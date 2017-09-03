صحيفة إيرانية : روحاني تعهد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، اليوم الأحد، إن الرئيس حسن روحاني يريد المصالحة مع السعودية وإذابة الجليد في علاقات البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن “روحاني أبلغ وزير خارجيته محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في النظام أن على إيران أن تنسى كل ما حدث في العلاقات مع السعودية”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالرئاسة الإيرانية، لم تفصح عنه، قوله إن “روحاني قال في اجتماع عقد الإسبوع الماضي، إنه “يجب علينا أن ننسى كل ما حدث جراء التوتر الذي حصل مع السعودية، وعلينا فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض”، مؤكداً أن “روحاني تعهد في الاجتماع الذي عقده في قصر سعد آباد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية”.

وأوضح المصدر أن “روحاني وفريقه وافق على طلب السعودية في زيارة مباني البعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة والتي تعرضت لهجمات من قبل متشددين إيرانيين في يناير العام الماضي”.

وتابع أن “روحاني ومنذ نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي، طلب من السلك الدبلوماسي إرسال إشارات المصالحة مع السعودية”.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع ايران بعد ان اقتحم إيرانيون العام الماضي سفارتها في طهران وأشعلوا النار في أجزاء من المبنى، على خلفية تنفيذ السعودية حكم القتل في المواطن المدان نمر النمر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم، أن وفداً سعودياً سيزور العاصمة طهران بعد انتهاء موسم الحج، مشيراً إلى أن “إيران منحت الوفد تأشيرات دخول إلى البلاد”.

وقال قاسمي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية “إيرنا”، إن “هدف الوفد السعودي من زيارة طهران هو تفقد المقرات الدبلوماسية السعودية بعد قطع العلاقات الدبلومسية بين البلدين، وفي الوقت نفسه فإن إيران ستتفقد مقراتها الدبلوماسية في السعودية”.

ووصف قاسمي الخبر، الذي بثته بعض وسائل الإعلام حول دفع تعويضات “أنه لا أساس له من الصحة”، مؤكداً أن هذه الزيارة لا ترتبط بالتعويض ولم تجر محادثات حول هذا الموضوع .

وأكد قاسمي أن الوفد الإيراني حصل على تأشيرة الدخول، قبل أسبوعين، عن طريق عمان، إلا أنه لم يحدد بعد موعد زيارته للرياض، علماً أن طهران منحت التأشيرة للوفد السعودي، قبل شهرين.

وبين الدبلوماسي الإيراني أن الوفد السعودي طلب رخصة طيران وحصل عليها وبهذا فإن الوفد السعودي سيصل إلى إيران برحلة خاصة.