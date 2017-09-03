صحيفة إيرانية : روحاني تعهد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية
صحيفة المرصد : قالت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، اليوم الأحد، إن الرئيس حسن روحاني يريد المصالحة مع السعودية وإذابة الجليد في علاقات البلدين.
وأوضحت الصحيفة أن “روحاني أبلغ وزير خارجيته محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في النظام أن على إيران أن تنسى كل ما حدث في العلاقات مع السعودية”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالرئاسة الإيرانية، لم تفصح عنه، قوله إن “روحاني قال في اجتماع عقد الإسبوع الماضي، إنه “يجب علينا أن ننسى كل ما حدث جراء التوتر الذي حصل مع السعودية، وعلينا فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض”، مؤكداً أن “روحاني تعهد في الاجتماع الذي عقده في قصر سعد آباد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية”.
وأوضح المصدر أن “روحاني وفريقه وافق على طلب السعودية في زيارة مباني البعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة والتي تعرضت لهجمات من قبل متشددين إيرانيين في يناير العام الماضي”.
وتابع أن “روحاني ومنذ نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي، طلب من السلك الدبلوماسي إرسال إشارات المصالحة مع السعودية”.
وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع ايران بعد ان اقتحم إيرانيون العام الماضي سفارتها في طهران وأشعلوا النار في أجزاء من المبنى، على خلفية تنفيذ السعودية حكم القتل في المواطن المدان نمر النمر.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم، أن وفداً سعودياً سيزور العاصمة طهران بعد انتهاء موسم الحج، مشيراً إلى أن “إيران منحت الوفد تأشيرات دخول إلى البلاد”.
وقال قاسمي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية “إيرنا”، إن “هدف الوفد السعودي من زيارة طهران هو تفقد المقرات الدبلوماسية السعودية بعد قطع العلاقات الدبلومسية بين البلدين، وفي الوقت نفسه فإن إيران ستتفقد مقراتها الدبلوماسية في السعودية”.
ووصف قاسمي الخبر، الذي بثته بعض وسائل الإعلام حول دفع تعويضات “أنه لا أساس له من الصحة”، مؤكداً أن هذه الزيارة لا ترتبط بالتعويض ولم تجر محادثات حول هذا الموضوع .
وأكد قاسمي أن الوفد الإيراني حصل على تأشيرة الدخول، قبل أسبوعين، عن طريق عمان، إلا أنه لم يحدد بعد موعد زيارته للرياض، علماً أن طهران منحت التأشيرة للوفد السعودي، قبل شهرين.
وبين الدبلوماسي الإيراني أن الوفد السعودي طلب رخصة طيران وحصل عليها وبهذا فإن الوفد السعودي سيصل إلى إيران برحلة خاصة.
التعليقات
رد على تعليق 12 سلمان الحزم والعزم هو الوحيد اللي داعس على رقاب شيعة ايران الين رضخو ويطالبون بتحسين العلاقات لانهم عارفين قوة السعودية وتكاتف الشعب مع الملك الله يقويك يبو فهد
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الثلاثي الارهابي الكذاب الايراني القطرجي الاخوانجي مات غيظا بنجاح منقطع النظير لحج 1438
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متأكد ياروخاني أفندم أنه أنت اللي بتدفع التكاليف ؟؟؟؟؟ أشك في مصداقية كلامك
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اعيادنا مربوطه بالعبادات واعياد الاخوانجيه والقطرجين والايرانيين بالثورات
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اي علاقات ستقام ع دماءوجثث المسلمين اي علاقه ستقام ع الخيانه والدساس
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اليوم مرضي عليهم
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لايفوتكم هذا الفلم الوثائقي . أكتب >> #السلسلة_الوثائقية_الحوثيون الجزء الأول
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الحاقد الإيراني الاخوانجي القطرجي المتربص موت غيره هذه المملكه بقياده مليكها وشعبها (ترحب بالعالم)
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لا أمان لهم .
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اللهم لك الحمد اتممنا الحج بسلام في بلد السلام والاسلام المملكه العربيه السعوديه
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هيا أخرجو ياقلم وعلي العمري والرحااال والماااضي وغيركم وعلقو هنا . لماذا تختبئون هنا وتخرجون بأخبار اخرى؟
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هل عرفتم الملك سلمان ملك الحزم و العزم ايران رضخت و تتطالب المصالحه مع السعوديه بسبب ماراءت من قوة الملك سلمان والأمير محمد اطال الله في أعمارهم و بعدها دويله قطر وسيرفض طلبها نفداك ياسلمان سلمك الله
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ياروحاني الموضوع ليسا مبنى السفارة. فنحن نستطيع نعمر مدن. الموضوع تعدي على سيادة وتدخل بشؤن دول الجوار ودعم الاٍرهاب
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بعض المعلقين يقول يجب على العرب ووو ، اي عرب يااخ العرب ، لايوجد دولة عربية واحدة وقفت بوجة أيران الند للند علانية وصراحتاً مثل السعودية ، مع الاسف العرب تركوها وحيدة وهذا طباعهم وهي اهلأ للمسؤلية .
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يجب تقديم كل من شارك بحرق السفارة السعودية ومن خطط وأمرهم للمحاكمه
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هؤلاء لهم سوابق لا أمان لهم فهو معروف عنهم الخسهـ والغدر والخيانهـ كما خانو سلالتهم بالإمام الحسين بالكوفهـ
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هنايجب على العرب ان يتفاوضو من موقع القوة وليس الضعف يجب ان نقف بالند ضدهم وان يخرجو من العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ويكفى عن بدعهم بظهور المهدي والانتقام للحسين كله كذب بكذب هدفهم بناء امبراط
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الفرس يعتقدون ان العرب اغبياء انظر الى غطرستهم وتعاليهم علينا حتى اعتذار او الالتزام بعدم تكررها وبناء علاقة بعيدة عن خرابيط واحلام الخميني من تصدير ثورة الأنثى عشر والسيطرة على مكه والمدينه هنا نفكر
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من يحب ويوالي ايران فليخرج عن الاراضي العربية ويذهب لهم وسيعرف حينها الفرق بالتعامل عندهم وعندنا
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الدبلوماسيه السعوديه نجحت في الضغوط على ايران للقبول بدفع ماخربته بسبب سياستها الهمجيه ولكن لايلدغ المؤمن من الجحر مرتين الان يستخدمون التقيه لكي يصلوا الي مرادهم احسن شي تستمر المقاطعه .
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يجب على العرب الشرفاء الاحرار سواء كانو سنه او شيعه مسلمين أو غير مسلمين الحذر من ايران ومخططاتها
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كذا موزه وعزمي وعيالها بينتحرون لا محاله الحين تقدر تجي ياذميم وانت صاغر عند عمانك
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لعودة العلاقات على ايران بروحان وبغيره ان تكف اذاها ومن هم تابعين لها داخل ايران وخارجها وعدم التدخل في شؤؤننا الداخلية وشؤون جميع الدول العربية وان تلتزم بالمواثيق الدولية في علاقاتها
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مرشد ومخابرات ومليشيات وعصابات ايران يقتلون ويعذبون الاحواز ويتدخلون في الشأن العربي ويزعزعون أمنه
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الماء يروب ***ماتتوب
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