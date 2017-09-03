أسرة طفل التوحد “المفقود” تعثر عليه في مشهد صادم..وهذا ما قاله والده

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صحيفة المرصد: تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر، عصر اليوم من العثور على طفل التوحد المفقود”طارق الرجباني”؛ وتبين أنه متوفى داخل إحدى المركبات المتعطلة في فناء منزل والده.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة وادي الدواسر تلقت بلاغاً يفيد اختفاء طفل التوحد، طارق الرجباني؛وذلك الأربعاء الماضي.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة واستعادة الطفل وقام رجال الدفاع المدني بوادي الدواسر، بإشراف مدير الإدارة المقدم تركي آل هقشة، بإجراء المسح قبل انطلاق الفرق داخل المحافظة.

وأسفرت الجهود عن العثور على الطفل متوفى داخل سيارة متعطلة بمنزل والده الكائن بحي المقابل بمحافظة وادي الدواسر

وعلق والد الطفل “الحميدي بن فهيد”قائلاً،أنه راضٍ بقضاء الله وقدره”وتابع: “نحمد الله على كل حال” وفقاً لـ “”سبق”.