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بالفيديو.. شاهد.. إعلامية فرنسية تصف الحج بالسياحة الدينية.. وهكذا رد عليها الأمير خالد الفيصل

بالفيديو.. شاهد.. إعلامية فرنسية تصف الحج بالسياحة الدينية.. وهكذا رد عليها الأمير خالد الفيصل
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المرصد 110 7٬037 4 ساعات

صحيفة المرصد: قاطع أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، إعلامية أثناء طرحها سؤالاً وصفت خلاله الحج بالسياحة الدينية خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج هذا العام 1438مؤكداً أن الحج عبادة وليس سياحة.
وقدمت الإعلامية نفسها بأنها مراسلة وكالة الأنباء الفرنسية وسألت الأمير خالد الفيصل ” ما هى خطة المملكة القادمة لتوسيع السياحة الدينية ؟ وتابعت قصدي الحج” وبادر الأمير قائلاً ” الحج عبادة” وتابع ” ليس هناك سياحة دينية, الحج عبادة, ومكة للعبادة, والمشاعر المقدسة للعبادة, كل من يأتي هنا يأتي ليؤدي فروض إسلامية ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعائه الخاص لنفسه ويرجو الغفران ورضاء الله عنه . وأضاف الأمير: ” أما السياحة فهى خارج مدينة مكة والمشاعر المقدسة.
وألتقطت الإعلامية طرف الحديث مرة أخرى قائلة” أنا بحكي عن السياحة عشان الحجاج يدفعون فلوس أثناء وجودهم في مكة والمملكة تكسب فلوس من الحجاج طول السنة وخلال موسم الحج”.
ورد الأمير قائلاً: طول السنة خارج موسم الحج, أما موسم الحج ليس للسياحة هو للعبادة فقط”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

110 - السِّياحَة : التَّنَقُّلَ مِنْ بَلَدٍ إلى آخَرَ بقَصْدَ الرَّاحَةِ والتَّنَزُّهِ وَحُبِّ الاسْتِطْلاعِ
2017-09-03 23:38:28
العِبَادَةُ : الخضوع والطاعه للإله على وجْه التعظيم والإتزمَ بشرائعَه و دينه ، وأدَّى فرائِضَه وتعظيم شعائره//
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109 - علي العمري
2017-09-03 23:32:24
من حقي. احج ببلاش. كم حج الصحابه. وغيرهم.
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108 - زائر
2017-09-03 23:31:45
لله درك ياولد فيصل
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107 - إلى 99 وأمثاله
2017-09-03 23:27:46
إلى 99 إذا أنت فقير مسكين لاتستطيع ان تدفع لحج فرضك فسوف نساعدك ولست ملزوم بالحج انت لم تستطع
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106 - 🌴سلمتي🌴بلادي🇸🇦(السعودية)🇸🇦
2017-09-03 23:22:27
بعض المعلقين ولانعرف من هم؟يريدون أن يأتو للحج على حساب غيرهم وهذا مستحيل ولايوجد بأي مكان مقدس . . . . والسعودية من الملك والأغنياء وتجار الشعب تجدهم يساعدون ويتحملون تكاليف حج الفقراء والغير قادرين
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105 - رحمة رب العالمين كل من تفزع جوارحه كالبركان إذا لمس مايخالف الشرع
2017-09-03 23:22:15
بوركت وبورك مسعاك ورحم من رباك //
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104 - @@
2017-09-03 23:19:25
يسلم فمك ياولدفيصل ردصاعق على كل علماني ولبرالي.ألجمهاحجر.ههههههههههه قالت سياحةدينيةأنتي في بلاد الحرمين شوكة في حلوق العلمانيين.
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103 - وطفه
2017-09-03 23:14:35
يا ت 99 - تريدهم ياتو ولا يدفعون شئ - والدولة تتكفل فيهم من يكسب هم اهل مكة وتحريك للييع والشراء ورب العالمين ارخصها لنا - يكفي ان الددولة تتدفع المليارات للحرمين الشريفين اكثر مما يدفعه الحجاج10مرات
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102 - معاصر 2017
2017-09-03 23:11:22
بالامس كنا نتحدث عن استهداف الإسلام والمسلمين ووصفهم بالارهابيين واليوم نرى استهداف حكومتنا الرشيدة ووصفها بالوهابيين مايدرون إن الله فوق كل حاقد وحاسد لرؤية حكامنا وشعبها الرزيين
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101 - Ana wbas
2017-09-03 23:08:46
يسلم لسانك الجمتها ومن خلفها وطلب منها هذالسوال والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام لمن استطاع اليه سبيلا والفلوس. التيدتدفع وهي قبيله مقارنة بالبلدان الاخري مقابل الخدمات التي تقدم من سكن ونقل
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100 - إلى تعليق 99
2017-09-03 23:02:37
يعني تبي تجي تحج فرضك وتعتمر ببلاش أوتريدنا ندفع لك؟تبي تجي أهلاً وسهلاً لكن ماحد أجبرك وألزمك بالقدوم
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99 -
2017-09-03 22:55:16
نعم هي سياحه إذا كنت بدفع في ٦أيام ١١أو١٢ألف ريال فهي سياحه عاليه جداً
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98 -
2017-09-03 22:55:03
قلم 5 غريبه لم تتهمها كعادتك انها اخونجيه 🤔😂
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97 - 🌴🇸🇦🌴
2017-09-03 22:52:27
انت اخر واحد ياعلي العمري 95 يتكلم عن الدين وانت اخر واحد يتكلم عن فعل الرجال الشرفاء الطيبين المحترمين
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96 - ام يوسف
2017-09-03 22:44:32
كفوو ياولد فيصل رحم الله اب انجبك ... من شافك دعى لمن رباك ..
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95 - علي العمري
2017-09-03 22:43:38
هو سياحه دينيه. بس. غاليه. جدا كله خمس ايام. وبس.
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94 - فارس
2017-09-03 22:41:35
هذي شكلها من حزب اللات ..
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93 - ⛔️⛔️⛔️
2017-09-03 22:41:07
وش رايك ندفع لهم بعد ! هذا اللي ناقص؟ من جاء للحج والعمره أهلاً وسهلاً به فقط يدفع لنفسه تكاليف رحلته أكله وشربه ومسكنه لكن غيرنا في كربلاءوالاضرحه البدعيةالشركية يدفعون ويرمون أموالهم للموتىٰ بالباطل
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92 -
2017-09-03 22:39:38
هذه أخلاقك والشكوى لله سبحانه وانا لن انزل لمستوى اخلاقك وارد عليك اللهم عليك باالفرس المجوس واذنابهم في كل مكان اللهم اكفنا شرهم وشر خبثهم الدفين للإسلام والمسلمين يارب العالمين
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( عدد التعليقات 21,595 )
91 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-03 22:31:26
الحمد لله اللذي,,,,وفق الأمير بهذا الرد الرائع
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90 - مصدر الكلمه
2017-09-03 22:27:41
ايتها الصحفيه ان من عشرات السنين ودولتنا تطحن في الجبال وتخرم فيها وتوسعات في سفوح الجبال والجمرات وتوسعات الحرم التي لم تنتهي والمستشفيات التي ببلاش للحجاج والمعتمرين ووووووعدوا ولن تحصيها نظره قاصره
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89 - فهد12
2017-09-03 22:24:21
77 اهنيك على قوة حاسة الشم عندك وترى اي رد لي دائما اخصص لك مابين القواسين (.....) كاقل مايمكن تقديمه لك
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88 - ابو عمر
2017-09-03 22:19:07
الى خوخو /// هل شققتي عن قلبها الحمد لله ان مفاتيح اللجنه ليست بيد البشر
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87 - Saad
2017-09-03 22:14:01
الحكومة تؤمن طرق الحجيج بعشرات الألوف من موظفيها وأكثر منهم في الأماكن المقدسة وخدمة الحجيج شرف لكل من يقوم بها لا يرجى منها إلا الاجر من عند الله
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86 - ابو محمد
2017-09-03 22:12:01
الله يحفظك ويطول في بعمرك صالحب سمو الامير خالد الفيصل على هذا الرد من رجل بالف رجل
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85 -
2017-09-03 22:02:42
المفروض تسأل عن مشروع جزر البحر الأحمر هي التي تهم الفرنسيين أما الحجاج فهم ضيوف الرحمن ووفوده يأتون للعبادة وليس للسياحة ؟؟؟؟!!!!.
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84 - خوخو
2017-09-03 22:01:55
كلمة اريد بها باطل ?? ، خبث ولؤم وحقد وضغينه 😈 من خلف السوأل وصاحبة السؤال !!!!ومن خلف صاحبة السؤال!!! ،، حسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا
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83 - النمس
2017-09-03 21:58:30
سؤالها مافيه شيئ بس نحن نحب نحبكها شويه وقولها سياحه مجرد اختلاف في التعبيرفكل شعوب الأرض لها طرقها في التعبير والطرح واكبر دليل استدراكها بعد طرح السؤال بالقول (( اقصد الحج )) لكن نحن لا لابد نبهرها
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82 - الى العمري
2017-09-03 21:50:45
15000 تعطيها عبدالملك الحوثي يخزن لك سنه قال ايش قال تركيا نعالك بتتقطع قبل تاصل
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81 -
2017-09-03 21:48:29
العرب حاقدين علينا لو المذيعه اعجميه ما كان قالت هذا الكلام
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80 -
2017-09-03 21:46:15
شكرا سمو الامير وجزاكم الله خيرا على ما نبهتم اليه
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79 - علي العمري
2017-09-03 21:43:06
نعم سياحه. يدفع الحج ١٥ الف ريال. سياحه. دينيه. وشخص ثاني يدفع ٦٠٠٠ الف سياحه عشره ايام في تركيا. كله سياحه لو تم الاختيار. اختارته. رقم ٢. وبس
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78 - عربيً أنآ
2017-09-03 21:38:39
صدق لقالو سمحنالو دخل بحمارو
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77 - .
2017-09-03 21:38:19
شكرا لك سمو الامير ع سرعة البديهه وايقاف هذه السائله سؤالها فيه رائحة من الخبث الاعلامي ونحن يجب علينا ان نحارب المخططات الخارجية بكل ملنستطع ونبتعد عن كلمة الاخونج في الداخل **فهد12
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76 - مرهق
2017-09-03 21:37:04
زمان ترددت كلمة سياحة دينية وشاهدناها في بعض الصحف ذاك الوقت ولم يستنكرها احد نريد كلمة سياحة دينية تشال من مكة والمدينة وتكون عبادة فقط ويعمم على الصحف
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75 - ت 69
2017-09-03 21:34:22
الفيلم متفق عليه من البداية . يعني لاتجي حج سياحة تعال عمرة سياحة ( وفسر يا مفسر
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74 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:33:10
الاخوانجي بالأمس يصور سلفي واليوم يفتي علي ضلالة تبن لكم فأنتم حطب النار.
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73 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:30:29
الإخواني الذي مو عاجبه الكلام منفذ سلوي مفتوح.
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72 -
2017-09-03 21:30:19
وجعلكم دوما على هذا الخير العظيم والفضل الكبير
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71 -
2017-09-03 21:28:40
وجزاكم الله خير الجزاء سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة في خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين وزادكم الله من فضله وكتب ذلك في ميزان حسناتكم وجعلكم دوما على هذا
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70 - سلفر
2017-09-03 21:27:46
خنبوق روحاني يسلم عليك
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69 - ابو علي
2017-09-03 21:23:45
نكبة العرب من هذا الجنس المتفرنج ،، خدم الغرب وبساطيرة،، لن يفلحوا لبدا ،، نحن سبب الطلب عليهم من قبل الغرب ،، تأتي مثل هذه النكرة القذرة للتتعديعلينا في بلادنا ،،الا لعنة الله علي الكافرين أين ماحلوا
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68 -
2017-09-03 21:21:41
كل عام وانتم بخير وتقبل الله منكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان و اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وجزاكم الله خيرا
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67 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:21:07
قالها قبلها رئيس هيئة السياحه في فلم وثائقي.
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66 - زائر المساء🌻
2017-09-03 21:21:03
وكالة الأنباء الفرنسية ،
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65 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-09-03 21:19:28
سيحي لوحدك وحنا تعبدنا الله ما تعبده رسول الله
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64 - فهد12
2017-09-03 21:18:18
المملكة تدفع المليارات في سبيل توفير اقصى دراجت الراحة والحجاج ربما ياخذون اكثر مما يدفعون واخيرا قادة المملكة لا تخضع الحج للمسائل الاقتصادية والربح والخسارة
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63 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:17:39
تعليق مخالف
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62 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:15:23
الاخوانجيه لا دين لهم سو الإرهاب وتدمير البلاد والعباد.
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61 - نوف الشهري
2017-09-03 21:15:15
اعجبني رد الأمير
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60 - قلم قم
2017-09-03 21:13:56
تعليق مخالف
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59 - فهد12
2017-09-03 21:13:36
خالد الفيصل احبك في الله فانت صاحب همة ونشاط وفكر راقي وانت من اوائل المتصدين لاعداء الوطن في الداخل الاخونج المجرمين
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58 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:12:56
الاخوانجيه لا دين لهم سو الإرهاب وتدمير البلاد والعباد.
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57 - الحربي332
2017-09-03 21:12:10
انشهد بالله انه كفو الله يطول في عمره ولكن قلم الحقيقة والمحقق عندهم هدف يبغون يوصلون له لكن الله كاشفهم
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( عدد التعليقات 27,969 )
56 - قلم الحقيقه
2017-09-03 21:10:59
طبعآ الأخونجية المستبدين أعداء حواء موت الواحد فيهم مثل هذه الاعلامية المستقلة عن فكرهم ووصايتهم وارهابهم.لأنها تقتلهم في الصميم من خلال فكرها التنويري الحر الخارج دائرة كل وصاية تفرض عليهم من قبلهم.
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55 - علي العمري
2017-09-03 21:09:44
كلامه. صح هذي سياحه دينيه. ليش. نغير الموضوع.
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54 - والله ما عاد عرفنا من صدق
2017-09-03 21:09:19
لكن المفروض لا يأتي الى مكة غير حاج ومعتمر ويرجع الى بلاده . للأسف يتم استغلالنا من اضعف البشر بحجة زيارة مكة وبعدين يجلس ويتخلف في البلد .
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53 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 21:09:10
ماحصلت شي يعكر صفو الحجيج لهذه السنة والحمد لله ولا حصلت موضوع تعلك فيه فمها الزفر مدفوع لها عشان تقول الكلمتين لكن تفاجأت باسد يزئر في وجهها تراجعت بخفي حنين درس لها ولمثلها من المرتزقة من الصحفيين
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52 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:08:42
الإخواني الخائن يتحسس من تنظيمه الإرهابي بلا يحسس بقل من ذلك بكلمة اخوانجي.
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51 - قلم قم
2017-09-03 21:08:33
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,969 )
50 - قلم الحقيقه
2017-09-03 21:07:00
هذا هو الطرح الحر المستقل من هذه الاعلامية الرائعة ولو تم تعديل صياغة سؤآلها بالشكل الصحيح الهادف والذي كان هو مقصدها وغاياتها لتم الاستفادة من فكرها بما يخدم به بلادنا على الصعيدين الاسلامي والعالمي.
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49 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 21:04:11
أفضل اعلاميه وأفضل سؤال.
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48 - خنبوق
2017-09-03 21:03:55
شلون عرفت مقصدها يادكتور؟
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47 - قلم قم
2017-09-03 21:02:00
عندها الخونه المندسين المنبطحين فشلوا في محاولاتهم البأئسه خابوا وخسرو فبداية بتميم الخائن وقد سبقه النظام الايراني مرورآ بخونة الداخل من اليبراليين والعلمانيين الذين يثيرون البلبه قبل موسم الحج
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( عدد التعليقات 27,969 )
46 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:59:50
فهذه الاعلامية الرائعة لم ترهن نفسها في يوم من الأيام ولا للحظة واحدة تحت فكر أخونجي سواء كان أخواني أو داعشي أو تكون تحت وصاية واحد منهم سواء على صعيدها الشخصي أو المهني.كم نحن في حاجة لمثلها حرة.
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45 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 20:59:46
تعليق مخالف
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44 - قلم قم
2017-09-03 20:58:07
*** اللهم احفظ قادتنا من كل مندس فقد اثبتوا للعالم نجاح الحج وتنظيمه
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43 -
2017-09-03 20:57:26
نعم فالحج عبادة وليس سياحة وهوالركن الخامس يتحقق بالاستطاعة البدنية والمالية وهذا رد على من يلمز بانفاق الحاج على نفسه ليؤدي الفريضة واما اعتبار ذلك سياحة فمرد ذلك للأعلام المهايط وعدم تدقيق !!!!!!!!!
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( عدد التعليقات 10,413 )
42 - العنيد
2017-09-03 20:56:25
عبيد /// أسعد الله مساااك يارب ،،، وشكراً على تعليقاتك الصحيحه الذي أصابت حقد الشيعه الاخونجيه،،، بارك الله فيك
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41 - رفيق الدرب
2017-09-03 20:56:14
من استطاع اليه سبيلا والم تستطع سقط هناك الشرط ع الاستطاعه
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40 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 20:54:52
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,969 )
39 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:52:47
التوسع في الطرح والمناقشة وأخذه الى فضاء واسع رحب يخدم الجميع مسؤولين واعلاميين تستفيد منه بلادنا على كافة صعدها.نعم كلام سمو الأمير ورده على سؤآلها في مكانه بحدود ماسألت عنه فقط.لكن مقصدها شامل عام.
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( عدد التعليقات 10,413 )
38 - العنيد
2017-09-03 20:52:28
الحمدلله على نجاح هذا الحج وكل الشكر لولاة الامر على جهودهم والشكر موصول لرجال الامن ؟؟؟
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37 - شجاع
2017-09-03 20:51:16
ماشاء الله الله يديم عزك يابوفيصل سيدي صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل رجل محنك سريع البديهه فطن يضع الموازين في نصابها وسؤال الاعلامية كان من الخبث بمكان قيض الله لها فارس الكلمة ورجل سياسي
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36 - عبيد
2017-09-03 20:50:35
تعليق مخالف
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35 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 20:48:43
أقل حملة حج للفرد الواحد بكم. ? ***
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34 - كلمنجارو
2017-09-03 20:46:40
20 يا ايراني والله ان الرد ملجم والتلاعب بالالفاض جزء لا يتجزء من دينكم . لمعلوميتك مكه تحتضنها بلادنا وستبقى تحت الحكم السعودي شيت ام ابيت .. الخميني صرح لكم الحج كربلاء روح الطم هناك
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33 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:46:32
المفروض أن يتم اعادة صياغة سؤآلها للوصول الى ماأرادت طرحه وهوطرح في مكانه ومحله يخدم بلادنا على كافة الصعد وفي مختلف الاتجاهات.شكرآ لهذه الاعلامية القديرة لفكرها الناضج البعيد عن طرح الأخونجية العملاء
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32 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 20:44:18
الاخوانجي والمتصحرين يهاجمون قلم الوطن قلم الحقيقه لأنهم خونه لوطنهم وقد كشفهم القلم .
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31 - الساري
2017-09-03 20:43:32
صادقة لو هو عبادة محد أخذ عليهم جباية ولكن سياحة وهذا مأتم تصنيفة الرد مناقض للواقع
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30 - عبيد
2017-09-03 20:41:55
تنافض نفسك فلماذا انتقد بالبداية وفجأة تدافع عنها نحن نعلم ان بالتجارة بها فائدة للناس من بعد اداء الفريضة ولكن تحريف مقاصد الحج بالالقاب دنيوية فهذا تأتي منكم ومن رهبانكم
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29 - كلمنجارو
2017-09-03 20:41:48
مكه ماهي كربلاء ولا قم ولا حسينيه تدخلوها بفلوس وتبيع وتشتري فيها كل خبيث.. مكه طاهره نقيه للمسلمين صخرت المملكه الغالي والنفيس لاعمارها وخدمه حجاج وزوار بيت الله
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28 - مقيم بالسعودية
2017-09-03 20:41:04
الجمها في وجهه الامير خالد الفيصل لو كنت حاضر لسحبتها من قذلتها من اعلى المنصه هذا ولد الفيصل من ركع الغرب امامه رحمة الله لاتبحثون على المملكة العربية السعودية اي غلطه حتى لو فيه لاتذكر الكمال لله
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27 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:40:18
وهذا حق مشروع للحجاج لكي يمكنو منه ويستفيد منه الجميع سواء التجارأوأصحاب الفنادق والشقق السكنية أو المواصلات لرفد دخل مادي للبلد وللمواطنين السعوديين يزيد من دخلهم وكسبهم.هذا ماقصدته الاعلامية بسؤآلها
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26 - عبيد
2017-09-03 20:39:42
ياقلم الحقيقة بالفعل تربيتك تظهر من طرحك الناقص وقلة حيلتك تعجز عن الرد بالحقائق وبحدود الأدب فتقوم بتخوين ولعن الناس بأوصاف قطيع هم متربين ولا ينزلون لمستوى تربيتك فهذا شأنك تعلم اداب الحوار والنقد
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25 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-09-03 20:39:11
ما تدفعه الدوله اعزها الله لأجل سكن وراحة وسلامة الحجيج 🏳أكثر بكثير ممن يصرفه الحجيج طوال إقامتهم لأداء شعيرة الحج 🏳وليس هناك فضل ولا منه عليهم 🏳ولله الفضل والمنه .
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24 - عبودي المواطن الشريف
2017-09-03 20:38:08
الفيصل الجمها واسكتها بعلمه وبثقافته شكرا لك ياسمو الامير
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23 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 20:36:49
السياحة الدينية ***
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22 - هليتون
2017-09-03 20:36:26
الله يحفظك ياامير الحج .. الله يرضى عنك وعن ابوك دنيا واخره
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21 - عبيد
2017-09-03 20:36:18
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 27,969 )
20 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:36:07
الاعلامية كانت تريد أن تذهب بسؤآلها الى منحى آخر وهوعن كيفية الاستفادة من موسم الحج من خلال الحجاج في جلب كل مايسعدهم ويبهجهم من خلال تقديم اليهم كافة البضائع والسلع التي يعودون بها الى آهاليهم كهدايا
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19 - مراقب
2017-09-03 20:35:20
قلة بلدان سياحة عشان مكة تسمينها مدينة سياحية ***
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18 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-09-03 20:33:17
قلم الخنبقه فيه كل الصفات الشينه .
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17 - المحقق كونن لايخشي المحن
2017-09-03 20:31:40
حفظ الله سمو سيدي قلم الحقيقه.
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( عدد التعليقات 19 )
16 - Abo Rayan
2017-09-03 20:31:36
الرد في محله كفوووووو والله
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15 - مراقب
2017-09-03 20:30:29
تعليق مخالف
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14 - ........
2017-09-03 20:28:58
هاي النكرة هواها ايراني ..لكن لقت أسد الجمها لله درك يابن الفيصل ..قالت فلوس اعوذبالله من عبدة الدرهم والدينار . اااخ بس لو عندنا كم واحد امثال هذا الأسد في جميع مناصب الدولة كم احبك .
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( عدد التعليقات 27,969 )
13 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:28:50
عليكم أن تتحررو من خطاب دعاتكم الارهابي التعسفي الذي تم حقن عقولكم به من سنين طويلة.شاهدو العالم الآخر برؤية فيها من السلام والحب والمقاصد النبيلة . تريدون أن تجيرون كل شيء لصالحكم أنتم لستم أنبياء.
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12 - مراقب
2017-09-03 20:28:04
سياحة في عينك ليه مكة صارت سياحة قولي فرنسا السياحية ***
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( عدد التعليقات 28,252 )
11 - برق _ الحرم
2017-09-03 20:27:15
((((( حفظ الله الفيصلي وتقبل حجه وأتم على الحجيج حجهم ...... يبدو ان الليبرالية افهمتها ان ((الحج)) من تطوير السياحة الدينية )))))
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( عدد التعليقات 27,969 )
10 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:25:56
الأخونجية أعداء الله ورسوله من قطيع الأخوان والدواعش وكعادتهم يريدون استغلال حديث هذه الاعلامية من خلال سؤآلها لسمو الأمير رعاه الله للتطبيل لفكرهم الارهابي العدواني وتصوير أنفسهم أنهم يمثلون الاسلام.
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9 - عبيد
2017-09-03 20:24:28
قلم الحقيقة انت عارف وفاهم زين من اسلوبها وطريقة طرح السؤال هذه لغة اللبراليين ومن معتقداتهم فلماذا طمس مقصدها
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8 - متابع
2017-09-03 20:22:43
قصدها ( وليشهدوا منافع لهم )..قصدها المنافع الاجدر تصويبها بكلمة (المنافع) المصاحبة للركن الخامس
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7 -
2017-09-03 20:20:43
كفوا يادايم السيف ’ ألجمتها ..
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6 -
2017-09-03 20:20:38
3 هذه معلقة من قناة فرنسية يعني تتحدث بلغة أوروبية لبرالية وليس من قناة مسلمة فقط تتحدث باللغة العربية وليس لغيرهم شأن بها
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( عدد التعليقات 27,969 )
5 - قلم الحقيقه
2017-09-03 20:19:10
الحج فريضة وركن من أركان الاسلام ولا تطلق على مناسكه سياحة مطلقآ.ورد سمو الأمير على الاعلامية جاء في محله ومكانه لأنه يبدو على الاعلامية أنها لم تصيغ سؤآلها بالشكل الصحيح الذي تحول الى مفهوم آخر.
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4 - ابووليد
2017-09-03 20:17:37
تعليق مخالف
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3 - فهد العنزي
2017-09-03 20:14:20
على بالها إنه أكبر همنا الفلوس ، نحن خدمنا مكه المكرمة والمدينة المنورة عندما كان لايوجد لدينا شيئ نأكله فما بالك بنا الآن !! مشكلة الإخوان والحاقدين على المملكة العربية السعودية . حفظ الله ولاة أمرنا
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2 - ويليام
2017-09-03 20:10:39
قلبك عامر بالايمان
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1 - عبيد
2017-09-03 20:08:02
فهمتو كيف هي نظرة اللبراليين الغربيين يطلقون على الحج سياحة لأجل دفع فلوس وهي تعلم ان الحج ركن من أركان الاسلام وبه تجاره ومنفعة للمسلمين وليس سياحة هم واذنابهم يحرفون هدف الحج للعودة لعادات الجاهلية
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