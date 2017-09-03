رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / صحيفة إيرانية : روحاني تعهد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية

صحيفة إيرانية : روحاني تعهد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية

صحيفة إيرانية : روحاني تعهد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية
حجم الخط A A A
المرصد 25 1٬057 47 دقيقة

صحيفة المرصد : قالت صحيفة “اعتماد” الإيرانية، اليوم الأحد، إن الرئيس حسن روحاني يريد المصالحة مع السعودية وإذابة الجليد في علاقات البلدين.
وأوضحت الصحيفة أن “روحاني أبلغ وزير خارجيته محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في النظام أن على إيران أن تنسى كل ما حدث في العلاقات مع السعودية”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالرئاسة الإيرانية، لم تفصح عنه، قوله إن “روحاني قال في اجتماع عقد الإسبوع الماضي، إنه “يجب علينا أن ننسى كل ما حدث جراء التوتر الذي حصل مع السعودية، وعلينا فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الرياض”، مؤكداً أن “روحاني تعهد في الاجتماع الذي عقده في قصر سعد آباد بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالسفارة السعودية”.
وأوضح المصدر أن “روحاني وفريقه وافق على طلب السعودية في زيارة مباني البعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة والتي تعرضت لهجمات من قبل متشددين إيرانيين في يناير العام الماضي”.
وتابع أن “روحاني ومنذ نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي، طلب من السلك الدبلوماسي إرسال إشارات المصالحة مع السعودية”.
وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع ايران بعد ان اقتحم إيرانيون العام الماضي سفارتها في طهران وأشعلوا النار في أجزاء من المبنى، على خلفية  تنفيذ  السعودية حكم  القتل في  المواطن  المدان نمر النمر.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم، أن وفداً سعودياً سيزور العاصمة طهران بعد انتهاء موسم الحج، مشيراً إلى أن “إيران منحت الوفد تأشيرات دخول إلى البلاد”.
وقال قاسمي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية “إيرنا”، إن “هدف الوفد السعودي من زيارة طهران هو تفقد المقرات الدبلوماسية السعودية بعد قطع العلاقات الدبلومسية بين البلدين، وفي الوقت نفسه فإن إيران ستتفقد مقراتها الدبلوماسية في السعودية”.
ووصف قاسمي الخبر، الذي بثته بعض وسائل الإعلام حول دفع تعويضات “أنه لا أساس له من الصحة”، مؤكداً أن هذه الزيارة لا ترتبط بالتعويض ولم تجر محادثات حول هذا الموضوع .
وأكد قاسمي أن الوفد الإيراني حصل على تأشيرة الدخول، قبل أسبوعين، عن طريق عمان، إلا أنه لم يحدد بعد موعد زيارته للرياض، علماً أن طهران منحت التأشيرة للوفد السعودي، قبل شهرين.
وبين الدبلوماسي الإيراني أن الوفد السعودي طلب رخصة طيران وحصل عليها وبهذا فإن الوفد السعودي سيصل إلى إيران برحلة خاصة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

25 - خالد
2017-09-03 19:58:58
رد على تعليق 12 سلمان الحزم والعزم هو الوحيد اللي داعس على رقاب شيعة ايران الين رضخو ويطالبون بتحسين العلاقات لانهم عارفين قوة السعودية وتكاتف الشعب مع الملك الله يقويك يبو فهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-03 19:56:22
الثلاثي الارهابي الكذاب الايراني القطرجي الاخوانجي مات غيظا بنجاح منقطع النظير لحج 1438
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-09-03 19:54:34
متأكد ياروخاني أفندم أنه أنت اللي بتدفع التكاليف ؟؟؟؟؟ أشك في مصداقية كلامك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-03 19:54:02
اعيادنا مربوطه بالعبادات واعياد الاخوانجيه والقطرجين والايرانيين بالثورات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - رفيق الدرب
2017-09-03 19:53:38
اي علاقات ستقام ع دماءوجثث المسلمين اي علاقه ستقام ع الخيانه والدساس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - شغموم
2017-09-03 19:53:26
اليوم مرضي عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - ⛔️
2017-09-03 19:52:51
لايفوتكم هذا الفلم الوثائقي . أكتب >> #السلسلة_الوثائقية_الحوثيون الجزء الأول
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - رحمه
2017-09-03 19:52:44
الحاقد الإيراني الاخوانجي القطرجي المتربص موت غيره هذه المملكه بقياده مليكها وشعبها (ترحب بالعالم)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-03 19:52:33
لا أمان لهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-03 19:51:17
اللهم لك الحمد اتممنا الحج بسلام في بلد السلام والاسلام المملكه العربيه السعوديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - ❎🤔❎
2017-09-03 19:51:09
هيا أخرجو ياقلم وعلي العمري والرحااال والماااضي وغيركم وعلقو هنا . لماذا تختبئون هنا وتخرجون بأخبار اخرى؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
14 - :
2017-09-03 19:48:55
هل عرفتم الملك سلمان ملك الحزم و العزم ايران رضخت و تتطالب المصالحه مع السعوديه بسبب ماراءت من قوة الملك سلمان والأمير محمد اطال الله في أعمارهم و بعدها دويله قطر وسيرفض طلبها نفداك ياسلمان سلمك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - الفارس
2017-09-03 19:48:22
ياروحاني الموضوع ليسا مبنى السفارة. فنحن نستطيع نعمر مدن. الموضوع تعدي على سيادة وتدخل بشؤن دول الجوار ودعم الاٍرهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - التاريخ
2017-09-03 19:48:06
بعض المعلقين يقول يجب على العرب ووو ، اي عرب يااخ العرب ، لايوجد دولة عربية واحدة وقفت بوجة أيران الند للند علانية وصراحتاً مثل السعودية ، مع الاسف العرب تركوها وحيدة وهذا طباعهم وهي اهلأ للمسؤلية .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-09-03 19:44:16
يجب تقديم كل من شارك بحرق السفارة السعودية ومن خطط وأمرهم للمحاكمه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
10 - ..[أبوعُمر]..
2017-09-03 19:38:19
هؤلاء لهم سوابق لا أمان لهم فهو معروف عنهم الخسهـ والغدر والخيانهـ كما خانو سلالتهم بالإمام الحسين بالكوفهـ
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-09-03 19:38:18
هنايجب على العرب ان يتفاوضو من موقع القوة وليس الضعف يجب ان نقف بالند ضدهم وان يخرجو من العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ويكفى عن بدعهم بظهور المهدي والانتقام للحسين كله كذب بكذب هدفهم بناء امبراط
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -
2017-09-03 19:35:02
الفرس يعتقدون ان العرب اغبياء انظر الى غطرستهم وتعاليهم علينا حتى اعتذار او الالتزام بعدم تكررها وبناء علاقة بعيدة عن خرابيط واحلام الخميني من تصدير ثورة الأنثى عشر والسيطرة على مكه والمدينه هنا نفكر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-03 19:34:47
من يحب ويوالي ايران فليخرج عن الاراضي العربية ويذهب لهم وسيعرف حينها الفرق بالتعامل عندهم وعندنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - عمر
2017-09-03 19:33:55
الدبلوماسيه السعوديه نجحت في الضغوط على ايران للقبول بدفع ماخربته بسبب سياستها الهمجيه ولكن لايلدغ المؤمن من الجحر مرتين الان يستخدمون التقيه لكي يصلوا الي مرادهم احسن شي تستمر المقاطعه .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-03 19:30:51
يجب على العرب الشرفاء الاحرار سواء كانو سنه او شيعه مسلمين أو غير مسلمين الحذر من ايران ومخططاتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - الوحجيف
2017-09-03 19:30:45
كذا موزه وعزمي وعيالها بينتحرون لا محاله الحين تقدر تجي ياذميم وانت صاغر عند عمانك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 -
2017-09-03 19:30:32
لعودة العلاقات على ايران بروحان وبغيره ان تكف اذاها ومن هم تابعين لها داخل ايران وخارجها وعدم التدخل في شؤؤننا الداخلية وشؤون جميع الدول العربية وان تلتزم بالمواثيق الدولية في علاقاتها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - 🇸🇦.(سعودي).🇸🇦
2017-09-03 19:28:09
مرشد ومخابرات ومليشيات وعصابات ايران يقتلون ويعذبون الاحواز ويتدخلون في الشأن العربي ويزعزعون أمنه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 -
2017-09-03 19:22:17
الماء يروب ***ماتتوب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : م-ف-ر-ح

روح الغرام 🌹تحية طيبة لك...
بواسطة : خالد

رد على تعليق 12 سلمان الحزم والعزم هو الوحيد اللي داعس على رقاب شيعة ايران الين...
بواسطة : بدور

💕 عسسَى الذكرىَ تلمّ آثنين تآهوآ فِي الحنِين سنِين 🍂 ㅤ...
بواسطة : طحطوح

كم أكره مثل هذه النوعية المتزلفة من أجل مصالحها الشخصية الولاء وحب الوطن لا تحتا...



كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

العروة الوثقى…مصدر قوتنا الحقيقة !
29 0
mm

محمد آل الشيخ

التغريب والتنمية مترادفتان والمعنى واحد
84 1
mm

مشعل السديري

الدوس على الحجارة
113 1
mm

خالد السليمان

أشباح الحج !
102 1
mm

هالة الناصر

القحطاني وقائمة تحريك اللحم النيّىء..!!
288 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

ما هو كائن…وما يجب ان يكون ؟
125 2
mm

جمال خاشقجي

جمال خاشقجي: سنوات سورية العجاف المقبلة
241 2
mm

سمر المقرن

ثقافة السفر
212 1
mm

محمد بن سليمان الأحيدب

يفرحون باستضافة كأس العالم.. ونفخر باستضافة العالم
222 3
mm

محمد آل الشيخ

حمد والطاووسية المرضية
190 3
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

السهلاوي والمعيوف السبب!
211 3
mm

أحمد الشمراني

بن قنة تكذّب خديجة..!
301 1
mm

عبد العزيز الدغيثر

يا رب ما يتأهل منتخبنا
376 2
mm

صالح الهويريني

ليتنا ما نتأهل
339 9
mm

أحمد الشمراني

سلمان الفرج ماذا فعلت؟
383 6
mm

أحمد الشمراني

تعبنا يا منتخب القصات..!
451 2
mm

أحمد الشمراني

أولاد براقش في الجزيرة
333 3
mm

أحمد الشمراني

الأهلي يحرجنا مع الزملاء
411 6
mm

أحمد الشمراني

طلبناكم في 3 الإمارات
418 3
mm

أحمد الشمراني

أبوصلاح وفريق شيخ المزرعة
422 1
الاخبار الدولية
قافلة “دواعش لبنان” تنقسم.. والتحالف يترصدها

قافلة “دواعش لبنان” تنقسم.. والتحالف يترصدها

 سكاي نيوز 30 1٬777 3 ساعات
إعادة “لعبة” صدام حسين الأثرية المسروقة إلى العراق-صور

إعادة “لعبة” صدام حسين الأثرية المسروقة إلى العراق-صور

 المرصد 61 3٬653 4 ساعات
قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

قطر: ماش الأمور ماهي على الكيف !

 رويترز 104 15٬103 يوم واحد
نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

نظام الأسد يصادر أملاك سعد الحريري في سوريا-صورة

 المرصد 33 7٬131 يوم واحد
المرصد الرياضي
تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

تعرف على الفرص المحتملة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2018!

 المرصد 58 3٬878 3 ساعات
قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!

قنوات beoutQ تعلن عن مالكها الحقيقي…ولهذا السبب تطالب BEIN SPORTS بالاعتذار!

 المرصد 54 6٬391 4 ساعات
أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!

أول تعليق لرئيس اتحاد كرة القدم على توجيه ولي العهد بشراء تذاكر “الأخضر”!

 المرصد 49 2٬023 8 ساعات
بعد وساطة أحد الأمراء: عبدالعزيز المريسل يتراجع عن اعتزال الإعلام الرياضي – صورة

بعد وساطة أحد الأمراء: عبدالعزيز المريسل يتراجع عن اعتزال الإعلام الرياضي – صورة

 المرصد 115 8٬324 10 ساعات
اخبار فنية
شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

شاهد أحدث أغنية مشتركة لـ “راشد الماجد” و” عبد المجيد عبدالله”.. ومغرد : الأغنية باردة وتكرار ممل

 المرصد 26 2٬887 23 ساعة
تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

تسجيل جديد حول قصة ظهور أبناء لأم كلثوم.. وحفيدتها ترد

 العربية 15 8٬223 يومين
الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

الفنان الإماراتي حبيب غلوم مهددا السليطي: لو لم تكف..سأفضح حقيقتك أنت وأعوانك

 المرصد 63 13٬255 3 أيام
صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

صحيفة مصرية تفجر مفاجأة: لأم كلثوم 3 أبناء من زواج سري

 المرصد 16 7٬025 3 أيام
اخبار منوعة
خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

خليجية ذهبت إلى صالون تجميل … فعادت بكدمة في العين !

 المرصد 42 8٬050 17 ساعة
“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

“منعش قلب” الأميرة ديانا يروي آخر ما نطقت به قبل لفظ أنفاسها الأخيرة – صور

 المرصد 61 16٬005 19 ساعة
شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

شاهد الملك محمد السادس ينحر أضحيته .. تعرف على طقوس ملك المغرب في عيد الأضحى

 المرصد 38 12٬305 23 ساعة
بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

بالصور .. شاهد دنيا وإيمي سمير غانم بملابس الإحرام ومن دون مكياج لرجم الشيطان

 المرصد 46 20٬550 23 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

بالفيديو : سائق يدهس ضابط شرطة مصري بسيارته بسبب حفل عمرو دياب!

 المرصد 11 2٬241 2 ساعتين
شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

شاهد .. وفاة أحد الحجاج وهو في وضعية السجود

 المرصد 43 11٬384 19 ساعة
بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

بالفيديو: سجين يهاجم ضباط بمقاطعة كوك بأمريكا .. شاهد كيف سيطروا عليه!

 المرصد 26 5٬975 20 ساعة
بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

بالفيديو .. أقصر خطبة جمعة في أحد مساجد الأحساء “دقيقة ونصف”

 المرصد 56 9٬390 19 ساعة
اخبار ثقافية
بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

بالصور: حفريات لآثار أقدام بـ “اليونان” عمرها 5.7 مليون سنة تهز نظرية التطور البشرية!

 المرصد 30 3٬844 يوم واحد
تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

تعرف على قصة الشاعر الأموي “القبيح” الذي قضى حياته ينشد أشعار الغزل بمعشوقته مي !

 المرصد 26 6٬065 4 أيام
تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

تعرف على قصة أغرب من الخيال أبطالها بدوي من نجد وسيدتان أمريكيتان وطفل!

 المرصد 36 8٬989 5 أيام
لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

لم يصلِّ عليه إلا 5 أشخاص .. تعرف على “فهد العسكر” الشاعر الذي أحرق أهله قصائده وكفره مجتمعه

 المرصد 73 17٬681 أسبوعين
اخبار صحية
دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

دواء للالتهابات يتحول إلى ثورة علاجية تخترق أخطر مرضين

 المرصد 20 15٬128 6 أيام
عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

عالم روسي يهزم “الشيخوخة” بحقنة من سيبيريا

 المرصد 30 8٬050 أسبوعين
كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟

 المرصد 34 11٬442 أسبوعين
استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

استخدم هذه الطريقة بروفيسور صيني..كيف تنقذ حياة إنسان من السكتة الدماغية بإبرة أو دبوس؟

 المرصد 52 8٬158 أسبوعين
اخبار اقتصادية
معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

معهد “بازل” السويسري يكشف عن قائمة الدول العربية الأكثر خطرا على الاستثمار!

 المرصد 33 6٬979 6 أيام
المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

المعلومة مقابل “فنجان شاي”..الإستشارات الأجنبية تكلف الجهات الحكومية 12 مليار ريال!

 المرصد 32 3٬142 7 أيام
قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

قضية غريبة.. “حجاب بن نحيت” يسترد أرضه من أمانة الرياض بعد 33 عاما.. ويحرم من التعويض .. وهذا ما طالب به المقام السامي

 المرصد 115 21٬854 7 أيام
“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

“ساما” تعلن انخفاض في موجودات النقد خلال شهر يوليو “22 مليار ريال” في أدنى مستوى لها منذ 6 سنوات

 المرصد 72 4٬940 أسبوع واحد
أخبار مناسبات
شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز 20 صورة عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 2 3٬001 21 ساعة
بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

بالصور : وزير الداخلية يتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام

 واس 15 5٬445 يومين
شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

شاهد .. أبرز الصور عن “الحج والحجاج” من داخل المشاعر المقدسة

 المرصد 6 1٬599 3 أيام
شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

شاهد بالصور لحظة وصول خادم الحرمين إلى منى ليشرف على راحة الحجاج والخدمات المقدمة لهم

 واس 19 7٬312 3 أيام
الاخيرة
كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

كويتي يقتحم شقة جاره ويعتدي على النساء بالضرب بسبب زوجته !

 المرصد 135 10٬822 17 ساعة
بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

بالفيديو: شاهد.. جزار يذبح الأغنام وهي واقفة! .. وهكذا علقت أمانة العاصمة المقدسة

 المرصد 103 11٬719 يوم واحد
في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

في أول لقاء جمع بينهما فور عودته من السفر.. زوج يغسل وجه زوجته بـ “الأسيد” الحارق!-صور

 المرصد 86 12٬951 يوم واحد
نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

نصيحة: لماذا يجب شراء “آيفون 8” بهذا اللون بالذات؟

 المرصد 23 10٬069 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 166 2٬264 10 ساعات