت الكوره في الملعب وبامكانهم الفوز بكل سهوله ولكن الدلع ومتابعت الفتيات في المدرجات ضاعت المباراه واتمنى عدم تأهلهم لأنهم غير جديرين بذلك ولانعمم هذا الكلام لجميع اللاعبين
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20 - مرهق
2017-09-03 17:27:38
كهرباء والسومة لو لعبو مع المنتخب لفزنا
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19 - عابر سبيل
2017-09-03 17:26:23
ما اتوقع فوزنا او تعادلنا مع اليابان ،المؤشرات ما تشجع ، ادارة ومدرب ولاعبين غير ميقنين باهميه الوضع فمن المستحيل اتتطلع لنتائج ايجابيه .اتمني ما تكون خسارتنا مخجله (٥ اهداف وما فوق) والله ولي التوفيق
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18 - احمد
2017-09-03 17:26:14
الذي ماياكل بيده مايشبع ! خلاص طارت الطيور بارزاقها معاد معاكم الا خير ضيعوا السهل ويدورون الصعب
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17 - مرهق
2017-09-03 17:26:14
الفعل في الملعب وليس بالكلام والنتيجة بينة وواضحة
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( عدد التعليقات 10,406 )
16 - العنيد
2017-09-03 17:19:07
اذا ماقدر المنتخب يتأهل بكل سهوله في التصفيات فما بالك في كأس العالم!!
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15 - خبير
2017-09-03 17:17:04
وأتوقع فوز أستراليا على تايلند ٠/٦ وخسارة الهلال من اليابان ١/٠ .
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14 - رفيق الدرب
2017-09-03 17:15:39
متاهلين وفايزين ب2
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13 - عاشق سراب
2017-09-03 17:15:11
ايه كله من متخب الهلال . من شفت المفرج مااخترم السلام الملكي غسلت يدي
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( عدد التعليقات 10,406 )
12 - العنيد
2017-09-03 17:14:54
اجل وش تسميه كله بركات دوري قشر الموز لا باراك الله في عصابات الذباب الازرق ؟؟
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11 - الخالدي
2017-09-03 17:11:21
5/0 لليابان
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10 - يوسف بيك
2017-09-03 17:04:25
مادريته ان استراليا اشترت المبارة من تايلند بملايين
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9 - الازدي
2017-09-03 17:03:30
تاريخك يانعيم البكر هلالي معروف واتحدا يتأهل المنتخب مالم يتم تصفيتك انت وامثالك وتحرير المنتخب من الاستعمار الهلالي
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8 - وسع صدرك
2017-09-03 16:52:43
منتخب فاشل ادارة ولاعبين... المفروض يرجعون مشي من الامارات... فشلونا الله يفشلهم
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7 - مهايطي
2017-09-03 16:50:53
اتوقع فوز المنتخب 6 صفر
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6 - ابو مشاري
2017-09-03 16:49:55
ليه عايشين على الغير المفروض يحسمونها من الاول لايكونو تحت رحمة المنتخبات الثانيه
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5 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 16:49:51
نعيم بكر هو اللي بيعملوا كيف يتأهل منتخبنا الوطني 🏳《هزلت》⁉️
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4 - ابو احمد
2017-09-03 16:48:56
تأهل ههههههههه انسى كل عام وانتم بخير كيف يتأهل ومستوى هزيل الله يرحم على زمان
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3 - واحد من الناس
2017-09-03 16:47:22
صلوً على الحبيب..💞
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2 - محمد
2017-09-03 16:46:36
ان شاء الله سينتصر وسوف اذكركم ان شاء الله
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1 - دحدريشن
2017-09-03 16:46:02
رجعنا للحسابات والاحتمالات والتخمين والفرضيات ... بالله هذا منتخب يعول عليه وهذي علومه ؟؟ اقول خلوكم هنا وبلاش تأهل ولاتفضحونا قدام الخلق في روسيا . وبالمناسبه صعب تفوزون على اليابان إلاااااااااا إذ؟؟
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قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬854 7 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬940 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬001 21 ساعة
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬445 يومين
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬599 3 أيام
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬312 3 أيام
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

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بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

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في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

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نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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