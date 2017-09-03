قافلة “دواعش لبنان” تنقسم.. والتحالف يترصدها

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صحيفة المرصد:قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش إن قافلة تابعة للتنظيم تحاول الوصول إلى أراض يسيطر عليها في سوريا انقسمت إلى مجموعتين.

وأوضح التحالف أن مجموعة من الحافلات بقيت في الصحراء في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال التحالف في بيان بالبريد الإلكتروني إنه سيراقب القافلة ويمنعها من دخول أراضي التنظيم، مشيرا إلى أن الحافلات الباقية في الصحراء والتي تضم مقاتلين وأسرهم تلقت الغذاء والماء.

وكشفت مصادر مطلعة,السبت، أن أكثر من مئة مسلح من القافلة التي تقل المئات من مسلحي وأفراد عائلات تنظيم داعش تمكنوا من الوصول إلى مناطق سيطرة التنظيم بريف دير الزور شرقي سوريا، خلال الـ72 ساعة الماضية.

وكان التحالف الدولي قد أعلن، في وقت سابق، منعه وصول القافلة إلى مناطق سيطرة التنظيم في البوكمال على الحدود السورية العراقية، وفق ما تنص الصفقة بين التنظيم وميليشيا حزب الله.

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