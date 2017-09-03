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قافلة “دواعش لبنان” تنقسم.. والتحالف يترصدها

قافلة “دواعش لبنان” تنقسم.. والتحالف يترصدها
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سكاي نيوز 30 1٬778 3 ساعات

صحيفة المرصد:قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش إن قافلة تابعة للتنظيم تحاول الوصول إلى أراض يسيطر عليها في سوريا انقسمت إلى مجموعتين.

وأوضح التحالف أن مجموعة من الحافلات بقيت في الصحراء في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال التحالف في بيان بالبريد الإلكتروني إنه سيراقب القافلة ويمنعها من دخول أراضي التنظيم، مشيرا إلى أن الحافلات الباقية في الصحراء والتي تضم مقاتلين وأسرهم تلقت الغذاء والماء.

وكشفت مصادر مطلعة,السبت، أن أكثر من مئة مسلح من القافلة التي تقل المئات من مسلحي وأفراد عائلات تنظيم داعش تمكنوا من الوصول إلى مناطق سيطرة التنظيم بريف دير الزور شرقي سوريا، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وكان التحالف الدولي قد أعلن، في وقت سابق، منعه وصول القافلة إلى مناطق سيطرة التنظيم في البوكمال على الحدود السورية العراقية، وفق ما تنص الصفقة بين التنظيم وميليشيا حزب الله.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - ابو العز الدمشقي
2017-09-03 19:10:04
...... بالامس سمحت أمريكا ل1500 داعشي بالخروج من تل عفر لكردستان وكلهم أجانب داغستان وتركمانستان وأردنيون وووو وبعدها ستعيد إدخالهم عبر المناطق الكردية لسوريا أو ترسلهم على الاغلب لقطر والايام بيننا .
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29 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-03 19:08:21
ياجماعه الخير يامعلقين يامحترمين ياطيبين هذا الملقب نفسه قلم هو شخص مدعوس مجهول؟فاحقروه ولاتعطوه أهميه
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28 - ابو العز الدمشقي
2017-09-03 19:06:50
من الغريب ان يمدح البعض الإنسانية الامريكية التي قتلت بشهر واحد 3000مدني بالرقة لآنها تريد تهجير السنة السوريين لإحلال الكرد بدلاً منهم والان دواعش الجرود هم سوريون وكانت تريد منهم الموت بالجرود ....
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27 - ت 24
2017-09-03 18:53:04
اجل أمريكا رمز السلام ورمز القوة ورمز العدل ومحاربة الفكر المتشدد (( والله أمريكا هي السبب في تشرذم وضعف العرب ) وانت والمطبلين والراكعين لامريكا هم سبب ذل وضعف العرب
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26 - عبيد
2017-09-03 18:32:31
اللحية سنه من سَنَن الاسلام فهي بالنسبة للمنافقين شر اتدرون لماذ لان المنافقين بقلوبهم مرض لأنهم يعلمون انهم مخالف لشرع الله فيشعر بالنقص كما قالة العرب بالجاهلية ود الزانيه ان تزنى النساء
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25 -
2017-09-03 18:13:18
شكلها حلاقه من مسلسل سلفي او احد المسلسلات
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( عدد التعليقات 27,959 )
24 - قلم الحقيقه
2017-09-03 18:00:39
الأمريكيين اليوم هم رمز السلام رمزالقوة رمز العدل ومحاربة الفكر المتشدد من الدواعش والأخوان على حد سواء.نعم تقف لهم أمريكا بالمرصاد وكل لحية كلب فيهم تحرق وهي في وجهه ويبقون أذلاء تحت رحمتهم كما نشاهد
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23 - عبادي
2017-09-03 17:56:09
خنبوق هذولا عمانك ودك تحب البلاط الي يمشون عليه يامهان
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( عدد التعليقات 27,959 )
22 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:56:02
بينما نشاهد اليوم الطائرات الأمريكية فوق رؤوس عوائل الدواعش الارهابيين بمقاتلينهم ونسائهم وأطفالهم وعجائزهم لم يأمرو بقصفهم وقتلهم وابادتهم.انها رحمة القلوب الأمريكية التي لم نجدها لدى الأخونجية .
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( عدد التعليقات 27,959 )
21 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:54:02
عن ماذا يتحدث القرضاوي وغيره من أمثاله وأشكاله من دعاة الأخونجية الأخوان عندما يصعدون فوق منابرهم أليس للخروج على الحكام العرب وحرق بلدانهم وتفريق شعوبهم وقتل حكامهم كما فعلوفي مصر وليبيا وتونس وسوريا
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( عدد التعليقات 27,959 )
20 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:50:22
هؤلاء الدعاة الأخوان ومن تسمم فكره منهم بالدواعش الارهابيين يصعدون المنابر ويشتمون الغرب وأوربا وعلى رأسهم أمريكا قائدة السلام والعدل في العالم ويحرضون الشعوب العربية والاسلامية على الخروج على حكامهم.
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( عدد التعليقات 27,959 )
19 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:47:06
نعم أمريكا بقادتها وزعمائها وجيوشها وشعبها وعظمتها وبأخلاقها وتسامحها هم من رسمو تسامح الاسلام وعدله ورحمته التي أمرنا بها رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والاسلام.وليس دعاة الأخونجية من فوق منابرهم.
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18 - .
2017-09-03 17:47:03
16- بل الف تحية لبلادي الحبيبة وحكامها وشعبها وتبا لا امريكا ومن يتعاطف معها من الاذناب
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( عدد التعليقات 28,249 )
17 - برق _ الحرم
2017-09-03 17:46:50
(((((( دواعش_ لبنان ........مرتزقة من اذناب مجوس الضاحية والشبيحة في جلابيب كلاب أهل النار )))))
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( عدد التعليقات 27,959 )
16 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:43:25
أأأأألف تحية لأمريكا وألف تحية للغرب و لأوربا دولهم وشعوبهم وحكوماتهم .اليوم رسمو لنا صورة ناصعة البياض مشرفة في حسن التعامل والتسامح حتى مع أعدائهم الذي قتلو شعوبهم بالأمس.هؤلاء هم من يمثلون الاسلام.
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15 - ألى المهرطق قلم خنبقة
2017-09-03 17:41:51
عن اي رحمة تتحدث... داعش صناعة امريكية ايرانية استغلوا الشباب السذج.. وقد صرحت هيلاري بهذا... حتى ترامب اتهم ادارة اوباما بعدة تصريحات وتجي انت تقول رحمة... عن اي رحمة تتحدث...
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14 - ع الشمري
2017-09-03 17:41:40
****. اللهم لا تغضب علينا .. اللهم انا نعوذ بك من غضبك ... اللهم انا نعوذ بك من غضبك
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13 - .
2017-09-03 17:41:13
الكوافيره تتحدث خخخخخخخخخخخخخخخخ
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( عدد التعليقات 27,959 )
12 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:36:15
اليوم الغربيين والأوربيين بقيادة الأمريكيين يقدمون لنا وللعالم كافة صورة طيبة في التسامح وحسن الخلق والتربية الصحيحة الذي نشرها الاسلام قبل أن يشوه صورته الأخونجية الأخوان والدواعش.ألف تحية لأمريكا .
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11 - جابر
2017-09-03 17:32:36
هذي خوارج تعمل الاستخبارات الغربيه في الاستفاده منهم في قتلهم شباب الامه الاسلاميه بسبب انهما قوتها والغرب اصبح في شيخوخته ويخشى هولا فلذالك جند استخباراته بلحاء وانهم مسلمين وقادوا الخوارج الحمقى
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10 - .
2017-09-03 17:31:39
7- لاعزة لنا الا باالاسلام ومن اراد العزة بغير الله اذله الله بلا امريكان بلا دمقراطية بلا خرابيط يابو الخنابق
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( عدد التعليقات 27,959 )
9 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:31:36
لو كان الأمرعكس ذلك وهؤلاء الدواعش أمريكيين أو فرنسيين أو غربيين وأوربيين بعوائلهم في أراضي بني داعش قبل هزيمتهم وتحت رحمتهم لاسمح الله مارحمهم الارهابيين ولقطعو رؤووسهم رجالهم وأطفالهم واغتصبو نسائهم
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8 -
2017-09-03 17:31:34
الكوفيرة قلم مكثره عرق اليوم ونبي نسئلها وش موضة المكياج الجديدة
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( عدد التعليقات 27,959 )
7 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:26:59
الأمريكيين في قلوبهم رحمة وعطف حتى على أشد أعدائهم . هؤلاء هم من يطبقون رحمة الاسلام وتعاليمه الصحيحة رغم أنهم نصارى شاهدوهم لم يتعرضون للدواعش على الأرض بسوء ولامكروه واعتبروهم مثل الأسرى لديهم .
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6 - البجيري
2017-09-03 17:26:49
يستخدم الدواعش اهاليهم من الأطفال والنساء والشيبان دروع لكي لا يتم قصفهم والإسلام لا يأمر بقتل الأطفال والنساء وهم يعلمون ذلك
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5 - .
2017-09-03 17:21:06
ههههههههه حركة داعش حركتهم وصناعتهم يمشونها على مزاجهم من العراق لسوريا للبنان للقضاء على اهل السنة وعلى اهالي البلد الاصليين والبقاء على اذنابهم ك الكلب حسن زميىره والقطيع التابع له من العصابات
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4 - wad
2017-09-03 17:20:45
خنبوقه ***تعرف الشرع والإسلام ههههههههههههههههاي ..هزولت الى ***يتكلمون بالشرع وعن الإسلام..حدك المطبخ ويمكن اكلك معفن عشان كذا.24 ساعه بالنت
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( عدد التعليقات 27,959 )
3 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:20:43
غدآ يجيك النظام القطري نظام الكلبين الحمدين والخنزير تميم يركض ويعدي بفلوسه ويدفع بهم فدية وياخذهم بطائراته الى الدوحة مثل ماأخذ عوائل الأخونجية الأخوان وعصاباتهم وجلبهم عنده في قطر تجميع ارهابيين.
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2 - سبهلل
2017-09-03 17:17:11
طيب لماذا لايدمرون القافلة بسياراتها ومقاتلي داعش اذا كانوا فعلا يريدون القضاء على داعش .شيء غريب!!!
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( عدد التعليقات 27,959 )
1 - قلم الحقيقه
2017-09-03 17:15:08
لماذا لم يتم قصفهم بالطائرات وابادتهم عن بكرة أبيهم بمقاتلينهم وحريمهم وأطفالهم وشيبانهم وكامل عوائلهم وحرق القافلة على رؤوسهم وهم متواجدين فيها أحياء.هذا هو الواجب شرعآ واسلامآ لتطهير الأرض منهم.
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