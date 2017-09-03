تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

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صحيفة المرصد: كشف نعيم البكر عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كيفية صعود المنتخب السعودي الأول لمونديال روسيا 2018 بعد فوز اليابان على أستراليا بثنائية نظيفة وتأهلها رسميا في صدارة المجموعة الثانية”.

وتقام مباريات الجولة العاشرة يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث تلتقي السعودية مع اليابان في جدة، والعراق مع الإمارات في عمان، وأستراليا مع تايلاند في ملبورن.

وأكد نعيم البكر أنه في حال فوز أستراليا على تايلاند، فإن المنتخب السعودي سيحتاج في الجهة المقابلة الفوز أمام نظيره الياباني على ملعب الجوهرة المشعة بنتيجة فارق هدف أقل عن فوز أستراليا، فعلى على سبيل المثال فاز الكانجارو بثلاث أهداف نظيفة سيحتاج الأخضر في تلك الحالة الإنتصار على الساموراي بهدفين دون مقابل.

في حال التعادل بين المنتخبين الأسترالي والتايلاندي، فإن الأخضر يحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أمام نظيره الياباني.

وإذا خسرت أستراليا أمام تايلاند وحدثت المفاجأة القوية، فإنه في تلك الحالة يحتاج الأخضر للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بنفس فارق خسارة أستراليا مع الأخذ في الاعتبار لفارق الأهداف في حالة فوز الإمارات على العراق.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين يتواجه الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي لمواجهة رابع تصفيات منطقة كونكاكاف.

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