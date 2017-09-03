بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

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صحيفة المرصد : اقتحم شاب بسيارته كمينا أمنياً مخصصاً لتأمين حفلة للفنان عمرو دياب في مدينة الغردقة المصريّة، ودهسَ ضابط برتبة نقيب قبل أن يستوقفها باقي أفراد الكمين ويلقون القبض على قائدها.

وتبين أن قائد السيارة شاب يعمل محاسبا بنادٍ كروي شهير وكان قادما من القاهرة لحضور الحفل، ولم يبرر سبب اقتحامه الكمين.

وقام أفراد الكمين بنقل زميلهم المصاب للمستشفى حيث أصيب بإصابات متنوعة، فيما تمت إحالة المتهم إلى النيابة لمعرفة دوافعه في اقتحام الكمين .

وكانت قد أقيمت حفلة للفنان عمرو دياب في الغردقة مساء السبت بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك حضرها 60 ألفا من عشاق ومحبي المطرب الكبير.

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