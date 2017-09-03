بالفيديو.. شاهد.. إعلامية فرنسية تصف الحج بالسياحة الدينية.. وهكذا رد عليها الأمير خالد الفيصل

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صحيفة المرصد: قاطع أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، إعلامية أثناء طرحها سؤالاً وصفت خلاله الحج بالسياحة الدينية خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج هذا العام 1438مؤكداً أن الحج عبادة وليس سياحة.

وقدمت الإعلامية نفسها بأنها مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية وسألت الأمير خالد الفيصل ” ما هى خطة المملكة القادمة لتوسيع السياحة الدينية ؟ وتابعت قصدي الحج” وبادر الأمير قائلاً ” الحج عبادة” وتابع ” ليس هناك سياحة دينية, الحج عبادة, ومكة للعبادة, والمشاعر المقدسة للعبادة, كل من يأتي هنا يأتي ليؤدي فروض إسلامية ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعائه الخاص لنفسه ويرجو الغفران ورضاء الله عنه . وأضاف الأمير: ” أما السياحة فهى خارج مدينة مكة والمشاعر المقدسة.

وألتقطت الإعلامية طرف الحديث مرة أخرى قائلة” أنا بحكي عن السياحة عشان الحجاج يدفعون فلوس أثناء وجودهم في مكة والمملكة تكسب فلوس من الحجاج طول السنة وخلال موسم الحج”.

ورد الأمير قائلاً: طول السنة خارج موسم الحج, أما موسم الحج ليس للسياحة هو للعبادة فقط”.