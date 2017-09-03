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بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!
صحيفة المرصد : اقتحم شاب بسيارته كمينا أمنياً مخصصاً لتأمين حفلة للفنان عمرو دياب في مدينة الغردقة المصريّة، ودهسَ ضابط برتبة نقيب قبل أن يستوقفها باقي أفراد الكمين ويلقون القبض على قائدها.
وتبين أن قائد السيارة شاب يعمل محاسبا بنادٍ كروي شهير وكان قادما من القاهرة لحضور الحفل، ولم يبرر سبب اقتحامه الكمين.
وقام أفراد الكمين بنقل زميلهم المصاب للمستشفى حيث أصيب بإصابات متنوعة، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة لمعرفة دوافعه في اقتحام الكمين .
وكانت قد أقيمت حفلة للفنان عمرو دياب في الغردقة مساء السبت بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حضرها 60 ألفا من عشاق ومحبي المطرب الكبير.
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التعليقات
11 - وطني الحبيب2017-09-03 19:31:40
احضر حفله مغني بنغلاديشي ولا احضر حفله هذا المغني
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10 - سعود القحطاني مرعبهم2017-09-03 19:03:14
كفو كفو يا قنوات كولمبيا
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9 - النمس2017-09-03 18:55:15
الفنان الكبير والله الفن بديره وهو بديره لكن صحيح رزق الهبل على المجانين .. بعد ام كلثوم وعبدالحليم في مصر انتهى الطرب قلهم شنبانزي ماغير تراقص ونقزه وكلمات سامطه لاطعم ولا رائحه ولاللون
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8 - ابو بس2017-09-03 18:43:21
60 الف حضر الحفل يعني اكثر من سكان قطرأفااااااااااااااااااااااااااااا
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7 - ميمي2017-09-03 18:28:55
دا ابن الباشا يعني برنة فودافون بيطلع. وعاملين ثورات وميدان تحرير وبوزو البلد بدون فايده مازال العدل والمساواه مفقوده . الحمدلله على نعمة الاسلام ونعمة انك سعودي معزز مكرم
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6 - الشاعر📝2017-09-03 18:22:02
الحفل حضره مسؤولين كبار في الحكومة المصرية مع عَائِلاتهم وأمراء خليجين وسفراء الدول العربية ولهذا فرضت الاحتياطات الأمنيه المشددة على الحفل الغنائي.....)
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( عدد التعليقات 27,959 )5 - قلم الحقيقه
حسبي الله عليه المجرم الارهابي من الأخوان الخونة.المفروض يطلقون على رأسه الرصاص فورآ دون تحذير أو انذار مسبق.هؤلاء الأخونجية لاينفع معهم التعامل الا بهذه الطريقة القتل باطلاق النار عليهم لارحمهم الله.
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4 - فهد122017-09-03 18:04:03
رصاصتين كفيلة بانهاء الموضوع
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3 - مانع القحطاني2017-09-03 17:52:53
لا تقولي ولا اقولك لعن ابو الشرطه الامريكيه وسلامتك!! ماعندهم يا ماما ارحميني تهايط ما تمتثل للتعليمات يتكالبون عليك كما تتكالب الكلاب على فريستها ينتشونك تنتيش الله يكفينا شرهم.
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2 - سنونو2017-09-03 17:47:41
اكيد اخونجي يكره الفن
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1 -2017-09-03 17:45:52
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يشفي المصاب يارب وإن شاء الله ينالون عاقبهم المستحق يستهترون بأرواح الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله لا يوفقهم
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بواسطة : م-ف-ر-ح
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