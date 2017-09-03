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أسرة طفل التوحد “المفقود” تعثر عليه في مشهد صادم..وهذا ما قاله والده
صحيفة المرصد: تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر، عصر اليوم من العثور على طفل التوحد المفقود”طارق الرجباني”؛ وتبين أنه متوفى داخل إحدى المركبات المتعطلة في فناء منزل والده.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة وادي الدواسر تلقت بلاغاً يفيد اختفاء طفل التوحد، طارق الرجباني؛وذلك الأربعاء الماضي.
تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة واستعادة الطفل وقام رجال الدفاع المدني بوادي الدواسر، بإشراف مدير الإدارة المقدم تركي آل هقشة، بإجراء المسح قبل انطلاق الفرق داخل المحافظة.
وأسفرت الجهود عن العثور على الطفل متوفى داخل سيارة متعطلة بمنزل والده الكائن بحي المقابل بمحافظة وادي الدواسر
وعلق والد الطفل “الحميدي بن فهيد”قائلاً،أنه راضٍ بقضاء الله وقدره”وتابع: “نحمد الله على كل حال” وفقاً لـ “”سبق”.
التعليقات
32 - 9992017-09-03 23:19:32
الله يرحمه
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31 - 9992017-09-03 23:13:31
السيارة مظللة لابد من منع تظليل الزجاج الامامي للسيارة لو ماهي مظلله كان اكتشفوه
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30 - 9992017-09-03 23:10:57
بحكم الجو الحار اكيد دخل داخل السيارة واغلق عليه الزجاج ونام وانكتم وتوفى الله يرحمه
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29 - 9992017-09-03 23:07:38
26 ان اشهد انك منت بصاحي
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28 - 9992017-09-03 23:04:46
26 الله ياخذ عمرك**
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27 - خبير2017-09-03 23:02:12
*** ما دلكم عليه إلا الريحة لكن ريحونا وحققوا زين مع أهله .
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26 - الصبحاوي2017-09-03 22:54:35
تكفون يالمحققين لا يضيع دم المعاق المسكين هدر هذي جريمه***
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25 - منال2017-09-03 22:47:57
وليه امس يقولون فقدوه في السوق ؟؟؟؟
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24 - علي2017-09-03 22:42:08
صعب تحكم على تفكير مريض التوحد الا اذا عاشرته واندمجت معاه مريض التوحد فاقد جزء من وعيه للزمان والمكان اللي يعيش فيه وكل مريض يختلف نسبته عن الاخر وترى فيه بعض مرضى التوحد عنده تركيز في بعض الحاجات
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23 - ام خالد2017-09-03 22:33:41
الله يرحمه ويجعله شفيعا الاهله ،الي يعرف علاج التوحد ياليت يفيدنا
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( عدد التعليقات 21,595 )22 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
الواجب ,,,,تشريح الجثه,,,,,,لأنه مستغرب ,,,,أن لايبحثون داخل السياره,,,,,أو يتركونه دون رقابه,,,,,خصوصا أنه ,,,,,طفل,,,,,ومصاب بمرض التوحد
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21 - تحذير لوزارة التعليم2017-09-03 22:22:56
المفروض كل ادارة تعليم يكون هناك طبيب صعوبات يأتي ويفحص طلاب الصف الاول الابتدائي خلال السنة الاولى
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20 - تحذير لوزارة التعليم2017-09-03 22:21:22
كثير من الاباء تجد ابنه عند توحد وامراض عقليه يصر على ان يدخل ابنه مع الطلاب الطبيعيين ويخفي ذلك عن المدرسة فكثير من الحالات كشفتها وبلغت عليها فاذا مات ابنه داخل المدرسة اتهم المعلمين المساكين !
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19 - عسكري مرابط2017-09-03 22:13:58
اخواني هل يوجد علاج لمرض التوحد؟؟ اللي عنده إجابة يفيدنا جزاكم الله خير.
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18 - البيضفاعي2017-09-03 22:13:47
ماني مصدق الروايه
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17 - بسكات2017-09-03 22:13:28
جبر الله. مصيبتهم والهمهم الصبر والسلوان
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16 - مقيم بالسعودية2017-09-03 22:12:36
الاحادثه هذي ليست الاولى وان شاء الله تكون الأخيرة اهمال من الاهل الجو الحار في المملكة مع وجود مرض التوحد لدى هذا الشهيد باذن الله وخطا أبنائكم امانه في اعناقكم الى يوم القيامة عظم الله اجركم ورحمه
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15 - 2222017-09-03 22:11:37
الاب عنده توحد ايضا معقوله مافتش السيارة الخربانة اللي في بيته
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14 - سليم2017-09-03 21:51:55
يا انه إهمال من الأهل او ان الموضوع لم ينتهي بعد!
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13 - اللهم احفظ المملكه العربيه السعوديه وانصر جنود الوطن2017-09-03 21:50:52
لزم يتم التحقيق مع كل افراد الاسره وابوه في المقدمه حرام حرام الا ماهوه قد الزواج ولا هوه قدا المسؤليه في تربية الاولاد يريح نفسه ولا يتزوج كلكم راعي وكل مسؤل امام الله لاحول ولا قوة الابالله
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12 - النمس2017-09-03 21:49:17
من المفروض حال اكتشاف مكان وفاته وهو داخل السياره احضار قصاص الأثر حتى يكشف عن الأثار ومدها التي كانت بجوار السياره قد يكون في الأمور امور لودخل السياره بأرادته لأستطاع الخروج منها ؟؟؟
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11 - مريم الغضبان2017-09-03 21:45:58
بالنسبة لسرطان الثدي يقل النشاط البدني من خطر وقوعه ب 30% بينما تزيد السمنة بعد سن اليأس خطر هذا السرطان بنفس النسبة
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( عدد التعليقات 293 )10 - شقردي بطران
الله يغفر له ويرحمه ويجعله شفيع لوالدية . هل ركب السيارة ولم يستطع النزول بسبب حالته الصحية او انه كان مختبئ بها طول هذه المده حتى توفاه الله ؟ عموما الله يرحمه ويغفر له وشفيع لوالديه باذنه تعالى ...
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9 - الهاشمي2017-09-03 21:43:15
لاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويجعله شفيع لكم انتبهوا لاولادكم ولاتغفلوا عنهم كثير
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8 -2017-09-03 21:35:42
الموضوع فيه شيء ؟؟؟؟؟؟؟ مو معقوووووله
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7 - ياسر112017-09-03 21:29:46
معقولة لة 5 ايام وبحوش البيت وما حد جاب خبر ؟ ياناس لاتجيبون اطفال وانتم مانتوكفوللتربية رحمة الله علية
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6 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-03 21:24:59
بأذن(الله)أنه طير من طيور الجنه يحلق في الفردوس الاعلئ مع الانبياء و الشهداء نسأل(الله)أن يجعلها اخر احزاننا واحزان(اهله) ):إن لله وإن اليه لراجعون):
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5 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-09-03 21:23:04
بأذن(الله)أنه طير من طيور الجنه يحلق في الفردوس الاعلئ مع الانبياء و الشهداء نسأل(الله)أن يجعلها اخر احزاننا واحزان(اهله) ):إن لله وإن اليه لراجعون):
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4 - الحين ويش دخل الدفاع المدني في الموضوع ؟؟2017-09-03 21:19:44
الله يرحمه ويجب تقصي سبب الوفاه هل هي طبيعية ام هناك جريمة ؟
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3 - كيان2017-09-03 21:19:36
الله يجبر قلوبكم بالصبر
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2 - كلمنجارو2017-09-03 21:17:42
الله المستعان وعظم الله اجر اهل الطفل وجعله شافع لهم. يا اخوان الي رزقهم الله باطفال التوحد . والله ان لكم اجر عظيم في تربيتهم والاهتمام بهم.الرجاء الاهتمام بهم ومتابعتهم وعدم تركهم بدون متابعه ورقابه
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1 - الزول2017-09-03 21:15:08
نسأل الله أن يتقبله قبول حسن ويكون شفيع لوالدية يوم القيامة.
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